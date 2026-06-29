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ОМК Объединенная металлургическая компания
Российский производитель металлургической продукции и комплексных решений для топливной энергетики, транспорта, строительства и других отраслей экономики. В составе ОМК — шесть металлургических и машиностроительных предприятий, одна из крупнейших в стране вагоноремонтных компаний, металлосервисная и торговая сети. Головной офис в Москве, заводы компании находятся в 6 регионах (Нижегородская обл, Пермский край, Челябинск, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Белгород), вагоноремонтная сеть «ОМК Стальной путь» представлена в 26 регионах.
Тимур Махалин, Начальник управления. Управление по клиентскому сервису, ОМК "Курс на клиента. Цифровые сервисы ОМК", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022".
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СОБЫТИЯ
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|29.06.2026
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ОМК автоматизировала контроль качества диагностики колесных пар грузовых железнодорожных вагонов
Объединенная металлургическая компания (ОМК) внедрила систему сбора данных о качестве диагностики буксовых узлов колесных пар в вагон
|17.12.2025
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CorpSoft24 объединил процессы управления ресурсами «ОМК-ЭкоМеталл» в комплексном решении класса ERP на основе «1С»
Компания CorpSoft24 завершила проект по разработке и внедрению учетной системы на базе программной платформы «1С: ERP Управление предприятием» в головном офисе и филиалах металлоломной компании «ОМК ЭкоМеталл». Заказчик получил комплексное решение для автоматизации и сквозного управления данными о своих бизнес-процессах, интегрированное с 15 смежными системами предприятия. Об этом CNew
|07.10.2024
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Как разработать интернет-магазин для B2B-сегмента и успешно интегрировать его в цифровую экосистему. Опыт ОМК
Промышленная группа ОМК уже несколько лет развивает сервис по продаже металлопроката для B2B - интернет-магазин «ОМК Маркет». Уникальность проекта в том, что он стал частью большого семейства экосистемы циф
|20.05.2024
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«1С‑Рарус» автоматизировал процессы управления автотранспортными цехами в ОМК
сплуатации транспортных средств. Ведутся работы по масштабированию системы на остальные предприятия ОМК. Чусовской завод ОМК — предприятие Объединенной металлургической компании (ОМК<
|27.07.2022
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ОМК организует стажировки для молодых ИТ-специалистов
Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила программу стажировки для молодых ИТ-специалистов. В 2022 году из 10 000 претен
|14.07.2022
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ОМК автоматизировала 50 бизнес-процессов благодаря технологии RPA
«Объединенная металлургическая компания» (ОМК) за 2,5 года автоматизировала 50 бизнес-процессов благодаря технологии RPA (Robotic proce
|19.04.2022
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ОМК на 20% увеличила скорость комплектации и отгрузки заказов на своем заводе в Пермском крае
Объединенная металлургическая компания (ОМК) на 20% увеличила скорость комплектации и отгрузки клиентских заказов на своем заводе в Ч
|11.04.2022
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Клиенты ОМК теперь могут отслеживать доставку своих заказов ж/д транспортом
Объединенная металлургическая компания (ОМК) усовершенствовала свои цифровые сервисы для клиентов. Теперь в «Кабинете клиента» lk.omk
|25.02.2022
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«Новософт» внедрила ПО SCADA Nerpa на производстве ОМК
оцессов Сергея Савельева, при поиске системы для планирования ремонтов главным критерием была возможность автоматизированного получения данных о работе оборудования. В рамках поставки ПО для «А7 агро-ОМК» компания «Новософт» решила задачи контроля и диагностики оборудования для обработки молочной продукции, автоматического оценивания объёма плановых работ и их ранжирования по приоритетности
|17.09.2021
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ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области
на 20% повысить производительность складов. Партнером по внедрению системы выступила компания ТЛС. ОМК автоматизировала и оптимизировала логистические процессы сразу на двух центральных склада
|21.04.2020
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В ОМК рассказали CNews, как цифровые технологии помогают компании в условиях дефицита кадров
