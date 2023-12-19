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Патент охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения Изобретательство Новаторство

Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство

 

 

«Шире распространять опыт новаторов! Всемерно развивать инициативу трудящихся!» В. Сурьянинов, 1953 год. «Шире распространять опыт новаторов! Всемерно развивать инициативу трудящихся!» В. Сурьянинов, 1953 год.
«Рабочие! Поднимайте производительность труда» Советский плакат о посвящении в рабочие. Неизвестный художник, 1920-е гг. «Рабочие! Поднимайте производительность труда» Советский плакат о посвящении в рабочие. Неизвестный художник, 1920-е гг.


19.12.2023 Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте

одной корпорацией с марта 2019 г. Он считает, что iPhone с функцией «Экстренный вызов–SOS» нарушает исключительные права на полезную модель по его патенту, как пишет издание. Истец требовал зап
28.03.2023 Заработала новая платформа поиска по патентам

нь структурированности информации. Особое внимание в системе уделили потребностям внешних пользователей, среди которых есть профессионалы в области информационного и патентного поиска. Это могут быть патентные поверенные или патентные отделы крупных компаний, которые анализируют целые отрасли. Соответственно им нужен широкий инструментарий для проведения всестороннего поиска. Однако среди п
18.11.2022 Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию

ишь для того, чтобы через суд забирать миллиарды к ИТ-компаний. Другими словами, Intel назвала VLSI патентным троллем. Этот раунд Intel выиграла, теперь остается дождаться вердикта суда на ее а
06.06.2022 Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди

дящих реальные продукты компаний, фирму можно отнести к категории так называемых патентных троллей. Патентные войны Samsung Samsung далеко не в первый раз сталкивается с судебным преследованием
29.04.2022 У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги

нтных претензий в обмен на выплату «пятизначной суммы». Кураторы проекта GNOME не пошли на поводу у патентного тролля и публично объявили о намерении противостоять «безосновательной атаке» и в

27.04.2022 «Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform

Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообладателя – компании D
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф

tX гигантские отчисления. За три месяца до этой отмены, в мае 2016 г., на Apple набросился еще один патентный тролль. Компания VoIP-Pal подала к ней иск на сумму в $2,8 млрд. Она утверждала, чт
10.06.2020 Плодовитый российский изобретатель растерзал Apple в патентном суде

нта в Палате по патентным спорам Роспатента. Об этом на своем сайте сообщило юридическое агентство «Ваш патент», которое в этом деле представляло ответчика. Бизнес Икономова в России Арташес Ва
15.07.2019 Умер изобретатель компьютерных паролей

Утрата для индустрии безопасности 12 июля 2019 г. не стало американского ученого Фернандо Корбато (Fernando Corbato), изобретателя компьютерных паролей. Он умер в возрасте 93 лет. Корбато разработал концепцию защищенных паролем учетных записей пользователей в 1961 г. в процессе создания программного пакета сис
24.12.2018 ИТ-гиганты патентуют шпионаж

и товарным знакам заявления на регистрацию двух схожих технологий по управлению умным домом. Первая патентная заявка под названием Privacy-aware personalized content for the smart home («Персон
25.05.2018 Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус

млн. По подсчетам Bloomberg, ежедневная прибыль Samsung от продажи мобильных устройств составляет $38,9 млн. То есть, одно только это подразделение может расплатиться с Apple примерно за две недели. Патентная война между Apple и Samsung стала одной из самых масштабных в сфере мирового патентного законодательства. Профильные СМИ, включая Bloomberg, называют нынешнее решение суда окончательн
11.09.2017 Программа для Путина: Россию ждет борьба с цифровыми картелями и патентными троллями

анных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления. Борьба с патентными троллями В 2019 г. будут разработаны проекты нормативных актов, направлен
27.07.2017 Samsung изобрела «совершенно секретный телефон»

а.Англоязычная пресса, следящая за новыми патентами известных производителей электроники, окрестила запатентованное устройство «совершенно секретным шпионским телефоном» (Top secret spy phone).
21.02.2017 В Государственной Думе прошло первое заседание Экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства

21 февраля 2017 г. состоялось первое заседание Экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства, интеллектуальной собств
30.11.2016 Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США

к был отклонен без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Суд и Бюро по патентам и товарным знакам США признали за компанией Veeam право придерживаться ее подхода к

22.09.2016 Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн

, принадлежащим истцу. Позже  в ходе проверки дела обвинения по двум из патентов судом были сняты.  Патентный тролль  MobileMedia частично принадлежит Sony и Nokia. Наибольшая часть компании яв
18.03.2016 WIPO назвала Huawei лидером по международным патентам

- отметил генеральный директор WIPO Фрэнсис Гарри (Francis Gurry). В добавление к лидерству WIPO, в этом месяце Huawei также поднялась на четвертое место среди компаний, подавших заявки в Европейское патентное ведомство (European Patent Office - EPO). В 2015 Huawei подала 1953 заявки через EPO. Второй год подряд это является самым высоким результатом среди телекоммуникационных компаний. Спи
16.01.2015 IBM получила свыше 7,5 тыс. патентов в 2014 г.

Корпорация IBM объявила о том, что в 2014 г. ею было получено рекордное количество патентов — 7534. Как сообщили CNews в IBM, изобретатели корпорации в 2014 г. получали в среднем более 20 патентов в день. В сего за 22 года (с 1993 по 2014 гг.), изобретатели компани
08.09.2014 Mind получил международный патент на собственную разработку алгоритма кодирования медиа

В конце августа 2014 г. компания Mind получила международный патент на разработанный ею метод помехозащищенного избыточного кодирования в условиях беспроводного доступа с характерными групповыми потерями пакетов данных при их передаче по Се
12.03.2014 Компания-участник «Сколково» получила международный патент в Китае

о в Японии и на сопредельных территориях, я очень рад, что в дополнение к российскому и украинскому патентам мы получили китайский патент. Для меня лично и для всей команды проекта это значител
15.01.2014 Apple и Google впервые вошли в Топ-20 патентообладателей США. IBM возглавила список

рования», №8,402,041: «Сравнительный анализ прошлых и настоящих диалогов в электронной среде» и др. Количество патентов IBM, полученных в 2013 г., превысило общее количество патентов, по
03.10.2013 «Лаборатория Касперского» победила знаменитого патентного тролля из США

AT обошлись антивирусной компании в $2,5 млн. Компания Lodsys, вероятно, является «дочкой» крупного патентного тролля Intellectual Ventures, что, впрочем, самой компанией отрицается. Она получи
26.08.2013 «Лаборатория Касперского» заставила бежать с поля боя еще одного патентного тролля

орые судебные дела все еще в процессе. Претензии к «Лаборатории Касперского» имели отношение к двум патентам, описывающим, в том числе, технологии покупки и продления коммерческой лицензии, улу
04.03.2013 Российский изобретатель требует от Samsung 334 млн рублей

аратов с двумя и более SIM-картами с 8 октября 2002 г., когда Роспатент выдал ему соответствующий патент. Samsung с 2007 г. ввозит и продает в РФ телефонные аппараты с двумя SIM-картами, чем нарушает исключительные права патентообладателя на такую модель телефона, пояснил представитель Шумилина. В настоящее время Samsung продает в России более 24 моделей телефонов с поддержкой двух SIM-карт
14.02.2013 Где лицензия GPLv3 грозит патентными проблемами?

ое лево". Согласно отчету Osborne Clarke, проблем стоит ждать от раздела лицензии под номером 11 - «Патентные требования» (Patent Claims). Данный раздел гласит, что каждый участник разработки,

27.11.2012 Глава Бюро по патентам и товарным знакам США уйдет в отставку

Директор Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) Дэвид Каппос (David Kappos) покинет свой пост в январе 2013 г. после 4 лет работы, сообщает NationalJournal со ссылкой на официальный источник. По
27.06.2012 Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе

уступок «троллям». Процесс с компанией IPAT стал первым столкновением «Лаборатории Касперского» с «патентным троллингом» в США. В компании рассказывают, что истец требовал денег (сумма требова
19.06.2012 Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей

