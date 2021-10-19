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ОМК
Объединенная металлургическая компания


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
17.09.2021 ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области 6
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 3
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 4
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 4
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 4
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 2
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 4
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 2
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 2
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 2
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 2
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 2
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 3

Публикаций - 94, упоминаний - 214

ОМК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 24
Центр2М - Center2М 47 20
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 20
Schneider Electric 408 19
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 19
Ситилабс 25 19
Cinimex - Синимекс 160 19
Schneider Electric Secure Power 44 19
Rimini Street 38 19
Такском - Taxcom 119 19
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 19
Veeam Software 250 16
Dynatrace 46 15
Naumen - Наумен 341 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
SAP SE 3212 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 13
Ситилинк - Citilink 190 13
NtechLab - НтехЛаб 78 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 12
VK - Mail.ru Group 2483 12
SAP CIS - САП СНГ 753 9
3738 7
Ланит ГК 1156 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 5
Comindware - Колловэар 51 5
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 25 4
Крок 1219 3
ТЛС - Технология Логистических Систем 7 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Terrasoft - Террасофт 140 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Microsoft Corporation 11077 3
Oracle Corporation 3344 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
Huawei 2730 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 34
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 34
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 23
ПГК - Первая грузовая компания 98 21
Газпромбанк - ГПБ 692 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 21
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 20
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 20
Уралсиб Банк 389 20
PepsiCo - Пепсико 95 20
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 20
Ингосстрах СПАО 210 20
Альфа-Банк 1123 19
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 19
Аэрофлот 493 19
X5 Group 599 19
OKS Group 31 18
Segezha Group - Сегежа Групп 85 18
МТС банк 254 18
X5 Group - Пятерочка 559 18
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Интер РАО ПАО 158 15
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
Траско - Trasko 27 14
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 10
Mary Kay - Мэри Кэй 82 9
Мегаполис ТК 88 9
Почта России ПАО 1572 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
Русагро Группа Компаний 139 8
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 20
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 19
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 7
Правительство Москвы 653 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
Правительство РФ 2203 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Счётная палата РФ 460 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 6
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 45
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 34
Big Data - Большие данные 1136 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 23
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 21
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 20
e-Commerce - Электронная коммерция 299 19
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 19
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 16
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 6
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
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Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
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HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
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ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 19
1С:ERP Управление предприятием 203 19
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SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
Nvidia GeForce GTX 2062 2
Microsoft Office 1939 2
Java - Язык программирования 1176 2
Microsoft Office 365 769 2
SAP SuccessFactors 110 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
ЭЛАР Контекст 6 2
Linux OS 4257 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Apple macOS 925 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Microsoft SQL Server 793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 1
Ред ОС 239 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
SQL - Язык программирования 433 1
Terrasoft Creatio 44 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Чаркин Евгений 182 33
Абакумов Евгений 103 32
Валчев Стоян 44 31
Савцов Игорь 27 27
Антонов Александр 73 26
Путятинский Сергей 53 26
Платонов Михаил 38 24
Нестеров Алексей 79 22
Егоров Владимир 52 21
Трофимова Людмила 31 21
Сотин Денис 102 20
Халматов Максим 45 20
Дьяченко Валерий 66 20
Урьяс Вадим 76 20
Клепиков Алексей 77 20
Рубин Адар 28 20
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Соловьев Алексей 60 20
Васильев Владислав 39 20
Генкина Екатерина 24 20
Прохорова Алла 45 20
Каюмов Шамиль 34 20
Слышкин Василий 54 20
Поляков Сергей 60 19
Лебедев Антон 28 19
Москальков Дмитрий 23 19
Смык Виталий 27 19
Горчаков Денис 26 19
Портной Михаил 23 19
Карпов Иван 41 19
Казарин Станислав 100 19
Юсупов Шамиль 22 19
Сыкулев Андрей 57 19
Степченков Максим 36 19
Семенихин Игорь 37 19
Ямщиков Владимир 32 19
Емелин Александр 25 19
Сороченков Алексей 23 19
Вахнин Павел 51 18
Богданов Кирилл 91 18
Россия - Российская федерация - РФ 57350 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 26
Украина 3365 22
Восточная Европа 1678 22
Грузия 691 17
Казахстан - Республика 2629 16
Беларусь - Белоруссия 2088 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 12
Россия - Нижегородская область 740 7
Земля - планета Солнечной системы 863 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - Челябинск 772 3
Россия - Севастополь 420 3
Латинская Америка 723 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - Калужская область 571 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Ближний Восток 1473 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - Альметьевск 60 2
Россия - Благовещенск 88 2
Россия - Владимир 160 2
Мавритания 6 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Челябинская область 658 1
Таджикистан - Республика 434 1
Кувейт 51 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Новая Зеландия 292 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 46
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 32
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 19
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 14
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
Проектный офис 16 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Аутсорсинг 84 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
Русский язык 982 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 7
Gartner 2190 3
IDC - International Data Corporation 2718 2
CNews Analytics 1988 1
Fortune Global 500 160 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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