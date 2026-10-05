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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202335
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Кочетов Никита

СОБЫТИЯ


05.10.2026 В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов 1
27.06.2025 Студенты РТУ МИРЭА разработали прототип модульного 3D-принтера 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кочетов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 766 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6253 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14164 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2629 1
Принтер - 3D печать - Fused Filament Fabrication, FFF - Fused Deposition Modeling, FDP - Fused Deposition Modeling, FDM - Моделирование методом послойного наплавления 8 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 222 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6867 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5855 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 331 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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