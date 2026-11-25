В 2025–2026 гг. российский ИБ-рынок вернулся к умеренным темпам роста после аврального импортозамещения 2023–2024 гг. В ситуации дефицита свободных денежных средств заказчики более тщательно подходят к экономическому обоснованию новых проектов и склонны откладывать их на более поздний срок в случае отсутствия критических угроз бизнесу. Тем не менее, сегмент ИБ чувствует себя более уверенно, чем отечественный ИТ-рынок, так как количество угроз растет, а их характер меняется. В итоге обеспечение защиты становится критически важным для поддержания ключевых бизнес-процессов.

При этом парадигма построения систем безопасности смещается к ликвидации инцидентов к минимизации ущерба, динамическому выявлению новых уязвимостей и построению устойчивой к атакам инфраструктуры. Дальнейшими драйверами роста рынка будут угрозы, связанные с внедрением новых технологий. Повсеместное распространение ИИ создает новые риски безопасности, что привело к появлению на рынке нескольких новых классов решений. Важным фактором также станет распространение квантовых вычислений, которые позволяют взломать современные алгоритмы шифрования данных.

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