Информационная безопасность 2026
25.11.2026
Рост ИБ-рынка замедляется: дорогостоящие ИБ-проекты попали под сокращение
После завершения экстренного импортозамещения российский рынок ИБ возвращается к более скромных темпам развития. Руководители бизнеса стали требовательнее относиться к экономике внедряемых средств защиты, тем не менее, точки роста сохраняются за счет возникновения новых угроз, связанных с искусственным интеллектом, и ужесточением требований регулятора. Предпочтения будут отдавать сервисам ИБ и платформенным решениям.Читать полностью
CNews Security: Крупнейшие поставщики решений для защиты информации
|
№ 2025
|
№ 2024
|
Название компании
|
ИБ-выручка в 2025 г., ₽ млн без НДС
|
Выручка ИБ в 2024 г., ₽ млн без НДС
|
Динамика выручки 2025/2024, в %
|
1
|
1
|
Лаборатория Касперского
|
59 994
|
55 900
|
7,32%
|
2
|
2
|
Softline
|
56 056
|
50 413
|
11,19%
|
3
|
3
|
Газинформсервис
|
43 678
|
40 524
|
7,80%
|
4
|
5
|
Positive Technologies
|
30 723
|
24 267
|
26,60%
|
5
|
4
|
Солар
|
25 650
|
22 255
|
15,25%
За год рекордное число российских ИБ-поставщиков сократили выручку
После волны импортозамещения отечественные компании стали осторожнее относиться к обоснованию трат на новые ИБ-проекты. Данные рейтинга CNews Security свидетельствуют о резком снижении динамики развития российского рынка средств защиты информации, однако этот эффект по-разному сказался на отдельных группах поставщиков: лидерам удалось сохранить консервативные темпы роста, в то время как огромное количество небольших компаний ушли в минус. При этом вопреки общему тренду на рынке сохраняется довольно большая группа участников, которые быстро наращивают объемы бизнеса за счет новых решений и продуктовых ниш. Согласно данным рейтинга CNews Security по итогам 2025 г., выручка 30 крупнейших ИБ-компаний России сократилась на 2% с ₽ 380 млрд до ₽ 372 млрд, что контрастирует с результатами 2023–2024 гг., когда рост этого показателя составил +34% и +25% cоответственно. Если говорить не о 30, а о 100 крупнейших поставщиках средств безопасности, то здесь ситуация осталась почти прежней (-0,04%, ₽466 млрд). Лидерами рейтинга, как и в прошлые годы, остались «Лаборатория Касперского» и Softline, разница между ними оказалась незначительной: ₽ 59,99 против ₽ 56,06 млрд соответственно. Третью позицию сохранил за собой разработчик решений и интегратор в сфере ИБ «Газинформсервис» (₽43,68 млрд).Читать полностью
Теневой ИИ разрушает безопасность российских предприятий
Распространение искусственного интеллекта создает новые уязвимости, к которым оказались не готовы традиционные средства защиты. Сотрудники российских компаний стали массово использовать «теневой» ИИ, загружая конфиденциальные данные в публичные сервисы. Одновременно внутри инфраструктуры появились многочисленные агенты, которые оказались невидимыми для имеющихся инструментов безопасности. Большинство организаций еще не осознали риски этих угроз и не имеют стратегию ИИ-безопасности.Читать полностью
CNews Security: Крупнейшие отечественные поставщики средств сетевой защиты
|
№ 2025
|
№ 2024
|
Название компании
|
Выручка от поставки средств сетевой защиты в 2025 г., млн ₽ без НДС
|
Выручка от поставки средств сетевой защиты в 2024 г., млн ₽ без НДС
|
Динамика выручки 2025/2024, в %
|
1
|
3
|
UserGate
|
9 245
|
7 799
|
18,54%
|
2
|
2
|
Солар
|
8 452
|
8 456
|
-0,05%
|
3
|
1
|
Код Безопасности
|
8 300
|
8 400
|
-1,19%
|
4
|
5
|
Positive Technologies
|
6 351
|
5 003
|
26,94%
|
5
|
4
|
Инфосистемы Джет
|
5 315
|
3 635
|
46,22%
У российского ИБ-рынка новые приоритеты после завершения сетевого импортозамещения
