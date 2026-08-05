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РТУ МИРЭА Российский технологический университет Московский институт радиотехники, электроники и автоматики

РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики

МИРЭА — Российский технологический университет — это один из крупнейших государственных технологических вузов России, который ведёт подготовку по 112 направлениям и специальностям в таких областях, как информационные технологии и анализ данных, информационная и компьютерная безопасность, химия и биотехнология, радиоэлектроника, робототехника и автоматизация производства, экономика и управление, юриспруденция и дизайн.

СОБЫТИЯ


05.08.2026 В РТУ МИРЭА создают «руки» для дронов: беспилотники научатся работать с предметами

Молодые инженеры Института информационных технологий РТУ МИРЭА разрабатывают легкий гибкий манипулятор для беспилотников, наземных, подводных и ко
04.08.2026 РТУ МИРЭА подключил к своей онлайн-платформе квантовый компьютер

Разработчики из РТУ МИРЭА воплотили в жизнь очередной этап развития онлайн-платформы квантовых вычислений Qua
03.08.2026 РТУ МИРЭА займется адаптацией «1С» под процессоры «Иртыш»

ских чипов, техническую документацию и методические материалы. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. РТУ МИРЭА собрал у себя наиболее значимые компоненты целостной экосистемы в
30.07.2026 Школьница из Детского технопарка «Альтаир» создала систему мониторинга дорожных знаков

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица инженерного класса школы № 1002 Алиса Архипова разработала автоматический

28.07.2026 Ученые РТУ МИРЭА разработали технологию алмазного шлифования пластин для полупроводников

Инженеры Инжинирингового центра РТУ МИРЭА оптимизировали технологию шлифования пластин монокристаллического сапфира с использ
24.07.2026 Московский школьник создал электронный мозг для беспилотного морского катера

Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученик школы № 1516 Захар Жуков разработал электронный блок управления для безэкип
22.07.2026 РТУ МИРЭА создает ИИ-помощника для врачей и пациентов, чтобы снизить риск ошибок в диагностике

Студенты РТУ МИРЭА разрабатывают мобильное приложение Fusion — цифрового помощника на основе искусстве
16.07.2026 Школьница из Детского технопарка «Альтаир» создала сайт для поиска домашних животных

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 814 Аглая Маренкова, разработала веб-сайт для поиска дом
15.07.2026 В РТУ МИРЭА разработали методику обучения техническому английскому с помощью ИИ

Преподаватели кафедры иностранных языков РТУ МИРЭА предложили интеграцию ИИ-инструментов (ChatGPT, Deepseek) в обучение профессиональн
09.07.2026 Команда РТУ МИРЭА разработала автономного робота для уборки песчаных пляжей

объезжать препятствия с помощью системы компьютерного зрения. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Год назад Александр Рыбко, основатель стартапа, отдыхал в Египте и обратил внимани
07.07.2026 Студент РТУ МИРЭА разработал гибридную ИИ-систему для прогнозирования спроса на лекарства

Студент РТУ МИРЭА создал пилотную ИИ-модель для прогнозирования спроса на лекарственные препараты. Си
06.07.2026 Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала VR-симулятор выживания в лесу

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1329 Ярослава Костюкова, разработала VR-симулятор выжива
25.06.2026 «Айтеко» завершила образовательный курс в РТУ МИРЭА и пригласила студентов на стажировку

или представители «Айтеко». Образовательный курс был создан специально для студентов старших курсов РТУ МИРЭА: программа обучения строилась на практическом опыте специалистов Айтеко и анализе р
25.06.2026 Школьники из Детского технопарка «Альтаир» создали вычислительный блок на лазерах

Выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, Тимофей Горлов, ученик 11 класса школы № 1238, и Владислав Лангас, ученик 11 класс
24.06.2026 Студент РТУ МИРЭА создал ИИ-технологию, которая помогает находить редкие заболевания

Студент РТУ МИРЭА Максим Федоров разработал ИИ-технологию, которая создает реалистичные рентгеновские
18.06.2026 Сотрудничество РТУ МИРЭА и «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: первые успехи

Студенты РТУ МИРЭА впервые прошли практику в Национальном медицинском исследовательском центре акушерс
16.06.2026 Школьница из детского технопарка «Альтаир» создала базу данных для учета космических спутников

Выпускница детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1273 Екатерина Кокорева, разработала конфигурацию «Учет

15.06.2026 Техсуверенитет автопрома: в РТУ МИРЭА открыли мегалабораторию для подготовки разработчиков отечественной автоэлектроники

