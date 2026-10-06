Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура

Купить новый принтер или перейти на Linux. Microsoft ломает механизмы поддержки принтеров в Windows – старые перестанут работать а новую систему Microsoft пока не называет. Важно отметить, что проблема затронет не только обычные принтеры, но и гораздо более дорогие многофункциональные устройства (МФУ), которые умеют печа

В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов Новая технология Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, который автоматически меняет печатающие головы, пишет ТАСС. В октябре 2026 г. ученые

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж пользователи отмечают широкий набор интерфейсов — здесь есть Wi-Fi, Bluetooth и USB, что позволяет печатать документы с компьютера, ноутбука или смартфона. Среди поддерживаемых операционных си

Cactus выпустила совместимые блоки фотобарабана для принтеров и МФУ Kyocera рмировании изображения и переносе тонера на бумагу. При износе драм-юнита на отпечатках могут появляться полосы, фон, размытые края и повторяющиеся дефекты, поэтому состояние этого элемента влияет на качество печати и частоту обслуживания устройства. При проектировании инженеры ориентировались на особенность оригинальной технологии Kyocera. В конструкции используется OPC-вал с высокочувстви

Анатолий Гарбузов: Первый российский промышленный SLS 3D-принтер включен в Реестр российской промышленной продукции 3D-принтер столичного предприятия «Онсинт» получил официальную реестровую запись в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руков

Госзаказчики ради экономии стали чаще закупать импортные принтеры и МФУ, потому что они дешевле российских Сокращение объема закупок Госзаказчики снизили расходы на закупки принтеров, сканеров и МФУ (многофункциональное устройство) в I полугодии 2026 г. на 38% по ср

Холдинг «Кордиант» начал печатать полномасштабные прототипы шин на 3D-принтере ил в работу подразделения Научно-технического центра НТЦ («Интайр») на Ярославском шинном заводе 3D-принтер для печати полномасштабных прототипов шин при разработке новых линеек. Технология поз

3D-принтер столичного производства сможет активнее применяться в отечественных индустриальных проектах а высокоточную печать изделий из титановых, никелевых, алюминиевых и других металлических порошков. Принтер применяют для прототипирования, научных исследований и мелкосерийного производства, в

Новый уровень импортонезависимости. В России появилось крупномасштабное производство печатных плат для принтеров нем компонентами устройств печати. Magnific / Freepik В России научились делать печатные платы для принтеров и МФУ Плата питания преобразует сетевое напряжение (из розетки) и направляет его со

«Вайтбайт» и «Катюша» объявили о партнерстве в сфере программных решений для устройств печати я «Вайтбайт», системный интегратор ИТ-решений для корпоративных клиентов и российский производитель принтеров, МФУ и ПО для управления печатью «Катюша» подписали соглашение о технологическом со

Новый уровень жадности. HP начала удаленно убивать старые принтеры, чтобы покупали новые ринтеров. Их названия он не привел. К моменту выхода материала HP так и не решила проблему – старые принтеры по-прежнему не могут работать после установки свежей прошивки, хотя технически наход

В МАИ спроектировали электродвигатель, который можно напечатать на 3D-принтере ка, а из нескольких тонких листов, после чего заготовки склеиваются вместе. Это нужно, чтобы избежать перегрева магнитопровода при работе. Нам удалось разработать технологию, которая дает возможность печатать магнитопровод не сплошным массивом, а послойно, имитируя шихтовку стали. Такой способ позволяет создавать детали сложной формы, а также существенно сокращает сроки производства и снижа

Популярный в России производитель 3D-принтеров запугал программиста судом за полезную и нужную программу. Она радикально упрощает процесс печати изонтальные слои для удобства печати на 3D-принтере. А OrcaSlicer – это форк пакета Bambu Studio. Все они бесплатны и распространяются под лицензией AGPLv3. До появления OrcaSlicer-bambulab владельцы принтеров Bambu Lab стояли перед выбором – или не обновлять прошивку своего принтера, чтобы он не требовал установки Bambu Lab Connect, или установить свежее ПО и смириться с необходимостью уст

Госструктурам в России придется закупать на 20% больше отечественных принтеров и МФУ . российских печатающих устройств в год, добавили в «Катюша принт». По №44-ФЗ и №223-ФЗ иностранные принтеры могут закупаться, если нет российских аналогов в реестре Минпромторга или если не со

В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов е производство. Новый метод печати электроники В отличие от традиционной фотолитографии, трехмерные принтеры для печати электроники не требуют дорогостоящих чистых комнат, вакуумных установок,

На обнаглевшую HP спустя годы нашлась управа. Ее приструнят и заставят забыть о блокировках принтеров ем в адрес техногиганта в выпуске обновлений прошивки, которая выводит из строя струйные и лазерные принтеры, если обнаруживает неоригинальные расходники. Члены Int'l ITC выразили обеспокоеннос

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж жений крупных продавцов печатающей техники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье МФУ и принтеры, которые обладают достаточной для дома или небольшого офиса производительностью, а т

Фонд НТИ поддержал масштабирование производства промышленных 3D — принтеров Фонд аэрокосмических технологий НТИ (входит в экосистему венчурных фондов НТИ) совместно с партнерами поддержал масштабирование производства промышленных 3D – принтеров российской технологической компании Am.Tech. Общая сумма инвестиций составила – 250 млн рублей. Партнерами Фонда НТИ по сделке выступили РФПИ и УК «Восход». Развитие промышленной 3D –

Фонд Потанина вложил четверть миллиарда в российские 3D-принтеры Средства на масштабирование отечественного производства Фонд «Восход» инвестировал 250 млн руб. в российского разработчика и производителя промышленных 3D-принтеров и собственного ПО для металлопорошковой печати Am.Tech, получив 14,6% доли компании, выяснил Forbes. На привлеченные средства Am.Tech планирует перейти от стадии полностью отечественн

У Москвы свой путь. Столичные власти закупают принтеры на миллиарды, пока весь мир переходит на электронный документооборот г. Схожие цифры приводит и площадка «Тендерплан». По ее подсчетам, расходы московских чиновников на принтеры и сканеры с января по сентябрь 2025 г. достигли 13 млрд руб., но рост, отмечают в «Т

В России решили проблему пространственной поддержки, чтобы печатать на 3D-принтере крупные и сложные объекты подбирает необходимые параметры в зависимости от желаемого качества и размера модели. После этого в принтер загружают необходимый материал, и только тогда начинают печать изделия», — приводит с

«Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати Компания ««Техноэволаб»» представила новые монохромные печатные устройства — принтер Т1023 и МФУ Т2023. Новинки подойдут для небольших организаций и домашнего применения. Об этом CNews сообщили представители «Техноэволаб». Особенности устройств Компактный дизайн: облегч

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай Появление персональных 3D-принтеров сделало эту технологию доступной каждому желающему. Prusa3d 3D принтер original prusa mini – компактный смарт-принтер с большими промышленными возмож

Студенты РТУ МИРЭА разработали прототип модульного 3D-принтера их разработка обладает модульной конструкцией. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. «Наш принтер использует проверенную FDM-технологию, но выводит ее на новый уровень, – сказал Никит

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании контракта (СПИК), который заключен Минпромторгом с ООО «Катюша Принт». Монополия и убытки «Так как принтеры и МФУ других производителей в настоящее время в реестре отсутствуют, в сегменте госз

В Москве создали первый российский 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом технологии» госкорпорации «Росатом» (входит в топливный дивизион) представило первый российский 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом.

У 3D-принтеров обнаружились уникальные «отпечатки пальцев», по которым их можно распознать с точностью 98% ичностью. Трехмерные модели формируются путем послойного нанесения пластика: материал подается в 3D-принтер, где печатающая головка экструдера нагревает его до температуры около 240°C, расплавл

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома можности создавать объекты сложной геометрии без использования опор. Однако мы не стали включать 3D-принтеры, работающие на технологии SLS в нашу подборку из-за высокой стоимости расходных мате

В «СерчИнформ КИБ» появились блокировки печати для Linux жать сценария, когда инсайдер быстро переносит большой объем данных в документ и печатает его через принтер другого отдела. При этом ограничения настраиваются гибко: в зависимости от принтера,

В МФТИ создан российский принтер сухой аэрозольной печати Группа исследователей МФТИ в рамках программы научного приборостроения разработала принтер сухой аэрозольной печати — технологический прибор для создания микроразмерных структу

На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды чили на 42% в натуральном выражении и на 12% в деньгах год к году. Основными драйверами рынка стали принтеры и МФУ отечественных и китайских производителей. В России выпускаются принтеры

Дело проиграно. Суд не стал наказывать HP за удаленную блокировку принтеров. Она не заплатит пострадавшим ни единого цента лжать раскрывать определенную информацию об использовании Dynamic Security (технология, блокирующая принтеры – прим. CNews) и продолжать предоставлять пользователям принтеров возможность устана

Обновление Windows 11 напрочь сломало все современные принтеры. Решение есть, но крайне сложное, неудобное и не всем доступное ота о природе в стиле Microsoft Корпорация Microsoft лишила пользователей по всему миру возможности печатать документы и фотографии путем выпуска нового обновления для Windows 11, пишет портал

HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами тройства, которые получили это обновление, теперь не могут выполнять свою основную функцию, то есть печатать документы и изображения. По словам их владельцев они предпринимали различные попытки

Популярнейшие в России принтеры блокируются из-за «неправильных» картриджей. Разблокировка бьет по кошельку. Защититься почти невозможно И ты, «Брат» Японская компания Brother начала блокировать свои принтеры в качестве мести пользователям за то, что те решили сэкономить и пользуются неоригин

«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети ступа уже к AD. Эксплуатация, впрочем, возможна только, если у пользователя настроена функция сканирования SMB или FTP в адресной книге, а у злоумышленника есть физический доступ к консоли управления принтеров или сетевой доступ к веб-интерфейсу. Уязвимости устраняются сервис-паком 57.75.53, который Xerox выпустил в конце января для устройств VersaLink C7020, 7025 и 7030. Проблема лишнего д

Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров родуктов, востребованных на российском рынке аддитивных технологий: базовая версия для интеграции в новые принтеры; отдельное решение для установки на существующее оборудование; высокоточная си

Россияне перестают покупать принтеры. Раньше на них тратили на сотни миллионов больше Печать падает Как стало известно CNews, продажи принтеров в стране по итогам 2024 г. упали в штучном выражении на 5% и в денежном — на 10%. З

Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки о бывшего конкурента – фирму Lexmark. Это известный во всем мире производитель оргтехники, особенно принтеров, основанный в 1991 г. в США и сделавший себе имя благодаря недорогим и простым в об