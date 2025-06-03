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МТС Web Services разрабатывает агента искусственного интеллекта

МТС Web Services (MWS), входит в цифровую экосистему МТС, сообщает о создании MWS Agent – автономной системы, способной анализировать большие объемы данных и самостоятельно выполнять широкий спектр задач от финансового анализа до планирования путешествий без вмешательства человека. Провайдером моделей выступает LLM-оркестратор MWS GPT. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В компании рассчитывают, что применение агентов позволит ускорить запуск новых сервисов под разные жизненные сценарии пользователей, трансформировать клиентский опыт за счет персонализированного взаимодействия, а также упростить работу сотрудников с помощью делегирования системе задач разной сложности.

В отличие от LLM-модели, которая действует по жестко заданным алгоритмам в пределах определенных сценариев, агент может ориентироваться в контексте задачи, принимать решения на основе текущих данных и выполнять действия в интерфейсе. Такой подход позволяет ему адаптироваться и при необходимости корректировать поведение.

MWS Agent представляет собой архитектурный подход, где под каждую функцию может быть подключена оптимальная модель. Ключевую роль играет оркестратор LLMMWS GPT. Он получает запрос на естественном языке, анализирует его, разбивает выполнение на отдельные шаги и распределяет между специализированными агентами, заточенными под выполнение конкретного типа задач: генерация кода, логическое рассуждение, web-research и так далее. Такой модульный подход обеспечивает высокую точность решений и масштабируемость при внедрении в разные бизнес-сценарии.

В настоящее время МТС Web Services тестирует агента для выполнения широкого спектра задач, связанных с аналитикой, визуализацией больших массивов данных, разработкой сайтов и веб-приложений, работой с патентными кейсами, а также с решением административных вопросов, таких как организация командировок и др.

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После завершения пилотирования внутри, МТС Web Services планирует готовить кастомизацию решения под внешних заказчиков. По прогнозам MWS, к 2027 г генеративный ИИ и ИИ-агентов начнут использовать до 50% российских компаний. Согласно результатам внутреннего исследования, ИИ-агенты уже активно внедряются в ИТ, агропромышленном комплексе, добыче полезных ископаемых, транспортной отрасли и логистике. Также растет интерес к технологии в рознице и нефтепереработке.

«Агенты искусственного интеллекта — не просто тренд, а реальный источник устойчивого роста для компаний как за счет оптимизации затрат, так и увеличения выручки через трансформацию клиентского опыта. К тому же их внедрение позволит облегчить работу сотрудникам, поскольку они смогут делегировать агентам сложные задачи. В перспективе могут появиться гибридные команды – специалисты люди и ИИ-коллеги агенты, которые в тандеме буду показывать высокую эффективность», - сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

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