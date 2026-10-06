Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура

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СОБЫТИЯ
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|06.10.2026
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Купить новый принтер или перейти на Linux. Microsoft ломает механизмы поддержки принтеров в Windows – старые перестанут работать
а новую систему Microsoft пока не называет. Важно отметить, что проблема затронет не только обычные принтеры, но и гораздо более дорогие многофункциональные устройства (МФУ), которые умеют печа
|05.10.2026
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В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов
Новая технология Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, который автоматически меняет печатающие головы, пишет ТАСС. В октябре 2026 г. ученые
|01.10.2026
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Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж
пользователи отмечают широкий набор интерфейсов — здесь есть Wi-Fi, Bluetooth и USB, что позволяет печатать документы с компьютера, ноутбука или смартфона. Среди поддерживаемых операционных си
|16.09.2026
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Cactus выпустила совместимые блоки фотобарабана для принтеров и МФУ Kyocera
рмировании изображения и переносе тонера на бумагу. При износе драм-юнита на отпечатках могут появляться полосы, фон, размытые края и повторяющиеся дефекты, поэтому состояние этого элемента влияет на качество печати и частоту обслуживания устройства. При проектировании инженеры ориентировались на особенность оригинальной технологии Kyocera. В конструкции используется OPC-вал с высокочувстви
|10.09.2026
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Анатолий Гарбузов: Первый российский промышленный SLS 3D-принтер включен в Реестр российской промышленной продукции
3D-принтер столичного предприятия «Онсинт» получил официальную реестровую запись в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руков
|09.09.2026
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Госзаказчики ради экономии стали чаще закупать импортные принтеры и МФУ, потому что они дешевле российских
Сокращение объема закупок Госзаказчики снизили расходы на закупки принтеров, сканеров и МФУ (многофункциональное устройство) в I полугодии 2026 г. на 38% по ср
|05.08.2026
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Холдинг «Кордиант» начал печатать полномасштабные прототипы шин на 3D-принтере
ил в работу подразделения Научно-технического центра НТЦ («Интайр») на Ярославском шинном заводе 3D-принтер для печати полномасштабных прототипов шин при разработке новых линеек. Технология поз
|27.07.2026
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3D-принтер столичного производства сможет активнее применяться в отечественных индустриальных проектах
а высокоточную печать изделий из титановых, никелевых, алюминиевых и других металлических порошков. Принтер применяют для прототипирования, научных исследований и мелкосерийного производства, в
|03.07.2026
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Новый уровень импортонезависимости. В России появилось крупномасштабное производство печатных плат для принтеров
нем компонентами устройств печати. Magnific / Freepik В России научились делать печатные платы для принтеров и МФУ Плата питания преобразует сетевое напряжение (из розетки) и направляет его со
|17.06.2026
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«Вайтбайт» и «Катюша» объявили о партнерстве в сфере программных решений для устройств печати
я «Вайтбайт», системный интегратор ИТ-решений для корпоративных клиентов и российский производитель принтеров, МФУ и ПО для управления печатью «Катюша» подписали соглашение о технологическом со
|27.05.2026
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Новый уровень жадности. HP начала удаленно убивать старые принтеры, чтобы покупали новые
ринтеров. Их названия он не привел. К моменту выхода материала HP так и не решила проблему – старые принтеры по-прежнему не могут работать после установки свежей прошивки, хотя технически наход
|25.05.2026
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В МАИ спроектировали электродвигатель, который можно напечатать на 3D-принтере
ка, а из нескольких тонких листов, после чего заготовки склеиваются вместе. Это нужно, чтобы избежать перегрева магнитопровода при работе. Нам удалось разработать технологию, которая дает возможность печатать магнитопровод не сплошным массивом, а послойно, имитируя шихтовку стали. Такой способ позволяет создавать детали сложной формы, а также существенно сокращает сроки производства и снижа
|27.04.2026
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Популярный в России производитель 3D-принтеров запугал программиста судом за полезную и нужную программу. Она радикально упрощает процесс печати
