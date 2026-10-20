Российский бизнес масштабно закупает подержанные серверы – на новые жалко денег

Российский частный бизнес всего за год почти в полтора раза нарастил объемы закупок подержанных серверов и систем хранения данных иностранных брендов. Предпочтения отдаются предыдущим поколениям. Одна из причин – высокие цены на новые устройства, а также проблемы с их поставками из-за нынешней геополитической обстановки. Почти каждый шестой купленный отечественным бизнесом сервер или СХД – бывший в употреблении.

Серверы пошли по рукам

Российский бизнес резко увеличил закупки восстановленных, то есть бывших в употреблении серверов, в том числе из-за высоких цен на новые устройства, сообщили CNews представители электронной торговой площадки «ТендерПро». Всего за год их было куплено почти в полтора раза больше.

В январе-сентябре 2026 г. количество коммерческих (не государственных) закупок восстановленных серверов подскочило на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Если рассматривать весь объем приобретенных российскими компаниями серверов за отчетный период, то примерно каждый шестой из них, или 16%, оказался подержанным.

Годом ранее этот показатель находился на уровне 11%. Редакция CNews обратилась в «ТендерПро» с вопросом о прогнозах на 2027 г. получила такой ответ: «В 2027 г. можно ожидать дальнейшего роста коммерческих закупок восстановленных серверов. Этому могут способствовать удорожание нового оборудования и стремление компаний оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру. При этом темпы роста могут оказаться ниже, чем в 2026 г. Вероятно, бизнес продолжит использовать смешанную модель обновления инфраструктуры: приобретать новые серверы для критически важных систем, а восстановленное оборудование – для вспомогательных задач, не требующих максимальной производительности. На выбор поставщика будут влиять состояние техники, условия гарантии и доступность комплектующих для обслуживания».

Sergei Starostin / Pexels Российские компании переходят на подержанное серверное оборудование

Не менее активно российский бизнес приобретает и подержанные системы хранения. Число их закупок в январе-сентябре 2026 г. увеличилось на 28% год к году. Также ведутся закупки и восстановленного сетевого оборудования, но «ТендерПро» не приводит данные по нему.

США, Китай и Япония

Закупая подержанные серверы и СХД, российские частные предприятия отдают предпочтение моделям предыдущих поколений. Деньги тратят на устройства, которые прошли диагностику и замену изношенных компонентов. Некоторые также приобретают еще и отремонтированные экземпляры.

Активнее всего в январе-сентябре 2026 г. отечественный бизнес интересовался подержанными серверами трех компаний – американских Dell и Hewlett-Packard Enterprise (HPE), китайской Lenovo и японской Fujitsu. Их доли «ТендерПро» не раскрывает. Все четыре вендора покинули российский рынок в 2022 г., поддержав антироссийские санкции.

Отечественные производители в статистике «ТендерПро» не упомянуты. На вопрос CNews о них представители компании ответили: «В выборке коммерческих тендеров за 2025-2026 гг. не обнаружено закупок б/у серверов или СХД российского производства. Все найденные закупки восстановленной техники относились к иностранным брендам (Dell, HPE, Lenovo и Fujitsu), а отечественные бренды (Yadro, «Гравитон», «Аквариус» и др.) фигурировали исключительно в закупках новой техники».

«Мы не можем раскрывать названия конкретных поставщиков, но можем отметить, что восстановленные серверы поставляют системные интеграторы и торговые компании. Мы не можем раскрывать названия конкретных поставщиков, но можем отметить, что восстановленные серверы поставляют системные интеграторы и торговые компании», – сообщили CNews представители «ТендерПро».



Кто и где

В течение первых трех кварталов 2026 г. наиболее ярко в плане закупок подержанных серверов и СХД себя проявили производственные компании. На них пришлась почти треть всех закупочных процедур такого плана – 32%.

Второе место удерживают логистические компании с долей 19%. Замыкает тройку лидеров строительная отрасль с результатом 15%. В сумме на эти три сферы пришлось 66% всех закупок бывших в употреблении серверов и СХД в январе-сентябре 2026 г.

Если смотреть на этот рынок с точки зрения регионов, то абсолютным лидером здесь является Москва. На столицу пришлось 32% процедур. Северная столица России взяла «серебро» с долей 18%, тогда как «бронза» досталась Свердловской области, у которой 10% рынка. Топ-5 замыкают Ростовская (8%) и Новосибирская (5%) области.

Почему все так

Одна из причин роста интереса российских частных компаний к подержанным серверам и СХД – это деньги, – заявила CNews директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына. Новое «железо» такого плана постоянно дорожает, в том числе и на фоне дефицита комплектующих из-за бума нейросетей. В мире масштабная нехватка процессоров, оперативной памяти, накопителей и видеоускорителей, и все это используется в каждом сервере.

Другая причина – это проблемы с закупками новой техники в результате сложившейся геополитической обстановки. «После ухода части западных производителей компании лишились официальных поставок, гарантии и сервиса от вендора», – добавила Ольга Горчицына.

По ее словам в нынешних условиях полное обновление инфраструктуры многим компаниям невыгодно. «Поэтому бизнес переходит к гибридной модели: для критически важных систем покупает новую технику, а для вспомогательных задач», сказала CNews Ольга Горчицина. «Роль поставщика при этом меняется: фактически он заменяет производителя и сам отвечает за происхождение оборудования и гарантию», – подытожила эксперт.