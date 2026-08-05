РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики

В РТУ МИРЭА создают «руки» для дронов: беспилотники научатся работать с предметами Молодые инженеры Института информационных технологий РТУ МИРЭА разрабатывают легкий гибкий манипулятор для беспилотников, наземных, подводных и ко

РТУ МИРЭА подключил к своей онлайн-платформе квантовый компьютер Разработчики из РТУ МИРЭА воплотили в жизнь очередной этап развития онлайн-платформы квантовых вычислений Qua

РТУ МИРЭА займется адаптацией «1С» под процессоры «Иртыш» ских чипов, техническую документацию и методические материалы. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. РТУ МИРЭА собрал у себя наиболее значимые компоненты целостной экосистемы в

Школьница из Детского технопарка «Альтаир» создала систему мониторинга дорожных знаков Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица инженерного класса школы № 1002 Алиса Архипова разработала автоматический

Ученые РТУ МИРЭА разработали технологию алмазного шлифования пластин для полупроводников Инженеры Инжинирингового центра РТУ МИРЭА оптимизировали технологию шлифования пластин монокристаллического сапфира с использ

Московский школьник создал электронный мозг для беспилотного морского катера Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученик школы № 1516 Захар Жуков разработал электронный блок управления для безэкип

РТУ МИРЭА создает ИИ-помощника для врачей и пациентов, чтобы снизить риск ошибок в диагностике Студенты РТУ МИРЭА разрабатывают мобильное приложение Fusion — цифрового помощника на основе искусстве

Школьница из Детского технопарка «Альтаир» создала сайт для поиска домашних животных Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 814 Аглая Маренкова, разработала веб-сайт для поиска дом

В РТУ МИРЭА разработали методику обучения техническому английскому с помощью ИИ Преподаватели кафедры иностранных языков РТУ МИРЭА предложили интеграцию ИИ-инструментов (ChatGPT, Deepseek) в обучение профессиональн

Команда РТУ МИРЭА разработала автономного робота для уборки песчаных пляжей объезжать препятствия с помощью системы компьютерного зрения. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Год назад Александр Рыбко, основатель стартапа, отдыхал в Египте и обратил внимани

Студент РТУ МИРЭА разработал гибридную ИИ-систему для прогнозирования спроса на лекарства Студент РТУ МИРЭА создал пилотную ИИ-модель для прогнозирования спроса на лекарственные препараты. Си

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала VR-симулятор выживания в лесу Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1329 Ярослава Костюкова, разработала VR-симулятор выжива

«Айтеко» завершила образовательный курс в РТУ МИРЭА и пригласила студентов на стажировку или представители «Айтеко». Образовательный курс был создан специально для студентов старших курсов РТУ МИРЭА: программа обучения строилась на практическом опыте специалистов Айтеко и анализе р

Школьники из Детского технопарка «Альтаир» создали вычислительный блок на лазерах Выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, Тимофей Горлов, ученик 11 класса школы № 1238, и Владислав Лангас, ученик 11 класс

Студент РТУ МИРЭА создал ИИ-технологию, которая помогает находить редкие заболевания Студент РТУ МИРЭА Максим Федоров разработал ИИ-технологию, которая создает реалистичные рентгеновские

Сотрудничество РТУ МИРЭА и «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: первые успехи Студенты РТУ МИРЭА впервые прошли практику в Национальном медицинском исследовательском центре акушерс

Школьница из детского технопарка «Альтаир» создала базу данных для учета космических спутников Выпускница детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1273 Екатерина Кокорева, разработала конфигурацию «Учет

Техсуверенитет автопрома: в РТУ МИРЭА открыли мегалабораторию для подготовки разработчиков отечественной автоэлектроники енной электроники и встраиваемых систем управления. Для масштабирования этих стратегических задач в РТУ МИРЭА совместно с производителем автоэлектроники НПП «ИТЭЛМА» открыта новая мегалаборатор

РТУ МИРЭА «перегрузил» усилитель и научил роботов понимать жесты без камер и перчаток Инженеры РТУ МИРЭА создали новый способ генерации сверхширокополосных радиосигналов, намеренно заставл

Ученые РТУ МИРЭА создали умное устройство для помощи незрячим и слабовидящим людям Инженеры Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА разработали компактный прибор, который помогает людям с полной или частичной потере

«Киберпротект» поможет РТУ МИРЭА готовить новое поколение ИТ-специалистов од соглашением поставили исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова и проректор РТУ МИРЭА Игорь Рогов. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА. В документе стороны закреп

