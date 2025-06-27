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Студенты РТУ МИРЭА разработали прототип модульного 3D-принтера

Студенты кафедры цифровых и аддитивных технологий РТУ МИРЭА представили рабочий прототип модульного 3D-принтера. В отличие от обычных 3D-принтеров, их разработка обладает модульной конструкцией. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

«Наш принтер использует проверенную FDM-технологию, но выводит ее на новый уровень, – сказал Никита Кочетов, студент четвертого курса бакалавриата кафедры цифровых и аддитивных технологий из Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА. – Модульная система позволяет легко добавлять, снимать, заменять компоненты, адаптируя устройство под разные задачи, без необходимости покупать жестко сконфигурированное оборудование - от создания прототипов до мелкосерийного производства».

В отличие от традиционных 3D-принтеров, которые часто представляют собой жестко скомпонованные устройства с ограниченным набором функций, разработка студентов из РТУ МИРЭА основана на концепции модульной аддитивной платформы.

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РТУ МИРЭА
Студенты РТУ МИРЭА разработали прототип модульного 3D-принтера

Функциональность 3D-принтера определяется набором взаимозаменяемых модулей. Это означает, что пользователи могут адаптировать принтер к своим конкретным задачам (от скоростной печати декоративным полимером до мультиматериальной печати композитами), добавлять новые модули для расширения его возможностей и, как следствие, экономить средства, избегая покупки нескольких специальных устройств. Такой модульный подход делает принтер не просто устройством для печати, а гибким и многофункциональным инструментом, который может быть настроен под индивидуальные требования и задачи.

В данный момент существует не так много принтеров подобной конфигурации, а на российском рынке и вовсе практически невозможно найти подобное оборудование для FDM-печати, поэтому в РТУ МИРЭА решили задать тренд на доступное и гибкое аддитивное оборудование.

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Работа велась в рамках инициативы Министерства образования и науки «Стартап как диплом», направленной на поддержку студенческих проектов и практико-ориентированного обучения.

Проект получил поддержку на «Акселераторе РТУ МИРЭА». В настоящее время команда занимается тестированием и отладкой устройства, стремясь оптимизировать его функционал и улучшить качество печати. Модульный 3D-принтер не только расширит возможности для научных исследований и разработок на базе кафедры, но и послужит основой для будущих стартапов в области аддитивных технологий.

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