изонтальные слои для удобства печати на 3D-принтере. А OrcaSlicer – это форк пакета Bambu Studio. Все они бесплатны и распространяются под лицензией AGPLv3. До появления OrcaSlicer-bambulab владельцы принтеров Bambu Lab стояли перед выбором – или не обновлять прошивку своего принтера, чтобы он не требовал установки Bambu Lab Connect, или установить свежее ПО и смириться с необходимостью уст
|16.04.2026
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Госструктурам в России придется закупать на 20% больше отечественных принтеров и МФУ
. российских печатающих устройств в год, добавили в «Катюша принт». По №44-ФЗ и №223-ФЗ иностранные принтеры могут закупаться, если нет российских аналогов в реестре Минпромторга или если не со
|13.04.2026
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В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов
е производство. Новый метод печати электроники В отличие от традиционной фотолитографии, трехмерные принтеры для печати электроники не требуют дорогостоящих чистых комнат, вакуумных установок,
|13.03.2026
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На обнаглевшую HP спустя годы нашлась управа. Ее приструнят и заставят забыть о блокировках принтеров
ем в адрес техногиганта в выпуске обновлений прошивки, которая выводит из строя струйные и лазерные принтеры, если обнаруживает неоригинальные расходники. Члены Int'l ITC выразили обеспокоеннос
|26.11.2025
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Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж
жений крупных продавцов печатающей техники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье МФУ и принтеры, которые обладают достаточной для дома или небольшого офиса производительностью, а т
|19.11.2025
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Фонд НТИ поддержал масштабирование производства промышленных 3D — принтеров
Фонд аэрокосмических технологий НТИ (входит в экосистему венчурных фондов НТИ) совместно с партнерами поддержал масштабирование производства промышленных 3D – принтеров российской технологической компании Am.Tech. Общая сумма инвестиций составила – 250 млн рублей. Партнерами Фонда НТИ по сделке выступили РФПИ и УК «Восход». Развитие промышленной 3D –
|11.11.2025
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Фонд Потанина вложил четверть миллиарда в российские 3D-принтеры
Средства на масштабирование отечественного производства Фонд «Восход» инвестировал 250 млн руб. в российского разработчика и производителя промышленных 3D-принтеров и собственного ПО для металлопорошковой печати Am.Tech, получив 14,6% доли компании, выяснил Forbes. На привлеченные средства Am.Tech планирует перейти от стадии полностью отечественн
|01.11.2025
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У Москвы свой путь. Столичные власти закупают принтеры на миллиарды, пока весь мир переходит на электронный документооборот
г. Схожие цифры приводит и площадка «Тендерплан». По ее подсчетам, расходы московских чиновников на принтеры и сканеры с января по сентябрь 2025 г. достигли 13 млрд руб., но рост, отмечают в «Т
|19.09.2025
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В России решили проблему пространственной поддержки, чтобы печатать на 3D-принтере крупные и сложные объекты
подбирает необходимые параметры в зависимости от желаемого качества и размера модели. После этого в принтер загружают необходимый материал, и только тогда начинают печать изделия», — приводит с
|04.09.2025
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«Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати
Компания ««Техноэволаб»» представила новые монохромные печатные устройства — принтер Т1023 и МФУ Т2023. Новинки подойдут для небольших организаций и домашнего применения. Об этом CNews сообщили представители «Техноэволаб». Особенности устройств Компактный дизайн: облегч
|26.08.2025
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Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай
Появление персональных 3D-принтеров сделало эту технологию доступной каждому желающему. Prusa3d 3D принтер original prusa mini – компактный смарт-принтер с большими промышленными возмож
|27.06.2025
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Студенты РТУ МИРЭА разработали прототип модульного 3D-принтера
их разработка обладает модульной конструкцией. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. «Наш принтер использует проверенную FDM-технологию, но выводит ее на новый уровень, – сказал Никит
|19.06.2025
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Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании
контракта (СПИК), который заключен Минпромторгом с ООО «Катюша Принт». Монополия и убытки «Так как принтеры и МФУ других производителей в настоящее время в реестре отсутствуют, в сегменте госз
|27.05.2025
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В Москве создали первый российский 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом
технологии» госкорпорации «Росатом» (входит в топливный дивизион) представило первый российский 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом.