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала «умный» вентилятор Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 2065 Елизавета Эктова, разработала самонаводящийся венти

Команда РТУ МИРЭА создает станок, который можно собирать из модулей под любую задачу Инженеры РТУ МИРЭА разрабатывают модульную систему для станка с ЧПУ по дереву и цветным металлам. Стан

РТУ МИРЭА интегрирует в учебный процесс решения для инфраструктурного мониторинга «Пульт» и визуализации данных «Графиня» МИРЭА — российский технологический университет — и компания-разработчик программного обеспечения «Лаб

Диагностика будущего: российские инженеры создают нейроинтерфейс для «умных» протезов и лечения двигательных нарушений Молодые инженеры из Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА разрабатывают систему поверхностной электромиографии высокой плотности. Современные

Выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА создали мобильную звукоизоляционную комнату для тишины в мегаполисе й Федин, ученики 11 класса школы на Проспекте Вернадского, выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, разработали мобильную звукоизоляционную комнату — компактный «тихий островок», кот

Школьник из «Альтаира» РТУ МИРЭА создал устройство для изучения ядерного излучения Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА Александр Ожегов разработал и собрал лабораторный стенд для исследования гамма-излу

Спутник RTU MIREA1: первый космический аппарат РТУ МИРЭА работает на орбите рует незащищенные чипы и поможет студентам исследовать космос. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Специалисты РТУ МИРЭА разработали и в ноябре 2024 г. с космодрома Восточный

Школьник из Технопарка РТУ МИРЭА создал компактный робот для уборки дворов Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, старшеклассник Егор Семенихин, разработал и собрал беспилотную многоцелевую роботи

Команда РТУ МИРЭА создает приложение для проектирования бизнес-процессов и ИT-систем Студенты филиала РТУ МИРЭА в Ставрополе разрабатывают веб-платформу Niniam Modeler — отечественный инструмент

Команда РТУ МИРЭА создает акустическую систему для обнаружения дронов, невидимых для радаров одые инженеры Передовой инженерной школы СВЧ-электроники и Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА разрабатывают акустическую систему обнаружения беспилотников, которая ловит их по з

В РТУ МИРЭА создают нейросеть для сохранения древних икон , либо утрачены навсегда, а ручная реставрация доступна далеко не каждому памятнику. Команда ученых РТУ МИРЭА разрабатывает нейросетевую платформу «Цифровой ковчег», которая сможет распознавать

Школьник собрал стабилизируемый беспилотник в Детском технопарке «Альтаир» и собрал беспилотный летательный аппарат со стабилизирующей системой в Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Дмитрий начал с изучения ис

МИРЭА и «Айтеко» запустили образовательный курс для подготовки будущих ИТ-специалистов На базе Российского технологического университета МИРЭА стартовал специализированный лекционный курс, разработанный ведущими экспертами многопр

«Галактика» и РТУ МИРЭА расширяют сотрудничество в области подготовки инженеров нового поколения в сфере ERP «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и РТУ МИРЭА, один из крупнейших государственных технологических университетов страны, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере образо

РТУ МИРЭА открывает новую программу для подготовки «квантовых» ИТ-инженеров ости, основанным на законах физики, а не только на сложности математического шифра. Новая программа РТУ МИРЭА готовит именно тех инженеров, которые смогут строить и обслуживать такие сложные си

«Гамма Тех» и технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» запустят совместную программу подготовки инженеров на базе российского ПО Корпорация ITG объявила о начале сотрудничества в сфере инженерного образования между компанией «Гамма Тех» (направления систем автоматического проектирования корпорации) и технопарком «Исток – РТУ МИРЭА». Партнерство направлено на развитие практических навыков конструирования и моделирования радиотехнических устройств у школьников и студентов с использованием отечественной CAE-платфо

LUUK и РТУ МИРЭА объявляют о запуске научно-практического партнерства в области искусственного интеллекта сообщили представители LUUK. В рамках партнерства планируются разработка и тестирование технологий искусственного интеллекта, интеграция платформы LUUK в программы Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, создание новых образовательных треков и проведение совместных исследований. Сотрудничество организаций станет частью долгосрочной стратегии по развитию прикладного ИИ и укреплению вз

РТУ МИРЭА и ВГТРК открывают мегалабораторию будущего для медиаинженеров цифрового телевидения и звука В РТУ МИРЭА открылась учебная-научная мегалаборатория «Цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи» созданная совместно с ВГТРК. Здесь будут готовить специалистов, которые будут создават