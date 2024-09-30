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Принтер Printer печатание устройства печати печатное оборудование printing devices печатная инфраструктура

Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура


30.09.2024 С помощью простейшего устройства взломаны принтеры HP. Теперь можно бесконечно заправлять картриджи и пользоваться неоригинальными расходниками. Видео

ше напоминающей даже не плату, а шлейф, идущий от экрана смартфона к системной плате. Зачем все это Принтеры HP также обучены обнаруживать чипы-счетчики в картриджах – если их нет, печать не на
27.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер

перед предприятиями новые горизонты для создания инновационных методов производства. Российский 3D-принтер, пополнивший ассортимент оборудования компании-резидента ОЭЗ Москвы, способен изготав
25.09.2024 Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh

За один такой МФУ властям придется отдать от 130 до 402 тыс. руб. Кроме МФУ купили и отечественные принтеры все от того же производителя. За 934 принтера отдали почти 90 млн руб. Про исполните
17.09.2024 Новые мобильные принтеры Dascom доступны российскому потребителю

уктам Dascom компании «Октрон», сказал: «Российский рынок давно ждал такой универсальный и надежный принтер как DP-641. Новая модель имеет модифицированный зажим рулона этикеток, который позвол
10.09.2024 Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год

т внесены в реестр Минпромторг России и станут 100% отечественными. МФУ с российскими платами может печатать до 40 листов А4 в минуту с разрешением 1200х1200 пикселей. Устройства совместимы с о
16.08.2024 «Пока принтер не заработает, из страны не уедете». Программист оказался заложником в Африке из-за древней оргтехники

о различным каналам связи. Ries Bosch / Unsplash Телепринтеры - это больше печатные машинки, нежели принтеры Именно этот далеко не самый современный гаджет и подвел Тома, отказавшись работать т
18.07.2024 Резидент «Сколково» представил 3D-принтер для возведения четырехэтажных зданий

работать на высоких скоростях и создавать крупногабаритные и просторные здания прямо на фундаменте. Принтер S400 разработан на базе предыдущей модели S300-2 и обладает высоким уровнем локализац
09.07.2024 HP испугалась пользователей и больше не выпускает принтеры, которые можно заблокировать через интернет

гнев пользователей. Важно отметить, что HP больше не производит и не продает зависимые от интернета принтеры, но ранее реализованные устройства патчить не станет – на них ограничения по-прежнем
26.06.2024 Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3

рфейс, то есть через браузер, что расширяет список поддерживаемых устройств. Отметим также, что все принтеры поддерживают дуплексный режим печати. Скорость печати способна достигать 40 страниц

26.06.2024 «Гравитон» открыл производство новой продуктовой категории — печатной техники

ная печать. Удаленное управление — через web-интерфейс. «На российском рынке по-прежнему доминируют принтеры и МФУ иностранных производителей. По нашим оценкам, их доля составляет более 50% в н
17.06.2024 Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ

иджи от МФУ других брендов или же вовсе так называемые совместимые решения и получила такой ответ: «Принтеры Fplus работают с оригинальными картриджами Fplus и не совместимы с картриджами други
17.05.2024 Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику

лены устройства формата А3 и А4 со скоростью печати от 30 до 50 страниц в минуту, рассчитанные на потребности современного офиса. «Благодаря поддержке и доверию наших заказчиков, мы расширили линейку принтеров и МФУ c отечественной реестровой электроникой и ПО. В зависимости от модели и комплектации — это основные системные платы, SSD накопители, считыватели бесконтактных карт доступа, сист
26.04.2024 Smart Security Systems займется поставками продукции HID Fargo на рынке Казахстана

оборудование и решения марки HID Fargo. Продуктовая линейка HID Fargo включает термосублимационные принтеры и дополнительные материалы для персонализации карт доступа, бейджей и пропусков. Сот
16.04.2024 Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах»

оизводства под Москвой и Санкт-Петербургом. Системные платы производятся в Ленинградской области, а принтеры и офисные МФУ и под Санкт-Петербургом и в Зеленограде. Объемы производства компания

12.04.2024 С HP сбили спесь. Компания ответит в суде за блокировку принтеров и навязывание своих картриджей

