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Индексная книга (каталог) CNews*
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Оркестратор Оркестрация автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.06.2026 Cloud.ru открыл доступ к моделям GLM-5.1, Kimi K2.6 и DeepSeek V4 1
02.06.2026 Security Vision третий год подряд подтвердила статус лидера в области SOAR-решений 1
01.06.2026 Axoft заключила дистрибуторское соглашение с ИТ-компанией «Системные решения» 1
27.05.2026 Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы 1
19.05.2026 От автоматизации к инженерной стратегии: экспертный взгляд Антона Пирогова 2
18.05.2026 В Kaspersky SD-WAN 3.0 появилась защита от SYN-flood атак и улучшенное журналирование 1
08.05.2026 SimpleOne обозначила преимущества платформенного подхода для корпоративного ИИ 1
23.04.2026 Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности 1
10.04.2026 Just AI Agent Platform выходит в облако для ускоренного внедрения ИИ-агентов в малом и среднем бизнесе 1
10.04.2026 Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru 1
09.04.2026 Axenix выводит на рынок платформу для создания ИИ-агентов Numira 2.0 1
08.04.2026 ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО 1
07.04.2026 Расширена функциональность No-Code создания и оркестрации ИИ-агентов в платформе Robin от SL Soft FabricaONE.AI 2
03.04.2026 УЦСБ SOC расширил технологический стек – внедрен Security Vision SOAR 1
30.03.2026 Центробанк проговорился о масштабном внедрении нейросетей в работу. Ему понадобился аналог израильского ПО 2
19.03.2026 Группа Rubytech разработала прототип виртуального КБ для высокотехнологичной промышленности 1
18.03.2026 Компания NGR Softlab обновила Систему управления безопасностью файлов 1
16.03.2026 Timeweb выплатит 1 млн рублей за усиление защиты Managed Kubernetes 1
13.03.2026 «Лаборатория Касперского» усилила безопасность контейнерных приложений СберФакторинг с помощью Kaspersky Container Security 1
12.03.2026 Компания «ИТ-Экспертиза» выводит на рынок ИИ-платформу «Когнитум» для решения реальных бизнес-задач 1
25.02.2026 Аналитики AHD и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения 1
24.02.2026 ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики 1
30.12.2025 Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир 1
Рынок BPM 2025 1
05.12.2025 Успешное импортозамещение в ключевой государственной системе: ГИС ГМП перешла на отечественные технологии. Инфраструктура на базе Oracle полностью выведена из эксплуатации 1
Российские RPA-платформы 2025 1
28.11.2025 RPA перестраивает бизнес-процессы: от локальных роботов к экосистемам автоматизации 2
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских ИИ-агентов 1
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «RPA-платформы 2025» 2
28.11.2025 Российский разработчик «Файвджен» открыл исходный код платформы Oversdn SD-WAN 1
21.11.2025 Представлен единый стандарт для создания ИИ-агентов в медицине 1
20.11.2025 «Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи 1
20.11.2025 Security Vision второй год подряд вошла в Топ-3 рейтинга ЦСР по средствам защиты инфраструктуры 1
19.11.2025 «Первый Бит» реализовал 25 подсистем в холдинговой «1С:ERP» для «Артпласт» 1
17.11.2025 Мультиагентная платформа «Цифровой офис»: российское ИИ-решение для автоматизации рутинных процессов в корпоративной среде 1
Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025 1
10.11.2025 Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов 1
27.10.2025 «Базис» представил релиз Basis Dynamix Cloud Control 5.3 с расширенными возможностями управления и автоматизации облака 1
23.10.2025 Yandex B2B Tech поможет компаниям быстро разворачивать инфраструктуру для ИИ-сервисов по модели on-premises 1

Публикаций - 240, упоминаний - 253

Оркестратор и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2582 35
Microsoft Corporation 25644 19
9408 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2878 15
SAP SE 5557 14
Yandex - Яндекс 9018 13
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 223 13
Flant - Флант 187 12
Oracle Corporation 7032 11
Softline - Sl Soft - Сл Софт 335 10
Ростелеком 10777 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 708 10
Cisco Systems 5327 10
UIPath 112 10
Google LLC 12565 10
Orion soft - Орион софт - 271 9
Dell EMC 5155 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 395 9
PIX Robotics - Пикс Роботикс 138 9
Amazon Inc - Amazon.com 3233 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9413 8
Telegram Group 2847 8
Softline - Софтлайн 3597 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 925 7
Fortinet 437 7
Huawei 4472 6
Red Hat 1365 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1114 6
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 102 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 303 5
IBM - International Business Machines Corp 9660 5
HP Inc. 5859 5
Citrix Systems 863 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1360 5
Selectel - Селектел 510 5
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 31 5
Монолит-Инфо 137 5
Ред Софт - Red Soft 1169 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 560 4
Газпром нефть 697 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 110 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 93 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 693 2
РЖД - Российские железные дороги 2054 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
НСПК - Национальная система платежных карт 932 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1869 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 2
Альфа-Банк 1953 2
X5 Group - Перекрёсток 629 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 218 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 2
Яндекс.Лавка 308 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 89 2
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 6 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 347 1
Велесстрой СМУ 13 1
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 3 1
Petrobras 6 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 51 1
Азия Цемент 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5423 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3542 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 405 4
Федеральное казначейство России 1929 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3759 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 175 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 345 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 90 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 1
Судебная власть - Judicial power 2467 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 378 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4913 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1520 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 3
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 2
Linux Foundation 196 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1504 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 37 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 161
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23928 121
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 99
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 70
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1307 55
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Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1887 52
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12597 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 46
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7274 42
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3111 42
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5003 41
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1478 39
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3233 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10476 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12827 34
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DevOps - Development и Operations 1183 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5528 26
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2617 26
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3088 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17724 25
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1820 25
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6288 24
