CRM Клиентоориентированность Клиентоориентированный сервис Клиентоцентричность
CRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 891 6
|Чаркин Евгений 278 5
|Путин Владимир 3035 4
|Благирев Вячеслав 15 4
|Кузякин Дмитрий 23 4
|Мельников Александр 79 4
|Березин Максим 100 4
|Илюхин Олег 17 4
|Фищук Борис 5 4
|Затуловский Аркадий 16 3
|Висящев Андрей 64 3
|Рустамов Рустам 358 3
|Мухин Максим 18 3
|Чернышенко Дмитрий 544 3
|Фомичев Андрей 71 3
|Кравченко Денис 25 3
|Алексеенко Андрей 10 2
|Волков Анатолий 10 2
|Семенов Александр 142 2
|Лядов Михаил 11 2
|Прянишников Николай 289 2
|Чиков Сергей 18 2
|Потапов Владимир 41 2
|Степанов Сергей 24 2
|Израйлев Иван 11 2
|Белоусов Максим 100 2
|Попов Андрей 100 2
|Еремеев Сергей 25 2
|Коровкин Владимир 16 2
|Сухотина Ксения 26 2
|Киричек Алексей 66 2
|Шеин Валерий 18 2
|Медведев Дмитрий 1646 2
|Евтушенко Алексей 40 2
|Гоков Дмитрий 33 2
|Сухов Алексей 10 2
|Мизун Даниил 10 2
|Козерод Сергей 38 2
|Абакумов Евгений 185 2
|Сотин Денис 205 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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