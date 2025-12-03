Получите все материалы CNews по ключевому слову
МГТУ Станкин Московский государственный технологический университет Станкин Московский станкоинструментальный институт
СОБЫТИЯ
МГТУ Станкин и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 575 7
|Мишустин Михаил 734 6
|Ельцин Борис. 94 3
|Путин Владимир 3349 3
|Дегтев Геннадий 270 2
|Волков Владимир 66 2
|Минин Александр 10 2
|Лавров Владимир 95 2
|Лобанов Денис 46 2
|Румянцева Ольга 62 2
|Савюк Виктор 40 2
|Гуштуров Леонид 23 2
|Гизатуллин Олег 16 2
|Овчинский Владислав 229 2
|Серебренный Владимир 3 2
|Шадаев Максут 1146 2
|Белоусов Андрей 144 2
|Сергунина Наталья 371 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Черепенников Антон 86 1
|Карпов Иван 79 1
|Кузнецов Сергей 161 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Исмаилов Рашид 61 1
|Овчинников Сергей 49 1
|Чачава Александр 115 1
|Ермаков Александр 29 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Подольский Олег 15 1
|Генс Филипп 43 1
|Морлок Александр 15 1
|Таврин Иван 119 1
|Бобровников Борис 104 1
|Крюков Сергей 32 1
|Хилов Павел 16 1
|Лебедев Владимир 82 1
|Клейн Константин 9 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Тихонов Александр 68 1
|Козлов Сергей 42 1