В структуре ИБ-расходов отечественных компаний происходят изменения: цикл замены «тяжелых» решений по защите инфраструктуры и сетей завершен. Компании теперь более осторожно относятся к обоснованию новых проектов. Приоритеты смещаются в сторону продуктов по управлению ландшафтом безопасности, управлению правами доступа агентов ИИ и защиты приложений.Читать полностью
CNews Security: Крупнейшие поставщики решений для защиты инфраструктуры
|
№ 2025
|
№ 2024
|
Название компании
|
Выручка от поставки средств защиты инфрастру- ктуры в 2025 г., ₽ млн без НДС
|
Выручка от поставки средств защиты инфрастру- ктуры в 2024 г., ₽ млн без НДС
|
Динамика выручки 2025/2024, в %
|
1
|
2
|
Positive Technologies
|
14 502
|
7 633
|
89,99%
|
2
|
1
|
Солар
|
8 000
|
7 399
|
8,12%
|
3
|
3
|
Инфосистемы Джет
|
4 247
|
3 528
|
20,38%
|
4
|
7
|
R-Vision
|
2 710
|
2 499
|
8,44%
|
5
|
4
|
УЦСБ
|
2 250
|
2 453
|
-8,28%
Через несколько лет все данные окажутся уязвимы
Уже сейчас хакеры воруют конфиденциальные данные, которые не могут расшифровать, чтобы получить к ним доступ через несколько лет, когда появится возможность взломать современную криптографию с помощью квантовых компьютеров. Разработки новых алгоритмов шифрования, которые окажутся «не по зубам» квантовым вычислениям, ведутся во многих странах мира, включая Россию. Хотя новые стандарты еще не утверждены, эксперты рекомендуют уже сейчас провести аудит и инвентаризацию ИТ-инфраструктуры для последующей миграции.Читать полностью
CNews Security: Крупнейшие отечественные поставщики решений для защиты приложений
|
№ 2025
|
№ 2024
|
Название компании
|
Выручка от поставки средств защиты приложений в 2025 г., млн ₽ без НДС
|
Выручка от поставки средств защиты приложений в 2025 г., млн ₽ без НДС
|
Динамика выручки 2025/2024, в %
|
1
|
1
|
Positive Technologies
|
6 318
|
9 057
|
-30,24%
|
2
|
2
|
Curator
|
2 224
|
1 891
|
17,61%
|
3
|
9
|
Swordfish Security
|
1 936
|
1 135
|
70,57%
|
4
|
10
|
WMX
|
1 810
|
572
|
216,43%
|
5
|
—
|
Ngenix
|
1 594
|
1 390
|
14,68%
Андрей Лаптев, «Индид»: Инциденты с учетными данными затронули 90% российских компаний
Многофакторная аутентификация стала базовым инструментом защиты, однако только 36% российских компаний распространили ее на весь штат и всю инфраструктуру. Андрей Лаптев, директор по продуктовому развитию «Индид», рассказал CNews, как оценить зрелость Identity Security, почему система контроля привилегированного доступа (PAM) остается крупнейшим сегментом рынка, как многофакторная авторизация (MFA) дополняет решения по защите реквизитов доступа (ITDR) и какие задачи принесет бизнесу распространение ИИ-агентов.Читать полностью
Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Сегодня мы имеем дело с кибератаками, которых ожидали только в 2027 году
Искусственный интеллект не создал новый класс угроз — он ускорил почти все существующие способы атаки. Фишинг, поиск уязвимостей, разработка эксплойтов и разведка теперь автоматизируются и выполняются с машинной скоростью. О том, почему «непроницаемый периметр» окончательно перестал работать, как ИИ меняет баланс между атакой и защитой и почему часть решений придётся отдать автоматике, CNews поговорил с Андреем Янкиным, руководителем дирекции информационной безопасности «Инфосистемы Джет».Читать полностью
Денис Гущин, Axel Pro: Замена Cisco ISE — это не миграция софта, а смена религии
После ухода западных вендоров в 2022 году российским компаниям пришлось искать замену системам контроля доступа к сети (Network Access Control, NAC), в том числе Cisco ISE. Этап экстренного импортозамещения остался позади, и теперь заказчики оценивают решения по подтвержденным кейсам, качеству интеграции и готовности к большим нагрузкам. Почему именно с NAC начинается модель нулевого доверия, как меняется роль контроля доступа в защите корпоративных сетей, в интервью CNews рассказал Денис Гущин, исполнительный директор компании Axel Pro.Читать полностью
