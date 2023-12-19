Патент охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения Изобретательство Новаторство
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|19.12.2023
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Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте
одной корпорацией с марта 2019 г. Он считает, что iPhone с функцией «Экстренный вызов–SOS» нарушает исключительные права на полезную модель по его патенту, как пишет издание. Истец требовал зап
|28.03.2023
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Заработала новая платформа поиска по патентам
нь структурированности информации. Особое внимание в системе уделили потребностям внешних пользователей, среди которых есть профессионалы в области информационного и патентного поиска. Это могут быть патентные поверенные или патентные отделы крупных компаний, которые анализируют целые отрасли. Соответственно им нужен широкий инструментарий для проведения всестороннего поиска. Однако среди п
|18.11.2022
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Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию
ишь для того, чтобы через суд забирать миллиарды к ИТ-компаний. Другими словами, Intel назвала VLSI патентным троллем. Этот раунд Intel выиграла, теперь остается дождаться вердикта суда на ее а
|06.06.2022
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Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди
дящих реальные продукты компаний, фирму можно отнести к категории так называемых патентных троллей. Патентные войны Samsung Samsung далеко не в первый раз сталкивается с судебным преследованием
|29.04.2022
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У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги
нтных претензий в обмен на выплату «пятизначной суммы». Кураторы проекта GNOME не пошли на поводу у патентного тролля и публично объявили о намерении противостоять «безосновательной атаке» и в
|27.04.2022
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«Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform
Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообладателя – компании D
|13.07.2021
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Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф
tX гигантские отчисления. За три месяца до этой отмены, в мае 2016 г., на Apple набросился еще один патентный тролль. Компания VoIP-Pal подала к ней иск на сумму в $2,8 млрд. Она утверждала, чт
|10.06.2020
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Плодовитый российский изобретатель растерзал Apple в патентном суде
нта в Палате по патентным спорам Роспатента. Об этом на своем сайте сообщило юридическое агентство «Ваш патент», которое в этом деле представляло ответчика. Бизнес Икономова в России Арташес Ва
|15.07.2019
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Умер изобретатель компьютерных паролей
Утрата для индустрии безопасности 12 июля 2019 г. не стало американского ученого Фернандо Корбато (Fernando Corbato), изобретателя компьютерных паролей. Он умер в возрасте 93 лет. Корбато разработал концепцию защищенных паролем учетных записей пользователей в 1961 г. в процессе создания программного пакета сис
|24.12.2018
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ИТ-гиганты патентуют шпионаж
и товарным знакам заявления на регистрацию двух схожих технологий по управлению умным домом. Первая патентная заявка под названием Privacy-aware personalized content for the smart home («Персон
|25.05.2018
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Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус
млн. По подсчетам Bloomberg, ежедневная прибыль Samsung от продажи мобильных устройств составляет $38,9 млн. То есть, одно только это подразделение может расплатиться с Apple примерно за две недели. Патентная война между Apple и Samsung стала одной из самых масштабных в сфере мирового патентного законодательства. Профильные СМИ, включая Bloomberg, называют нынешнее решение суда окончательн
|11.09.2017
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Программа для Путина: Россию ждет борьба с цифровыми картелями и патентными троллями
анных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления. Борьба с патентными троллями В 2019 г. будут разработаны проекты нормативных актов, направлен
|27.07.2017
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Samsung изобрела «совершенно секретный телефон»
а.Англоязычная пресса, следящая за новыми патентами известных производителей электроники, окрестила запатентованное устройство «совершенно секретным шпионским телефоном» (Top secret spy phone).