енной электроники и встраиваемых систем управления. Для масштабирования этих стратегических задач в РТУ МИРЭА совместно с производителем автоэлектроники НПП «ИТЭЛМА» открыта новая мегалаборатор
08.06.2026 РТУ МИРЭА «перегрузил» усилитель и научил роботов понимать жесты без камер и перчаток

Инженеры РТУ МИРЭА создали новый способ генерации сверхширокополосных радиосигналов, намеренно заставл
29.05.2026 Ученые РТУ МИРЭА создали умное устройство для помощи незрячим и слабовидящим людям

Инженеры Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА разработали компактный прибор, который помогает людям с полной или частичной потере
21.05.2026 «Киберпротект» поможет РТУ МИРЭА готовить новое поколение ИТ-специалистов

од соглашением поставили исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова и проректор РТУ МИРЭА Игорь Рогов. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА. В документе стороны закреп
18.05.2026 Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала «умный» вентилятор

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 2065 Елизавета Эктова, разработала самонаводящийся венти
07.05.2026 Команда РТУ МИРЭА создает станок, который можно собирать из модулей под любую задачу

Инженеры РТУ МИРЭА разрабатывают модульную систему для станка с ЧПУ по дереву и цветным металлам. Стан
22.04.2026 РТУ МИРЭА интегрирует в учебный процесс решения для инфраструктурного мониторинга «Пульт» и визуализации данных «Графиня»

МИРЭА — российский технологический университет — и компания-разработчик программного обеспечения «Лаб
22.04.2026 Диагностика будущего: российские инженеры создают нейроинтерфейс для «умных» протезов и лечения двигательных нарушений

Молодые инженеры из Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА разрабатывают систему поверхностной электромиографии высокой плотности. Современные
22.04.2026 Выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА создали мобильную звукоизоляционную комнату для тишины в мегаполисе

й Федин, ученики 11 класса школы на Проспекте Вернадского, выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, разработали мобильную звукоизоляционную комнату — компактный «тихий островок», кот
13.04.2026 Школьник из «Альтаира» РТУ МИРЭА создал устройство для изучения ядерного излучения

Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА Александр Ожегов разработал и собрал лабораторный стенд для исследования гамма-излу
10.04.2026 Спутник RTU MIREA1: первый космический аппарат РТУ МИРЭА работает на орбите

рует незащищенные чипы и поможет студентам исследовать космос. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Специалисты РТУ МИРЭА разработали и в ноябре 2024 г. с космодрома Восточный
30.03.2026 Школьник из Технопарка РТУ МИРЭА создал компактный робот для уборки дворов

Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, старшеклассник Егор Семенихин, разработал и собрал беспилотную многоцелевую роботи
25.03.2026 Команда РТУ МИРЭА создает приложение для проектирования бизнес-процессов и ИT-систем

Студенты филиала РТУ МИРЭА в Ставрополе разрабатывают веб-платформу Niniam Modeler — отечественный инструмент

18.03.2026 Команда РТУ МИРЭА создает акустическую систему для обнаружения дронов, невидимых для радаров

одые инженеры Передовой инженерной школы СВЧ-электроники и Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА разрабатывают акустическую систему обнаружения беспилотников, которая ловит их по з
17.03.2026 В РТУ МИРЭА создают нейросеть для сохранения древних икон

, либо утрачены навсегда, а ручная реставрация доступна далеко не каждому памятнику. Команда ученых РТУ МИРЭА разрабатывает нейросетевую платформу «Цифровой ковчег», которая сможет распознавать
24.02.2026 Школьник собрал стабилизируемый беспилотник в Детском технопарке «Альтаир»

и собрал беспилотный летательный аппарат со стабилизирующей системой в Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Дмитрий начал с изучения ис
18.02.2026 МИРЭА и «Айтеко» запустили образовательный курс для подготовки будущих ИТ-специалистов

На базе Российского технологического университета МИРЭА стартовал специализированный лекционный курс, разработанный ведущими экспертами многопр
12.02.2026 «Галактика» и РТУ МИРЭА расширяют сотрудничество в области подготовки инженеров нового поколения в сфере ERP

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и РТУ МИРЭА, один из крупнейших государственных технологических университетов страны, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере образо
26.01.2026 РТУ МИРЭА открывает новую программу для подготовки «квантовых» ИТ-инженеров

ости, основанным на законах физики, а не только на сложности математического шифра. Новая программа РТУ МИРЭА готовит именно тех инженеров, которые смогут строить и обслуживать такие сложные си
26.01.2026 «Гамма Тех» и технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» запустят совместную программу подготовки инженеров на базе российского ПО

