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Индексная книга (каталог) CNews*
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Албычев Кирилл


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней» 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
30.12.2020 ИТ-специалисты ЯНАО прошли обучение по «Ред ОС» 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 1
07.10.2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД 1
22.09.2017 Система «Smart-Center» из Академпарка автоматизировала работу МФЦ в ЯНАО 1
21.04.2017 На базе Ямальского МФЦ создан центр телефонной обработки вызовов 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Албычев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10024 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1333 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 354 1
Анлим-ИТ 2 1
Cisco Systems 5168 1
Ред Софт - Red Soft 838 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток 26 1
Открытые технологии 707 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Volvo Cars 253 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 9 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 81 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4511 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4659 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6119 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 91 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 77 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
OWASP - Open Web Application Security Project 110 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 538 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2668 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11509 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 352 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7886 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5853 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 703 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4130 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25038 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9751 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 815 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26243 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7128 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 321 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6509 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11621 1
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1362 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1184 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 322 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3747 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8684 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1472 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 320 1
Linux OS 10341 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1100 1
НКТ - Р7-Офис 423 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 84 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 147 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Broadcom - VMware vSphere 576 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
Toyota Highlander 3 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart-Center МФЦ Центр обслуживания населения 12 1
Nissan Micra - легковой автомобиль 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5521 1
Apple iPhone 6 4863 1
BMW X - серия кроссоверов 25 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 10 1
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Chery Tiggo 26 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Рудзевич Мария 36 2
Рустамов Рустам 461 1
Лысенко Эдуард 310 1
Хайруллин Айрат 107 1
Ципорин Павел 102 1
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Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 157 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 113 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2716 1
Энергетика - Energy - Energetically 5300 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1989 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1259 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 939 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5401 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6904 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 2
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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