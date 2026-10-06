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Принтер Printer печатание устройства печати печатное оборудование печатная техника printing devices печатная инфраструктура

Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура

СОБЫТИЯ

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06.10.2026 Купить новый принтер или перейти на Linux. Microsoft ломает механизмы поддержки принтеров в Windows – старые перестанут работать

а новую систему Microsoft пока не называет. Важно отметить, что проблема затронет не только обычные принтеры, но и гораздо более дорогие многофункциональные устройства (МФУ), которые умеют печа
05.10.2026 В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов

Новая технология Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, который автоматически меняет печатающие головы, пишет ТАСС. В октябре 2026 г. ученые
01.10.2026 Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

пользователи отмечают широкий набор интерфейсов — здесь есть Wi-Fi, Bluetooth и USB, что позволяет печатать документы с компьютера, ноутбука или смартфона. Среди поддерживаемых операционных си
16.09.2026 Cactus выпустила совместимые блоки фотобарабана для принтеров и МФУ Kyocera

рмировании изображения и переносе тонера на бумагу. При износе драм-юнита на отпечатках могут появляться полосы, фон, размытые края и повторяющиеся дефекты, поэтому состояние этого элемента влияет на качество печати и частоту обслуживания устройства. При проектировании инженеры ориентировались на особенность оригинальной технологии Kyocera. В конструкции используется OPC-вал с высокочувстви
10.09.2026 Анатолий Гарбузов: Первый российский промышленный SLS 3D-принтер включен в Реестр российской промышленной продукции

3D-принтер столичного предприятия «Онсинт» получил официальную реестровую запись в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руков
09.09.2026 Госзаказчики ради экономии стали чаще закупать импортные принтеры и МФУ, потому что они дешевле российских

Сокращение объема закупок Госзаказчики снизили расходы на закупки принтеров, сканеров и МФУ (многофункциональное устройство) в I полугодии 2026 г. на 38% по ср
05.08.2026 Холдинг «Кордиант» начал печатать полномасштабные прототипы шин на 3D-принтере

ил в работу подразделения Научно-технического центра НТЦ («Интайр») на Ярославском шинном заводе 3D-принтер для печати полномасштабных прототипов шин при разработке новых линеек. Технология поз
27.07.2026 3D-принтер столичного производства сможет активнее применяться в отечественных индустриальных проектах

а высокоточную печать изделий из титановых, никелевых, алюминиевых и других металлических порошков. Принтер применяют для прототипирования, научных исследований и мелкосерийного производства, в
03.07.2026 Новый уровень импортонезависимости. В России появилось крупномасштабное производство печатных плат для принтеров

нем компонентами устройств печати. Magnific / Freepik В России научились делать печатные платы для принтеров и МФУ Плата питания преобразует сетевое напряжение (из розетки) и направляет его со
17.06.2026 «Вайтбайт» и «Катюша» объявили о партнерстве в сфере программных решений для устройств печати

я «Вайтбайт», системный интегратор ИТ-решений для корпоративных клиентов и российский производитель принтеров, МФУ и ПО для управления печатью «Катюша» подписали соглашение о технологическом со
27.05.2026 Новый уровень жадности. HP начала удаленно убивать старые принтеры, чтобы покупали новые

ринтеров. Их названия он не привел. К моменту выхода материала HP так и не решила проблему – старые принтеры по-прежнему не могут работать после установки свежей прошивки, хотя технически наход
25.05.2026 В МАИ спроектировали электродвигатель, который можно напечатать на 3D-принтере

ка, а из нескольких тонких листов, после чего заготовки склеиваются вместе. Это нужно, чтобы избежать перегрева магнитопровода при работе. Нам удалось разработать технологию, которая дает возможность печатать магнитопровод не сплошным массивом, а послойно, имитируя шихтовку стали. Такой способ позволяет создавать детали сложной формы, а также существенно сокращает сроки производства и снижа
27.04.2026 Популярный в России производитель 3D-принтеров запугал программиста судом за полезную и нужную программу. Она радикально упрощает процесс печати

