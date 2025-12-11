Разделы

UX/UI User Experience / User Interface design Клиентский опыт и дизайн интерфейса Пользовательский путь

UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь

«UX» — «пользовательский опыт», который определяется тем, как именно люди будут взаимодействовать с определенным продуктом. Он показывает, насколько просто или трудно работать с разными элементами интерфейса, которые были разработаны. UX-дизайнеры трудятся над созданием удобного интерфейса для пользователя.

UI-дизайнеры определяют, как будет выглядеть пользовательский интерфейс. Они прорабатывают его структуру, функции и взаимодействие всех элементов интерфейса в совокупности. А работа UX-дизайнеров заключается в том, чтобы все элементы интерфейса работали так, как того требует проект. Если этот интерфейс будет функционировать корректно, то пользователь получит положительный опыт работы с ним. Но если интерфейс будет недоработан, с проблемными и несогласованными между собой элементами, пользователь получит негативный опыт. Поэтому главная задача UX-дизайнера заключается в том, чтобы избежать этого негативного сценария.

11.12.2025 Российские fashion-ретейлеры теряют выручку из-за особенностей UX-решений

а, руководитель Института Аналитики, Kokoc Group. Выводы исследования Результаты аудита показывают: пользовательский опыт напрямую влияет на продажи в fashion-сегменте. На фоне роста доли онлай
29.11.2025 «Альфа-Капитал» признан лучшей управляющей компанией по использованию ИИ в клиентском опыте в 2025 году

ивности. Это создало основу для гибкой адаптации сервиса к потребностям клиентов, в результате чего клиентский опыт стал более точным и персонализированным. «Внедрение AI стало для нас не прост
17.11.2025 Новые направления обучения в «Школе 21»: участники смогут изучать проджект-менеджмент, UX/UI и биоинформатику

трии образования Сбербанка: «Мы запускаем в «Школе 21» три новых направления — проджект-менеджмент, UX/UI и биоинформатику, — потому что видим запрос от бизнеса, государства и самих обучающихся
06.11.2025 «Обит» трансформировал клиентский сервис СТД «Петрович» на базе технологий Naumen

ектора по стратегическим проектам «Обит». «Контакт-центр СТД «Петрович», работающий на продуктах Naumen, делает значимый вклад в генерацию продаж и выручки компании, а качественный сервис и бесшовный клиентский опыт сегодня во многом определяют лояльность клиента, его возвращения в компанию за новыми покупками», — сказал Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных
29.10.2025 «Контур.Эгида» улучшила пользовательский опыт и добавила новые функции в сервис для удаленной настройки и управления устройствами ​

«Контур» обновил «Доступ», сервис для удаленной настройки и управления устройствами от «Контур.Эгиды». Улучшения направлены на улучшение пользовательского опыта и расширение функциональности. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Одно из главных нововведений — пользовательский интерфейс для установки серверной версии.

29.10.2025 Продукт Nexign для монетизации клиентского опыта при перегрузках радиосети включен в реестр отечественного ПО

ммного обеспечения. Nexign RCAF позволяет операторам связи запускать pre-5G-сервисы, монетизировать клиентский опыт при перегрузках сети и управлять трафиком на нагруженных базовых станциях на

14.10.2025 Компания «Медси» улучшила клиентский сервис с помощью ИИ-агента SL Soft FabricaONE.AI

Федеральная сеть частных клиник «Медси» продолжает развивать цифровые сервисы для улучшения клиентского опыта — расширены возможности применяемого в контакт-центре голосового ИИ-агента от компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline). Теперь агент не только предоставляет сер
08.10.2025 Клиенты «Телфин» улучшают клиентский опыт с помощью приоритетов звонков

уются по типу клиентов, истории взаимодействия, стадии воронки продаж и др. «Мы продолжаем улучшать клиентский опыт пользователей АТС «Телфин.Офис». Наш новый сервис позволяет быстро обслуживат
08.10.2025 SDI360 и Naumen объявили о партнерстве и запускают исследования зрелости клиентского опыта в банках

