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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168683
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Трушков Роман



14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
03.09.2024 Опрос ИT-руководителей: что мешает банкам выстроить единую систему цифровых решений 1
16.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Трушков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 390 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 49 3
Терн ГК - Tern Group 77 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Dynamika - Динамика 24 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 1
8259 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
Broadcom - VMware 2365 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 453 3
Абсолют Банк 231 3
Синара Банк - ДелоБанк 36 3
Альфа-Банк 1775 2
Русский стандарт Банк 444 1
Фора Банк 57 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
ID Finance - IDF Eurasia 10 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13621 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 758 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2475 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1082 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 822 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66542 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10258 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30895 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 744 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2962 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4029 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1193 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 319 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2783 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1306 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1898 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11081 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3089 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4181 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 431 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 207 1
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 16 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 354 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1038 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 670 1
Linux OS 10005 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Петелин Николай 6 3
Горошко Евгений 3 3
Вандышев Дмитрий 3 3
Куракина Анастасия 3 3
Федоров Константин 7 3
Сварник Павел 20 2
Юринская Ольга 3 2
Данилова Алина 2 2
Борискин Александр 12 1
Тульчинский Станислав 57 1
Гребеник Геннадий 38 1
Семенников Антон 7 1
Балдин Даниил 5 1
Бакланов Станислав 2 1
Григорук Александр 1 1
Мезенцев Александр 16 1
Батай Илья 55 1
Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 9 1
Федечкин Эдуард 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 145110 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48208 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4844 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24214 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 314 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6722 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3178 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 935 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 861 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 670 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29233 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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