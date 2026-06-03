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Оркестратор Оркестрация автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Оркестратор и организации, системы, технологии, персоны:
|Морарь Максим 25 5
|Борченко Павел 60 5
|Каминский Максим 14 5
|Аксенов Константин 54 4
|Иванов Михаил 116 4
|Баталов Александр 29 4
|Щапов Олег 24 3
|Громова Марина 10 3
|Коптелов Андрей 130 3
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
|Титов Александр 48 3
|Мартиросов Давид 123 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Breder Gary - Бредер Гэри 2 2
|Быстров Алексей 5 2
|Чистов Александр 21 2
|Румянков Александр 2 2
|Агеев Денис 38 2
|Уланов Александр 6 2
|Кадощук Игорь 19 2
|Чернов Иван 40 2
|Селиванов Павел 5 2
|Зиндер Евгений 5 2
|Князев Евгений 6 2
|Вокуев Алексей 3 2
|Беляева Мария 10 2
|Еремин Максим 6 2
|Серов Кирилл 11 2
|Терехин Никита 5 2
|Толкунов Валентин 5 2
|Рогов Артем 4 2
|Чавушян Сара 5 2
|Треков Денис 3 2
|Пак Матвей 8 2
|Рустамов Рустам 542 2
|Глазков Александр 151 2
|Березин Максим 141 2
|Титов Борис 62 2
|Гребенщиков Дмитрий 38 2
|Иванов Сергей 403 2
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