Linux OS 11334 26
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 735 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5527 18
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 188 14
Python - высокоуровневый язык программирования 1241 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1545 11
Docker - Платформа распределённых приложений 516 11
Microsoft Windows 16726 10
Примо РПА - Primo RPA 50 10
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 84 9
Microsoft Office 4100 9
Microsoft Azure 1506 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1629 9
Broadcom - VMware vSphere 605 9
PIX Robotics - PIX RPA Platform 97 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1690 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1574 8
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 152 8
OpenAI - ChatGPT 659 7
Red Hat OpenShift 141 7
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 230 7
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 119 7
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 47 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 536 6
Intel x86 - архитектура процессора 2127 6
Oracle Java - язык программирования 3428 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2459 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 674 6
Sherpa RPA 33 5
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 72 5
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 76 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 22 5
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 48 5
PIX Robotics - PIX Master 10 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 706 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1822 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 247 5
Huawei nova - Серия смартфона 109 5
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3513 5
Морарь Максим 25 5
Борченко Павел 60 5
Каминский Максим 14 5
Аксенов Константин 54 4
Иванов Михаил 116 4
Баталов Александр 29 4
Щапов Олег 24 3
Громова Марина 10 3
Коптелов Андрей 130 3
Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
Титов Александр 48 3
Мартиросов Давид 123 2
Рудычева Наталья 95 2
Breder Gary - Бредер Гэри 2 2
Быстров Алексей 5 2
Чистов Александр 21 2
Румянков Александр 2 2
Агеев Денис 38 2
Уланов Александр 6 2
Кадощук Игорь 19 2
Чернов Иван 40 2
Селиванов Павел 5 2
Зиндер Евгений 5 2
Князев Евгений 6 2
Вокуев Алексей 3 2
Беляева Мария 10 2
Еремин Максим 6 2
Серов Кирилл 11 2
Терехин Никита 5 2
Толкунов Валентин 5 2
Рогов Артем 4 2
Чавушян Сара 5 2
Треков Денис 3 2
Пак Матвей 8 2
Рустамов Рустам 542 2
Глазков Александр 151 2
Березин Максим 141 2
Титов Борис 62 2
Гребенщиков Дмитрий 38 2
Иванов Сергей 403 2
Россия - РФ - Российская федерация 163510 160
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 19
Европа 24869 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18847 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 5
Африка - Африканский регион 3623 4
Ближний Восток 3123 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5439 3
Казахстан - Республика 5969 3
Азия - Азиатский регион 5869 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1687 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3116 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1208 3
Земля - планета Солнечной системы 10815 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Япония 13725 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Индия - Bharat 5814 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3297 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3008 2
Россия - СФО - Новосибирск 4816 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 456 2
Греция - Греческая Республика 1010 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3316 2
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 133 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 772 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
США - Портленд 66 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1173 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1415 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3390 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1223 1
Ирландия - Республика 1034 1
Дания - Королевство 1330 1
Швеция - Королевство 3758 1
Финляндия - Финляндская Республика 3679 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15744 54
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11218 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8706 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3577 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5570 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6411 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7254 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8401 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5669 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2076 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8666 9
Аудит - аудиторский услуги 3334 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3399 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6936 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3084 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2420 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10098 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2675 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3515 9
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 313 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2814 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8722 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4378 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2994 7
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4553 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11113 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2476 7
РБК Инновации 47 1
Открытые системы ИД 176 1
Millennial Media 3 1
Forbes - Форбс 972 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1227 1
TAdviser - Центр выбора технологий 451 1
РИА Новости 1026 1
23ABC News 182 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2319 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 17
Gartner - Гартнер 3646 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3880 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 2
Forrester Research 832 2
Security Compute Rating 5 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Fortune Business Insights 32 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
SDN Central 3 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 37 1
BI Consult - Круги Громова АЦ - Круги Громова Аналитический центр 9 1
Apple Hills Digital 8 1
IDC - International Data Corporation 4964 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1080 1
Markets&Markets Research 113 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 141 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
CNews Инновация года - награда 150 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
Fortune Global 100 142 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 834 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 594 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 248 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 132 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 82 2
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 79 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 20 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
РГУНХ им. В. И. Вернадского - Университет Вернадского - Российский государственный университет народного хозяйства 3 1
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid - Charles III University of Madrid - Мадридский университет имени Карла III 8 1
Qatar University - Университет Катара - Катарский университет 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 261 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 57 1
РАН - Российская академия наук 2086 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 213 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 476 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 234 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 350 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 274 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 93 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 115 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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