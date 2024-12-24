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Индексная книга (каталог) CNews*
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Воронин Павел



24.12.2024 МТС заместит иностранные ИТ-сервисы для командной работы. Бета-версия российской no-сode платформы уже работает 1
23.12.2024 МТС заместит популярные иностранные сервисы для совместной работы 1
20.12.2024 В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру 1
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.09.2024 МТС будет запускать новые продукты с помощью искусственного интеллекта 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
01.08.2024 МТС разработала Integration Platform для бесшовной интеграции сервисов в экосистему 1
19.07.2024 Школьники из Нижегородской области смогут бесплатно пройти курсы по веб-дизайну от МТС 1
17.07.2024 МТС запускает второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
04.06.2024 HostFly.by запустил услугу «Защищённый хостинг» для обработки персональных данных 1
21.05.2024 Как должны взаимодействовать наука и бизнес? Выясняли на True Tech Day 1
17.05.2024 МТС открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики 1
17.05.2024 МТС анонсировала исследование инновационной зрелости компаний на ИТ-конференции True Tech Day 1
17.05.2024 True Tech Day 2024 1
07.05.2024 IT-конференция МТС True Tech Day 17 мая 1
03.05.2024 МТС создает платформу для разработчиков продуктов и сервисов 1
26.04.2024 Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества 1
15.04.2024 Участники хакатона от МТС создадут решения для людей с ограниченными возможностями здоровья 1
12.04.2024 МТС запустила сервис для работы с документами SmartDocs 1
03.04.2024 Искусственный интеллект, облака, языковые модели и квизы: что ждет участников True Tech Day 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
22.02.2024 МТС запустила школу ИТ-архитекторов 1
29.01.2024 МТС запускает платформу для управления сетевой инфраструктурой 1
18.01.2024 Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях 3
20.12.2023 МТС запустила цифрового двойника собственной экосистемы 1

Публикаций - 136, упоминаний - 142

Воронин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 125
8213 37
МегаФон 8805 35
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 32
Ланит Интеграция 190 32
InfoWatch - Инфовотч 1014 29
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 28
Directum - Директум 1090 28
UseTech - Юзтех Интеграция 50 28
Gelarm - Геларм 36 28
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 28
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 28
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 27
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 26
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
R-Vision - Р-Вижн 153 26
Luxms 78 25
Diasoft - Диасофт 870 24
Polymedia - Полимедиа 138 22
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 21
ФинГрад - FinGrad 33 21
Аусферр ИТЦ 28 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 16
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 10
Программный продукт ГК 63 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Microsoft Corporation 24625 9
Hoff Tech - Хофф Тех 39 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 7
Ростелеком 9701 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 68
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 56
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 55
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 52
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 50
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 42
Сургутнефтегаз - СНГ 269 41
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 40
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 39
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 39
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 39
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 38
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 38
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 37
РЖД - Российские железные дороги 1903 32
Комус 94 32
36,6 - аптечная сеть 90 31
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 29
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 28
ВТБ - Почта Банк 466 27
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 26
Лента - Сеть розничной торговли 2080 26
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 25
МКБ - Московский кредитный банк 558 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 25
Zenden Group - Дом одежды 65 24
МОСГАЗ 42 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 23
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 18
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 17
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 16
Альфа-Банк 1769 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 15
ГПБ - Газпромбанк 1084 14
Абсолют Банк 230 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 63
Федеральное казначейство России 1772 51
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 32
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Роскачество - Российская система качества 36 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
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Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 26
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Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 26
Luxms BI 75 25
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 24
НКТ - Р7-графика 31 23
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 21
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МТС - The Platform - МТС Ocean 14 11
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Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 5
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 4
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 20 4
Натрусов Артем 284 70
Шадаев Максут 1008 67
Меденцев Константин 97 44
Галкин Николай 104 42
Гимранов Ринат 122 41
Кирьянова Александра 135 41
Андрианов Павел 84 39
Фокин Валерий 45 39
Тараторин Александр 58 39
Сотин Денис 205 35
Михалев Евгений 89 32
Ульянов Николай 112 32
Ефёров Алексей 44 31
Абакумов Евгений 205 31
Аксенов Олег 44 30
Козак Николай 161 29
Чернышев Андрей 69 28
Бурилов Андрей 105 28
Шинкарев Александр 32 28
Истомин Константин 56 28
Ерошкин Павел 32 28
Микрюков Валерий 28 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Урусов Виктор 127 27
Нестеров Алексей 143 27
Чаркин Евгений 296 26
Солдатенкова Ксения 26 26
Сирота Юрий 67 25
Дорофеев Дмитрий 31 25
Копысов Виталий 61 25
Лагунов Андрей 43 25
Ульихин Павел 33 25
Сафрыгин Егор 37 25
Дмитриев Андрей 38 25
Алешкин Сергей 65 25
Сыцко Дмитрий 25 25
Мартынов Павел 26 25
Новоселов Иван 33 25
Врацкий Андрей 135 25
Голощапова Ирина 25 25
Россия - РФ - Российская федерация 144213 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 60
Беларусь - Белоруссия 5664 12
Европа 21767 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 10
Армения - Республика 2280 9
Европа Восточная 3075 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
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Грузия - Тбилиси 100 4
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Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
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Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
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Германия - Федеративная Республика 12682 1
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