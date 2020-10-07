Получите все материалы CNews по ключевому слову
Анлим-ИТ
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 3 129 513 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|07.10.2020
|Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД 1
|28.01.2019
|МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 1
Анлим-ИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Овсянников Максим 5 2
|Гордиенко Евгения 1 1
|Албычев Кирилл 9 1
|Новиков Павел 103 1
|Паутова Александра 1 1
|Петров Дмитрий 67 1
|Кусков Денис 221 1
|Корман Игорь 21 1
|Куликов Денис 27 1
|Табачук Алина 6 1
|Бобов Игорь 6 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Федоров Александр 24 1
|Шпедер Андрей 2 1
|Изотов Денис 1 1
|Кулибанова Виктория 3 1
|Агафонов Константин 2 1
|Шведов Сергей 4 1
|Седов Дмитрий 2 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Фрейдкин Алексей 1 1
|Николаева Татьяна 3 1
|Фрейдкин Александр 3 1
|Парфентьев Алексей 153 1
|Паснюк Елена 6 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1046 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2062 1
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381909, в очереди разбора - 735838.
Создано именных указателей - 182222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.