исследование обслуживание в мобильном банке. CX Digital & Distant Index позволит комплексно оценить клиентский опыт во всех точках взаимодействия с банком. Например, в индексе мы вместе с партн
08.10.2025 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite

. В состав системы ViPNet QTS Lite входят: «ViPNet РУКС Лайт» – распределительный узел квантовой сети – центральный узел сети, обеспечивающий выработку ключей между всеми узлами; «ViPNet КУКС Лайт» – клиентские узлы квантовой сети – оконечные узлы сети, к которым подключаются потребители ключей; ViPNet QSS Switch – оптический коммутатор, обеспечивающий переключение оптических каналов связи

Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году

в финансовом секторе. Технологии достигли необходимой зрелости и в ближайшие годы способны вывести клиентский сервис на качественно новый уровень. Подробнее об этом тренде и других инициативах
07.08.2025 «Обит» трансформировала клиентский сервис девелопера «Самолет» и группы «Плюс» на базе технологий Naumen

-центра. Особенно хочется отметить разработанные решения по автоматизации обработки обращений и интеллектуальной маршрутизации звонков, которые позволили нам сократить операционные затраты и улучшить клиентский путь», — сказала Юлия Чернуха, руководитель отдела развития и автоматизации единого контакт-центра группы «Самолет». «Благодарим партнеров за доверие — благодаря тесному сотрудничест
19.06.2025 «Магнит» и «Билайн» внедрят цифровые продукты и сервисы для улучшения клиентского опыта в магазинах

роизводственных площадках и т.д. в 72 регионах присутствия. Это позволит «Магниту» совершенствовать клиентский опыт, растить удовлетворенность клиентов и привлекать больше онлайн-платежей. Кром
16.06.2025 «МТС Беларусь» автоматизировал клиентские процессы на платформе BPMSoft

ать полноценную модель «единого окна» для операторов: им не нужно переключаться между системами, а все действия фиксируются в одном цифровом контуре. Это ускорило обслуживание и повысило прозрачность клиентского опыта. Андрей Малахов, начальник управления бизнес-решений компании «МТС Беларусь»: «CRM-система для нас — это полноценный инструмент end-to-end автоматизации. Благодаря глубокой ин
06.06.2025 Сбербанк рассматривает использование Gen AI как ключевой инструмент кардинального изменения клиентского опыта

дит на новый уровень — обеспечить бесшовное взаимодействие человека с искусственным интеллектом, включая эмоциональную составляющую. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка, ИИ-агенты улучшают клиентский опыт, повышают скорость и качество ответа за счет гибкости, которую дает генеративный искусственный интеллект, интегрированный в процессы обслуживания. В тоже время, как отметила Еле
29.05.2025 Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

ожидания. Бизнес уже знает, что с помощью ИИ можно оптимизировать процессы, сформировать удалённый клиентский сервис, повысить качество обслуживания и снизить затраты. Но к использованию генИИ
17.04.2025 X5 и «Перекресток» запустили лаборатории в супермаркетах

роверять и масштабировать бизнес-гипотезы, повышать эффективность операционных процессов и улучшать клиентский опыт. Лаборатории расположены в магазинах на Осеннем бульваре, д. 12, корп. 1 и в

01.04.2025 Как оптимизировать работу операторов контакт-центра и улучшить клиентский опыт

трументов в едином интерфейсе, автоматизация рутинных операций и интеллектуальный анализ данных способствуют повышению эффективности работы контакт-центра, снижению нагрузки на операторов и улучшению клиентского опыта. Об этих и других возможностях решения «РТУ-Атмосфера» эксперт компании «САТЕЛ» расскажет в рамках вебинара, который состоится 8 апреля. Предварительная регистрация доступна п
31.03.2025 Как клиентский сервис влияет на отношение покупателей к компании