изонтальные слои для удобства печати на 3D-принтере. А OrcaSlicer – это форк пакета Bambu Studio. Все они бесплатны и распространяются под лицензией AGPLv3. До появления OrcaSlicer-bambulab владельцы принтеров Bambu Lab стояли перед выбором – или не обновлять прошивку своего принтера, чтобы он не требовал установки Bambu Lab Connect, или установить свежее ПО и смириться с необходимостью уст
16.04.2026 Госструктурам в России придется закупать на 20% больше отечественных принтеров и МФУ

. российских печатающих устройств в год, добавили в «Катюша принт». По №44-ФЗ и №223-ФЗ иностранные принтеры могут закупаться, если нет российских аналогов в реестре Минпромторга или если не со
13.04.2026 В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов

е производство. Новый метод печати электроники В отличие от традиционной фотолитографии, трехмерные принтеры для печати электроники не требуют дорогостоящих чистых комнат, вакуумных установок,

13.03.2026 На обнаглевшую HP спустя годы нашлась управа. Ее приструнят и заставят забыть о блокировках принтеров

ем в адрес техногиганта в выпуске обновлений прошивки, которая выводит из строя струйные и лазерные принтеры, если обнаруживает неоригинальные расходники. Члены Int'l ITC выразили обеспокоеннос
26.11.2025 Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

жений крупных продавцов печатающей техники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье МФУ и принтеры, которые обладают достаточной для дома или небольшого офиса производительностью, а т
19.11.2025 Фонд НТИ поддержал масштабирование производства промышленных 3D — принтеров

Фонд аэрокосмических технологий НТИ (входит в экосистему венчурных фондов НТИ) совместно с партнерами поддержал масштабирование производства промышленных 3D – принтеров российской технологической компании Am.Tech. Общая сумма инвестиций составила – 250 млн рублей. Партнерами Фонда НТИ по сделке выступили РФПИ и УК «Восход». Развитие промышленной 3D –
11.11.2025 Фонд Потанина вложил четверть миллиарда в российские 3D-принтеры

Средства на масштабирование отечественного производства Фонд «Восход» инвестировал 250 млн руб. в российского разработчика и производителя промышленных 3D-принтеров и собственного ПО для металлопорошковой печати Am.Tech, получив 14,6% доли компании, выяснил Forbes. На привлеченные средства Am.Tech планирует перейти от стадии полностью отечественн
01.11.2025 У Москвы свой путь. Столичные власти закупают принтеры на миллиарды, пока весь мир переходит на электронный документооборот

г. Схожие цифры приводит и площадка «Тендерплан». По ее подсчетам, расходы московских чиновников на принтеры и сканеры с января по сентябрь 2025 г. достигли 13 млрд руб., но рост, отмечают в «Т
19.09.2025 В России решили проблему пространственной поддержки, чтобы печатать на 3D-принтере крупные и сложные объекты

подбирает необходимые параметры в зависимости от желаемого качества и размера модели. После этого в принтер загружают необходимый материал, и только тогда начинают печать изделия», — приводит с
04.09.2025 «Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати

Компания ««Техноэволаб»» представила новые монохромные печатные устройства — принтер Т1023 и МФУ Т2023. Новинки подойдут для небольших организаций и домашнего применения. Об этом CNews сообщили представители «Техноэволаб». Особенности устройств Компактный дизайн: облегч
26.08.2025 Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Появление персональных 3D-принтеров сделало эту технологию доступной каждому желающему. Prusa3d 3D принтер original prusa mini – компактный смарт-принтер с большими промышленными возмож
27.06.2025 Студенты РТУ МИРЭА разработали прототип модульного 3D-принтера

