В ГК Softline назначен новый коммерческий директор, выходец из «Яндекса», SAP и Microsoft

ГК Softline объявила на назначении имеющего опыт в Microsoft, SAP, «Яндексе» Александра Минина коммерческим директором. Под него даже создали новую должность.

У Softline новый коммерческий директор

Коммерческим директором ГК Softline (ПАО «Софтлайн») назначен Александр Минин, сообщили CNews представители компании.

«С удовольствием приветствую Александра Минина на должности коммерческого директора ГК Softline. Уверен, что его экспертиза, широкое видение путей развития ГК Softline на российском и зарубежных рынках, а также всеобъемлющее понимание внутренних бизнес-процессов еще больше усилят наши позиции», — отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

Должность коммерческого директора новая. Ранее эту функцию совмещал генеральный директор, как пояснили CNews в ГК Softline. Сам Минин сказал, что «присоединился к команде Softline в период масштабных изменений».

Softline Александр Минин стал новым коммерческим директором ГК Softline

«Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, был основан в России в 1993 г. Игорем Боровиковым. Компания активно развивалась на международных рынках под брендом Softline. Летом 2023 г. российская часть была продана фонду «Тетис Кэпитал». Основной акционер «Софтлайн» компания «Аталайя» является его «дочкой». На российском рынке «Софтлайн» ведет активную политику поглощений. В марте 2024 г. Softline предложила всем желающим игрокам ИТ-рынка стать частью группы.

Одной из задач Минина, по его словам, будет привлечение вендоров и стимулирование роста M&A-активностей.

Цели и задачи

В сообщении о назначении Лавров отметил полезность для достижения целей «Софтлайн» «масштабного» опыта Минина в построении сложных моделей продаж, а также знание всех клиентских сегментов и бизнес-моделей в ИТ-сфере (облачные сервисы, SaaS, IaaS on premise продукты, услуги и т.д.).

В списке задач Минина на новой должности указана генерацией новых направлений бизнеса для увеличения оборота группы компаний, продвижение продуктов и рост прибыли, а также усиление коммерческой стратегии, расширение партнерской сети, развитие команды sales-менеджеров.

Есть в списке и «поддержка стратегии выхода на международные рынки». В апреле 2024 г. ГК Softline объявила о выходе на рынок Центральной Азии. А в мае 2024 г. СNews писал, что ПАО «Софтлайн» планирует приобретение системного интегратора в Индии

Опыт назначенца

Александр Минин закончил Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА); получил дополнительное образование по специальности MBA (Executive MBA General Management) в Стокгольмской Школе экономики (Stockholm School of Economics).

До начала работы в ГК Softline он приобрел опыт работы на руководящих должностях в сфере управления и коммерции в таких компаниях, как Microsoft, SAP, «Яндекс». В Microsoft, например, он проработал пять лет, перешел от руководства продажами в Центральном федеральном округе к управлению корпоративными продажами по всей России.

В роли коммерческого директора «Яндекса» он занимался масштабированием бизнеса Yandex Cloud. Отмечается, что результатом его работы стал рост прибыли с одного до восьми млрд руб., а также выход за два года в топ-3 поставщиков облачных сервисов в России.

В SAP Александр Минин занимался построением отраслевых холодных продаж в крупный бизнес России и СНГ.

«Одну из важнейших своих целей в Softline, как крупнейшем работодателе, я вижу в трансформации роли sales-менеджеров в экспертов, которые досконально разбираются в бизнес-решениях, потребностях и критичных системах заказчика. Свой опыт в создании высокоэффективных команд в России и за рубежом я уже применяю в развитии компетенций менеджеров и руководителей группы компаний», — сказал Минин.