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ОМК Объединенная металлургическая компания

ОМК - Объединенная металлургическая компания

Российский производитель металлургической продукции и комплексных решений для топливной энергетики, транспорта, строительства и других отраслей экономики. В составе ОМК — шесть металлургических и машиностроительных предприятий, одна из крупнейших в стране вагоноремонтных компаний, металлосервисная и торговая сети. Головной офис в Москве, заводы компании находятся в 6 регионах (Нижегородская обл, Пермский край, Челябинск, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Белгород), вагоноремонтная сеть «ОМК Стальной путь» представлена в 26 регионах.

 

 

Тимур Махалин, Начальник управления. Управление по клиентскому сервису, ОМК "Курс на клиента. Цифровые сервисы ОМК", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022".
 

 

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Судебные дела (2) на сумму 48 756 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 48 756 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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29.06.2026 ОМК автоматизировала контроль качества диагностики колесных пар грузовых железнодорожных вагонов

Объединенная металлургическая компания (ОМК) внедрила систему сбора данных о качестве диагностики буксовых узлов колесных пар в вагон
17.12.2025 CorpSoft24 объединил процессы управления ресурсами «ОМК-ЭкоМеталл» в комплексном решении класса ERP на основе «1С»

Компания CorpSoft24 завершила проект по разработке и внедрению учетной системы на базе программной платформы «1С: ERP Управление предприятием» в головном офисе и филиалах металлоломной компании «ОМК ЭкоМеталл». Заказчик получил комплексное решение для автоматизации и сквозного управления данными о своих бизнес-процессах, интегрированное с 15 смежными системами предприятия. Об этом CNew
07.10.2024 Как разработать интернет-магазин для B2B-сегмента и успешно интегрировать его в цифровую экосистему. Опыт ОМК

Промышленная группа ОМК уже несколько лет развивает сервис по продаже металлопроката для B2B - интернет-магазин «ОМК Маркет». Уникальность проекта в том, что он стал частью большого семейства экосистемы циф
20.05.2024 «1С‑Рарус» автоматизировал процессы управления автотранспортными цехами в ОМК

сплуатации транспортных средств. Ведутся работы по масштабированию системы на остальные предприятия ОМК. Чусовской завод ОМК — предприятие Объединенной металлургической компании (ОМК<
27.07.2022 ОМК организует стажировки для молодых ИТ-специалистов

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила программу стажировки для молодых ИТ-специалистов. В 2022 году из 10 000 претен
14.07.2022 ОМК автоматизировала 50 бизнес-процессов благодаря технологии RPA

«Объединенная металлургическая компания» (ОМК) за 2,5 года автоматизировала 50 бизнес-процессов благодаря технологии RPA (Robotic proce
19.04.2022 ОМК на 20% увеличила скорость комплектации и отгрузки заказов на своем заводе в Пермском крае

Объединенная металлургическая компания (ОМК) на 20% увеличила скорость комплектации и отгрузки клиентских заказов на своем заводе в Ч
11.04.2022 Клиенты ОМК теперь могут отслеживать доставку своих заказов ж/д транспортом

Объединенная металлургическая компания (ОМК) усовершенствовала свои цифровые сервисы для клиентов. Теперь в «Кабинете клиента» lk.omk
25.02.2022 «Новософт» внедрила ПО SCADA Nerpa на производстве ОМК

оцессов Сергея Савельева, при поиске системы для планирования ремонтов главным критерием была возможность автоматизированного получения данных о работе оборудования. В рамках поставки ПО для «А7 агро-ОМК» компания «Новософт» решила задачи контроля и диагностики оборудования для обработки молочной продукции, автоматического оценивания объёма плановых работ и их ранжирования по приоритетности
17.09.2021 ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области

на 20% повысить производительность складов. Партнером по внедрению системы выступила компания ТЛС. ОМК автоматизировала и оптимизировала логистические процессы сразу на двух центральных склада
21.04.2020 В ОМК рассказали CNews, как цифровые технологии помогают компании в условиях дефицита кадров

оматическом режиме передает данные, и работает она давным-давно. Измерение геометрии — одна из важных для нас сейчас тем, однако не для всей производимой продукции находятся подходящие решения. Фото: ОМК Проект по автоматизированной приварке стальных планок можно передать роботам CNews: Что вы хотите измерять? Людмила Трофимова: Например, геометрию колеса. В чем сложности: у колеса сложный

22.01.2020 ОМК внедрила решение для управления складом SAP EWM

ения производительность складов повысилась более, чем на 20%, а их вместимость – на 35%. Исполнителем работ по ИТ-проекту выступила компания «Технология логистических систем». Новая система позволила ОМК перейти от ручного документооборота к полной автоматизации бизнес-процессов: складирования, сбора заказов от подразделений и распределения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) по заявкам. Б
19.12.2019 ОМК внедрила CRM-систему Creatio

e). CRM-система позволила автоматизировать большую часть процессов, связанных с продажами продукции ОМК. Система полностью интегрирована с ERP-системой, электронной почтой, телефонией, включает
25.10.2018 ОМК уменьшит складские издержки на 30% с помощью SAP EWM

