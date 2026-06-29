ОМК - Объединенная металлургическая компания

ОМК автоматизировала контроль качества диагностики колесных пар грузовых железнодорожных вагонов Объединенная металлургическая компания (ОМК) внедрила систему сбора данных о качестве диагностики буксовых узлов колесных пар в вагон

CorpSoft24 объединил процессы управления ресурсами «ОМК-ЭкоМеталл» в комплексном решении класса ERP на основе «1С» Компания CorpSoft24 завершила проект по разработке и внедрению учетной системы на базе программной платформы «1С: ERP Управление предприятием» в головном офисе и филиалах металлоломной компании «ОМК ЭкоМеталл». Заказчик получил комплексное решение для автоматизации и сквозного управления данными о своих бизнес-процессах, интегрированное с 15 смежными системами предприятия. Об этом CNew

Как разработать интернет-магазин для B2B-сегмента и успешно интегрировать его в цифровую экосистему. Опыт ОМК Промышленная группа ОМК уже несколько лет развивает сервис по продаже металлопроката для B2B - интернет-магазин «ОМК Маркет». Уникальность проекта в том, что он стал частью большого семейства экосистемы циф

«1С‑Рарус» автоматизировал процессы управления автотранспортными цехами в ОМК сплуатации транспортных средств. Ведутся работы по масштабированию системы на остальные предприятия ОМК. Чусовской завод ОМК — предприятие Объединенной металлургической компании (ОМК<

ОМК организует стажировки для молодых ИТ-специалистов Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила программу стажировки для молодых ИТ-специалистов. В 2022 году из 10 000 претен

ОМК автоматизировала 50 бизнес-процессов благодаря технологии RPA «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) за 2,5 года автоматизировала 50 бизнес-процессов благодаря технологии RPA (Robotic proce

ОМК на 20% увеличила скорость комплектации и отгрузки заказов на своем заводе в Пермском крае Объединенная металлургическая компания (ОМК) на 20% увеличила скорость комплектации и отгрузки клиентских заказов на своем заводе в Ч

Клиенты ОМК теперь могут отслеживать доставку своих заказов ж/д транспортом Объединенная металлургическая компания (ОМК) усовершенствовала свои цифровые сервисы для клиентов. Теперь в «Кабинете клиента» lk.omk

«Новософт» внедрила ПО SCADA Nerpa на производстве ОМК оцессов Сергея Савельева, при поиске системы для планирования ремонтов главным критерием была возможность автоматизированного получения данных о работе оборудования. В рамках поставки ПО для «А7 агро-ОМК» компания «Новософт» решила задачи контроля и диагностики оборудования для обработки молочной продукции, автоматического оценивания объёма плановых работ и их ранжирования по приоритетности

ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области на 20% повысить производительность складов. Партнером по внедрению системы выступила компания ТЛС. ОМК автоматизировала и оптимизировала логистические процессы сразу на двух центральных склада

В ОМК рассказали CNews, как цифровые технологии помогают компании в условиях дефицита кадров оматическом режиме передает данные, и работает она давным-давно. Измерение геометрии — одна из важных для нас сейчас тем, однако не для всей производимой продукции находятся подходящие решения. Фото: ОМК Проект по автоматизированной приварке стальных планок можно передать роботам CNews: Что вы хотите измерять? Людмила Трофимова: Например, геометрию колеса. В чем сложности: у колеса сложный

ОМК внедрила решение для управления складом SAP EWM ения производительность складов повысилась более, чем на 20%, а их вместимость – на 35%. Исполнителем работ по ИТ-проекту выступила компания «Технология логистических систем». Новая система позволила ОМК перейти от ручного документооборота к полной автоматизации бизнес-процессов: складирования, сбора заказов от подразделений и распределения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) по заявкам. Б

ОМК внедрила CRM-систему Creatio e). CRM-система позволила автоматизировать большую часть процессов, связанных с продажами продукции ОМК. Система полностью интегрирована с ERP-системой, электронной почтой, телефонией, включает

ОМК уменьшит складские издержки на 30% с помощью SAP EWM кта по внедрению SAP EWM на двух складах Выксунского металлургического завода планируется дальнейшее тиражирование системы как на другие склады ВМЗ, так и на склады других предприятий группы компаний ОМК. «Для крупного промышленного предприятия очень важна четкая и слаженная работа склада. От того, как выстроены процессы, и как они обеспечивают бесперебойность работы зависит и развитие бизн

Как ОМК создавала электронный архив технической документации к», - отмечает заместитель председателя совета директоров «Объединенной металлургической компании» (ОМК) Владимир Маркин. К издержкам производства относятся и затраты на содержание архивов подр

