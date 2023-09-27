РТУ МИРЭА Российский технологический университет Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
МИРЭА — Российский технологический университет — это один из крупнейших государственных технологических вузов России, который ведёт подготовку по 112 направлениям и специальностям в таких областях, как информационные технологии и анализ данных, информационная и компьютерная безопасность, химия и биотехнология, радиоэлектроника, робототехника и автоматизация производства, экономика и управление, юриспруденция и дизайн.
|27.09.2023
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В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат
Аддитивное производство плат Как выяснил CNews, российский технологический университет МИРЭА совместно с «Русатомом» займется разработкой и изготовлением опытного образца установки
|09.08.2023
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В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux
Продолжается масштабная комплексная программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборато
|09.08.2023
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В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux
Продолжается программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборато
|20.06.2023
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«Первый бит» и РТУ МИРЭА разработали единое цифровое пространство для документооборота
его времени. В ходе проекта были настроены электронные подписи сотрудникам, что в том числе привело РТУ МИРЭА к отказу от избыточного бумажного документооборота. Благодаря этому вуз стал более
|15.05.2023
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Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ
ИИ-маркировка Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) обратился к Минцифры с просьбой ввести обязательную маркировку контента, созданног
|16.02.2023
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VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну
VK объявила о запуске образовательного курса по геймдизайну на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА. Курс был разработан совместно с игровой площадкой VK Play. Студенты двух вузов смо
|13.02.2023
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РТУ МИРЭА и ГК «Астра» будут совместно готовить специалистов по фуллстек-разработке
Продолжается комплексное сотрудничество МИРЭА – Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Группы компаний «Астра». Стороны приступают к совместной подготовке фуллстек-раз
|10.02.2023
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Студенты МИРЭА прокачают навыки в ИТ благодаря компании Directum
овизации благодаря программе партнерства с вендором. Об этом CNews сообщили представители Directum. РТУ МИРЭА сотрудничает с компанией Directum с 2021 г. Преподаватели прошли обучение по Direct
|30.12.2022
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В РТУ МИРЭА открыта лаборатория «Умные лабораторные системы»
же разработки и внедрения российского инженерного ПО и цифровых платформ», - отметил Василий Шпак. «РТУ МИРЭА активно развивает инфраструктуру университета, создает уникальные лаборатории, моде
|11.07.2022
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VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр
VK и РТУ МИРЭА создали программу по игровой разработке для студентов бакалавриата, желающих постро
|05.03.2021
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Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки
жности для развития и модернизации, а также достигнем всех намеченных нами целей», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Детский технопарк «Альтаир» включает в себя три кластера лаборатори
|25.02.2021
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МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows
МИРЭА настаивает на импорте Как выяснил CNews, «МИРЭА — Российский технологический университет» даже после вмешательства Федеральной антимоно
|30.10.2020
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«Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники
ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), РТУ МИРЭА, ИНЭОС РАН и ИСПМ РАН объединились в научно-образовательный консорциум «Полимерные
|15.04.2020
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«Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с детским технопарком РТУ МИРЭА «Альтаир» запускают дистанционный курс по электрохимии. В ходе обучения школьники 8
|02.04.2020
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«Альтаир» дистанционно готовит школьников к городским проектным конференциям
Детский технопарк РТУ МИРЭА «Альтаир» предлагает школьникам дистанционную подготовку к участию в финале городск
|19.03.2020
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«Росэлектроника» и РТУ МИРЭА запустят дистанционные программы профориентации школьников
х запустит программу профориентации для школьников в детском технопарке «Альтаир», открытом на базе РТУ МИРЭА. Соответствующий договор о сотрудничестве в сфере профориентации молодежи, а также
|31.10.2019
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РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет»
нформационной безопасности в сфере больших данных и data scientist. Для осуществления этого проекта РТУ МИРЭА развернула программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки больших данных.
|29.07.2019
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«Роснано» и РТУ МИРЭА подготовили образовательную программу по химическим технологиям в наноэлектронике
фраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» Российским технологическим университетом МИРЭА подготовлена дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки «
|05.04.2018
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Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении
В Московском технологическом университете (МИРЭА) было принято решение включить в образовательные программы Института информационных тех
|09.12.2016
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В МИРЭА открылся первый в России и СНГ центр SAP Next-Gen Lab
Московский технологический университет (МИРЭА) объявил об открытии первого в России и СНГ SAP Next-Gen Lab — центра инноваций и нетво
|06.10.2016
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SAP И МИРЭА совместно разрабатывают решения в области управления большими данными
Компания SAP, разработчик корпоративных приложений, и Московский технологический университет (МИРЭА), российский образовательный и научно-исследовательский центр, объявили о начале сотрудничества по созданию решений в области бизнес-приложений на платформе SAP HANA. Как сообщили CNews в
|08.08.2007
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МИРЭА купит оборудование и ПО: открытый конкурс
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) объявил о проведении открытого конкурса № 274к-1312, по итогам которого определит ИТ-поставщика. В частности, конкурс разыгрывает право на поставку оборудования, программного обеспечения
|13.03.2001
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НИИ "Восход" провел конференцию "Современные информационные технологии в управлении и образовании - новые возможности и перспективы использования"
выступили НИИ "Восход", Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) и Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем (СИ
РТУ МИРЭА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кудж Станислав 13 13
|Сергунина Наталья 328 7
|Певнев Сергей 18 6
|Кирдяшов Федор 23 5
|Путин Владимир 2834 5
|Чернышенко Дмитрий 508 5
|Ельцин Борис. 81 4
|Фурсин Алексей 156 4
|Шадаев Максут 747 3
|Рогова Вера 3 3
|Парменова Наталия 63 3
|Юн Светлана 3 3
|Транковская Наталья 11 3
|Липов Андрей 56 3
|Мишустин Михаил 548 3
|Одинцов Дмитрий 103 2
|Волкова Татьяна 3 2
|Кокшаров Виктор 8 2
|Захаров Алексей 43 2
|Брыкин Дмитрий 5 2
|Морозов Игорь 28 2
|Вуколов Всеволод 12 2
|Орловский Виктор 351 2
|Массух Илья 217 2
|Кутников Денис 22 2
|Степанова Анна 20 2
|Шпак Василий 144 2
|Качанов Олег 91 2
|Касперская Наталья 277 2
|Яппаров Тагир 95 2
|Сивцев Илья 90 2
|Сытин Дмитрий 56 2
|Белоусов Андрей 101 1
|Горшенин Александр 1 1
|Бокова Людмила 81 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Кулагин Дмитрий 12 1
|Кулик Вадим 158 1
|Бобков Сергей 2 1
|Зуев Евгений 4 1
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