ретения Motorola Mobility также получила солидный патентный портфель (около 17 тыс. патентов и 7,5 тыс. заявок). Тенденция свидетельствует об активном желании крупных компаний защититься от нападения патентных троллей - небольших фирм, которые скупают патенты и затем с помощью судебных исков заставляют платить за принадлежащие им технологии (хотя ими и не разработанные). В августе прошлого

24.02.2012 Российские изобретатели потребовали запретить продажи планшета Sony Tablet P

т подавать заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по статье 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав». По данной статье предусмотрено наказание в виде
15.02.2012 Российские изобретатели требуют запретить продажи новой Sony PlayStation

а такой орган управления, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам под №2427879 («Управление виртуальными символами»). При этом в Pla
21.10.2011 "EVE Online. Патент капитана" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает, что в продажу поступил "EVE Online. Патент капитана" — русский дистрибутив многопользовательской игры EVE Online, созданной компанией CCP Games."EVE Online. Патент капитана" выпущен в стандартном издании в джевел-упаковке,
21.09.2011 Компании потеряли полтриллиона долларов из-за патентных троллей

мпаниям так называемые патентные тролли – не имеющие собственных продуктов фирмы, специализирующиеся на предъявлении патентных исков. Согласно данным исследования, начиная с 1990 г. включительно иски патентных троллей стоили публичным компаниям около $500 млрд. При этом, проблема стала особенно острой именно в последние годы. В течение последних четырех лет из-за исков в отношении нарушения
25.07.2011 Acer обвинил компанию Apple в развязывании патентной войны

Глава правления Acer Джей Ти Ван (J.T. Wang) высказался с критическим замечанием относительно того, как в правовом поле ведет себя Apple. Он назвал компанию зачинщиком патентной войны, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему, сообщает AppleInsider со ссылкой на DigiTimes. В частности, Ван осудил решение Apple судиться с тайваньским производителем смартфон
23.09.2010 Ричард Столлман прервал выступление, посвященное софтверным патентам в Европе

(Ralf Abbing), который говорил о “важных вопросах в области интеллектуальной собственности, связанных с компьютерными технологиями”. В своем докладе Ральф Аббинг выступил с обоснованием необходимости софтверных патентов в рамках Европейской патентной конвенции. “У нас очень узкое толкование [патентоспособных изобретений]”, – отметил Ральф Аббинг. Ричард Столлман прерывает выступление предст
15.09.2010 Фонд свободного ПО поддерживает Google в борьбе против Oracle

таких как сбор информации об известном уровне техники (prior art) на специальном разделе вики-сайта End Software Patents, а также составление писем на имя Ларри Эллисона (Larry Ellison) в связи
19.03.2010 Россия отметила год изобретателя Попова: 450 мероприятий по всей стране

В день 150-летия со дня рождения изобретателя радио Александра Попова, 16 марта 2010 г. министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев посетил его родной город Краснотурьинск (400 км на север от Екатеринбурга), где подвел
09.09.2009 Linux защитили от патентных троллей

атенты принадлежат им, полностью исключена возможность того, что они попадут в руки так называемым «патентным троллям», компаниям, чей бизнес завязан исключительно на покупке патентов и получен
29.07.2009 Apple патентует русские технологии?

дителям навигаторов и смартфонов, а данные этой системой лицензируются сервисом «Карты» от Mail.ru. Патентная заявка Apple вызвала вопросы российских разработчиков В связи с этим патентная з
18.12.2008 Linux защитят от Microsoft и других преследователей

перационной системы На схожих принципах Linux Defenders будут работать и над уже рассматривающимися патентными заявками, а также с целью выявить потенциальную возможность признать недействитель
01.11.2008 По софтверным патентам нанесен сокрушительный удар

анес своим решением по «делу Билски» серьезный удар по сторонникам патентования бизнес-технологий и софтверных патентов. Несмотря на то, что суд отказался от собственно запрета софтверных па

