Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОМК
Объединенная металлургическая компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 214
ОМК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 33
|Абакумов Евгений 103 32
|Валчев Стоян 44 31
|Савцов Игорь 27 27
|Антонов Александр 73 26
|Путятинский Сергей 53 26
|Платонов Михаил 38 24
|Нестеров Алексей 79 22
|Егоров Владимир 52 21
|Трофимова Людмила 31 21
|Сотин Денис 102 20
|Халматов Максим 45 20
|Дьяченко Валерий 66 20
|Урьяс Вадим 76 20
|Клепиков Алексей 77 20
|Рубин Адар 28 20
|Мискевич Евгений 29 20
|Соловьев Алексей 60 20
|Васильев Владислав 39 20
|Генкина Екатерина 24 20
|Прохорова Алла 45 20
|Каюмов Шамиль 34 20
|Слышкин Василий 54 20
|Поляков Сергей 60 19
|Лебедев Антон 28 19
|Москальков Дмитрий 23 19
|Смык Виталий 27 19
|Горчаков Денис 26 19
|Портной Михаил 23 19
|Карпов Иван 41 19
|Казарин Станислав 100 19
|Юсупов Шамиль 22 19
|Сыкулев Андрей 57 19
|Степченков Максим 36 19
|Семенихин Игорь 37 19
|Ямщиков Владимир 32 19
|Емелин Александр 25 19
|Сороченков Алексей 23 19
|Вахнин Павел 51 18
|Богданов Кирилл 91 18
|Gartner 2190 3
|IDC - International Data Corporation 2718 2
|CNews Analytics 1988 1
|Fortune Global 500 160 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761574, в очереди разбора - 665263.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761574, в очереди разбора - 665263.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru