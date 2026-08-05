Получите все материалы CNews по ключевому слову
РТУ МИРЭА Российский технологический университет Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
МИРЭА — Российский технологический университет — это один из крупнейших государственных технологических вузов России, который ведёт подготовку по 112 направлениям и специальностям в таких областях, как информационные технологии и анализ данных, информационная и компьютерная безопасность, химия и биотехнология, радиоэлектроника, робототехника и автоматизация производства, экономика и управление, юриспруденция и дизайн.
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
|
В РТУ МИРЭА создают «руки» для дронов: беспилотники научатся работать с предметами
Молодые инженеры Института информационных технологий РТУ МИРЭА разрабатывают легкий гибкий манипулятор для беспилотников, наземных, подводных и ко
|04.08.2026
|
РТУ МИРЭА подключил к своей онлайн-платформе квантовый компьютер
Разработчики из РТУ МИРЭА воплотили в жизнь очередной этап развития онлайн-платформы квантовых вычислений Qua
|03.08.2026
|
РТУ МИРЭА займется адаптацией «1С» под процессоры «Иртыш»
ских чипов, техническую документацию и методические материалы. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. РТУ МИРЭА собрал у себя наиболее значимые компоненты целостной экосистемы в
|30.07.2026
|
Школьница из Детского технопарка «Альтаир» создала систему мониторинга дорожных знаков
Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица инженерного класса школы № 1002 Алиса Архипова разработала автоматический
|28.07.2026
|
Ученые РТУ МИРЭА разработали технологию алмазного шлифования пластин для полупроводников
Инженеры Инжинирингового центра РТУ МИРЭА оптимизировали технологию шлифования пластин монокристаллического сапфира с использ
|24.07.2026
|
Московский школьник создал электронный мозг для беспилотного морского катера
Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученик школы № 1516 Захар Жуков разработал электронный блок управления для безэкип
|22.07.2026
|
РТУ МИРЭА создает ИИ-помощника для врачей и пациентов, чтобы снизить риск ошибок в диагностике
Студенты РТУ МИРЭА разрабатывают мобильное приложение Fusion — цифрового помощника на основе искусстве
|16.07.2026
|
Школьница из Детского технопарка «Альтаир» создала сайт для поиска домашних животных
Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 814 Аглая Маренкова, разработала веб-сайт для поиска дом
|15.07.2026
|
В РТУ МИРЭА разработали методику обучения техническому английскому с помощью ИИ
Преподаватели кафедры иностранных языков РТУ МИРЭА предложили интеграцию ИИ-инструментов (ChatGPT, Deepseek) в обучение профессиональн
|09.07.2026
|
Команда РТУ МИРЭА разработала автономного робота для уборки песчаных пляжей
объезжать препятствия с помощью системы компьютерного зрения. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Год назад Александр Рыбко, основатель стартапа, отдыхал в Египте и обратил внимани
|07.07.2026
|
Студент РТУ МИРЭА разработал гибридную ИИ-систему для прогнозирования спроса на лекарства
Студент РТУ МИРЭА создал пилотную ИИ-модель для прогнозирования спроса на лекарственные препараты. Си
|06.07.2026
|
Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала VR-симулятор выживания в лесу
Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1329 Ярослава Костюкова, разработала VR-симулятор выжива
|25.06.2026
|
«Айтеко» завершила образовательный курс в РТУ МИРЭА и пригласила студентов на стажировку
или представители «Айтеко». Образовательный курс был создан специально для студентов старших курсов РТУ МИРЭА: программа обучения строилась на практическом опыте специалистов Айтеко и анализе р
|25.06.2026
|
Школьники из Детского технопарка «Альтаир» создали вычислительный блок на лазерах
Выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, Тимофей Горлов, ученик 11 класса школы № 1238, и Владислав Лангас, ученик 11 класс
|24.06.2026
|
Студент РТУ МИРЭА создал ИИ-технологию, которая помогает находить редкие заболевания
