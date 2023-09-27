РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики

В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат Аддитивное производство плат Как выяснил CNews, российский технологический университет МИРЭА совместно с «Русатомом» займется разработкой и изготовлением опытного образца установки

В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux Продолжается масштабная комплексная программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборато

В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux Продолжается программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборато

«Первый бит» и РТУ МИРЭА разработали единое цифровое пространство для документооборота его времени. В ходе проекта были настроены электронные подписи сотрудникам, что в том числе привело РТУ МИРЭА к отказу от избыточного бумажного документооборота. Благодаря этому вуз стал более

Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ ИИ-маркировка Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) обратился к Минцифры с просьбой ввести обязательную маркировку контента, созданног

VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну VK объявила о запуске образовательного курса по геймдизайну на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА. Курс был разработан совместно с игровой площадкой VK Play. Студенты двух вузов смо

РТУ МИРЭА и ГК «Астра» будут совместно готовить специалистов по фуллстек-разработке Продолжается комплексное сотрудничество МИРЭА – Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Группы компаний «Астра». Стороны приступают к совместной подготовке фуллстек-раз

Студенты МИРЭА прокачают навыки в ИТ благодаря компании Directum овизации благодаря программе партнерства с вендором. Об этом CNews сообщили представители Directum. РТУ МИРЭА сотрудничает с компанией Directum с 2021 г. Преподаватели прошли обучение по Direct

В РТУ МИРЭА открыта лаборатория «Умные лабораторные системы» же разработки и внедрения российского инженерного ПО и цифровых платформ», - отметил Василий Шпак. «РТУ МИРЭА активно развивает инфраструктуру университета, создает уникальные лаборатории, моде

VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр VK и РТУ МИРЭА создали программу по игровой разработке для студентов бакалавриата, желающих постро

Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки жности для развития и модернизации, а также достигнем всех намеченных нами целей», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Детский технопарк «Альтаир» включает в себя три кластера лаборатори

МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows МИРЭА настаивает на импорте Как выяснил CNews, «МИРЭА — Российский технологический университет» даже после вмешательства Федеральной антимоно

«Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), РТУ МИРЭА, ИНЭОС РАН и ИСПМ РАН объединились в научно-образовательный консорциум «Полимерные

«Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с детским технопарком РТУ МИРЭА «Альтаир» запускают дистанционный курс по электрохимии. В ходе обучения школьники 8

«Альтаир» дистанционно готовит школьников к городским проектным конференциям Детский технопарк РТУ МИРЭА «Альтаир» предлагает школьникам дистанционную подготовку к участию в финале городск

«Росэлектроника» и РТУ МИРЭА запустят дистанционные программы профориентации школьников х запустит программу профориентации для школьников в детском технопарке «Альтаир», открытом на базе РТУ МИРЭА. Соответствующий договор о сотрудничестве в сфере профориентации молодежи, а также

РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет» нформационной безопасности в сфере больших данных и data scientist. Для осуществления этого проекта РТУ МИРЭА развернула программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки больших данных.

«Роснано» и РТУ МИРЭА подготовили образовательную программу по химическим технологиям в наноэлектронике фраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» Российским технологическим университетом МИРЭА подготовлена дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки «

Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении В Московском технологическом университете (МИРЭА) было принято решение включить в образовательные программы Института информационных тех

В МИРЭА открылся первый в России и СНГ центр SAP Next-Gen Lab Московский технологический университет (МИРЭА) объявил об открытии первого в России и СНГ SAP Next-Gen Lab — центра инноваций и нетво

SAP И МИРЭА совместно разрабатывают решения в области управления большими данными Компания SAP, разработчик корпоративных приложений, и Московский технологический университет (МИРЭА), российский образовательный и научно-исследовательский центр, объявили о начале сотрудничества по созданию решений в области бизнес-приложений на платформе SAP HANA. Как сообщили CNews в

МИРЭА купит оборудование и ПО: открытый конкурс Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) объявил о проведении открытого конкурса № 274к-1312, по итогам которого определит ИТ-поставщика. В частности, конкурс разыгрывает право на поставку оборудования, программного обеспечения