кта по внедрению SAP EWM на двух складах Выксунского металлургического завода планируется дальнейшее тиражирование системы как на другие склады ВМЗ, так и на склады других предприятий группы компаний ОМК. «Для крупного промышленного предприятия очень важна четкая и слаженная работа склада. От того, как выстроены процессы, и как они обеспечивают бесперебойность работы зависит и развитие бизн
28.03.2018 Как ОМК создавала электронный архив технической документации

к», - отмечает заместитель председателя совета директоров «Объединенной металлургической компании» (ОМК) Владимир Маркин. К издержкам производства относятся и затраты на содержание архивов подр
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор
01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор
23.01.2018 ОМК и с SAP автоматизировали управление ремонтами на Выксунском металлургическом заводе

подразделения SAP Digital Business Services с использованием решений SAP Multiresource Scheduling и SAP Work Management (мобильное решение для ТОиР). Директор по ИТ и интеллектуальным системам защиты ОМК Алексей Митенков отметил: «Сейчас мы находимся в фазе перехода на инновационную модель производства и сосредоточены на тех потенциальных возможностях, которые открываются при грамотном испо
25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор
10.05.2017 SAP и Объединенная металлургическая компания объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК

SAP и Объединенная металлургическая компания (ОМК, г. Москва) объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК. Компа
17.04.2017 ОМК оптимизировала управление эффективностью персонала с помощью SAP SuccessFactors

Компания SAP и российская металлургическая компания ОМК объявили результаты масштабного проекта по внедрению SAP SuccessFactors, реализованного в партнерстве с «ABC Consulting». Внедрение SAP SuccessFactors в качестве единой платформы для управл
27.10.2015 В ОМК завершен процесс централизации электронного архива

В Объединенной металлургической компании (ОМК, г. Москва) завершены работы по централизации электронного архива в рамках концепции обще
23.07.2015 «Объединенная металлургическая компания» сократила сроки закрытия отчетного периода с помощью решения SAP

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) объявили результаты проекта по внедрению решения SAP Financial Closing Cockpit, позволяю
04.06.2015 Внедрение СЭД в крупнейшей металлургической компании России

з крупнейших производителей металлургической продукции — «Объединенной металлургической компанией» (ОМК) — в 2013 г. встала задача повышения эффективности работы с документами путем оптимизации
12.03.2015 «Крок» внедрил централизованную ITSM-систему в «Объединенной металлургической компании»

нтрализованное обслуживание ИТ-систем и сервисов позволил «Объединенной металлургической компании» (ОМК) повысить прозрачность работы ИТ-службы. Управление ИТ-инцидентами и заявками пользовател
20.01.2015 «Техносерв» провел комплексный аудит ЦОДов «Объединенной металлургической компании»

едования ИТ-инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Аудит выполнялся по заказу «ОМК-Информационные технологии», сообщили CNews в «Те
21.05.2014 «Ростелеком» создаст VPN для «Объединенной металлургической компании»

ртуальной частной сети (VPN, Virtual Private Network) для «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Как сообщили CNews в «Ростелекоме», VPN-каналы пропускной способностью до 100 Мбит/с об
31.05.2013 «Ай-Теко» внедрила в ОМК общекорпоративные справочники PhoneUP «Директория»

ного сервиса Aurus PhoneUP «Директория», выполненного для «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Решение помогло оптимизировать процессы телефонного общения заказчика не только в Москв
13.02.2013 «Объединенная металлургическая компания» реформировала бухгалтерию с помощью «Элар»

«Объединенная металлургическая компания» (ОМК) реформировала систему бухгалтерского и налогового учёта с помощью компании «Элар». Как р
29.02.2012 ОМК автоматизирует управление развитием персонала на базе SAP ERP HCM

«Объединенная Металлургическая Компания» (ОМК), российский производитель продукции для топливно-энергетических, транспортных и промышле
03.07.2009 ОМК внедрил систему управления НСИ на базе платформы SAP

я консалтинговая группа НЦИТ «Интертех» сообщила о том, что объединенная металлургическая компания (ОМК) ввела в эксплуатацию первую очередь корпоративной системы управления нормативно-справочн
29.04.2008 ОМК доверила IBM обслуживание бизнес-приложений SAP

Корпорация IBM и «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), один из крупнейших российских производителей металлопродукции, объявили о расширении пр
28.01.2008 ОМК автоматизировала бюджетирование на базе Oracle

ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), российский производитель металлопродукции, и компания TopS Business Integrator (TopS BI
18.04.2007 DocsVision внедрили в ОМК

зователей. Длительность проекта — 6 месяцев. В составе Объединенной металлургической компании (ОМК) — шесть предприятий: три трубных, два металлургических завода и коксохимический ком
29.06.2005 ОМК автоматизирует бюджетное управление