ен совместимый картридж, принтер выдает ошибку и отказывается выполнять свою единственную функцию – печатать документы и фотографии. HP задолжала денег Подписавшиеся под коллективным иском утве
03.04.2024 HP удаленно отключает принтеры, пока не установят программу, блокирующую печать из-за поддельных картриджей

Это фирменное приложение HP, с помощью которого можно выполнять печать и сканирование, настраивать принтеры и обновлять их ПО, но устройства прекрасно работают и без него. На проблему обратил

29.03.2024 HP разорвала все связи с россиянами, которые платили ей деньги. Сайт закрыт, драйверы для принтеров и ноутбуков не скачать. Опрос

HP в России закончилась Компания HP Inc., занимающаяся производством принтеров, МФУ, ноутбуков и прочей потребительской техники, ввела новые санкции против россиян. Она закрыла свой российский сайт, тем самым лишив жителей России техподдержки. В частности, на са
21.03.2024 Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя

Компания Printum, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем принтеров и МФУ — компанией Pantum. Благодаря сотрудничеству двух компаний на рынке появилось уникальное решение: официально поставляемое в Россию цветное МФУ с возможностью установки встроенно
29.02.2024 Погрязшая в скандалах из-за своей жадности HP уничтожает собственный бизнес. Принтеры не продаются, дорогие ноутбуки тоже

нтральным персонажем была именно HP. Она настроила против себя миллионы людей, удаленно блокируя им принтеры за то, что они пользуются совместимыми картриджами или повторно заправляют оригиналь
30.01.2024 АТОЛ представил новую линейку принтеров этикеток коммерческого класса

АТОЛ представил новые настольные принтеры этикеток коммерческого класса TT43 и TT44. Модели оснащены всеми необходимыми соврем
22.01.2024 Гендиректор HP: Мы при первой возможности удаленно заблокируем ваш принтер за «неправильный картридж». Опрос

ке Лорес (Enrique Lores) в одном из недавних интервью CNBC открыто признал, что HP охотно блокирует принтеры своего производства, чьи владельцы не пользуются оригинальными картриджами HP, пишет
04.01.2024 Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP

зводителей, добавил эксперт. По итогам III квартала 2022 г. россияне уже переключились на китайские принтеры — CNews писал в марте 2023 г., что компания Pantum заняла 53% российского рынка оргт
27.12.2023 Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года

едоставляя им новые сферы сбыта», — отметил Владислав Сивер, управляющий партнер группы компаний «Катюша». Экосистема печати Особенность подхода Катюша – построение экосистемы, в которую помимо самих устройств печати, входят программное обеспечение по контролю корпоративной печати, а также технологические и сервисные партнеры по всей стране. «Вендор создал инфраструктуру федерального масшта
06.12.2023 Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей

принтера с применением искусственного интеллекта, но самое главное — облако позволяет объединять 3D-принтеры в принт-фермы и формирует индивидуальную очередь печати для каждого принтера. Другим
21.11.2023 «Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому

3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером рабочего поля 800 мм. Себестоимость «Хайтек 800» составил
21.11.2023 «Атол» представил новую линейку промышленных принтеров

местима с бесплатным приложением «Маркировка. Просто». Об этом CNews сообщили представители «Атол». Принтеры «Атол» TT621 и TT631 предоставят возможность ускорить процесс печати этикеток и устр
30.10.2023 Бренд Digma выходит на российский рынок принтеров

00 dpi, что достаточно для печати документов высокого качества. В лоток для бумаги помещается до 150 листов офисной бумаги 80г/м2. Время начала печати первого листа составляет всего около 8,5 секунд. Принтеры поставляются со стартовым картриджем повышенной емкости – на 2000 отпечатков. Большинству домашних пользователей этого объема хватит более чем на год. Одновременно с принтерами в прода
18.10.2023 Московский производитель изготовил промышленный 3D-принтер для первого в стране Центра аддитивных технологий общего доступа

Московский производитель промышленных лазерных станков поставил 3D-принтер для печати металлическими порошками в первый в России Центр аддитивных технологий общ
29.08.2023 «Октрон» заключил соглашение о дистрибуции карточных и термотрансферных принтеров Dascom