оматическом режиме передает данные, и работает она давным-давно. Измерение геометрии — одна из важных для нас сейчас тем, однако не для всей производимой продукции находятся подходящие решения. Фото: ОМК Проект по автоматизированной приварке стальных планок можно передать роботам CNews: Что вы хотите измерять? Людмила Трофимова: Например, геометрию колеса. В чем сложности: у колеса сложный
|22.01.2020
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ОМК внедрила решение для управления складом SAP EWM
ения производительность складов повысилась более, чем на 20%, а их вместимость – на 35%. Исполнителем работ по ИТ-проекту выступила компания «Технология логистических систем». Новая система позволила ОМК перейти от ручного документооборота к полной автоматизации бизнес-процессов: складирования, сбора заказов от подразделений и распределения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) по заявкам. Б
|19.12.2019
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ОМК внедрила CRM-систему Creatio
e). CRM-система позволила автоматизировать большую часть процессов, связанных с продажами продукции ОМК. Система полностью интегрирована с ERP-системой, электронной почтой, телефонией, включает
|25.10.2018
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ОМК уменьшит складские издержки на 30% с помощью SAP EWM
кта по внедрению SAP EWM на двух складах Выксунского металлургического завода планируется дальнейшее тиражирование системы как на другие склады ВМЗ, так и на склады других предприятий группы компаний ОМК. «Для крупного промышленного предприятия очень важна четкая и слаженная работа склада. От того, как выстроены процессы, и как они обеспечивают бесперебойность работы зависит и развитие бизн
|28.03.2018
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Как ОМК создавала электронный архив технической документации
к», - отмечает заместитель председателя совета директоров «Объединенной металлургической компании» (ОМК) Владимир Маркин. К издержкам производства относятся и затраты на содержание архивов подр
|27.02.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор
|19.02.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор
|01.02.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор
|23.01.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор
|23.01.2018
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ОМК и с SAP автоматизировали управление ремонтами на Выксунском металлургическом заводе
подразделения SAP Digital Business Services с использованием решений SAP Multiresource Scheduling и SAP Work Management (мобильное решение для ТОиР). Директор по ИТ и интеллектуальным системам защиты ОМК Алексей Митенков отметил: «Сейчас мы находимся в фазе перехода на инновационную модель производства и сосредоточены на тех потенциальных возможностях, которые открываются при грамотном испо
|25.12.2017
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор
|10.05.2017
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SAP и Объединенная металлургическая компания объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК
SAP и Объединенная металлургическая компания (ОМК, г. Москва) объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК. Компа
|17.04.2017
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ОМК оптимизировала управление эффективностью персонала с помощью SAP SuccessFactors
Компания SAP и российская металлургическая компания ОМК объявили результаты масштабного проекта по внедрению SAP SuccessFactors, реализованного в партнерстве с «ABC Consulting». Внедрение SAP SuccessFactors в качестве единой платформы для управл
|27.10.2015
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В ОМК завершен процесс централизации электронного архива
В Объединенной металлургической компании (ОМК, г. Москва) завершены работы по централизации электронного архива в рамках концепции обще
|23.07.2015
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«Объединенная металлургическая компания» сократила сроки закрытия отчетного периода с помощью решения SAP
Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) объявили результаты проекта по внедрению решения SAP Financial Closing Cockpit, позволяю
|04.06.2015
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Внедрение СЭД в крупнейшей металлургической компании России
з крупнейших производителей металлургической продукции — «Объединенной металлургической компанией» (ОМК) — в 2013 г. встала задача повышения эффективности работы с документами путем оптимизации
|12.03.2015
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«Крок» внедрил централизованную ITSM-систему в «Объединенной металлургической компании»
нтрализованное обслуживание ИТ-систем и сервисов позволил «Объединенной металлургической компании» (ОМК) повысить прозрачность работы ИТ-службы. Управление ИТ-инцидентами и заявками пользовател
|20.01.2015
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«Техносерв» провел комплексный аудит ЦОДов «Объединенной металлургической компании»