Публикаций - 1530, упоминаний - 1813

Патент замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Apple Inc 11582 208
Microsoft Corporation 23982 192
Samsung Electronics 9923 145
Google LLC 11330 125
IBM - International Business Machines Corp 9318 89
Intel Corporation 11859 70
Sony 6478 57
Oracle Corporation 6487 56
LG Electronics 3560 55
Lenovo Motorola 3489 52
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 49
HTC Corporation 1491 45
HP Inc. 5611 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4475 44
Philips 2033 39
Dell EMC 4968 35
Huawei 3670 34
OpenText - Micro Focus - Novell 869 30
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 29
Red Hat 1269 27
Cisco Systems 4989 26
Qualcomm Technologies 1746 26
Meta Platforms - Facebook 4365 26
Nvidia Corp 3293 26
Lenovo Group 2226 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 24
SAP SE 5080 24
Amazon Inc - Amazon.com 2873 23
Yandex - Яндекс 6355 23
Xiaomi 1474 22
7551 22
Toshiba Corporation 2905 21
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 21
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 439 21
Siemens AG - Siemens Group 2548 21
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2462 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 1374 19
Ростелеком 10614 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3012 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6743 54
Dyson 115 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6411 19
Россети Ленэнерго 1698 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
РЖД - Российские железные дороги 1761 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 9
Газпром ПАО 1214 9
Лента - Сеть розничной торговли 1880 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 8
BMW Group 424 8
Альфа-Банк 1654 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2590 7
Tesla Motors 366 7
Miele - Миле 133 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 427 7
Boeing 990 6
Visa International 1910 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 371 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1096 6
НСПК - Национальная система платежных карт 700 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 6
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 5
Открытие ФК - Банк Открытие 523 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1996 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1809 5
RPI - Rothschild Patent Imaging 29 5
РВК - Российская венчурная компания 540 5
Ford 400 5
Резонанс НПП 356 5
Hansa - Ханса 101 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 366 5
Volkswagen Group - VW 266 4
Walt Disney Company 576 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 400 4
Возрождение - Коммерческий банк 334 4
Газпром нефть 546 4
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 8 4
Honda Motor Company 230 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 389 105
Судебная власть - Judicial power 2201 92
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 202 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10240 71
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5041 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5412 39
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4656 39
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 473 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2709 35
Президент Российской Федерации 3986 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2232 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4146 21
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 21
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 146 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2531 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2891 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2633 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3318 18
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 733 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2809 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1288 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1737 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2096 15
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 918 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1383 14
Правительство Москвы 2159 14
Верховный суд РФ - Верховный суд Российской Федерации 700 12
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 203 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3132 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 672 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1102 10
Федеральное казначейство России 1638 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1284 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1749 9
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 205 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1729 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1109 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 861 8
OIN - Open Invention Network 22 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 529 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2641 9
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 8
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 7
Единая Россия - Политическая партия 283 7
4CIO 765 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 636 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 4
ASF - Apache Software Foundation 108 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
8K Association - Ассоциация 8K 171 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 3
OSI - Open Source Initiative 68 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 3
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 3
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 2
Linux Foundation 177 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 46 2
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 179 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 2
LOT Network 2 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7823 257
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57878 249
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43394 237
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22509 207
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22506 154
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27368 152
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23355 150
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13232 134
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19820 124
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12084 124
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27760 123
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23322 117
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11222 113
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11654 112
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9718 108
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26525 106
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15056 100
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15472 100
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6509 93
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13435 91
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9000 86
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18900 85
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10056 85
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10807 79
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16434 79
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5824 78
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6871 78
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11657 76
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23180 74
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13691 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11964 68
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9625 67
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9790 66
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14411 64
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12102 62