Дмитрий Ткачев, Curator: Пришло время считать деньги, потраченные на защиту от взлома
Бизнес все чаще оценивает кибербезопасность не только по числу нейтрализованных атак, но и по тому, как она влияет на непрерывность работы компании. На этом фоне от поставщиков решений по информационной безопасности ждут не просто защиты, но и умения быстро восстанавливать сервисы после инцидента и отвечать за результат. О том, как меняются требования заказчиков, что дает платформенный подход и по каким показателям будут оценивать защиту, в интервью CNews рассказал генеральный директор компании Curator Дмитрий Ткачев.Читать полностью
Лев Фисенко, «Кросстех»: Мы доносим бизнесу важность ИБ на языке денег
Рынок информационной безопасности продолжает расти, но темпы замедлились на фоне общего охлаждения экономики. Одни сегменты переживают стагнацию, другие — опережающий рост. О том, что происходит с рынком, как меняется роль интегратора, почему консолидация ускорится и какие тренды определят 2027 год, CNews узнал у Льва Фисенко, генерального директора компании «Кросстех».Читать полностью
Михаил Добровольский, «Контур.Эгида» и Staffcop: Рынок переживает повторную миграцию, когда заказчики переходят с одних российских решений на другие
Импортозамещение в сфере информационной безопасности идёт уже несколько лет, и за это время рынок прошёл путь от срочной замены ушедших решений к конкуренции между российскими вендорами. По каким критериям заказчики сегодня выбирают ИБ-продукты, почему интеграция средств защиты становится обязательной и как развитие искусственного интеллекта меняет требования к разработке, в интервью CNews рассказал руководитель продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop Михаил Добровольский.Читать полностью
Почему российский рынок переходит от продуктов к платформам доверенной инфраструктуры
Российский ИТ-рынок переходит от точечной замены зарубежных продуктов к созданию комплексных доверенных инфраструктур. Все чаще заказчики ищут не отдельные решения, а целостные платформы, где инфраструктурный слой и средства безопасности изначально спроектированы для совместной работы. О том, что меняется в подходах к построению ИТ-среды, почему безопасность перестает быть надстройкой и какую роль в этом играет партнёрство «Аладдина» и «Астры», в интервью CNews рассказали Сергей Груздев, генеральный директор компании «Аладдин», и Алексей Фоменко, директор серверного ПО «Группы Астра».Читать полностью
Эдуард Фалилеев, МТС: Стопроцентная инвентаризация — основа управления кибербезопасностью крупной компании
Злоумышленники все активнее используют ИИ для непрерывного сканирования внешнего периметра компаний, чтобы затем развивать атаку внутри инфраструктуры. На этом фоне корпорациям приходится выстраивать управление уязвимостями с учетом того, как их инфраструктура выглядит снаружи. О том, как меняются требования к информационной безопасности, какую роль в этом процессе играет ИИ, и по каким метрикам оценивается его результат, в интервью CNews рассказал директор департамента информационной безопасности МТС Эдуард Фалилеев.Читать полностью
Скрытое присутствие и цифровые риски: почему важно анализировать прошлые и будущие угрозы
Частая ситуация на рынке: бизнес выстраивает защиту с нуля, игнорируя накопленный ИТ-ландшафт. Внедряется SIEM, подключается SOC, но за рамками остаются взгляд в прошлое и будущее: ретроспективный анализ инфраструктуры и проактивный мониторинг внешних угроз. В то время как хакеры могли оставить бэкдоры задолго до запуска новой системы защиты, а их планы по атаке уже обсуждаются на открытых площадках, таких как GitHub. Решением становятся новые категории сервисов: выявление следов компрометации (compromise assessment) и защита от цифровых рисков (DRP). Подробности — в кейсах компании «Кросстех».Читать полностью