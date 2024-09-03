Опрос ИT-руководителей: что мешает банкам выстроить единую систему цифровых решений

Финтех-компания Dynamika провела опрос клиентов и выявила препятствия, которые мешают банкам выстроить внедрение цифровых решений в единую систему. Среди них – недостаток квалифицированных кадров, низкая конкуренция в отдельных сегментах рынка, а также продуктовое мышление менеджеров, победить которое сложнее всего.

Большинство крупных и средних российских банков достигли определенных успехов в цифровой трансформации: внедрили цифровые продукты для отдельных бизнес-процессов. Чаще всего это обслуживание в офисе, кредитование, перевод документов в цифровой вид, удаленное обслуживание. В то же время, менеджеры финансовых учреждений понимают, что необходимо менять подход и переходить от «заплаток» на цифровом ландшафте к системной «сквозной» автоматизации всего бизнеса с учетом клиентского пути.

Ольга Лебедева, СPO компании Dynamika: «Общаясь с банками, мы часто видим, что клиентский путь «рисуется» в рамках конкретного бизнес-процесса, например, кредитования или обслуживания в офисе. Но клиентский путь в банке — кросс-бизнесовый, соответственно и цифровая трансформация должна строиться на сквозных бизнес-процессах, охватывать все точки касания клиента».

«Современный цифровой банк – это банк, обеспечивающий сквозную автоматизацию всех процессов оптимальным образом. Требование клиента по скорости совершения операций уже давно из категории пожеланий перешло в разряд обязательных условий», - сказал ИТ-директор банка «Синара» Илья Батай. Именно сквозная автоматизация приведет к повышению технологичности и масштабируемости, и, как следствие, снижению суммарных затрат, отметил эксперт.

Какие препятствия отмечают банки на пути системной цифровой трансформации:

Недостаток кадров

Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов «Абсолют Банка»: «На рынке до сих пор не хватает экспертизы на стыке бизнеса и ИT. Но она как раз рождается в том числе в банках, в силу их активной трансформации. В процессе реализации новых технологичных банковских кейсов кристаллизуются уникальные специалисты такого рода. Пока что их немного, а их зарплатные ожидания высоки. Соответственно есть активный запрос на подготовку таких специалистов. Присутствие таких людей в компании косвенно увеличивает ее капитализацию».

Недостаток решений в отдельных сегментах рынка

Роман Трушков сообщил, что «Абсолют Банку», внедряя цифровые продукты для корпоративного кредитования, пришлось выбирать из ограниченного числа российских решений, предназначенных для этой сферы. «Чем меньше конкуренция – тем ниже скорость развития, инвестирования в платформы, расширение их функционала. И второй риск – это ценообразование, который тоже связан с ограниченным кругом подрядчиков», - сказал топ-менеджер.

Не оптимизированные организационные процессы

Александр Мезенцев, директор по информационным технологиям АО «Свой Банк» (финтех-группа IDF Eurasia): «Неоптимальные процессы приводят к проблемам с запуском новых продуктов из-за наличия устаревших систем и неэффективных процедур. Это увеличивает себестоимость процессов, что в свою очередь вызывает финансовые вопросы и ведет к сокращению затрат. Кроме того, рост объема ручного труда в бэк-офисе замедляет работу и снижает качество обслуживания клиентов. Таким образом, оптимизация процессов позволяет не только сократить затраты, но и повысить общую производительность».

Необходимость трансформации мышления

Илья Батай, банк «Синара»: «Самые серьезные сложности связаны с непрерывным потоком изменений. Agile-подходы позволяют адаптироваться к ним налету, но при внедрении больших долгосрочных проектов (более полугода) управление изменениями требований, отслеживание тенденций и технологий на рынке и в законодательстве становится отдельным видом искусства».

Необходимость импортозамещения

Ольга Лебедева, Dynamika: «Импортозамещение и отказ от иностранного ПО существенно повлияли на стратегию цифрового развития любого банка. Часть бюджетов на развитие уходит сейчас на формирование цифровой независимости банков. Важно найти правильный баланс между выполнением требований регулятора, защитой своей инфраструктуры и внедрением цифровых инноваций»

Одним из ответов рынка финтеха на вызов формирования единой цифровой среды с учетом пути клиента может стать создание единой цифровой платформы, на которой выстраиваются сквозные бизнес-процессы. Именно в этом направлении двигается сегодня рынок финтеха.