зводства матричных принтеров, сейчас Dascom предлагает линейку карточных, термотрансферных (включая принтеры с UHF RFID-опцией) и мобильных принтеров этикеток. Продукты Dascom используются в 20
18.07.2023 Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати

nux, но нет под macOS. Таким образом, пользователи техники Apple автоматически лишаются возможности печатать документы на Bulat P1024, только если на их ПК не установлена Windows. В России macO
14.07.2023 Компания «Булат» начала продавать лазерные принтеры под собственной торговой маркой

продаж семейства лазерных принтеров под своей торговой маркой. Первым представленным аппаратом стал принтер Bulat P1024. Его отличает высокая надежность и низкая стоимость отпечатка, утверждают
15.06.2023 Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники

создании совместного предприятия с платформой Sinaha, занимающейся продвижением товаров в Объединенных Арабских Эмиратах. Соглашение предусматривает строительство в Абу-Даби завода по производству 3D-принтеров и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной программы для школ ОАЭ, по которой дети будут обучаться конструировать и программировать роботов. «Сотруд
15.06.2023 Из России изгоняют иностранные мониторы, принтеры и периферию. Отечественных заменителей почти нет

ый компьютер, то есть монитор и системный блок, а также минимально необходимый для работы с ним набор аксессуаров – мышь и клавиатура. Дополнительно АРМ может быть оснащено любой требуемой техникой – принтером, сканером и пр. Импортозамещение под угрозой Факт того, что компьютерная периферия для АРМ из реестра Минпромторга имеет иностранное происхождение, являет собой угрозу для отечественн
23.05.2023 HP сломала миллионы принтеров по всему миру парой строчек кода. Решения нет

пьютер. HP – не единственная компания, выпускающая опасные обновления. Ее прошивки выводят из строя принтеры, а обновления для Windows, собираемые Microsoft, раз за разом ломают компьютеры и но
17.05.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и ColorJet India заключили договор о сотрудничестве

Konica Minolta представила цифровые печатные текстильные принтеры производства ColorJet India на российском рынке. Компания ColorJet India основана в

16.05.2023 Резидент «Сколково» устанавливает ПО в китайские принтеры

тью с устройствами Avision, одной из пяти крупнейших тайваньских корпораций, производящих сканеры и принтеры. Российско-китайское решение заполнит пустоту, образовавшуюся на рынке принтеров и М
15.05.2023 HP удаленно блокирует принтеры в качестве мести за «неродные» картриджи. Как уберечься

HP вышла на тропу войны Принтеры компании HP начали массово выходить из строя после получения обновления прошивки. Ка
14.04.2023 Санкции давят – печать продолжается

жными отличиями принтеров и копиров от других цифровых устройств. В чем отличие принтеров и копиров Принтеры и копиры – практически единственные устройства в ИТ-ландшафте современных корпораций
30.03.2023 Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах

тся для признания оборудования отечественным. В частности, участники рынка хотят включить в систему принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соб
10.03.2023 HP удаленно заблокировала в своих принтерах сторонние картриджи. Пользователям придется платить за оригинальные

сит именно продажа расходных материалов. HP Inc. в этом плане не исключение – некоторые ее струйные принтеры начального уровня нередко стоили дешевле комплекта из черного и цветного картриджей