едования ИТ-инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Аудит выполнялся по заказу «ОМК-Информационные технологии», сообщили CNews в «Те
|21.05.2014
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«Ростелеком» создаст VPN для «Объединенной металлургической компании»
ртуальной частной сети (VPN, Virtual Private Network) для «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Как сообщили CNews в «Ростелекоме», VPN-каналы пропускной способностью до 100 Мбит/с об
|31.05.2013
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«Ай-Теко» внедрила в ОМК общекорпоративные справочники PhoneUP «Директория»
ного сервиса Aurus PhoneUP «Директория», выполненного для «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Решение помогло оптимизировать процессы телефонного общения заказчика не только в Москв
|13.02.2013
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«Объединенная металлургическая компания» реформировала бухгалтерию с помощью «Элар»
«Объединенная металлургическая компания» (ОМК) реформировала систему бухгалтерского и налогового учёта с помощью компании «Элар». Как р
|29.02.2012
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ОМК автоматизирует управление развитием персонала на базе SAP ERP HCM
«Объединенная Металлургическая Компания» (ОМК), российский производитель продукции для топливно-энергетических, транспортных и промышле
|03.07.2009
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ОМК внедрил систему управления НСИ на базе платформы SAP
я консалтинговая группа НЦИТ «Интертех» сообщила о том, что объединенная металлургическая компания (ОМК) ввела в эксплуатацию первую очередь корпоративной системы управления нормативно-справочн
|29.04.2008
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ОМК доверила IBM обслуживание бизнес-приложений SAP
Корпорация IBM и «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), один из крупнейших российских производителей металлопродукции, объявили о расширении пр
|28.01.2008
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ОМК автоматизировала бюджетирование на базе Oracle
ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), российский производитель металлопродукции, и компания TopS Business Integrator (TopS BI
|18.04.2007
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DocsVision внедрили в ОМК
зователей. Длительность проекта — 6 месяцев. В составе Объединенной металлургической компании (ОМК) — шесть предприятий: три трубных, два металлургических завода и коксохимический ком
|29.06.2005
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ОМК автоматизирует бюджетное управление
Компания TopS Business Integrator (TopS BI) по заказу «Объединенной металлургической компании» (ОМК) приступила к внедрению системы поддержки процессов бюджетного управления и мониторинга п
|12.01.2005
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РБК СОФТ разработала сайт Чусовского металлургического завода
айт Чусовского металлургического завода, входящего в состав Объединенной металлургической компании (ОМК). Сайт www.chmz.ru стал первым в запланированном кольце сайтов ОМК, в которое войд
|05.11.2001
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Sterling Group внедряет Oracle на предприятиях ОМК
бъявила о том, что подписала соглашение о сотрудничестве с Объединенной металлургической компанией (ОМК). В соответствии с условиями договора, Sterling Group становится партнером ОМК по
|01.08.2001
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На Чусовском металлургическом заводе внедряется информационная система Oracle E-Business Suite
Сегодня "Объединенная металлургическая компания" (ОМК) и представительство корпорации Oracle в СНГ объявили о завершении очередного этапа внедр
ОМК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 76
|Абакумов Евгений 227 75
|Натрусов Артем 313 71
|Шадаев Максут 1210 67
|Нестеров Алексей 175 65
|Сотин Денис 216 62
|Дьяченко Валерий 96 58
|Клепиков Алексей 121 49
|Трофимова Людмила 50 49
|Урьяс Вадим 98 48
|Слышкин Василий 129 48
|Козак Николай 209 48
|Прохорова Алла 66 48
|Михалев Евгений 98 47
|Соловьев Алексей 97 47
|Мискевич Евгений 50 47
|Рубин Адар 47 47
|Бурилов Андрей 117 47
|Гимранов Ринат 126 46
|Воронин Павел 196 43
|Халматов Максим 64 42
|Семенихин Игорь 56 42
|Степченков Максим 65 42
|Васильев Владислав 59 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Горчаков Денис 48 42
|Каюмов Шамиль 53 42
|Карпов Иван 79 41
|Сыкулев Андрей 85 41
|Ямщиков Владимир 51 41
|Лебедев Антон 53 41
|Смык Виталий 46 41
|Емелин Александр 45 41
|Портной Михаил 42 41
|Москальков Дмитрий 43 41
|Сороченков Алексей 42 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Галкин Николай 140 40
|Сирота Юрий 67 39
|Путятинский Сергей 112 39
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