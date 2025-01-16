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Chery Tiggo



16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 1
09.12.2024 «Яндекс Маркет» запустил продажу автомобилей 1
12.09.2024 Екатеринбуржцам стали доступны каршеринговые авто «Яндекс Драйва» 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 3
02.05.2023 Тонущая Intel переименует свои классические процессоры, чтобы их лучше покупали. Идея украдена у Apple 1
13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro 2
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи 1
29.07.2022 Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray 2
27.07.2022 В подписке «Яндекс драйва» появились новые автомобили Chery 4
04.03.2022 Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества 2
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
04.08.2016 «Ростелеком» начал трансляцию телеканала «БУМ-ТВ» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

Chery Tiggo и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 3
Ростелеком 9700 2
Intel Corporation 12197 1
Samsung Electronics 10254 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Apple Inc 12100 1
Цифра ГК 2426 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 5
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 4
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 3
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 2
Changan Automobile Group 21 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Chery Group - Omoda 11 2
Volvo Cars 253 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
GS Home Shopping Inc 2 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 9 1
Exeed 7 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 71 1
Belgee - Белджи 9 1
Chery Group - Jaecoo 7 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 4
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 409 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 273 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи 102 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Аксессуары 3881 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
Apple iOS 7809 5
Google Android 13994 5
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 12 3
Geely Coolray - Geely Binyue 8 3
Nissan Leaf - электромобиль 51 2
Volkswagen Polo 13 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
FreePik 980 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Samsung Galaxy S23 - смартфон 29 1
Apple iPhone 14 130 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Google Android Auto 34 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 1
Intel Meteor Lake 30 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 18 1
BMW X - серия кроссоверов 22 1
Toyota Highlander 3 1
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Nissan Micra - легковой автомобиль 3 1
Geely Atlas - Geely Boyue - Geely Azkarra 2 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 55 1
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Geely Monjaro 5 1
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Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Транспорт - Мотоцикл 93 1
Золотое кольцо России 38 1
Tom’s Hardware 393 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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