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Индексная книга (каталог) CNews*
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CRM Клиентоориентированность Клиентоориентированный сервис Клиентоцентричность



06.06.2024 Партнерство РЖД и холдинга «Т1» улучшит веб-сервисы перевозчика 1

24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne 1

08.05.2024 HRlink подключил в платформе кадрового ЭДО 4,5 тыс. сотрудников сети аптек «Максавит» 1

02.05.2024 «Первый Бит» обезопасил кадровый учет оптовой компании «Инокстрейд» 1

19.04.2024 «Росатом» завершил процедуру переименования дивизиона, работающего в сфере развития инфраструктуры и цифровизации городской среды 1

18.04.2024 ГК Softline реализовала проект по поставке компьютерного оборудования для сети аптек «Гармония здоровья» 1

15.04.2024 Мария Захарова -

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

 1

05.04.2024 Определены дальнейшие этапы запуска АИС страхования 1

03.04.2024 «Ростелеком» и «Теком» объявили о совместном проекте по контролю качества медиафайлов 1

27.02.2024 Группа «Ситиматик» продолжает повышать качество обслуживания абонентов 1

26.02.2024 Повысить чек на 18%: как цифровые платформы для маркетинга решают задачи ритейла 1

19.02.2024 Арсений Федоткин, Selecty: Спрос на ИТ-специалистов будет расти, несмотря на активное внедрение ИИ 1

14.12.2023 ADG group перенесла всю ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud 1

27.11.2023 В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка 1

20.11.2023 Сергей Четвертаков, Prof IT — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах 1

08.11.2023 Как выбрать подходящую CRM-платформу для бизнеса: 5 критериев 1

28.09.2023 Татьяна Славкина -

Татьяна Славкина, Cloud.ru: Мы внедрили умную языковую модель, которая позволяет экономить до 20% рабочего времени

 1

31.07.2023 Wildberries подвел итоги бесплатной программы поддержки «слабых» партнерских пунктов выдачи с низким рейтингом 1

26.07.2023 Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция 1

11.07.2023 «Корус консалтинг» разработала CRM-систему для Energon 1

10.07.2023 Компания «Эмбер» разработала омниканальный онлайн-центр обработки обращений клиентов для Энергосбытовой компании «Восток» 1

07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1

05.07.2023 Облачный провайдер Serverspace открывает представительство в Турции 1

04.07.2023 Что такое решения класса mediation и чем они могут пригодиться бизнесу? 1

30.06.2023 Wave Service и «Элма групп» сообщают о старте сотрудничества 1

19.06.2023 ГК «КОРУС Консалтинг» примет участие в мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 2

13.06.2023 Олег Сенчук -

Олег Сенчук, Лига Цифровой Экономики: Маркетплейсы стали главным драйвером электронной коммерции

 1

01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики 1

30.05.2023 Клиентский портфель Stack Group вырос на 46% по итогам 2022 года 1

11.05.2023 Сергей Тиняков -

Сергей Тиняков, Лига Цифровой Экономики: Ритейл погружается в смартфоны клиентов

 1

02.05.2023 HFLabs выпустил «Маскировщик» — новый продукт для обезличивания персональных данных 1

28.04.2023 DPD автоматизировала работу с обращениями бизнеса 1

25.04.2023 CTI провел опрос клиентов и партнеров о технологиях, применяемых в контактных центрах 1

15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1

14.02.2023 «Позитрон» выпустит новую линейку отечественной компьютерной техники 1

23.01.2023 ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций? 1

19.01.2023 «Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения 1

03.11.2022 Языки программирования, системная архитектура и знание «1С» – работодатели назвали самые важные hard skills 1

13.10.2022 CTI и BSS заключили партнерское соглашение 1

06.10.2022 «Интеррос» стал стратегическим инвестором компании BestDoctor 1


Публикаций - 287, упоминаний - 291

CRM и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6575 28
Microsoft Corporation 24271 28
7853 26
SAP SE 5164 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8529 19
IBM - International Business Machines Corp 9381 16
Ростелеком 10941 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11430 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2108 11
Крок - Croc 1768 11
Цифра ГК 2326 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 9
Yandex - Яндекс 6745 9
Oracle Siebel Systems 506 8
Google LLC 11512 8
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 239 7
Huawei 3771 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1436 7
Dell EMC 4990 7
Telegram Group 1622 6
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 356 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1242 6
Naumen - Наумен 585 6
Прогноз 1600 6
МегаФон 8166 6
Softline - Софтлайн 2510 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1050 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1595 5
Cisco Systems 5046 5
Intel Corporation 12001 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3170 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 633 5
Корус Консалтинг ГК 1177 5
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 92 5
SAS Institute 955 5
Ланит - Норбит - Norbit 350 5
HP Inc. 5643 5
VK - Mail.ru Group 3307 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6824 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2698 15
РЖД - Российские железные дороги 1831 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 896 8
ВТБ - ВТБ24 662 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6863 8
Альфа-Банк 1704 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 961 7
Газпром ПАО 1288 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1867 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 160 5
X5 Group - Перекрёсток 509 5
Visa International 1936 5
Почта России ПАО 2048 5
Пробизнесбанк АКБ 134 5
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1540 4
СДМ-Банк 62 4
Связной ГК 1361 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 4
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 184 3
ПГК - Первая грузовая компания 196 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1187 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 463 3
Citi - Citibank - Ситибанк 317 3
НСПК - Национальная система платежных карт 764 3
МКБ - Московский кредитный банк 546 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 214 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 437 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2123 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 422 3
Русский стандарт Банк 419 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 289 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10907 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4808 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5648 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4458 9
Федеральное казначейство России 1687 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3667 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2453 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4273 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1866 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1323 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3001 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 219 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2924 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1328 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2720 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1856 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2349 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2627 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 144 2
Судебная власть - Judicial power 2242 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5240 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1321 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 135 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 751 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 717 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3191 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 943 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1039 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 879 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 290 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 770 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 643 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 219 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1789 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 422 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3177 1
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Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 5
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3075 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 946 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2212 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6934 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1345 4
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Ближний Восток 2880 8
Азия - Азиатский регион 5359 7
Европа Восточная 3046 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3746 6
Земля - планета Солнечной системы 10240 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2759 6
Россия - СФО - Новосибирск 4101 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1822 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2811 5
Америка - Американский регион 2120 5
Турция - Турецкая республика 2274 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2322 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1003 5
Африка - Африканский регион 3409 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2991 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13177 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2696 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 795 4
Финляндия - Финляндская Республика 3565 4
Швеция - Королевство 3592 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2934 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3298 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 812 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1346 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 800 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2127 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46175 120
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48738 64
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22895 63
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12546 47
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13090 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5411 36
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5186 32
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10517 30
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17397 27
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