Студент РТУ МИРЭА Максим Федоров разработал ИИ-технологию, которая создает реалистичные рентгеновские
|18.06.2026
|
Сотрудничество РТУ МИРЭА и «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: первые успехи
Студенты РТУ МИРЭА впервые прошли практику в Национальном медицинском исследовательском центре акушерс
|16.06.2026
|
Школьница из детского технопарка «Альтаир» создала базу данных для учета космических спутников
Выпускница детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1273 Екатерина Кокорева, разработала конфигурацию «Учет
|15.06.2026
|
Техсуверенитет автопрома: в РТУ МИРЭА открыли мегалабораторию для подготовки разработчиков отечественной автоэлектроники
енной электроники и встраиваемых систем управления. Для масштабирования этих стратегических задач в РТУ МИРЭА совместно с производителем автоэлектроники НПП «ИТЭЛМА» открыта новая мегалаборатор
|08.06.2026
|
РТУ МИРЭА «перегрузил» усилитель и научил роботов понимать жесты без камер и перчаток
Инженеры РТУ МИРЭА создали новый способ генерации сверхширокополосных радиосигналов, намеренно заставл
|29.05.2026
|
Ученые РТУ МИРЭА создали умное устройство для помощи незрячим и слабовидящим людям
Инженеры Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА разработали компактный прибор, который помогает людям с полной или частичной потере
|21.05.2026
|
«Киберпротект» поможет РТУ МИРЭА готовить новое поколение ИТ-специалистов
од соглашением поставили исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова и проректор РТУ МИРЭА Игорь Рогов. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА. В документе стороны закреп
|18.05.2026
|
Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала «умный» вентилятор
Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 2065 Елизавета Эктова, разработала самонаводящийся венти
|07.05.2026
|
Команда РТУ МИРЭА создает станок, который можно собирать из модулей под любую задачу
Инженеры РТУ МИРЭА разрабатывают модульную систему для станка с ЧПУ по дереву и цветным металлам. Стан
|22.04.2026
|
РТУ МИРЭА интегрирует в учебный процесс решения для инфраструктурного мониторинга «Пульт» и визуализации данных «Графиня»
МИРЭА — российский технологический университет — и компания-разработчик программного обеспечения «Лаб
|22.04.2026
|
Диагностика будущего: российские инженеры создают нейроинтерфейс для «умных» протезов и лечения двигательных нарушений
Молодые инженеры из Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА разрабатывают систему поверхностной электромиографии высокой плотности. Современные
|22.04.2026
|
Выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА создали мобильную звукоизоляционную комнату для тишины в мегаполисе
й Федин, ученики 11 класса школы на Проспекте Вернадского, выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, разработали мобильную звукоизоляционную комнату — компактный «тихий островок», кот
|13.04.2026
|
Школьник из «Альтаира» РТУ МИРЭА создал устройство для изучения ядерного излучения
Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА Александр Ожегов разработал и собрал лабораторный стенд для исследования гамма-излу
|10.04.2026
|
Спутник RTU MIREA1: первый космический аппарат РТУ МИРЭА работает на орбите
рует незащищенные чипы и поможет студентам исследовать космос. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Специалисты РТУ МИРЭА разработали и в ноябре 2024 г. с космодрома Восточный
|30.03.2026
|
Школьник из Технопарка РТУ МИРЭА создал компактный робот для уборки дворов
Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, старшеклассник Егор Семенихин, разработал и собрал беспилотную многоцелевую роботи
|25.03.2026
|
Команда РТУ МИРЭА создает приложение для проектирования бизнес-процессов и ИT-систем
Студенты филиала РТУ МИРЭА в Ставрополе разрабатывают веб-платформу Niniam Modeler — отечественный инструмент
|18.03.2026
|
Команда РТУ МИРЭА создает акустическую систему для обнаружения дронов, невидимых для радаров
одые инженеры Передовой инженерной школы СВЧ-электроники и Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА разрабатывают акустическую систему обнаружения беспилотников, которая ловит их по з