Публикаций - 5853, упоминаний - 10088

Принтер и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5668 728
Xerox 1136 502
Seiko Epson Corporation 895 432
Canon 1390 417
HP - Hewlett-Packard 3619 390
Microsoft Corporation 24496 329
Samsung Electronics 10192 306
Lexmark Int 292 214
8083 213
Apple Inc 11963 194
Sony 6530 191
Intel Corporation 12116 187
IBM - International Business Machines Corp 9416 140
Brother - Brother Industries - Бразер 195 139
Dell EMC 5016 124
Konica Minolta 404 120
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 115
Google LLC 11686 96
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 243 95
OKI - ОКИ Системс Рус 170 95
Eastman Kodak - Кодак 492 92
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 88
Ростелеком 9555 85
Kyocera 238 83
ASUS - AsusTek Computer Inc 2034 75
Цифра ГК 2389 72
Lenovo Group 2276 68
HP Compaq Computer Corp 1916 68
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5668 68
Yandex - Яндекс 7121 68
Meta Platforms - Facebook 4427 67
Toshiba Corporation 2924 65
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2521 62
ДОК 824 61
Fujitsu 2039 60
Nikon 618 60
Olympus 467 60
Nvidia Corp 3436 58
Cisco Systems 5087 57
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 127
Лента - Сеть розничной торговли 2037 117
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7113 85
Почта России ПАО 2090 57
Россети Ленэнерго 1700 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2263 42
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 42
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1274 36
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Альфа-Банк 1743 25
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2715 20
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 432 20
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eBay Inc 1618 17
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Связной ГК 1366 16
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 713 7
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 4
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 3
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ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 3
OLPC - One Laptop per Child 81 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 130 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48996 1352
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64141 934
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1319 872
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23755 867
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1162 859
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9889 794
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16020 786
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30027 750
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29147 685
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13622 673
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12076 615
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23766 615
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14231 611
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24911 606
Принтер струйный - Inkjet printer 722 593
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12394 584
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3376 567
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1303 561
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12392 538
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3302 533
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12339 529
Оцифровка - Digitization 4449 525
Принтер - скорость печати 581 502
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20571 486
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 599 466
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6333 448
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4714 437
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12585 409
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24197 393
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11462 389
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13822 387
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10030 385
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5991 368
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20691 355
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12734 355
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 430 351
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10661 345
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9485 328
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 321
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27620 319
Microsoft Windows 15507 485
Google Android 13862 319
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1989 238
Linux OS 9755 236
Apple iOS 7638 216
Microsoft Windows 2000 8660 210
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 156
Microsoft Office 3694 149
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 175 147
Seiko Epson Stylus 149 131
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3158 128
Apple iPhone 6 4861 118
Apple iPhone - серия смартфонов 7037 117
Apple Mac - Apple Macintosh 2965 116
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 102
Apple AirPrint 113 101
Apple iPad 3847 98
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 95
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5044 87
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 86
HP PhotoSmart 113 85
Apple macOS 2018 81
Adobe PostScript 106 81
Microsoft Windows XP 2395 79
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 98 71
Apple - App Store 2858 69
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4938 69
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 66
VK - Mail.ru Одноклассники 1761 62
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1411 60
Microsoft Windows 10 1728 60
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1336 60
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 69 59
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2243 59
Microsoft Windows 7 1970 58
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 71 58
HP DeskJet 66 58
Google Play - Google Store - Android Market 3260 56
Adobe Photoshop 760 55
HP OfficeJet МФУ 61 54
Лаптева Марина 114 48
Макаренков Константин 41 34
Газаров Артур 77 26
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 131 26
Буров Олег 25 21
Адров Дмитрий 34 21
Fiorina Carly - Фиорина Карли 96 19
Гордеева Анна 36 17
Медведев Дмитрий 1653 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 15
Голощапов Александр 15 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 13
Арлазаров Владимир 223 12
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 12
Анохин Павел 14 12
Демидов Михаил 133 11
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 11
Ковалев Александр 161 11
Принцевская Людмила 34 11
Dell Michael - Делл Майкл 190 11
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 11
Hurd Mark - Херд Марк 95 11
Путин Владимир 3117 11
Ксенин Алекс 311 10
Lores Enrique - Лорес Энрике 12 10
Галкин Андрей 19 10
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш 14 10
Русинова Юлия 24 9
Шадаев Максут 960 9
Степанов Антон 65 9
Рудычева Наталья 95 9
Орловский Виктор 373 9
Дегтев Геннадий 249 9
Мельников Алексей 60 8
Антонов Андрей 21 8
Хохлов Илья 8 8
Казак Максим 162 8
Агарков Алексей 11 8
Самойленко Максим 66 7
Кукин Александр 7 7
Россия - РФ - Российская федерация 141528 2493
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42638 777
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51816 612
Европа 21676 359
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17133 323
Япония 13237 279
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14038 271
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14124 232
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16780 230
Германия - Федеративная Республика 12624 153
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13276 130
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7299 110
Солнце - звезда Солнечной системы 5131 110
Украина 7568 105
Франция - Французская Республика 7802 98
Южная Корея - Республика 6604 94
Россия - УФО - Екатеринбург 3880 86
Россия - СФО - Новосибирск 4228 82
Казахстан - Республика 5476 80
Беларусь - Белоруссия 5562 76
Земля - планета Солнечной системы 10325 69
