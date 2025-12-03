Разделы

МГТУ Станкин Московский государственный технологический университет Станкин Московский станкоинструментальный институт

МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт

СОБЫТИЯ


03.12.2025 Герман Величко -

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

 2
01.12.2025 Анатолий Гарбузов: Кадры и совместные проекты: как столичные вузы сотрудничают с промышленностью Москвы 2
20.06.2025 МГТУ и «Ростелеком» объединят усилия для развития сферы разработки игр в России 1
06.05.2025 Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков 3
23.01.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое решение для маркировки стройматериалов 1
26.12.2024 МГТУ ГА и Comindware заключили соглашение 1
23.12.2024 R-Vision расширяет партнерство с ведущими вузами России, подписав соглашения с 23 новыми учебными заведениями 4
29.11.2024 ИТ-холдинг «Т1» и МГТУ им. Н.Э. Баумана будут развивать совместные образовательные проекты 1
25.11.2024 Как оптимизировать ИТ-затраты предприятий через технологические трансформации: методы Вячеслава Гладышева 1
20.11.2024 На российских заводах проведут тотальный переучет станков. Пишется новая стратегия развития 3D-технологий 2
05.07.2024 В ГК Softline назначен новый коммерческий директор, выходец из «Яндекса», SAP и Microsoft 1
05.07.2024 ГК Softline объявляет о назначении нового коммерческого директора 1
04.07.2024 В SkillStaff рассказали, какие вузы окончили айтишники 1
03.04.2024 Вузы Москвы, Питера и Казани привлекают кировских абитуриентов 1
29.03.2024 «Аскон» вырос в 2023 году на 47% 2
18.03.2024 В России запустят производство квантовых процессоров для суперкомпьютеров 1
13.03.2024 КИФА объявляет новый состав совета директоров 1
19.02.2024 Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков 1
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 1
07.02.2024 Дмитрий Власов, «КОРТИС»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца 2
23.01.2024 Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты 1
12.12.2023 «Базальт СПО» за три квартала 2023 г. предоставила образовательным организациям более 77 тыс. лицензий операционных систем «Альт» 1
08.12.2023 Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту 1
02.11.2023 «Московская техническая школа» открыла два новых курса повышения квалификации 2
27.10.2023 Студентов ИТ-специальностей обучат технологиям работы с данными на базе решений «Ростелекома» 2
24.10.2023 Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора 1
18.08.2023 Концерн «Автоматика» заключил соглашение о сотрудничестве с МГТУ им. Баумана 1
10.08.2023 Трагически погиб журналист CNews Денис Воейков 1
19.05.2023 В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» 1
17.04.2023 В России предложили создать «Цифровой Госплан» на базе технологий СССР 1
07.03.2023 В ГК X-Com назначен директор по маркетингу 1
01.03.2023 В компании «Руми» назначен генеральный директор 2
06.12.2022 Михаил Макеев -

Михаил Макеев, Пиклема: В России заказчики готовы экспериментировать, а на Западе хотят готовый продукт

 1
09.09.2022 Евгений Ройтман: Основным «выгодоприобретателем» сетей 5G будут не люди, а высокотехнологичные устройства 2
05.09.2022 Студентов обучат современным ИТ-специальностям на отечественных программных продуктах 3
23.08.2022 В России утвержден профессиональный стандарт программиста. Кто обязан ему соответствовать 2
23.08.2022 В России появились профстандарты сайтостроителя и руководителя разработки ПО 2
20.05.2022 Матвей Ульянычев -

Переход на российское ПО позволит сократить издержки и ускорить разработку

 2
19.04.2022 Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опытом, рекрутеры сами будут писать вам 1
04.03.2022 ИТ-директором «Почта банка» стал выходец из «Модульбанка» 1

