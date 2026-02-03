Российская микроэлектронная компания отдала в залог установки для выпуска чипов, автомобили и даже систему обнаружения БПЛА

Зеленоградский «НМ-Тех» заложил ВЭБ.РФ десятки установок, необходимых для производства чипов, а также два автомобиля и даже средства обнаружения беспилотников. По всей видимости, компания обеспечивает крупную кредитную линию, выданную банком на дооснащение производства.

Залог на чипы

Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» заложил в ВЭБ.РФ десятки установок для производства чипов, системы видеонаблюдения и обнаружения БПЛА, а также автомобили. Сообщения об этом опубликованы в реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.

Среди предметов залога присутствуют установки визуального контроля пластин, их обработки, установка осаждения, плазменного травления кремния и поликремния, а также установка плазмохимического травления и десятки фотошаблонов.

Помимо этого, были заложены установка прецизионного раскалывания пластин, оборудование для удаления и нанесения фоторезиста, четыре установки химико-механической полировки, две установки экспонирования, четыре установки очистки, установка плазменного нанесения металлических слоев и пр.

МИЭТ «НМ-Тех» заложил десятки установок для производства чипов

«НМ-Тех» заложил не только оборудование. Но и два автомобиля: GAC M8 и «Москвич МЗЕ». А также системы обнаружения и противодействия гражданским БПЛА, систему радиосвязи, охранного телевидеонаблюдения и сигнализации.

Компания заключила два договора залога в январе 2026 г. Они являются дополнением к договорам от 2023 г. Срок исполнения обязательства обозначен 30 декабря 2027 г.



Еще автомобили и литограф ASML

Это не первые договоры залога. Они были также оформлены в 2025 г. Но интересен договор от 2024 г., в котором были прописаны наименования производителей установок.

Например, была заложена установка удаления фоторезиста Mattson Aspen II 2ch, установка отмывки оснастки для фотолитографии Photo Parts Cleaner Pionero S-1193, установка удаления фоторезиста Mattson Aspen II 2ch, установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA.

Жемчужиной залога выступает установка экспонирования (на длине волны 365 нм) ASML PAS5500/400C. По данным собеседника CNews, у «НМ-Теха» должно быть две таких установки, которые достались ей от «Ангстрема-Т».

Помимо оборудования, «НМ-Тех» в 2024 г. заложил немало автомобилей: Volvo S80 и EXEED VX, GAC GN8, Skoda Rapid NG.

Представители ВЭБ.РФ отказались от комментариев, а представители «НМ-Теха» — не ответили на запрос CNews.

Кредитная линия ВЭБ.РФ

В августе 2023 г. госкорпорация ВЭБ.РФ открыла «НМ-Теху» не возобновляемую кредитную линию с лимитом не более 116,4 млрд руб. Она предназначена для «финансирования приобретения и пусконакладки технологического оборудования, приобретения результатов интеллектуальной деятельности, оплаты затрат на запуск производства», следует из документа. Кредит должен быть возвращен не позднее конца 2027 г.

Средства были потрачены на строительно-монтажные работы, а также закупку оборудования для реконструкции и технического перевооружения завода по производству микроэлектроники в Зеленограде.

Затраты на постановку технологий этих технологий по итогам 2024 г. составили 14,99 млрд руб., следует из аудиторского заключения. Это следует из пояснительной записки к бухгалтерскому отчету компании за 2024 г., опубликованной в «СПАРК-Интерфаксе».

По всей видимости, залог потребовался для обеспечения этой кредитной линии.

Справка об «НМ-Тех»

Единственным владельцем «НМ-Теха» является ВЭБ.РФ. Гендиректором компании с ноября 2021 г. выступает Денис Фролов, следует из пояснительной записки.

По итогам 2024 г. «НМ-Тех» получил чистый убыток в размере 1,2 млрд руб. При этом в 2023 г. убыток составил 3,3 млрд руб. Выручка компании по итогам 2024 г. достигла 648,7 млн руб.

По данным «Коммерсанта», с 2020 по 2022 гг. «НМ-тех» выкупил в рамках конкурсного производства мощности «Ангстрем-Т», планируя запустить на них собственное производство.

Стоит отметить, что «НМ-Тех» - одно из главных микроэлектронных предприятий России. Как стало известно CNews, в России был принят новый план развития микроэлектроники в России. В рамках плана будет создана «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК), доля в которой будет принадлежать государству. Предполагается, что на развитие ОМК власти до 2030 г. направят 1 трлн руб. Из них 750 млрд руб. будут бюджетными средствами, а 250 млрд — средствами, которые вложит Сбербанк.

Деньги пойдут на подготовку кадров, развитие инфраструктуры (химия, материалы, оборудование) и создание микроэлектронного производства полного цикла. Оно будет включать завод по производству чипов по топологии 28 нм и ниже. Часть средств будет направлена на развитие производственных площадок «НМ-Теха» в Зеленограде.