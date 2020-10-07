Разделы

Анлим-ИТ

Анлим-ИТ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 3 129 513 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 3 129 513 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 3 129 513 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


07.10.2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД 1
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Анлим-ИТ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9037 3
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 124 2
Softline - Софтлайн 3105 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1391 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 366 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
1С-Битрикс - Bitrix 606 1
Цифра ГК 2510 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 328 1
Элтел Нетворкс 57 1
ВестКолл - WestCall 90 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Ниеншанц 122 1
Ниеншанц Хоум 53 1
Ниеншанц Телеком 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
МегаФон 9567 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13681 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3032 1
Дженерал ДейтаКомм 7 1
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 1
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 1
Unet - Юнет Коммуникейшн 3 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 447 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4644 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12496 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2222 1
OWASP - Open Web Application Security Project 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3322 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12776 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16744 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3365 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3073 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3041 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11665 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21535 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22356 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28580 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25216 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6552 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8446 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9447 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12109 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6104 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1924 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7799 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2017 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 559 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 945 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1949 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16590 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3714 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 64 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1017 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 520 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 712 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8372 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2156 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5702 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 429 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 107 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1489 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 149 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 620 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 257 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 46 1
Ispmanager - ИСПменеджер 25 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
C/C++ - Язык программирования 814 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 297 1
Овсянников Максим 5 2
Гордиенко Евгения 1 1
Албычев Кирилл 9 1
Новиков Павел 103 1
Паутова Александра 1 1
Петров Дмитрий 67 1
Кусков Денис 221 1
Корман Игорь 21 1
Куликов Денис 27 1
Табачук Алина 6 1
Бобов Игорь 6 1
Новиков Дмитрий 41 1
Федоров Александр 24 1
Шпедер Андрей 2 1
Изотов Денис 1 1
Кулибанова Виктория 3 1
Агафонов Константин 2 1
Шведов Сергей 4 1
Седов Дмитрий 2 1
Симакина Анастасия 4 1
Фрейдкин Алексей 1 1
Николаева Татьяна 3 1
Фрейдкин Александр 3 1
Парфентьев Алексей 153 1
Паснюк Елена 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 907 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 158 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 162 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 115 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 60 1
Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Пуровск - Тарко-Сале 39 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18200 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2585 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1259 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 543 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7912 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 588 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 674 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 1
Швеция - Королевство 3657 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3178 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 1
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6659 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10351 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1850 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17042 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5354 1
Skynet 52 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5160 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 1
Аренда 2541 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11505 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2215 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2954 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1982 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5896 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5281 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5170 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2874 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 238 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2591 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1682 1
Инфляция 115 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8145 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 295 1
CNews Северо-Запад 24 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1046 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2062 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