Компания TopS Business Integrator (TopS BI) по заказу «Объединенной металлургической компании» (ОМК) приступила к внедрению системы поддержки процессов бюджетного управления и мониторинга п
12.01.2005 РБК СОФТ разработала сайт Чусовского металлургического завода

айт Чусовского металлургического завода, входящего в состав Объединенной металлургической компании (ОМК). Сайт www.chmz.ru стал первым в запланированном кольце сайтов ОМК, в которое войд
05.11.2001 Sterling Group внедряет Oracle на предприятиях ОМК

бъявила о том, что подписала соглашение о сотрудничестве с Объединенной металлургической компанией (ОМК). В соответствии с условиями договора, Sterling Group становится партнером ОМК по

01.08.2001 На Чусовском металлургическом заводе внедряется информационная система Oracle E-Business Suite

Сегодня "Объединенная металлургическая компания" (ОМК) и представительство корпорации Oracle в СНГ объявили о завершении очередного этапа внедр

Публикаций - 234, упоминаний - 308

ОМК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 86
9594 82
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 75
Rimini Street 77 57
Schneider Electric 614 47
Schneider Electric Secure Power 65 47
Центр2М - Center2М 67 47
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 42
Такском - Taxcom 256 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 41
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 41
Ситилабс 44 41
SAP SE 5601 31
Diasoft - Диасофт 1144 30
МегаФон 10742 29
Ланит Интеграция 219 27
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 25
Luxms 120 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 24
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 22
Naumen - Наумен 752 20
Veeam Software 345 18
Dynatrace 59 17
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 17
Ростелеком 10948 17
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 16
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 16
Hoff Tech - Хофф Тех 47 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 16
Directum - Директум 1268 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 15
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 15
InfoWatch - Инфовотч 1185 15
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 14
R-Vision - Р-Вижн 267 14
Polymedia - Полимедиа 158 14
Газинформсервис - ГИС 496 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 84
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 84
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 81
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 81
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 81
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 77
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 75
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 61
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 61
МКБ - Московский кредитный банк 657 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 52
Сургутнефтегаз - СНГ 288 50
ГПБ - Газпромбанк 1273 50
Ингосстрах СПАО 478 49
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 49
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 47
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 46
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 45
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 44
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 44
OKS Group 51 42
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 41
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 40
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 39
Альфа-Банк 1979 38
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 36
36,6 - аптечная сеть 96 36
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 33
Комус 110 31
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 30
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 30
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 29
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 28
Почта России ПАО 2370 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 28
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 27
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 27
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 96
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 82
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 51
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 50
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 28
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
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ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 5
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 154
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 144
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 106
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 104
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 97
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 96
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 94
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 89
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 88
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 83
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 81
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 71
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 67
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 57
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 57
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 53
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 47
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 47
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 46
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 42
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 42
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 41
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 41
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 41
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 39
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 37
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 31
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 31
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 28
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Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 27
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 24
1С:ERP Управление предприятием 841 45
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 42
Luxms BI 119 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 25
Московская Биржа - Финуслуги 64 24
НКТ - Р7-Офис 543 22
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 19
Новые облачные технологии - МойОфис 958 17
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 14
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 14
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 14
ПравоТех АО - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 31 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 14
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 13
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 13
НКТ - Р7-графика 47 13
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 13
Протек - Здравсити 32 12
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 10 6
Microsoft Office 4170 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 4
Linux OS 11533 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Чаркин Евгений 317 76
Абакумов Евгений 227 75
Натрусов Артем 313 71
Шадаев Максут 1210 67
Нестеров Алексей 175 65
Сотин Денис 216 62
Дьяченко Валерий 96 58
Клепиков Алексей 121 49
Трофимова Людмила 50 49
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Горчаков Денис 48 42
Каюмов Шамиль 53 42
Карпов Иван 79 41
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Галкин Николай 140 40
Сирота Юрий 67 39
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Россия - РФ - Российская федерация 166164 197
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 111
Европа Восточная 3138 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
Европа 24963 27
Украина 7928 26
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 22
Грузия 1332 18
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Казахстан - Республика 6047 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 32 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 3
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - ЮФО - Севастополь 613 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Африка - Африканский регион 3640 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 146
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 132
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 122
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 80
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 50
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 44
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 43
Экономический эффект 1342 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 33
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 27
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 18
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 16
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 16
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 14
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 11
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 10
Черкизон - Черкизовский рынок 178 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Металлоснабжение и сбыт 18 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Intelligent Enterprise 27 2
23ABC News 183 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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Forbes - Форбс 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 6
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IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Radicati Group 26 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Tagline - Тэглайн 30 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Gartner ECM 4 1
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Fortune Global 500 295 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
РАН - Российская академия наук 2122 13
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
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НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
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Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
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CNews Баттл 69 52
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IT-Лидер - премия 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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