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Exeed

Exeed


16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
23.12.2024 «Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
26.08.2024 Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве 1
26.12.2023 Итоги второго полугодия на рынке запчастей: на «Авито» в десятки раз выросли продажи запчастей для китайских авто 1
13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro 2
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Exeed и организации, системы, технологии, персоны:

Li Auto - LiXiang 2 1
Changan Automobile Group 21 3
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
BMW Group 446 2
Volkswagen Group - VW 280 2
Hyundai Motor Company 383 2
Tesla Motors 396 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Belgee - Белджи 9 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 5 1
Chery Group - Jaecoo 7 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Bentley Motors 71 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 1
Ford 411 1
Toyota - Lexus 71 1
Renault Groupe 158 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Hino Motors 3 1
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Chery Tiggo 13 1
Geely Zeekr 8 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Chery Jetour 2 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Geely Coolray - Geely Binyue 8 1
Volkswagen Polo 13 1
Nissan Leaf - электромобиль 51 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 19 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Сергеев Виктор 2 1
Овчинникова Юлия 10 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Европа 21767 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Золотое кольцо России 38 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Трейд-ин - Trade-in 176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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