|17.03.2026
|
В РТУ МИРЭА создают нейросеть для сохранения древних икон
, либо утрачены навсегда, а ручная реставрация доступна далеко не каждому памятнику. Команда ученых РТУ МИРЭА разрабатывает нейросетевую платформу «Цифровой ковчег», которая сможет распознавать
|24.02.2026
|
Школьник собрал стабилизируемый беспилотник в Детском технопарке «Альтаир»
и собрал беспилотный летательный аппарат со стабилизирующей системой в Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Дмитрий начал с изучения ис
|18.02.2026
|
МИРЭА и «Айтеко» запустили образовательный курс для подготовки будущих ИТ-специалистов
На базе Российского технологического университета МИРЭА стартовал специализированный лекционный курс, разработанный ведущими экспертами многопр
|12.02.2026
|
«Галактика» и РТУ МИРЭА расширяют сотрудничество в области подготовки инженеров нового поколения в сфере ERP
«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и РТУ МИРЭА, один из крупнейших государственных технологических университетов страны, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере образо
|26.01.2026
|
РТУ МИРЭА открывает новую программу для подготовки «квантовых» ИТ-инженеров
ости, основанным на законах физики, а не только на сложности математического шифра. Новая программа РТУ МИРЭА готовит именно тех инженеров, которые смогут строить и обслуживать такие сложные си
|26.01.2026
|
«Гамма Тех» и технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» запустят совместную программу подготовки инженеров на базе российского ПО
Корпорация ITG объявила о начале сотрудничества в сфере инженерного образования между компанией «Гамма Тех» (направления систем автоматического проектирования корпорации) и технопарком «Исток – РТУ МИРЭА». Партнерство направлено на развитие практических навыков конструирования и моделирования радиотехнических устройств у школьников и студентов с использованием отечественной CAE-платфо
|23.01.2026
|
LUUK и РТУ МИРЭА объявляют о запуске научно-практического партнерства в области искусственного интеллекта
сообщили представители LUUK. В рамках партнерства планируются разработка и тестирование технологий искусственного интеллекта, интеграция платформы LUUK в программы Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, создание новых образовательных треков и проведение совместных исследований. Сотрудничество организаций станет частью долгосрочной стратегии по развитию прикладного ИИ и укреплению вз
|26.12.2025
|
РТУ МИРЭА и ВГТРК открывают мегалабораторию будущего для медиаинженеров цифрового телевидения и звука
В РТУ МИРЭА открылась учебная-научная мегалаборатория «Цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи» созданная совместно с ВГТРК. Здесь будут готовить специалистов, которые будут создават
|15.12.2025
|
UserGate открыла лабораторию по кибербезопасности в МИРЭА
ыла научно-исследовательскую лабораторию на базе МИРЭА — Российского технологического университета (РТУ МИРЭА). На площадке UserGate ежегодную профильную подготовку смогут проходить более 200 с
РТУ МИРЭА и организации, системы, технологии, персоны:
|Кудж Станислав 52 51
|Сергунина Наталья 375 8
|Путин Владимир 3454 8
|Певнев Сергей 22 7
|Зуев Андрей 21 7
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Кирдяшов Федор 30 6
|Ельцин Борис. 99 5
|Мишустин Михаил 787 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Фурсин Алексей 158 4
|Козлова Дарья 41 4
|Нуралиев Борис 298 3
|Липов Андрей 68 3
|Транковская Наталья 11 3
|Парменова Наталия 63 3
|Шпак Василий 279 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Рогова Вера 3 3
|Юн Светлана 3 3
|Лагунова Анна 3 3
|Татаринцев Владимир 14 3
|Касперская Наталья 319 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Орловский Виктор 408 2
|Одинцов Дмитрий 119 2
|Панченко Иван 197 2
|Лашин Ренат 87 2
|Качанов Олег 121 2
|Массух Илья 239 2
|Яппаров Тагир 110 2
|Захаров Алексей 47 2
|Минин Александр 13 2
|Лавров Владимир 111 2
|Сивцев Илья 174 2
|Морозов Игорь 59 2
|Пушкин Александр 39 2
|Волкова Татьяна 4 2
|Бадаев Алексей 40 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.