Азия - Азиатский регион 5448 68
Африка - Африканский регион 3445 68
Европа Восточная 3068 63
Ближний Восток 2915 60
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2477 50
Испания - Королевство 3697 49
США - Калифорния 4583 48
Канада 4856 46
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2681 46
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2879 46
Италия - Итальянская Республика 4337 45
Индия - Bharat 5389 44
Америка - Американский регион 2126 44
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1866 44
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3509 41
Китай - Тайвань 3942 40
Нидерланды 3489 40
Швеция - Королевство 3610 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2830 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50129 758
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47317 693
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23625 528
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28430 427
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10774 394
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13846 333
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6809 258
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13119 258
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4779 240
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10842 237
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9590 234
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18060 230
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5823 191
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16082 184
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4866 180
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6785 170
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5884 165
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8435 158
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5907 155
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5411 150
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3941 140
Английский язык 6523 135
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7911 133
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5971 133
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7442 131
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3009 130
Страхование - Страховое дело - Insurance 5732 128
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5315 128
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9796 126
Ergonomics - Эргономика 1580 122
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4893 119
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5939 114
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2147 111
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5578 109
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4859 106
Паспорт - Паспортные данные 2462 106
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7885 103
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7418 102
Кредитование - Сrediting - Заём 6608 97
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4975 93
CNews - ZOOM.CNews 1845 132
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5892 54
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11204 44
Коммерсантъ - Издательский дом 1776 21
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2694 19
Ведомости 939 19
Bloomberg 1253 18
CNET Networks - CNET News 1643 14
AP - Associated Press 2003 14
NYT - The New York Times 1025 13
Times 617 12
New Scientist 1448 12
The Register - The Register Hardware 1517 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 11
PC Magazine - PCMag 88 10
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 10
Phys.org 972 9
CNews RND - R&D.CNews 2273 9
FT - Financial Times 1210 8
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 8
CNBC - Consumer News and Business Channel 192 8
The Verge - Издание 544 8
Forbes - Форбс 798 7
BleepingComputer - Издание 321 7
DigiTimes - Издание 1309 6
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 646 6
Известия ИД 613 6
CNews TV 747 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1208 6
Computer Weekly 374 6
USA Today 125 5
Reddit 302 5
Wired - Издание 231 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 622 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 473 4
ZDnet 657 4
All Things Digital 167 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 918 4
Wikipedia - Википедия 481 4
IDC - International Data Corporation 4900 236
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7980 184
Gartner - Гартнер 3543 68
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3136 48
ITResearch 118 30
IDC Russia - IDC Россия 157 23
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 601 15
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 15
Juniper Research 520 10
Buyers Laboratory 15 10
Forrester Research 821 10
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 9
Photizo Group 9 9
SpencerLab 9 9
Thomson Financial - Thomson First Call 382 8
Internet Stock Report 994 8
Gartner - Dataquest 347 8
Harris Interactive 81 7
Market Strategies International 8 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 971 6
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S&P 500 557 5
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Quocirca 12 3
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Медиалогия 24 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 3
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HFS Research 48 2
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Torrey Pines Research 2 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 982 13
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 13
РАН - Российская академия наук 1845 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1477 10
РГБ - Российская государственная библиотека 95 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 9
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 91 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 8
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 281 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 884 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 7
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 519 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 300 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 360 5
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 161 4
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 75 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 143 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 243 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 428 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 319 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 118 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 79 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 213 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 523 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 200 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 320 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 139
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2377 31
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1205 27
CeBIT 611 23
День молодёжи - 27 июня 863 19
Фотофорум 48 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1979 16
Рождество Христово - Рождественские каникулы 630 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1061 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 9
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 7
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 7
Docflow 146 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 5
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 5
Международный женский день - 8 марта 323 4
Printech 5 4
CNews AWARDS - награда 484 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 3
Photokina 59 3
Intel Developer Forum - IDF 276 3
CNews FORUM Кейсы 221 3
Единый день голосования 129 3
Связь-Экспокомм 113 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 3
Black Hat - Конференция 78 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
MacWorld Expo 35 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 2
ISE - Integrated Systems Europe 46 2
Canon Expo 2 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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