слугам. Самый популярный канал коммуникации между представителями бизнеса и покупателями – мессенджеры. Так ответили 59% респондентов. Почти все опрошенные (87%) считают: топ-менеджеры могут улучшить клиентский сервис компании с помощью цифровых продуктов и сервисов контроля качества коммуникаций. Цифровые продукты и сервисы помогут бизнесу выиграть конкуренцию за клиентов. В это верят 85%

26.03.2025 Компания edna внедрила VK Notify в клиентские коммуникации «Росгосстраха»: открываемость сообщений составила 60%

отка аналитики и отчетов по коммуникациям, что позволит специалистам по взаимоотношению с клиентами оперативно оценивать результаты работы и повышать качество обслуживания. «Для крупного бизнеса, где клиентская база исчисляется миллионами пользователей, критически важно использовать разные каналы. К традиционному способу коммуникации с помощью SMS все чаще добавляется привычный пользователя
25.03.2025 VK запустила ИИ-сервис для маркетологов

ых подходит средним и крупным компаниям и помогает повышать эффективность CRM-маркетинга и улучшать клиентский опыт. Об этом CNews сообщили представители VK. AI Persona работает на основе больш
19.09.2024 Только 10% российских банков смогли перевести клиентские документы в электронный вид. 80% хранят досье клиентов в бумаге

Досье клиентов банка: на бумаге и в электронном виде Хотя электронный документооборот используют все банки топ-10 и отдельные банки топ-50, в 80% банков клиентские досье хранятся в бумажном виде. Об этом рассказал эксперт по развитию продуктов на платформе LDM|LANSOFT Константин Федоров, выступая на конференции CNews «Цифровизация финансового с
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность

овать офферы в аналитике — нужно построить эффективные каналы коммуникации и обеспечить оптимальный клиентский опыт. Компанию Petshop вна конференции представляли Дмитрий Чупрынин, руководитель
21.06.2024 Клиентские решения «Гравитон» теперь доступны на процессорах Intel Core 14 поколения

ки компьютеров, оснащенных новым процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон». «Гравитон» предлагает ПК для корпоративного использования. До настоящего времени клиентские устройства «Гравитон» оснащались процессорами Intel Core 12 и 13 поколения, однако инженерные компетенции позволили компании обеспечить работу моделей на процессорах 14 поколения. Ко
24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne

дал нам гибкий и мощный инструмент для построения по-настоящему клиентоцентричной системы поддержки, удобной как для наших пользователей, так и для специалистов». «Инферит Облако» продолжит развивать клиентский портал на базе SimpleOne. «Инферит Облако» демонстрирует высокую компетенцию и стремление к улучшению своего сервиса, и мы с рады, что ITSM-система SimpleOne была выбрана для реализа
16.05.2024 «Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit

бесперебойную работу приложений, сократить финансовые потери из-за простоев систем, оптимизировать клиентский путь и исключить возможные риски. Решить эти задачи и улучшить работоспособность о
16.04.2024 Евгений Свидерский, ITGLOBAL.COM: Мы строим облако на самом свежем оборудовании, расширяем зоны присутствия, делаем акцент на клиентский сервис и проектную практику

ь инфраструктуру под ИИ, но начинать применять инструменты на базе ИИ в повседневных задач, улучшая клиентский опыт пользователей. Отдельного внимания заслуживает работа с крупным бизнесом. Что
10.04.2024 VK открыла доступ к платформе для улучшения клиентского опыта всем пользователям

с клиентами и снизит нагрузку на сотрудников. Платформа построена на базе решения для автоматизации маркетинга и работы с данными VK Customer Experience Hub. Об этом CNews сообщили представители VK. «Клиентский опыт складывается из десятков контактов с бизнесом — начиная от рекламы в интернете, заканчивая тем, насколько быстро и качественно был решен вопрос в службе поддержки. Вручную учиты
13.02.2024 «БизнесАвтоматика» разработала новый веб-портал для Московского музея современного искусства