Корпорация ITG объявила о начале сотрудничества в сфере инженерного образования между компанией «Гамма Тех» (направления систем автоматического проектирования корпорации) и технопарком «Исток – РТУ МИРЭА». Партнерство направлено на развитие практических навыков конструирования и моделирования радиотехнических устройств у школьников и студентов с использованием отечественной CAE-платфо
23.01.2026 LUUK и РТУ МИРЭА объявляют о запуске научно-практического партнерства в области искусственного интеллекта

сообщили представители LUUK. В рамках партнерства планируются разработка и тестирование технологий искусственного интеллекта, интеграция платформы LUUK в программы Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, создание новых образовательных треков и проведение совместных исследований. Сотрудничество организаций станет частью долгосрочной стратегии по развитию прикладного ИИ и укреплению вз
26.12.2025 РТУ МИРЭА и ВГТРК открывают мегалабораторию будущего для медиаинженеров цифрового телевидения и звука

В РТУ МИРЭА открылась учебная-научная мегалаборатория «Цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи» созданная совместно с ВГТРК. Здесь будут готовить специалистов, которые будут создават
15.12.2025 UserGate открыла лабораторию по кибербезопасности в МИРЭА

ыла научно-исследовательскую лабораторию на базе МИРЭА — Российского технологического университета (РТУ МИРЭА). На площадке UserGate ежегодную профильную подготовку смогут проходить более 200 с

Публикаций - 319, упоминаний - 548

РТУ МИРЭА и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 61
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 26
9594 17
Yandex - Яндекс 9216 16
Ростелеком 10948 15
Microsoft Corporation 25775 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
SAP SE 5601 11
Oracle Corporation 7074 10
Samsung Electronics 11064 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Восход ФГБУ НИИ 721 8
Huawei 4676 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Cisco Systems 5372 6
Softline - Софтлайн 3743 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Системы и Технологии ГК 129 6
Intel Corporation 12811 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
SAP CIS - САП СНГ 868 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 5
Google LLC 12688 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
МегаФон 10742 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 4
Код Безопасности 812 4
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Наукоград - технопарк 156 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 3
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 3
Байтик - Детский технопарк 6 3
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
IKEA - ИКЕА 171 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 2
Альтаир ГК 9 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
eBay Inc 1640 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 70
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 62
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 50
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 16
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Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 13
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 86
Linux OS 11533 16
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 13
Oracle Java - язык программирования 3469 9
C/C++ - Язык программирования 894 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
JavaScript - JS - язык программирования 1425 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
FreePik 1841 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Microsoft Windows 16882 5
Google Android 15243 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 13 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Python Django - web framework 55 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 3
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 3
Кудж Станислав 52 51
Сергунина Наталья 375 8
Путин Владимир 3454 8
Певнев Сергей 22 7
Зуев Андрей 21 7
Чернышенко Дмитрий 581 6
Кирдяшов Федор 30 6
Ельцин Борис. 99 5
Мишустин Михаил 787 4
Шадаев Максут 1210 4
Фурсин Алексей 158 4
Козлова Дарья 41 4
Нуралиев Борис 298 3
Липов Андрей 68 3
Транковская Наталья 11 3
Парменова Наталия 63 3
Шпак Василий 279 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Рогова Вера 3 3
Юн Светлана 3 3
Лагунова Анна 3 3
Татаринцев Владимир 14 3
Касперская Наталья 319 2
Щеголев Игорь 699 2
Рустамов Рустам 548 2
Орловский Виктор 408 2
Одинцов Дмитрий 119 2
Панченко Иван 197 2
Лашин Ренат 87 2
Качанов Олег 121 2
Массух Илья 239 2
Яппаров Тагир 110 2
Захаров Алексей 47 2
Минин Александр 13 2
Лавров Владимир 111 2
Сивцев Илья 174 2
Морозов Игорь 59 2
Пушкин Александр 39 2
Волкова Татьяна 4 2
Бадаев Алексей 40 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 238
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 129
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Россия - СФО - Новосибирск 4876 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Европа 24964 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 10
Казахстан - Республика 6048 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 6
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Украина 7928 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 5
Европа Восточная 3138 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 195
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 110
Образование в России 2893 67
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 63
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 29
Информатика - computer science - informatique 1195 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 25
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 18
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 10
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Forbes - Форбс 1002 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 1
PC Magazine - PCMag 104 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
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Intelligent Enterprise 27 1
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Digital Diagnostics 1 1
МНВК - Московская независимая вещательная корпорация 12 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Samsung Research 20 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
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Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
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Berg Insight 19 1
Российский рынок ERP 24 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 49
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 34
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 19
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 18
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 11
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 9
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Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 9
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
РТУ МИРЭА - Институт искусственного интеллекта 8 8
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Samsung Исследовательский центр 8 7
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РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 6
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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