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10246 61
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8641 58
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7276 55
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6848 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19692 53
Apple iPhone - серия смартфонов 6822 95
Google Android 13278 94
Linux OS 8962 82
Microsoft Windows 14933 73
Apple iPad 3788 56
Microsoft Windows 2000 8661 49
Apple iOS 7268 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4833 39
Apple iPhone 6 4861 30
Apple iPod 1533 28
Oracle Java - язык программирования 2864 27
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3739 19
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1469 19
Microsoft Skype 2007 18
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4535 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 16
Apple iTunes Store 1063 16
Samsung Galaxy 907 15
Apple MacBook - серия ноутбуков 885 14
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3001 14
Microsoft Office 3570 13
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1783 13
Google Play - Google Store - Android Market 3126 12
Mozilla Firefox - браузер 1835 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1420 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1253 11
Apple iPod Touch 744 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1865 11
Microsoft Azure 1356 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3964 10
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 546 10
Apple macOS 1860 10
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 858 10
Microsoft Edge - браузер 1958 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 9
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 428 9
Путин Владимир 2906 25
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 19
Медведев Дмитрий 1641 12
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 11
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 68 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 9
Никифоров Николай 1173 8
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 7
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 163 7
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 7
Рахманов Максим 47 7
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 6
Арлазаров Владимир 196 6
Фурсин Алексей 156 6
Forstall Scott - Форстолл Скотт 38 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 5
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 5
Касперский Евгений 311 5
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 73 5
Василенко Евгения 23 5
Смирнов Евгений 36 5
Мишустин Михаил 574 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 4
Smith Brad - Смит Брэд 88 4
Щеголев Игорь 696 4
Чернов Даниил 78 4
Зайцев Олег 6 4
Кащенко Надежда 7 4
Рамендик Михаил 19 4
Сергунина Наталья 335 4
Нуралиев Борис 278 4
Карелина Марина 11 4
Шадаев Максут 804 4
Симонов Борис 4 4
Андреев Валерий 24 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 282 4
Василенко Александр 87 4
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 3
Лысенко Эдуард 285 3
McGovern Neil - Макговерн Нил 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 131134 631
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50783 526
Европа 21294 145
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15884 144
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40227 133
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13811 122
Япония 13088 102
Германия - Федеративная Республика 12349 101
Южная Корея - Республика 6418 91
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13087 82
США - Калифорния 4547 61
Франция - Французская Республика 7666 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15941 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13629 42
Китай - Тайвань 3839 41
США - Техас 970 39
Земля - планета Солнечной системы 10089 38
Канада 4768 36
Азия - Азиатский регион 5265 36
Швеция - Королевство 3569 34
Солнце - звезда Солнечной системы 4975 31
Финляндия - Финляндская Республика 3524 31
Италия - Итальянская Республика 4255 25
Нидерланды 3384 24
Казахстан - Республика 5209 23
Израиль 2661 23
Сингапур - Республика 1808 23
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2425 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2731 21
Украина 7424 21
Африка - Африканский регион 3361 20
Америка 2062 19
Индия - Bharat 5224 19
Испания - Королевство 3645 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3467 17
Ближний Восток 2828 16
США - Нью-Йорк 3062 15
Америка Северная 3130 15
США - Калифорния - Сан-Франциско 1396 14
Германия - Берлин 706 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46661 259
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25921 191
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3396 171
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6934 165
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6415 157
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44559 156
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21997 152
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4365 134
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12079 116
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16509 92
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15014 89
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6915 88
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5006 73
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4893 69
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4581 57
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8242 49
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 5
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Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 4
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 338 4
TED Talks 35 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 4
TTU - Texas Tech University - Техасский технологический университет 4 4
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 4
BU - Boston University - Бостонский университет 62 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 314 3
Академия перемен 6 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 298 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 191 3
Умназия 3 3
Zigmund.Online 4 3
Cornell University - Корнеллский университет 194 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 201 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 3
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 3
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 91 3
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 245 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 107 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 478 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 44 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2230 17
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1147 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 6
День молодёжи - 27 июня 722 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 5
МТС Телеком Идея 52 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 4
CNews AWARDS - награда 450 4
Red Dot Design Award 54 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 3
CeBIT 611 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 117 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
Конференции по Поисковым Средствам 2 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 255 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 2
Embedded World 5 1
iF Design Awards 25 1
Dev Generation 8 1
VMworld 29 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 1
РИФ - Российский Интернет Форум 60 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Silicon Valley Insiders 20 1
CNews FORUM Кейсы 166 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Fortinet Security Day 9 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 15 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Oracle OpenWorld 65 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1265444, в очереди разбора - 821990.
Создано именных указателей - 135437.
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