|21.02.2017
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В Государственной Думе прошло первое заседание Экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства
21 февраля 2017 г. состоялось первое заседание Экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства, интеллектуальной собств
|30.11.2016
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Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США
к был отклонен без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Суд и Бюро по патентам и товарным знакам США признали за компанией Veeam право придерживаться ее подхода к
|22.09.2016
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Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн
, принадлежащим истцу. Позже в ходе проверки дела обвинения по двум из патентов судом были сняты. Патентный тролль MobileMedia частично принадлежит Sony и Nokia. Наибольшая часть компании яв
|18.03.2016
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WIPO назвала Huawei лидером по международным патентам
- отметил генеральный директор WIPO Фрэнсис Гарри (Francis Gurry). В добавление к лидерству WIPO, в этом месяце Huawei также поднялась на четвертое место среди компаний, подавших заявки в Европейское патентное ведомство (European Patent Office - EPO). В 2015 Huawei подала 1953 заявки через EPO. Второй год подряд это является самым высоким результатом среди телекоммуникационных компаний. Спи
|16.01.2015
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IBM получила свыше 7,5 тыс. патентов в 2014 г.
Корпорация IBM объявила о том, что в 2014 г. ею было получено рекордное количество патентов — 7534. Как сообщили CNews в IBM, изобретатели корпорации в 2014 г. получали в среднем более 20 патентов в день. В сего за 22 года (с 1993 по 2014 гг.), изобретатели компани
|08.09.2014
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Mind получил международный патент на собственную разработку алгоритма кодирования медиа
В конце августа 2014 г. компания Mind получила международный патент на разработанный ею метод помехозащищенного избыточного кодирования в условиях беспроводного доступа с характерными групповыми потерями пакетов данных при их передаче по Се
|12.03.2014
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Компания-участник «Сколково» получила международный патент в Китае
о в Японии и на сопредельных территориях, я очень рад, что в дополнение к российскому и украинскому патентам мы получили китайский патент. Для меня лично и для всей команды проекта это значител
|15.01.2014
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Apple и Google впервые вошли в Топ-20 патентообладателей США. IBM возглавила список
рования», №8,402,041: «Сравнительный анализ прошлых и настоящих диалогов в электронной среде» и др. Количество патентов IBM, полученных в 2013 г., превысило общее количество патентов, по
|03.10.2013
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«Лаборатория Касперского» победила знаменитого патентного тролля из США
AT обошлись антивирусной компании в $2,5 млн. Компания Lodsys, вероятно, является «дочкой» крупного патентного тролля Intellectual Ventures, что, впрочем, самой компанией отрицается. Она получи
|26.08.2013
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«Лаборатория Касперского» заставила бежать с поля боя еще одного патентного тролля
орые судебные дела все еще в процессе. Претензии к «Лаборатории Касперского» имели отношение к двум патентам, описывающим, в том числе, технологии покупки и продления коммерческой лицензии, улу
|04.03.2013
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Российский изобретатель требует от Samsung 334 млн рублей
аратов с двумя и более SIM-картами с 8 октября 2002 г., когда Роспатент выдал ему соответствующий патент. Samsung с 2007 г. ввозит и продает в РФ телефонные аппараты с двумя SIM-картами, чем нарушает исключительные права патентообладателя на такую модель телефона, пояснил представитель Шумилина. В настоящее время Samsung продает в России более 24 моделей телефонов с поддержкой двух SIM-карт
|14.02.2013
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Где лицензия GPLv3 грозит патентными проблемами?
