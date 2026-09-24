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«Яндекс» сделал огромную инвестицию в ИТ-решение для борьбы с опасными проявлениями ИИ

Запуск нового ИБ-направления обошелся «Яндексу» в 7,5 млрд руб. Российский технологический гигант уже выпустил продукт для защиты ИИ-инфраструктуры совместно с SolidLab, в которую вложился в прошлом году, купив 50%-ную долю ее бизнеса.

Инвестиции в ИБ

Инвестиции «Яндекса» в новое направление Yandex Security превысили 7,5 млрд руб., выяснили «Известия». О запуске ИБ-направления и выводе на рынок решения класса AI-SPM для обеспечения безопасности ИИ-инфраструктуры заявил Yandex B2B Tech, бизнес-группа «Яндекса», объединяющая сервисы для корпоративных клиентов («Яндекс 360», Yandex Cloud и др.).

Новый продукт Yandex B2B Tech на базе открытого фреймворка AI-Safe 2.0, разработан совместно с SolidLab, 50% доли в которой «Яндекс» приобрел в 2025 г. Об этом писали СМИ, но сумма сделки не раскрывалась.

«Наши технологии позволяют значительно повысить скорость внедрения ИБ-инструментов и при этом построены на экспертизе в защите больших и распределенных инфраструктур. Мы объединили наши ИБ‑решения, включая разработки с SolidLab, чтобы обеспечить защиту любых инфраструктур — от гибридных до мультиоблачных — с бесшовным внедрением и централизованной безопасностью», — сказал директор по ИБ Yandex Сloud Евгений Сидоров.

Преимущества у создателей ИИ

Появление такого направления назвал закономерным ИБ-эксперт, журналист Павел Дудкин. Классические средства не всегда эффективны в гибридных облачных средах, отметил он.

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Photogenica - evgris
«Яндекс» вложился в создание ИБ-направления бизнеса

«Особое преимущество получают компании, работающие на стыке ИИ и кибербезопасности. Они одновременно создают агентов и понимают, как их защищать», — отметил Дудкин.

Сбербанк тоже работает в этом направлении. Внедрение ИИ требует менять не только инструменты, но и процессы, работу с данными и подходы к ИБ, считает старший вице-президент банка Кирилл Меньшов. Компания уже разработала и внедрила в инфраструктуру мультиагентную систему на основе ИИ, где атакующий компонент пытается эксплуатировать новые угрозы в контролируемой среде банка, а ИИ-защита обучается на полученных знаниях и корректирует работу сервисов и процессов реагирования.

Новая реальность рынка

Рынок переходит от защиты отдельных языковых моделей к полноценной AI Security, полагает руководитель отдела информационной безопасности MWS AI (входит в «МТС Web Services») Андрей Коршунов.

«Подключение автономных ИИ-агентов создает новые риски: они могут получать доступ к данным и выполнять действия за пределами поставленной задачи. Поэтому агентам следует предоставлять только необходимые полномочия, а передачу данных и изменение записей контролировать с помощью шифрования, разграничения доступа и регистрации действий», — согласен генеральный директор «Инфомаксимум» Александр Бочкин.

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил об угрозе ИИ и призвал международное сообщество создать механизмы для его контроля, как писало издание Рolitico в сентябре 2026 г. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей (Dario Amodei) поддержал эту идею и признал необходимость сотрудничества, «чтобы обеспечить развитие отрасли и всего мира такими темпами, при которых мы можем быть уверены, что безопасность будет соответствовать возможностям».

Согласно данным Gartner, объем мирового рынка средств защиты ИИ увеличится с $2,8 млрд в 2026 г. до $4,8 млрд в 2027 г. — почти на 69% за год. Российский рынок пока формируется: в 2026 г. его объем оценивается в диапазоне от 1 до 4 млрд руб., а к 2029–2030 гг. может достичь 11–30 млрд руб. AI‑SPM — одно из перспективных решений, представляющих формирующийся класс продуктов в этом сегменте.

Анна Любавина

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