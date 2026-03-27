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Geely Group Geely Coolray Geely Binyue

СОБЫТИЯ

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27.03.2026 58% пользователей BelkaCar выбирают поминутный тариф для перемещений по городу 1
11.12.2025 Итоги осени: россияне совершили 6 тысяч кругосветных путешествий на каршеринге 1
24.11.2025 «Авито Авто»: спрос на китайские авто с пробегом от дилеров вырос на треть 1
29.05.2025 «Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей с доставкой 1
24.03.2025 Ozon запускает продажу автомобилей Geely и Belgee 1
19.03.2025 Автомобили Geely теперь доступны для приобретения онлайн на маркетплейсе Wildberries 1
16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
10.10.2024 Москвичи и петербуржцы смогут покупать новые машины в «Яндекс Драйве» 1
31.05.2024 «Делимобиль» вышел в метавселенную для обучения правилам ПДД и пользования сервисом 1
13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro 1
19.10.2022 «Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов 1
13.10.2022 В подписке «Драйва» появились новые услуги: мойка и перегон 1
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи 2
29.07.2022 Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Geely Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 2
Roblox Corporation 96 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 7
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 7
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 6
Exeed 23 4
Belgee - Белджи 23 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 3
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 17 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 47 2
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 1
Chery Group - Omoda 29 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 17 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 701 3
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 3
Транспорт - Автомобилестроение - седан 117 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 2
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 2
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 130 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 104 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
InsurTech - UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 23 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 442 1
Метавселенная - Metaverse 124 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Бронирование - Booking 983 1
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