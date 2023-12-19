Патент охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения Изобретательство Новаторство

Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте одной корпорацией с марта 2019 г. Он считает, что iPhone с функцией «Экстренный вызов–SOS» нарушает исключительные права на полезную модель по его патенту, как пишет издание. Истец требовал зап

Заработала новая платформа поиска по патентам нь структурированности информации. Особое внимание в системе уделили потребностям внешних пользователей, среди которых есть профессионалы в области информационного и патентного поиска. Это могут быть патентные поверенные или патентные отделы крупных компаний, которые анализируют целые отрасли. Соответственно им нужен широкий инструментарий для проведения всестороннего поиска. Однако среди п

Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию ишь для того, чтобы через суд забирать миллиарды к ИТ-компаний. Другими словами, Intel назвала VLSI патентным троллем. Этот раунд Intel выиграла, теперь остается дождаться вердикта суда на ее а

Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди дящих реальные продукты компаний, фирму можно отнести к категории так называемых патентных троллей. Патентные войны Samsung Samsung далеко не в первый раз сталкивается с судебным преследованием

У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги нтных претензий в обмен на выплату «пятизначной суммы». Кураторы проекта GNOME не пошли на поводу у патентного тролля и публично объявили о намерении противостоять «безосновательной атаке» и в

«Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообладателя – компании D

Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф tX гигантские отчисления. За три месяца до этой отмены, в мае 2016 г., на Apple набросился еще один патентный тролль. Компания VoIP-Pal подала к ней иск на сумму в $2,8 млрд. Она утверждала, чт

Плодовитый российский изобретатель растерзал Apple в патентном суде нта в Палате по патентным спорам Роспатента. Об этом на своем сайте сообщило юридическое агентство «Ваш патент», которое в этом деле представляло ответчика. Бизнес Икономова в России Арташес Ва

Умер изобретатель компьютерных паролей Утрата для индустрии безопасности 12 июля 2019 г. не стало американского ученого Фернандо Корбато (Fernando Corbato), изобретателя компьютерных паролей. Он умер в возрасте 93 лет. Корбато разработал концепцию защищенных паролем учетных записей пользователей в 1961 г. в процессе создания программного пакета сис

ИТ-гиганты патентуют шпионаж и товарным знакам заявления на регистрацию двух схожих технологий по управлению умным домом. Первая патентная заявка под названием Privacy-aware personalized content for the smart home («Персон

Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус млн. По подсчетам Bloomberg, ежедневная прибыль Samsung от продажи мобильных устройств составляет $38,9 млн. То есть, одно только это подразделение может расплатиться с Apple примерно за две недели. Патентная война между Apple и Samsung стала одной из самых масштабных в сфере мирового патентного законодательства. Профильные СМИ, включая Bloomberg, называют нынешнее решение суда окончательн

Программа для Путина: Россию ждет борьба с цифровыми картелями и патентными троллями анных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления. Борьба с патентными троллями В 2019 г. будут разработаны проекты нормативных актов, направлен

Samsung изобрела «совершенно секретный телефон» а.Англоязычная пресса, следящая за новыми патентами известных производителей электроники, окрестила запатентованное устройство «совершенно секретным шпионским телефоном» (Top secret spy phone).

В Государственной Думе прошло первое заседание Экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства 21 февраля 2017 г. состоялось первое заседание Экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства, интеллектуальной собств

Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США к был отклонен без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Суд и Бюро по патентам и товарным знакам США признали за компанией Veeam право придерживаться ее подхода к

Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн , принадлежащим истцу. Позже в ходе проверки дела обвинения по двум из патентов судом были сняты. Патентный тролль MobileMedia частично принадлежит Sony и Nokia. Наибольшая часть компании яв

WIPO назвала Huawei лидером по международным патентам - отметил генеральный директор WIPO Фрэнсис Гарри (Francis Gurry). В добавление к лидерству WIPO, в этом месяце Huawei также поднялась на четвертое место среди компаний, подавших заявки в Европейское патентное ведомство (European Patent Office - EPO). В 2015 Huawei подала 1953 заявки через EPO. Второй год подряд это является самым высоким результатом среди телекоммуникационных компаний. Спи

IBM получила свыше 7,5 тыс. патентов в 2014 г. Корпорация IBM объявила о том, что в 2014 г. ею было получено рекордное количество патентов — 7534. Как сообщили CNews в IBM, изобретатели корпорации в 2014 г. получали в среднем более 20 патентов в день. В сего за 22 года (с 1993 по 2014 гг.), изобретатели компани

Mind получил международный патент на собственную разработку алгоритма кодирования медиа В конце августа 2014 г. компания Mind получила международный патент на разработанный ею метод помехозащищенного избыточного кодирования в условиях беспроводного доступа с характерными групповыми потерями пакетов данных при их передаче по Се

Компания-участник «Сколково» получила международный патент в Китае о в Японии и на сопредельных территориях, я очень рад, что в дополнение к российскому и украинскому патентам мы получили китайский патент. Для меня лично и для всей команды проекта это значител

Apple и Google впервые вошли в Топ-20 патентообладателей США. IBM возглавила список рования», №8,402,041: «Сравнительный анализ прошлых и настоящих диалогов в электронной среде» и др. Количество патентов IBM, полученных в 2013 г., превысило общее количество патентов, по