|27.05.2025
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У 3D-принтеров обнаружились уникальные «отпечатки пальцев», по которым их можно распознать с точностью 98%
ичностью. Трехмерные модели формируются путем послойного нанесения пластика: материал подается в 3D-принтер, где печатающая головка экструдера нагревает его до температуры около 240°C, расплавл
|27.04.2025
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Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома
можности создавать объекты сложной геометрии без использования опор. Однако мы не стали включать 3D-принтеры, работающие на технологии SLS в нашу подборку из-за высокой стоимости расходных мате
|17.04.2025
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В «СерчИнформ КИБ» появились блокировки печати для Linux
жать сценария, когда инсайдер быстро переносит большой объем данных в документ и печатает его через принтер другого отдела. При этом ограничения настраиваются гибко: в зависимости от принтера,
|03.04.2025
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В МФТИ создан российский принтер сухой аэрозольной печати
Группа исследователей МФТИ в рамках программы научного приборостроения разработала принтер сухой аэрозольной печати — технологический прибор для создания микроразмерных структу
|24.03.2025
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На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды
чили на 42% в натуральном выражении и на 12% в деньгах год к году. Основными драйверами рынка стали принтеры и МФУ отечественных и китайских производителей. В России выпускаются принтеры
|20.03.2025
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Дело проиграно. Суд не стал наказывать HP за удаленную блокировку принтеров. Она не заплатит пострадавшим ни единого цента
лжать раскрывать определенную информацию об использовании Dynamic Security (технология, блокирующая принтеры – прим. CNews) и продолжать предоставлять пользователям принтеров возможность устана
|12.03.2025
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Обновление Windows 11 напрочь сломало все современные принтеры. Решение есть, но крайне сложное, неудобное и не всем доступное
ота о природе в стиле Microsoft Корпорация Microsoft лишила пользователей по всему миру возможности печатать документы и фотографии путем выпуска нового обновления для Windows 11, пишет портал
|11.03.2025
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HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами
тройства, которые получили это обновление, теперь не могут выполнять свою основную функцию, то есть печатать документы и изображения. По словам их владельцев они предпринимали различные попытки
|05.03.2025
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Популярнейшие в России принтеры блокируются из-за «неправильных» картриджей. Разблокировка бьет по кошельку. Защититься почти невозможно
И ты, «Брат» Японская компания Brother начала блокировать свои принтеры в качестве мести пользователям за то, что те решили сэкономить и пользуются неоригин
|19.02.2025
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«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети
ступа уже к AD. Эксплуатация, впрочем, возможна только, если у пользователя настроена функция сканирования SMB или FTP в адресной книге, а у злоумышленника есть физический доступ к консоли управления принтеров или сетевой доступ к веб-интерфейсу. Уязвимости устраняются сервис-паком 57.75.53, который Xerox выпустил в конце января для устройств VersaLink C7020, 7025 и 7030. Проблема лишнего д
|20.01.2025
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Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров
родуктов, востребованных на российском рынке аддитивных технологий: базовая версия для интеграции в новые принтеры; отдельное решение для установки на существующее оборудование; высокоточная си
|15.01.2025
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Россияне перестают покупать принтеры. Раньше на них тратили на сотни миллионов больше
Печать падает Как стало известно CNews, продажи принтеров в стране по итогам 2024 г. упали в штучном выражении на 5% и в денежном — на 10%. З
|24.12.2024
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Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки
о бывшего конкурента – фирму Lexmark. Это известный во всем мире производитель оргтехники, особенно принтеров, основанный в 1991 г. в США и сделавший себе имя благодаря недорогим и простым в об
|04.12.2024
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В России создан первый отечественный МФУ формата А3 с поддержкой цветной печати
Аналогов пока нет В России созданы первые отечественные принтеры формата А3, поддерживающие цветную печать. Как пишут «Ведомости», их разработал ИТ-х
Принтер и организации, системы, технологии, персоны:
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