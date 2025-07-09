Получите все материалы CNews по ключевому слову
Албычев Кирилл
УПОМИНАНИЯ
Албычев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 110 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
|Рудзевич Мария 36 2
|Рустамов Рустам 461 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Хайруллин Айрат 107 1
|Ципорин Павел 102 1
|Рымар Максим 50 1
|Догадин Александр 5 1
|Жданов Андрей 8 1
|Овсянников Максим 4 1
|Разумовский Дмитрий 123 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Кагарманова Мария 1 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Рыбаков Сергей 29 1
|Киселев Николай 15 1
|Черников Алексей 53 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Снегирев Александр 9 1
|Третьяк Константин 34 1
|Завальный Станислав 3 1
|Волков Денис 9 1
|Славутин Адель 5 1
|Троицкая Екатерина 3 1
|Толпейкин Денис 7 1
|Марков Роман 5 1
|Калашников Дмитрий 5 1
|Черхигов Рамзан 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.