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор

ОМК и с SAP автоматизировали управление ремонтами на Выксунском металлургическом заводе подразделения SAP Digital Business Services с использованием решений SAP Multiresource Scheduling и SAP Work Management (мобильное решение для ТОиР). Директор по ИТ и интеллектуальным системам защиты ОМК Алексей Митенков отметил: «Сейчас мы находимся в фазе перехода на инновационную модель производства и сосредоточены на тех потенциальных возможностях, которые открываются при грамотном испо

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Михаил Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор

SAP и Объединенная металлургическая компания объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК SAP и Объединенная металлургическая компания (ОМК, г. Москва) объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК. Компа

ОМК оптимизировала управление эффективностью персонала с помощью SAP SuccessFactors Компания SAP и российская металлургическая компания ОМК объявили результаты масштабного проекта по внедрению SAP SuccessFactors, реализованного в партнерстве с «ABC Consulting». Внедрение SAP SuccessFactors в качестве единой платформы для управл

В ОМК завершен процесс централизации электронного архива В Объединенной металлургической компании (ОМК, г. Москва) завершены работы по централизации электронного архива в рамках концепции обще

«Объединенная металлургическая компания» сократила сроки закрытия отчетного периода с помощью решения SAP Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) объявили результаты проекта по внедрению решения SAP Financial Closing Cockpit, позволяю

Внедрение СЭД в крупнейшей металлургической компании России з крупнейших производителей металлургической продукции — «Объединенной металлургической компанией» (ОМК) — в 2013 г. встала задача повышения эффективности работы с документами путем оптимизации

«Крок» внедрил централизованную ITSM-систему в «Объединенной металлургической компании» нтрализованное обслуживание ИТ-систем и сервисов позволил «Объединенной металлургической компании» (ОМК) повысить прозрачность работы ИТ-службы. Управление ИТ-инцидентами и заявками пользовател

«Техносерв» провел комплексный аудит ЦОДов «Объединенной металлургической компании» едования ИТ-инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Аудит выполнялся по заказу «ОМК-Информационные технологии», сообщили CNews в «Те

«Ростелеком» создаст VPN для «Объединенной металлургической компании» ртуальной частной сети (VPN, Virtual Private Network) для «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Как сообщили CNews в «Ростелекоме», VPN-каналы пропускной способностью до 100 Мбит/с об

«Ай-Теко» внедрила в ОМК общекорпоративные справочники PhoneUP «Директория» ного сервиса Aurus PhoneUP «Директория», выполненного для «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Решение помогло оптимизировать процессы телефонного общения заказчика не только в Москв

«Объединенная металлургическая компания» реформировала бухгалтерию с помощью «Элар» «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) реформировала систему бухгалтерского и налогового учёта с помощью компании «Элар». Как р

ОМК автоматизирует управление развитием персонала на базе SAP ERP HCM «Объединенная Металлургическая Компания» (ОМК), российский производитель продукции для топливно-энергетических, транспортных и промышле

ОМК внедрил систему управления НСИ на базе платформы SAP я консалтинговая группа НЦИТ «Интертех» сообщила о том, что объединенная металлургическая компания (ОМК) ввела в эксплуатацию первую очередь корпоративной системы управления нормативно-справочн

ОМК доверила IBM обслуживание бизнес-приложений SAP Корпорация IBM и «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), один из крупнейших российских производителей металлопродукции, объявили о расширении пр

ОМК автоматизировала бюджетирование на базе Oracle ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), российский производитель металлопродукции, и компания TopS Business Integrator (TopS BI

DocsVision внедрили в ОМК зователей. Длительность проекта — 6 месяцев. В составе Объединенной металлургической компании (ОМК) — шесть предприятий: три трубных, два металлургических завода и коксохимический ком

ОМК автоматизирует бюджетное управление Компания TopS Business Integrator (TopS BI) по заказу «Объединенной металлургической компании» (ОМК) приступила к внедрению системы поддержки процессов бюджетного управления и мониторинга п

РБК СОФТ разработала сайт Чусовского металлургического завода айт Чусовского металлургического завода, входящего в состав Объединенной металлургической компании (ОМК). Сайт www.chmz.ru стал первым в запланированном кольце сайтов ОМК, в которое войд

Sterling Group внедряет Oracle на предприятиях ОМК бъявила о том, что подписала соглашение о сотрудничестве с Объединенной металлургической компанией (ОМК). В соответствии с условиями договора, Sterling Group становится партнером ОМК по