их разработка обладает модульной конструкцией. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. «Наш принтер использует проверенную FDM-технологию, но выводит ее на новый уровень, – сказал Никит
19.06.2025 Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

контракта (СПИК), который заключен Минпромторгом с ООО «Катюша Принт». Монополия и убытки «Так как принтеры и МФУ других производителей в настоящее время в реестре отсутствуют, в сегменте госз
27.05.2025 В Москве создали первый российский 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом

технологии» госкорпорации «Росатом» (входит в топливный дивизион) представило первый российский 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом.
27.05.2025 У 3D-принтеров обнаружились уникальные «отпечатки пальцев», по которым их можно распознать с точностью 98%

ичностью. Трехмерные модели формируются путем послойного нанесения пластика: материал подается в 3D-принтер, где печатающая головка экструдера нагревает его до температуры около 240°C, расплавл
27.04.2025 Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

можности создавать объекты сложной геометрии без использования опор. Однако мы не стали включать 3D-принтеры, работающие на технологии SLS в нашу подборку из-за высокой стоимости расходных мате
17.04.2025 В «СерчИнформ КИБ» появились блокировки печати для Linux

жать сценария, когда инсайдер быстро переносит большой объем данных в документ и печатает его через принтер другого отдела. При этом ограничения настраиваются гибко: в зависимости от принтера,

03.04.2025 В МФТИ создан российский принтер сухой аэрозольной печати

Группа исследователей МФТИ в рамках программы научного приборостроения разработала принтер сухой аэрозольной печати — технологический прибор для создания микроразмерных структу
24.03.2025 На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды

чили на 42% в натуральном выражении и на 12% в деньгах год к году. Основными драйверами рынка стали принтеры и МФУ отечественных и китайских производителей. В России выпускаются принтеры
20.03.2025 Дело проиграно. Суд не стал наказывать HP за удаленную блокировку принтеров. Она не заплатит пострадавшим ни единого цента

лжать раскрывать определенную информацию об использовании Dynamic Security (технология, блокирующая принтеры – прим. CNews) и продолжать предоставлять пользователям принтеров возможность устана
12.03.2025 Обновление Windows 11 напрочь сломало все современные принтеры. Решение есть, но крайне сложное, неудобное и не всем доступное

ота о природе в стиле Microsoft Корпорация Microsoft лишила пользователей по всему миру возможности печатать документы и фотографии путем выпуска нового обновления для Windows 11, пишет портал

11.03.2025 HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами

тройства, которые получили это обновление, теперь не могут выполнять свою основную функцию, то есть печатать документы и изображения. По словам их владельцев они предпринимали различные попытки
05.03.2025 Популярнейшие в России принтеры блокируются из-за «неправильных» картриджей. Разблокировка бьет по кошельку. Защититься почти невозможно

И ты, «Брат» Японская компания Brother начала блокировать свои принтеры в качестве мести пользователям за то, что те решили сэкономить и пользуются неоригин
19.02.2025 «Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети

ступа уже к AD. Эксплуатация, впрочем, возможна только, если у пользователя настроена функция сканирования SMB или FTP в адресной книге, а у злоумышленника есть физический доступ к консоли управления принтеров или сетевой доступ к веб-интерфейсу. Уязвимости устраняются сервис-паком 57.75.53, который Xerox выпустил в конце января для устройств VersaLink C7020, 7025 и 7030. Проблема лишнего д
20.01.2025 Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров

родуктов, востребованных на российском рынке аддитивных технологий: базовая версия для интеграции в новые принтеры; отдельное решение для установки на существующее оборудование; высокоточная си
15.01.2025 Россияне перестают покупать принтеры. Раньше на них тратили на сотни миллионов больше

Печать падает Как стало известно CNews, продажи принтеров в стране по итогам 2024 г. упали в штучном выражении на 5% и в денежном — на 10%. З
24.12.2024 Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки

о бывшего конкурента – фирму Lexmark. Это известный во всем мире производитель оргтехники, особенно принтеров, основанный в 1991 г. в США и сделавший себе имя благодаря недорогим и простым в об
04.12.2024 В России создан первый отечественный МФУ формата А3 с поддержкой цветной печати

Аналогов пока нет В России созданы первые отечественные принтеры формата А3, поддерживающие цветную печать. Как пишут «Ведомости», их разработал ИТ-х

Публикаций - 6259, упоминаний - 10662

Принтер и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5910 768
Xerox - The Haloid Company 1169 522
Seiko Epson Corporation 911 444
Canon 1444 428
HP - Hewlett-Packard 3667 400
Microsoft Corporation 25885 348
Samsung Electronics 11148 317
9726 240
Xerox - Lexmark Int 303 221
Apple Inc 13304 213
Intel Corporation 12879 200
Sony 6757 196
Brother - Brother Industries - Бразер 217 157
IBM - International Business Machines Corp 9719 144
Dell EMC 5206 127
Konica Minolta 423 125
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 122
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 107
Google LLC 12819 103
OKI - ОКИ Системс Рус 176 99
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 263 99
Eastman Kodak - Кодак 510 94
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 94
Ростелеком 11059 93
Yandex - Яндекс 9401 85
ASUS - AsusTek Computer Inc 2204 79
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3209 78
Lenovo Group 2475 74
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 71
Nvidia Corp 4107 71
Meta Platforms - Facebook 4636 69
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 68
Toshiba Corporation 2987 67
Acer Group - Acer Inc 2826 65
AMD - Advanced Micro Devices 4707 64
Nikon 651 64
Fujitsu 2109 63
Olympus 476 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 60
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 59
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 127
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9093 103
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1962 101
Почта России ПАО 2397 66
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3005 51
Россети Ленэнерго 1699 44
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1988 43
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3168 40
РЖД - Российские железные дороги 2109 35
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 26
НСПК - Национальная система платежных карт 963 26
Альфа-Банк 1994 26
Visa International 1998 25
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 516 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 933 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1838 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 21
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 373 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1558 18
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 289 17
eBay Inc 1642 17
Связной ГК 1405 17
Carl Zeiss AG 309 17
Евросеть 1421 16
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 16
Совкомбанк Совесть 279 16
Газпром ПАО 1498 16
ГПБ - Газпромбанк 1294 16
Белый Ветер 365 15
Dixis - Диксис - Dиксис 371 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1091 15
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 15
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1390 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1917 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 142
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4045 112
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3362 108
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5478 76
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6021 72
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 70
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5784 68
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5851 67
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 66
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 66
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 58
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1548 54
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 46
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 42
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 39
Судебная власть - Judicial power 2528 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 38
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1582 34
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 32
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1310 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2146 30
Федеральное казначейство России 1959 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 28
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 26
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 979 21
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 478 21
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1007 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1202 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 17
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1451 16
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 106
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 58
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 445 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 7
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 188 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 63 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 415 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 4
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 4
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 787 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 3
Русский Щит - ассоциация 39 3
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 3
КПП АНО - Консорциум печатных плат 23 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 159 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 76 2
W3C - WWWC - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 162 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1260 932
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1392 901
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 831
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10686 828
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 828
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 803
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 762
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14908 712
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28614 684
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15567 669
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27193 665
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13155 651
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13625 617
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3819 609
Принтер струйный - Inkjet printer 742 608
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14136 581
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3761 570
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1433 566
Оцифровка - Digitization 5280 561
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13387 559
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22834 520
Принтер - скорость печати 593 510
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 613 477