ое лево". Согласно отчету Osborne Clarke, проблем стоит ждать от раздела лицензии под номером 11 - «Патентные требования» (Patent Claims). Данный раздел гласит, что каждый участник разработки,
|27.11.2012
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Глава Бюро по патентам и товарным знакам США уйдет в отставку
Директор Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) Дэвид Каппос (David Kappos) покинет свой пост в январе 2013 г. после 4 лет работы, сообщает NationalJournal со ссылкой на официальный источник. По
|27.06.2012
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Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе
уступок «троллям». Процесс с компанией IPAT стал первым столкновением «Лаборатории Касперского» с «патентным троллингом» в США. В компании рассказывают, что истец требовал денег (сумма требова
|19.06.2012
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Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей
ретения Motorola Mobility также получила солидный патентный портфель (около 17 тыс. патентов и 7,5 тыс. заявок). Тенденция свидетельствует об активном желании крупных компаний защититься от нападения патентных троллей - небольших фирм, которые скупают патенты и затем с помощью судебных исков заставляют платить за принадлежащие им технологии (хотя ими и не разработанные). В августе прошлого
|24.02.2012
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Российские изобретатели потребовали запретить продажи планшета Sony Tablet P
т подавать заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по статье 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав». По данной статье предусмотрено наказание в виде
|15.02.2012
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Российские изобретатели требуют запретить продажи новой Sony PlayStation
а такой орган управления, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам под №2427879 («Управление виртуальными символами»). При этом в Pla
|21.10.2011
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"EVE Online. Патент капитана" в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает, что в продажу поступил "EVE Online. Патент капитана" — русский дистрибутив многопользовательской игры EVE Online, созданной компанией CCP Games."EVE Online. Патент капитана" выпущен в стандартном издании в джевел-упаковке,
|21.09.2011
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Компании потеряли полтриллиона долларов из-за патентных троллей
мпаниям так называемые патентные тролли – не имеющие собственных продуктов фирмы, специализирующиеся на предъявлении патентных исков. Согласно данным исследования, начиная с 1990 г. включительно иски патентных троллей стоили публичным компаниям около $500 млрд. При этом, проблема стала особенно острой именно в последние годы. В течение последних четырех лет из-за исков в отношении нарушения
|25.07.2011
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Acer обвинил компанию Apple в развязывании патентной войны
Глава правления Acer Джей Ти Ван (J.T. Wang) высказался с критическим замечанием относительно того, как в правовом поле ведет себя Apple. Он назвал компанию зачинщиком патентной войны, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему, сообщает AppleInsider со ссылкой на DigiTimes. В частности, Ван осудил решение Apple судиться с тайваньским производителем смартфон
|23.09.2010
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Ричард Столлман прервал выступление, посвященное софтверным патентам в Европе
(Ralf Abbing), который говорил о “важных вопросах в области интеллектуальной собственности, связанных с компьютерными технологиями”. В своем докладе Ральф Аббинг выступил с обоснованием необходимости софтверных патентов в рамках Европейской патентной конвенции. “У нас очень узкое толкование [патентоспособных изобретений]”, – отметил Ральф Аббинг. Ричард Столлман прерывает выступление предст
|15.09.2010
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Фонд свободного ПО поддерживает Google в борьбе против Oracle
таких как сбор информации об известном уровне техники (prior art) на специальном разделе вики-сайта End Software Patents, а также составление писем на имя Ларри Эллисона (Larry Ellison) в связи
|19.03.2010
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Россия отметила год изобретателя Попова: 450 мероприятий по всей стране
В день 150-летия со дня рождения изобретателя радио Александра Попова, 16 марта 2010 г. министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев посетил его родной город Краснотурьинск (400 км на север от Екатеринбурга), где подвел
|09.09.2009
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Linux защитили от патентных троллей
атенты принадлежат им, полностью исключена возможность того, что они попадут в руки так называемым «патентным троллям», компаниям, чей бизнес завязан исключительно на покупке патентов и получен
|29.07.2009
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Apple патентует русские технологии?
дителям навигаторов и смартфонов, а данные этой системой лицензируются сервисом «Карты» от Mail.ru. Патентная заявка Apple вызвала вопросы российских разработчиков В связи с этим патентная з
|18.12.2008
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Linux защитят от Microsoft и других преследователей
перационной системы На схожих принципах Linux Defenders будут работать и над уже рассматривающимися патентными заявками, а также с целью выявить потенциальную возможность признать недействитель
|01.11.2008
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По софтверным патентам нанесен сокрушительный удар
анес своим решением по «делу Билски» серьезный удар по сторонникам патентования бизнес-технологий и софтверных патентов. Несмотря на то, что суд отказался от собственно запрета софтверных па
Патент замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
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