Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура

С помощью простейшего устройства взломаны принтеры HP. Теперь можно бесконечно заправлять картриджи и пользоваться неоригинальными расходниками. Видео ше напоминающей даже не плату, а шлейф, идущий от экрана смартфона к системной плате. Зачем все это Принтеры HP также обучены обнаруживать чипы-счетчики в картриджах – если их нет, печать не на

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер перед предприятиями новые горизонты для создания инновационных методов производства. Российский 3D-принтер, пополнивший ассортимент оборудования компании-резидента ОЭЗ Москвы, способен изготав

Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh За один такой МФУ властям придется отдать от 130 до 402 тыс. руб. Кроме МФУ купили и отечественные принтеры все от того же производителя. За 934 принтера отдали почти 90 млн руб. Про исполните

Новые мобильные принтеры Dascom доступны российскому потребителю уктам Dascom компании «Октрон», сказал: «Российский рынок давно ждал такой универсальный и надежный принтер как DP-641. Новая модель имеет модифицированный зажим рулона этикеток, который позвол

Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год т внесены в реестр Минпромторг России и станут 100% отечественными. МФУ с российскими платами может печатать до 40 листов А4 в минуту с разрешением 1200х1200 пикселей. Устройства совместимы с о

«Пока принтер не заработает, из страны не уедете». Программист оказался заложником в Африке из-за древней оргтехники о различным каналам связи. Ries Bosch / Unsplash Телепринтеры - это больше печатные машинки, нежели принтеры Именно этот далеко не самый современный гаджет и подвел Тома, отказавшись работать т

Резидент «Сколково» представил 3D-принтер для возведения четырехэтажных зданий работать на высоких скоростях и создавать крупногабаритные и просторные здания прямо на фундаменте. Принтер S400 разработан на базе предыдущей модели S300-2 и обладает высоким уровнем локализац

HP испугалась пользователей и больше не выпускает принтеры, которые можно заблокировать через интернет гнев пользователей. Важно отметить, что HP больше не производит и не продает зависимые от интернета принтеры, но ранее реализованные устройства патчить не станет – на них ограничения по-прежнем

Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3 рфейс, то есть через браузер, что расширяет список поддерживаемых устройств. Отметим также, что все принтеры поддерживают дуплексный режим печати. Скорость печати способна достигать 40 страниц

«Гравитон» открыл производство новой продуктовой категории — печатной техники ная печать. Удаленное управление — через web-интерфейс. «На российском рынке по-прежнему доминируют принтеры и МФУ иностранных производителей. По нашим оценкам, их доля составляет более 50% в н

Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ иджи от МФУ других брендов или же вовсе так называемые совместимые решения и получила такой ответ: «Принтеры Fplus работают с оригинальными картриджами Fplus и не совместимы с картриджами други

Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику лены устройства формата А3 и А4 со скоростью печати от 30 до 50 страниц в минуту, рассчитанные на потребности современного офиса. «Благодаря поддержке и доверию наших заказчиков, мы расширили линейку принтеров и МФУ c отечественной реестровой электроникой и ПО. В зависимости от модели и комплектации — это основные системные платы, SSD накопители, считыватели бесконтактных карт доступа, сист

Smart Security Systems займется поставками продукции HID Fargo на рынке Казахстана оборудование и решения марки HID Fargo. Продуктовая линейка HID Fargo включает термосублимационные принтеры и дополнительные материалы для персонализации карт доступа, бейджей и пропусков. Сот

Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах» оизводства под Москвой и Санкт-Петербургом. Системные платы производятся в Ленинградской области, а принтеры и офисные МФУ и под Санкт-Петербургом и в Зеленограде. Объемы производства компания

С HP сбили спесь. Компания ответит в суде за блокировку принтеров и навязывание своих картриджей ен совместимый картридж, принтер выдает ошибку и отказывается выполнять свою единственную функцию – печатать документы и фотографии. HP задолжала денег Подписавшиеся под коллективным иском утве

HP удаленно отключает принтеры, пока не установят программу, блокирующую печать из-за поддельных картриджей Это фирменное приложение HP, с помощью которого можно выполнять печать и сканирование, настраивать принтеры и обновлять их ПО, но устройства прекрасно работают и без него. На проблему обратил

HP разорвала все связи с россиянами, которые платили ей деньги. Сайт закрыт, драйверы для принтеров и ноутбуков не скачать. Опрос HP в России закончилась Компания HP Inc., занимающаяся производством принтеров, МФУ, ноутбуков и прочей потребительской техники, ввела новые санкции против россиян. Она закрыла свой российский сайт, тем самым лишив жителей России техподдержки. В частности, на са

Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя Компания Printum, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем принтеров и МФУ — компанией Pantum. Благодаря сотрудничеству двух компаний на рынке появилось уникальное решение: официально поставляемое в Россию цветное МФУ с возможностью установки встроенно

Погрязшая в скандалах из-за своей жадности HP уничтожает собственный бизнес. Принтеры не продаются, дорогие ноутбуки тоже нтральным персонажем была именно HP. Она настроила против себя миллионы людей, удаленно блокируя им принтеры за то, что они пользуются совместимыми картриджами или повторно заправляют оригиналь