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6637 460
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4923 451
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13043 443
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13827 429
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26593 409
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10816 407
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6484 387
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16744 386
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24803 386
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26463 373
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 363
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 458 360
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11652 357
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35994 352
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8015 346
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10855 344
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29939 326
Microsoft Windows 17035 525
Google Android 15381 338
Linux OS 11677 280
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2569 268
Apple iOS 8660 225
Microsoft Windows 2000 8678 211
Microsoft Office 4239 160
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 156
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 178 149
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 144
Seiko Epson Stylus 149 131
Apple iPhone - серия смартфонов 7717 124
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 119
Apple iPhone 6 4861 118
Apple AirPrint 121 107
Apple iPad 4027 103
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 102
Xerox DocuColor - Xerox Color, Colour - Xerox Versant - Xerox Nuvera - Xerox iGen Press - Xerox Trivor - Xerox Impika - Xerox PrimeLink - ЦПМ - цифровая печатная машина 138 101
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 95
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6413 93
Apple macOS 2475 92
Adobe PostScript 117 88
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 86
HP PhotoSmart 113 85
Microsoft Windows XP 2433 80
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 73
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 72
Apple - App Store 3153 71
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2530 71
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2573 66
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 66
VK - Mail.ru - Одноклассники 1772 65
Microsoft Windows 10 1959 64
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 64
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 60
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1721 60
Adobe Photoshop 810 60
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 60
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 59
HP DeskJet 67 59
Лаптева Марина 114 48
Макаренков Константин 42 35
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 27
Газаров Артур 77 26
Буров Олег 25 21
Адров Дмитрий 34 21
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 19
Арлазаров Владимир 292 18
Гордеева Анна 36 17
Медведев Дмитрий 1665 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 14
Lores Enrique - Лорес Энрике 23 14
Шадаев Максут 1234 14
Голощапов Александр 15 13
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 13
Путин Владимир 3477 13
Анохин Павел 15 13
Ковалев Александр 166 12
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 12
Виноградов Максим 18 12
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 12
Демидов Михаил 134 11
Принцевская Людмила 34 11
Hurd Mark - Херд Марк 97 11
Dell Michael - Делл Майкл 193 11
Кукин Александр 13 11
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 11
Мельников Алексей 74 10
Галкин Андрей 19 10
Ксенин Алекс 311 10
Рудычева Наталья 95 9
Степанов Антон 72 9
Рустамов Рустам 553 9
Орловский Виктор 408 9
Собянин Сергей 567 9
Дегтев Геннадий 271 9
Русинова Юлия 24 9
Казак Максим 162 8
Шпак Василий 283 8
Россия - РФ - Российская федерация 168749 2746
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 827
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55122 660
Европа 25034 406
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19801 345
Япония 13860 301
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14871 285
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19405 274
Германия - Федеративная Республика 13309 160
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 136
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8692 125
Солнце - звезда Солнечной системы 5526 117
Украина 7965 106
Южная Корея - Республика 7111 102
Франция - Французская Республика 8213 102
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4560 92
Россия - СФО - Новосибирск 4946 91
Казахстан - Республика 6130 85
Азия - Азиатский регион 5961 80
Беларусь - Белоруссия 6365 79
Земля - планета Солнечной системы 10918 71
Африка - Африканский регион 3650 71
Европа Восточная 3140 64
Ближний Восток 3171 63
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2624 53
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3515 50
Канада 5098 50
Испания - Королевство 3855 50
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4242 49
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 49
США - Калифорния 4845 49
Индия - Bharat 5919 48
Италия - Итальянская Республика 4526 48
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3076 48
Китай - Тайвань 4289 45
Америка - Американский регион 2211 44
Нидерланды 3774 44
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3513 43
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2556 43
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58554 858
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54186 749
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27713 569
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34367 494
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12446 415
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16382 282
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7961 279
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22078 262
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11513 259
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11781 258
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5687 256
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5583 202
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 4
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 286 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 148 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
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CeBIT 614 24
День молодёжи - 27 июня 1118 20
Фотофорум 48 18
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1292 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 11
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 9
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 7
Docflow 148 6
Международный день медицинской сестры - 12 мая 71 5
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 2
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 158 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Microsoft Ignite 44 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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