«Лаборатория Касперского» победила знаменитого патентного тролля из США AT обошлись антивирусной компании в $2,5 млн. Компания Lodsys, вероятно, является «дочкой» крупного патентного тролля Intellectual Ventures, что, впрочем, самой компанией отрицается. Она получи

«Лаборатория Касперского» заставила бежать с поля боя еще одного патентного тролля орые судебные дела все еще в процессе. Претензии к «Лаборатории Касперского» имели отношение к двум патентам, описывающим, в том числе, технологии покупки и продления коммерческой лицензии, улу

Российский изобретатель требует от Samsung 334 млн рублей аратов с двумя и более SIM-картами с 8 октября 2002 г., когда Роспатент выдал ему соответствующий патент. Samsung с 2007 г. ввозит и продает в РФ телефонные аппараты с двумя SIM-картами, чем нарушает исключительные права патентообладателя на такую модель телефона, пояснил представитель Шумилина. В настоящее время Samsung продает в России более 24 моделей телефонов с поддержкой двух SIM-карт

Где лицензия GPLv3 грозит патентными проблемами? ое лево". Согласно отчету Osborne Clarke, проблем стоит ждать от раздела лицензии под номером 11 - «Патентные требования» (Patent Claims). Данный раздел гласит, что каждый участник разработки,

Глава Бюро по патентам и товарным знакам США уйдет в отставку Директор Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) Дэвид Каппос (David Kappos) покинет свой пост в январе 2013 г. после 4 лет работы, сообщает NationalJournal со ссылкой на официальный источник. По

Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе уступок «троллям». Процесс с компанией IPAT стал первым столкновением «Лаборатории Касперского» с «патентным троллингом» в США. В компании рассказывают, что истец требовал денег (сумма требова

Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей ретения Motorola Mobility также получила солидный патентный портфель (около 17 тыс. патентов и 7,5 тыс. заявок). Тенденция свидетельствует об активном желании крупных компаний защититься от нападения патентных троллей - небольших фирм, которые скупают патенты и затем с помощью судебных исков заставляют платить за принадлежащие им технологии (хотя ими и не разработанные). В августе прошлого

Российские изобретатели потребовали запретить продажи планшета Sony Tablet P т подавать заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по статье 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав». По данной статье предусмотрено наказание в виде

Российские изобретатели требуют запретить продажи новой Sony PlayStation а такой орган управления, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам под №2427879 («Управление виртуальными символами»). При этом в Pla

"EVE Online. Патент капитана" в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает, что в продажу поступил "EVE Online. Патент капитана" — русский дистрибутив многопользовательской игры EVE Online, созданной компанией CCP Games."EVE Online. Патент капитана" выпущен в стандартном издании в джевел-упаковке,

Компании потеряли полтриллиона долларов из-за патентных троллей мпаниям так называемые патентные тролли – не имеющие собственных продуктов фирмы, специализирующиеся на предъявлении патентных исков. Согласно данным исследования, начиная с 1990 г. включительно иски патентных троллей стоили публичным компаниям около $500 млрд. При этом, проблема стала особенно острой именно в последние годы. В течение последних четырех лет из-за исков в отношении нарушения

Acer обвинил компанию Apple в развязывании патентной войны Глава правления Acer Джей Ти Ван (J.T. Wang) высказался с критическим замечанием относительно того, как в правовом поле ведет себя Apple. Он назвал компанию зачинщиком патентной войны, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему, сообщает AppleInsider со ссылкой на DigiTimes. В частности, Ван осудил решение Apple судиться с тайваньским производителем смартфон

Ричард Столлман прервал выступление, посвященное софтверным патентам в Европе (Ralf Abbing), который говорил о “важных вопросах в области интеллектуальной собственности, связанных с компьютерными технологиями”. В своем докладе Ральф Аббинг выступил с обоснованием необходимости софтверных патентов в рамках Европейской патентной конвенции. “У нас очень узкое толкование [патентоспособных изобретений]”, – отметил Ральф Аббинг. Ричард Столлман прерывает выступление предст

Фонд свободного ПО поддерживает Google в борьбе против Oracle таких как сбор информации об известном уровне техники (prior art) на специальном разделе вики-сайта End Software Patents, а также составление писем на имя Ларри Эллисона (Larry Ellison) в связи

Россия отметила год изобретателя Попова: 450 мероприятий по всей стране В день 150-летия со дня рождения изобретателя радио Александра Попова, 16 марта 2010 г. министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев посетил его родной город Краснотурьинск (400 км на север от Екатеринбурга), где подвел

Linux защитили от патентных троллей атенты принадлежат им, полностью исключена возможность того, что они попадут в руки так называемым «патентным троллям», компаниям, чей бизнес завязан исключительно на покупке патентов и получен

Apple патентует русские технологии? дителям навигаторов и смартфонов, а данные этой системой лицензируются сервисом «Карты» от Mail.ru. Патентная заявка Apple вызвала вопросы российских разработчиков В связи с этим патентная з

Linux защитят от Microsoft и других преследователей перационной системы На схожих принципах Linux Defenders будут работать и над уже рассматривающимися патентными заявками, а также с целью выявить потенциальную возможность признать недействитель