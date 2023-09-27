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РТУ МИРЭА Российский технологический университет Московский институт радиотехники, электроники и автоматики

РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики

МИРЭА — Российский технологический университет — это один из крупнейших государственных технологических вузов России, который ведёт подготовку по 112 направлениям и специальностям в таких областях, как информационные технологии и анализ данных, информационная и компьютерная безопасность, химия и биотехнология, радиоэлектроника, робототехника и автоматизация производства, экономика и управление, юриспруденция и дизайн.


27.09.2023 В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат

Аддитивное производство плат Как выяснил CNews, российский технологический университет МИРЭА совместно с «Русатомом» займется разработкой и изготовлением опытного образца установки
09.08.2023 В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux

Продолжается масштабная комплексная программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборато
09.08.2023 В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux

Продолжается программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборато
20.06.2023 «Первый бит» и РТУ МИРЭА разработали единое цифровое пространство для документооборота

его времени. В ходе проекта были настроены электронные подписи сотрудникам, что в том числе привело РТУ МИРЭА к отказу от избыточного бумажного документооборота. Благодаря этому вуз стал более

15.05.2023 Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ

ИИ-маркировка Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) обратился к Минцифры с просьбой ввести обязательную маркировку контента, созданног
16.02.2023 VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну

VK объявила о запуске образовательного курса по геймдизайну на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА. Курс был разработан совместно с игровой площадкой VK Play. Студенты двух вузов смо
13.02.2023 РТУ МИРЭА и ГК «Астра» будут совместно готовить специалистов по фуллстек-разработке

Продолжается комплексное сотрудничество МИРЭА – Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Группы компаний «Астра». Стороны приступают к совместной подготовке фуллстек-раз
10.02.2023 Студенты МИРЭА прокачают навыки в ИТ благодаря компании Directum

овизации благодаря программе партнерства с вендором. Об этом CNews сообщили представители Directum. РТУ МИРЭА сотрудничает с компанией Directum с 2021 г. Преподаватели прошли обучение по Direct
30.12.2022 В РТУ МИРЭА открыта лаборатория «Умные лабораторные системы»

же разработки и внедрения российского инженерного ПО и цифровых платформ», - отметил Василий Шпак. «РТУ МИРЭА активно развивает инфраструктуру университета, создает уникальные лаборатории, моде
11.07.2022 VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр

VK и РТУ МИРЭА создали программу по игровой разработке для студентов бакалавриата, желающих постро
05.03.2021 Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки

жности для развития и модернизации, а также достигнем всех намеченных нами целей», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Детский технопарк «Альтаир» включает в себя три кластера лаборатори
25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows

МИРЭА настаивает на импорте Как выяснил CNews, «МИРЭА — Российский технологический университет» даже после вмешательства Федеральной антимоно
30.10.2020 «Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники

ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), РТУ МИРЭА, ИНЭОС РАН и ИСПМ РАН объединились в научно-образовательный консорциум «Полимерные

15.04.2020 «Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с детским технопарком РТУ МИРЭА «Альтаир» запускают дистанционный курс по электрохимии. В ходе обучения школьники 8
02.04.2020 «Альтаир» дистанционно готовит школьников к городским проектным конференциям

Детский технопарк РТУ МИРЭА «Альтаир» предлагает школьникам дистанционную подготовку к участию в финале городск
19.03.2020 «Росэлектроника» и РТУ МИРЭА запустят дистанционные программы профориентации школьников

х запустит программу профориентации для школьников в детском технопарке «Альтаир», открытом на базе РТУ МИРЭА. Соответствующий договор о сотрудничестве в сфере профориентации молодежи, а также

31.10.2019 РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет»

нформационной безопасности в сфере больших данных и data scientist. Для осуществления этого проекта РТУ МИРЭА развернула программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки больших данных.

29.07.2019 «Роснано» и РТУ МИРЭА подготовили образовательную программу по химическим технологиям в наноэлектронике

фраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» Российским технологическим университетом МИРЭА подготовлена дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки «
05.04.2018 Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении

В Московском технологическом университете (МИРЭА) было принято решение включить в образовательные программы Института информационных тех
09.12.2016 В МИРЭА открылся первый в России и СНГ центр SAP Next-Gen Lab

Московский технологический университет (МИРЭА) объявил об открытии первого в России и СНГ SAP Next-Gen Lab — центра инноваций и нетво
06.10.2016 SAP И МИРЭА совместно разрабатывают решения в области управления большими данными

Компания SAP, разработчик корпоративных приложений, и Московский технологический университет (МИРЭА), российский образовательный и научно-исследовательский центр, объявили о начале сотрудничества по созданию решений в области бизнес-приложений на платформе SAP HANA. Как сообщили CNews в
08.08.2007 МИРЭА купит оборудование и ПО: открытый конкурс

Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) объявил о проведении открытого конкурса № 274к-1312, по итогам которого определит ИТ-поставщика. В частности, конкурс разыгрывает право на поставку оборудования, программного обеспечения
13.03.2001 НИИ "Восход" провел конференцию "Современные информационные технологии в управлении и образовании - новые возможности и перспективы использования"

выступили НИИ "Восход", Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) и Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем (СИ

Публикаций - 148, упоминаний - 194

РТУ МИРЭА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Автоматика Концерн 1465 53
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 10
7342 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 8
Oracle Corporation 6389 8
Samsung Electronics 9874 8
SAP SE 4898 8
Microsoft Corporation 23868 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 7
Восход ФГБУ НИИ 580 7
Yandex - Яндекс 6139 6
Huawei 3598 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 6
АФК Система ПАО 1742 5
Siemens AG - Siemens Group 2505 5
SAP CIS - САП СНГ 830 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 4
Google LLC 11109 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 4
Cisco Systems 4914 4
VK - Mail.ru Group 3244 4
Системы и Технологии ГК 10 4
ИКС - Yadro - КНС Групп 329 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 3
Код Безопасности 499 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 391 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 498 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 360 3
Ситроникс - Sitronics 813 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 358 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1020 3
Intel Corporation 11750 3
HP Inc. 5559 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 316 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 296 2
Amazon Inc - Amazon.com 2829 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 8
Открытие ФК - Банк Открытие 448 7
РЖД - Российские железные дороги 1705 5
Наукоград - технопарк 75 4
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 18 4
Байтик - Детский технопарк 4 3
Роскосмос - Техномаш НПО имени С. А. Афанасьева 6 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 2 2
Россети Ленэнерго 68 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
X5 Group 789 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 4 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 54 2
IKEA - ИКЕА 108 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 78 2
Почта России ПАО 1939 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 2
РВК - Российская венчурная компания 484 2
HeadHunter Group - HH Group 167 2
Транснефть 268 1
РЕСО-Гарантия СК 30 1
Музей-усадьба Архангельское 25 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 33 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 1
Старый Лекарь 9 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 43 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 71 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 28 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 1
eBay Inc 1571 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 37 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 317 1
Газпром нефть 511 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 9
Кванториум АНО - Детский технопарк 63 8
Правительство Москвы 1871 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 65 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 6
Президент Российской Федерации 3373 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 129 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 22 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Федеральное казначейство России 1592 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 18 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 2 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 187 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 26 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 234 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 2
Международная академия связи - МАС 25 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 3 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 27 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 2 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 202 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 11 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 13
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 171 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3552 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 1155 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 743 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 8
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 539 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 532 7
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 139 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 223 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1332 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 297 5
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 105 20
Microsoft Windows 2000 940 12
Linux OS 8523 9
Age of Kings 3459 7
Oracle Java - язык программирования 2642 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 5
C/C++ - Язык программирования 539 5
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 4
Python - высокоуровневый язык программирования 643 4
Microsoft Windows 14705 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 25 3
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 326 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 15 3
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live 43 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 114 2
MobilityLab WorksPad 168 2
ВГТРК - Смотрим 555 2
Космодром Байконур 1002 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 213 2
Microsoft Skype 1973 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 129 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 466 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 126 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 132 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 6 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 196 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 151 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 129 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 265 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 424 2
JavaScript - JS - язык программирования 930 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 55 2
Google Android 12999 2
Кудж Станислав 13 13
Сергунина Наталья 328 7
Певнев Сергей 18 6
Кирдяшов Федор 23 5
Путин Владимир 2834 5
Чернышенко Дмитрий 508 5
Ельцин Борис. 81 4
Фурсин Алексей 156 4
Шадаев Максут 747 3
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Россия - РФ - Российская федерация 127081 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 109
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 8
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Казахстан - Республика 4926 8
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Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 144 3
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Франция - Французская Республика 5484 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 15
Информатика - computer science - informatique 0 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 12
Кибернетика - Cybernetics 8 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 10
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 1371 10
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Экзамены 186 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 112 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 6
Английский язык 3945 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2342 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1122 6
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
РИА Новости 781 1
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Будущее России. Национальные проекты 19 1
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 134 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 266 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews RND - R&D.CNews 0 1
Компьютерра 41 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 74 1
PC Magazine - PCMag 43 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 1 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 6
Samsung Research 6 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 1
IDC - International Data Corporation 4775 1
Discovery Research Group 22 1
Gartner - Гартнер 3316 1
Berg Insight 19 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 1
Интерфакс-100 19 1
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РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 31
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 29
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 17
РАН - Российская академия наук 1779 13
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 196 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 11
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 94 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 226 9
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 270 8
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 5 7
МЭИ - Московский энергетический институт 70 7
Московский Политех - Московский политехнический университет 36 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 64 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 6
Samsung Исследовательский центр 6 6
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 44 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 198 5
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 12 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 43 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 133 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 165 5
Huawei Seeds for the Future 8 4
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 31 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 53 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 88 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 28 4
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 24 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 73 4
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 51 4
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 7 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 38 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 119 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 106 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 73 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 14 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 5
Honor Cup 10 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 4
День молодёжи - 27 июня 5 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 3
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Создавая будущее Всероссийский конкурс 2 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 6 1
День без турникетов 7 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
Единый день голосования 68 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 43 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 70 1
Правительство РФ - Государственные премии 1 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 1 1
ИнфоКом 79 1
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