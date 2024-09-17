Новые мобильные принтеры Dascom доступны российскому потребителю

Компания «Октрон», российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленного интернета вещей, объявил о старте продаж на российском рынке новых мобильных принтеров DP-641 производства Dascom.

DP-641 – компактный и легкий (вес с аккумулятором 790 грамм) мобильный этикеточный термопринтер с разрешением 203 точки/дюйм и скоростью печати до 152,4 мм (6 дюймов) в секунду при ширине печати до 108 мм (4,25 дюйма). Имеет одновременно два интерфейса – Bluetooth 4.5 (5.0) и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Защищен от попадания влаги и пыли по классу IP54. Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,8 метров (6 футов). Литий-ионный аккумулятор емкостью 4400 мА-час обеспечивает непрерывную работу принтера в течение 16-ти часов.

Широкий набор аксессуаров делает использование принтера удобным в мобильных операциях на складах, в магазинах, на производстве, при работе как в помещении, так и на улице – везде, где требуются высокое качество печати и надежность.

Степан Носиков, менеджер по продуктам Dascom компании «Октрон», сказал: «Российский рынок давно ждал такой универсальный и надежный принтер как DP-641. Новая модель имеет модифицированный зажим рулона этикеток, который позволяет легко и быстро устанавливать рулоны различного размера. Доработки выполнены с учетом пожеланий пользователей, что подтверждает гибкость и клиентоориентированность компании Dascom. Цены на новый принтер также порадуют наших клиентов».

В настоящий момент компания «Октрон» предоставляет тестовые образцы. Принтер DP-641 доступен для заказа. Первая поставка на склад планируется в октябре.