ыла разработана на основе анализа интересов целевой аудитории. В результате был значительно улучшен пользовательский опыт и обеспечен более удобный доступ к информации о музее. Об этом CNews со
06.02.2024 VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта

но проводим работу по улучшению и внедрению сервисов, которые позволяют повышать лояльность наших клиентов к компании и продукту. Сервис речевой аналитики необходим нам для более тщательного изучения клиентского опыта, аналитики большого объема входящих звонков и более оперативной реакции на запросы наших покупателей», - отметила директор по продажам ГК ФСК Светлана Бирина. *** VS Robоtics

29.01.2024 «T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта

данных аналитики в дальнейшем выстраивать персонализированную коммуникацию с потребителями, улучшая клиентский опыт. Возможность гибкого масштабирования вычислительных ресурсов позволяет «Бурге
18.12.2023 «Бургер кинг» автоматизирует маркетинг с помощью Retail Rocket Group

tail Rocket Group. Это позволит компании повысить эффективность маркетинговых инвестиций, обогатить клиентский опыт и гибко реагировать на изменяющуюся картину потребительского спроса. Ранее «Б
01.12.2023 CorpSoft24 запускает клиентский портал облачных услуг

блачных ресурсов постоянно растут. «Объем клиентской базы и выручки CorpSoft24 растет, теперь мы эволюционно подошли к такому периоду, когда важно вывести взаимодействие с клиентами на новый уровень. Клиентский портал сыграет в этом процессе ключевую роль», – сказал Денис Афанасьев. По его словам, ключевой особенностью клиентского портала CorpSoft24 остается предоставление персонализированн
09.11.2023 IBS запускает услугу «Клиентская аналитика и автоматизация целевого маркетинга (CVM и Campaign Management)»

рование, нет полноценной интеграции с каналами сбора данных и каналами коммуникаций, не учитывается клиентский путь (Customer Journey) и другое. Ручные процессы маркетинга и аналитики по поиску
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы

предложения продуктов. Алгоритмы машинного обучения анализируют поведение клиентов, чтобы улучшить пользовательский опыт и повысить коэффициент конверсии. Фото: https://ru.freepik.com Мобильны
29.09.2023 «Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ

спознавания речи, речевая аналитика, позволили увеличить эффективность контактного центра, улучшить клиентский опыт. В речевой аналитике мы уже поддерживаем возможность обработки максимальных о
01.09.2023 SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN на тему: «RPA в госучреждениях: 5 задач для программного робота. Клиентский опыт»

6 сентября в 11:00 (Мск) SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN на тему: «RPA в госучреждениях: 5 задач для программного робота. Клиентский опыт». RPA помогает государственным организациям повысить эффективность, сократить затраты и улучшить точность выполнения задач. Применение технологии позволяет быстро автоматизирова
04.08.2023 Модернизация мобильного приложения «Рив гош» позволила увеличить объем продаж в 3,5 раза

ь важно занимать лидирующие позиции на рынке, предлагая своим покупателям омниканальный и бесшовный клиентский опыт. Создание и развитие качественного цифрового продукта позволяет удерживать кл
30.05.2023 Клиентский портфель Stack Group вырос на 46% по итогам 2022 года

По итогам 2022 г. компания Stack Group нарастила клиентский портфель на 46% в условиях роста спроса на облачные сервисы. В структуре портфеля значительные доли занимают компании из банковского и финансового сегмента экономики, логистической и
23.05.2023 МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs

анк» (МКБ) реализовал экспериментальную систему видеоаналитики на основе компьютерного зрения от компании VisionLabs. Система, запущенная в отделении МКБ «Нева тауэрс», позволяет полностью оцифровать клиентский путь, определить эмоциональное состояние клиента и выявить проблемные зоны в обслуживании, тем самым повысив скорость и качество предоставляемых сервисов. Об этом CNews сообщили пред