АТОЛ представил новую линейку принтеров этикеток коммерческого класса АТОЛ представил новые настольные принтеры этикеток коммерческого класса TT43 и TT44. Модели оснащены всеми необходимыми соврем

Гендиректор HP: Мы при первой возможности удаленно заблокируем ваш принтер за «неправильный картридж». Опрос ке Лорес (Enrique Lores) в одном из недавних интервью CNBC открыто признал, что HP охотно блокирует принтеры своего производства, чьи владельцы не пользуются оригинальными картриджами HP, пишет

Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP зводителей, добавил эксперт. По итогам III квартала 2022 г. россияне уже переключились на китайские принтеры — CNews писал в марте 2023 г., что компания Pantum заняла 53% российского рынка оргт

Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года едоставляя им новые сферы сбыта», — отметил Владислав Сивер, управляющий партнер группы компаний «Катюша». Экосистема печати Особенность подхода Катюша – построение экосистемы, в которую помимо самих устройств печати, входят программное обеспечение по контролю корпоративной печати, а также технологические и сервисные партнеры по всей стране. «Вендор создал инфраструктуру федерального масшта

Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей принтера с применением искусственного интеллекта, но самое главное — облако позволяет объединять 3D-принтеры в принт-фермы и формирует индивидуальную очередь печати для каждого принтера. Другим

«Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому 3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером рабочего поля 800 мм. Себестоимость «Хайтек 800» составил

«Атол» представил новую линейку промышленных принтеров местима с бесплатным приложением «Маркировка. Просто». Об этом CNews сообщили представители «Атол». Принтеры «Атол» TT621 и TT631 предоставят возможность ускорить процесс печати этикеток и устр

Бренд Digma выходит на российский рынок принтеров 00 dpi, что достаточно для печати документов высокого качества. В лоток для бумаги помещается до 150 листов офисной бумаги 80г/м2. Время начала печати первого листа составляет всего около 8,5 секунд. Принтеры поставляются со стартовым картриджем повышенной емкости – на 2000 отпечатков. Большинству домашних пользователей этого объема хватит более чем на год. Одновременно с принтерами в прода

Московский производитель изготовил промышленный 3D-принтер для первого в стране Центра аддитивных технологий общего доступа Московский производитель промышленных лазерных станков поставил 3D-принтер для печати металлическими порошками в первый в России Центр аддитивных технологий общ

«Октрон» заключил соглашение о дистрибуции карточных и термотрансферных принтеров Dascom зводства матричных принтеров, сейчас Dascom предлагает линейку карточных, термотрансферных (включая принтеры с UHF RFID-опцией) и мобильных принтеров этикеток. Продукты Dascom используются в 20

Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати nux, но нет под macOS. Таким образом, пользователи техники Apple автоматически лишаются возможности печатать документы на Bulat P1024, только если на их ПК не установлена Windows. В России macO

Компания «Булат» начала продавать лазерные принтеры под собственной торговой маркой продаж семейства лазерных принтеров под своей торговой маркой. Первым представленным аппаратом стал принтер Bulat P1024. Его отличает высокая надежность и низкая стоимость отпечатка, утверждают

Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники создании совместного предприятия с платформой Sinaha, занимающейся продвижением товаров в Объединенных Арабских Эмиратах. Соглашение предусматривает строительство в Абу-Даби завода по производству 3D-принтеров и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной программы для школ ОАЭ, по которой дети будут обучаться конструировать и программировать роботов. «Сотруд

Из России изгоняют иностранные мониторы, принтеры и периферию. Отечественных заменителей почти нет ый компьютер, то есть монитор и системный блок, а также минимально необходимый для работы с ним набор аксессуаров – мышь и клавиатура. Дополнительно АРМ может быть оснащено любой требуемой техникой – принтером, сканером и пр. Импортозамещение под угрозой Факт того, что компьютерная периферия для АРМ из реестра Минпромторга имеет иностранное происхождение, являет собой угрозу для отечественн

HP сломала миллионы принтеров по всему миру парой строчек кода. Решения нет пьютер. HP – не единственная компания, выпускающая опасные обновления. Ее прошивки выводят из строя принтеры, а обновления для Windows, собираемые Microsoft, раз за разом ломают компьютеры и но

Konica Minolta Business Solutions Russia и ColorJet India заключили договор о сотрудничестве Konica Minolta представила цифровые печатные текстильные принтеры производства ColorJet India на российском рынке. Компания ColorJet India основана в

Резидент «Сколково» устанавливает ПО в китайские принтеры тью с устройствами Avision, одной из пяти крупнейших тайваньских корпораций, производящих сканеры и принтеры. Российско-китайское решение заполнит пустоту, образовавшуюся на рынке принтеров и М

HP удаленно блокирует принтеры в качестве мести за «неродные» картриджи. Как уберечься HP вышла на тропу войны Принтеры компании HP начали массово выходить из строя после получения обновления прошивки. Ка

Санкции давят – печать продолжается жными отличиями принтеров и копиров от других цифровых устройств. В чем отличие принтеров и копиров Принтеры и копиры – практически единственные устройства в ИТ-ландшафте современных корпораций

Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах тся для признания оборудования отечественным. В частности, участники рынка хотят включить в систему принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соб