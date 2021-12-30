Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 85106
ИКТ 7485
Организации 5612
Ведомства 1297
Ассоциации 632
Технологии 2767
Системы 16416
Персоны 30337
География 1455
Статьи 1059
Пресса 841
ИАА 575
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1391
Мероприятия 807

CIO Chief Information Officer ИТ-директор Директор по информационным технологиям Information Technology Director

CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director


30.12.2021 Александр Соколовский -

Моя задача убить классические ИТ
24.12.2021 CNews выпустил рейтинг региональных ИТ-чиновников России по доходам
Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора
30.11.2021 Исследование: российский крупный бизнес не спешит переходить на Wi-Fi 6
24.11.2021 Исследование IBM: ИТ-директора укрепляют свое влияние в компаниях по мере роста значимости информационных технологий
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться
21.10.2021 CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется
09.07.2021 В Navicon назначен ИТ-директор
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения
31.05.2021 Максим Тикуркин -

ИТ-директора научились повышать эффективность сотрудников без увеличения бюджетов
15.04.2021 CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях?
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского
29.12.2020 Олег Коверзнев, Yandex.Cloud -

Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам
19.11.2020 9 вещей про ИИ, которые необходимо знать ИТ-директору
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку
28.10.2020 Пандемия стимулирует спрос на искусственный интеллект
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного

Публикаций - 3345, упоминаний - 5464

CIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 523
IBM - International Business Machines Corp 8941 314
SAP SE 4595 229
Oracle Corporation 6035 224
6072 199
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 169
Крок - Croc 1616 134
HP Inc. 5313 133
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 125
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 123
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 119
Softline - Софтлайн 1870 117
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 109
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 101
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 96
Cisco Systems 4720 95
Dell EMC 4736 92
VMware 2025 91
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 88
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 87
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 87
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 83
Google LLC 10352 80
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 78
Intel Corporation 11262 74
Citrix Systems 744 74
Amazon Inc - Amazon.com 2650 73
VK - Mail.ru Group 3057 72
Cinimex - Синимекс 170 68
Программный продукт ГК 3960 67
Yandex - Яндекс 5015 63
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 61
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 55
Apple Inc 10683 52
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 51
АйТи 1179 49
HP - Hewlett-Packard 3567 49
Adobe Systems 1443 47
Naumen - Наумен 461 46
Huawei 3222 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 305
РЖД - Российские железные дороги 1458 220
Альфа-Банк 1476 201
X5 Group 709 183
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 180
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 168
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 140
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 135
Почта России ПАО 1853 134
ГПБ - Газпромбанк 842 118
ПСБ - Промсвязьбанк 682 116
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 113
Societe Generale - Росбанк 438 107
Аэрофлот - Aeroflot 648 89
Ингосстрах СПАО 301 88
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 79
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 67
ПГК - Первая грузовая компания 117 67
Mary Kay - Мэри Кэй 88 65
Газпром нефть 439 64
Открытие ФК 2713 64
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 61
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 61
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 59
АльфаСтрахование СГ 241 58
Новард УК - Novard 71 56
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 56
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 54
ВТБ - ВТБ24 658 54
Черкизово ГК 74 53
Сургутнефтегаз - СНГ 193 50
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 47
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 46
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 44
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 44
Росводоканал 69 42
МКБ - Московский кредитный банк 333 42
Открытие ФК - Росгосстрах 266 42
Русагро Группа Компаний 182 42
МТС банк 290 41
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 582
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 274
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 168
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 157
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 127
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 105
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 105
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 101
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 101
Федеральное казначейство России 1345 99
Правительство РФ 8292 79
Президент Российской Федерации 3770 78
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 73
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 67
Правительство Москвы 1640 61
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 50
Счётная палата РФ 628 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 36
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 33
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 30
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 27
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 25
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 25
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 21
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 21
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 21
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 20
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 19
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 17
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 15
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 15
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 30
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 26
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 20
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 10
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 10
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 7
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 7
АРБ - Ассоциация российских банков 176 7
Linux Foundation 167 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 5
Web development - Веб-разработка 0 5
4CIO 16 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 2
ЛДПР 98 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 1261
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 774
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 515
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 510
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 440
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 390
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 364
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 327
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 299
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 250
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 242
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 227
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 219
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 189
Мобильное приложение - Mobile app 4966 183
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 177
Big Data - Большие данные 3520 177
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 176
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 174
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 166
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 157
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 156
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 155
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 155
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 138
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 137
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 132
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 123
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 123
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 116
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 109
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 107
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 107
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 104
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 96
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 94
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 94
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 94
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 93
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 416 88
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 113
Microsoft Windows 2000 2856 108
Google Android 11959 87
Microsoft Office 3247 83
Microsoft SQL Server 1416 77
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 70
Microsoft Windows 10 11713 67
Linux OS 7669 64
1С:ERP Управление предприятием 268 60
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 57
Microsoft Azure 1276 56
Microsoft Office 365 834 51
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 49
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 47
Apple iOS 6422 43
Oracle Java - язык программирования 2554 42
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 31
Apple iPad 3663 30
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 29
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 28
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 28
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 27
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 27
Microsoft Windows 7 1780 26
Microsoft Exchange 1222 26
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 25
Microsoft SharePoint Server 600 24
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 23
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 23
Microsoft Skype 1940 23
Microsoft Dynamics 893 23
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 22
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 21
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 21
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 194 20
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 20
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 19
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 19
Intel x86 - архитектура процессора 1391 18
Чаркин Евгений 203 154
Шевченко Владимир 138 109
Натрусов Артем 142 102
Ермолаев Артем 348 91
Козлов Михаил 167 81
Шадаев Максут 460 78
Сотин Денис 106 78
Серова Елена 317 71
Нестеров Алексей 84 71
Абакумов Евгений 110 70
Урьяс Вадим 82 70
Гуральников Сергей 162 68
Клепиков Алексей 80 66
Богданов Кирилл 110 66
Левиков Антон 68 58
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 57
Широких Алексей 71 56
Дьяченко Валерий 70 56
Евраев Михаил 228 55
Садовенко Илья 63 55
Прохоров Фёдор 81 54
Лигачев Глеб 61 54
Беляев Владислав 66 53
Бойко Елена 174 53
Аншина Марина 76 52
Богачев Игорь 174 52
Меднов Сергей 121 50
Сафронов Юрий 67 48
Шипов Савва 74 48
Белоусов Максим 73 46
Мацоцкий Сергей 173 45
Попов Андрей 80 45
Прохорова Алла 48 45
Халматов Максим 48 45
Гимранов Ринат 62 43
Рыстенко Михаил 61 43
Меньшов Кирилл 75 43
Попов Алексей 329 43
Аксаков Анатолий 104 43
Козырев Алексей 274 42
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1731
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1002
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 447
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 409
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 302
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 155
Европа Восточная 2927 141
Европа 12319 130
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 130
Германия - Федеративная Республика 8903 90
Украина 6212 84
Азия - Азиатский регион 3803 81
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 78
Казахстан - Республика 4467 77
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 75
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 65
Беларусь - Белоруссия 3525 53
Франция - Французская Республика 5665 50
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 45
Земля - планета Солнечной системы 7427 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 42
Россия - СФО - Новосибирск 3269 41
Индия - Республика 4263 41
Япония 10069 40
Африка - Африканский регион 2928 40
Австралия - Австралийский Союз 2791 39
Бразилия - Федеративная Республика 1945 37
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 34
Испания - Королевство 2917 33
Россия - УФО - Челябинская область 932 32
Ближний Восток 2549 31
Европа Западная 1329 30
Грузия 1064 29
Америка 2011 28
Италия - Итальянская Республика 3310 27
Канада 3319 24
Россия - ЦФО - Калужская область 767 24
Россия - ПФО - Казань 2085 23
Турция - Турецкая республика 1708 23
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1258
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1127
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 457
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 447
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 385
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 267
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 230
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 161
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 134
Аутсорсинг 1351 126
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 126
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 108
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 96
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 94
Юриспруденция 1629 64
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 51
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 51
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 50
Экономический эффект 694 49
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 49
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 49
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 46
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 45
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 42
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 41
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 37
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 37
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 34
Информационное общество - Государственная программа 1238 29
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 27
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 26
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 26
Инсорсинг - Инхаус 88 26
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 25
Образование в России 460 24
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 22
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 318
CNews Инноваторы 39 38
TAdviser - Центр выбора технологий 243 25
Silicon.com 354 18
ComputerWorld 139 17
CNews TV 524 17
Открытые системы ИД 160 16
InformationWeek 231 14
Intelligent Enterprise 27 13
Forbes - Форбс 591 12
Apps4All 26 10
PCweek 30 9
Компьютерра 38 9
Эксперт ГК 13 9
Ведомости 375 8
Silicon 459 8
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 8
IDG - International Data Group 97 7
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
Мобильные системы 94 5
ZDnet 584 5
ComNews - Медиа-бизнес 89 5
Rambler - Секрет фирмы 30 4
Планета Интернет 4 4
Fortune 196 4
WSJ - The Wall Street Journal 1225 4
InfoWorld 56 4
Wikipedia - Википедия 413 4
The Register 1286 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 4
CNET - Издание 1580 4
The Economist 43 4
PC Magazine - PCMag 77 3
Будущее России. Национальные проекты 13 3
Vnunet 225 3
The Washington Post 298 3
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 3
Банки.ру - Banki.ru 44 3
Gartner - Гартнер 3301 260
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 211
IDC - International Data Corporation 4671 198
Forrester Research 810 60
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 27
Vanson Bourne 48 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 15
CNews Инновация года - награда 41 15
Fortune Global 500 280 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 10
Juniper Research 468 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 8
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 19 7
Markets&Markets Research 97 6
The Economist Intelligence Unit 41 5
Forbes Insights 14 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 5
Yankee Group 166 5
Fortune Global 100 138 4
Frost & Sullivan 199 4
BCG - Boston Consulting Group 85 4
Moody's Investors Service 135 4
Forrester Wave 31 4
IDC Russia - IDC Россия 161 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
Медиалогия 48 3
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 3
Dimensional Research 12 3
451 Research Group 87 3
IHS iSuppli 390 2
HFS Research 33 2
IBM Institute for Business Value 23 2
Microsoft Research 128 2
In-Stat 81 2
CNews SaaS рейтинг 22 2
Aberdeen Group 48 2
CNews Рынок ИТ-услуг 34 2
CNews Облачные сервисы 22 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 30
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 13
РАН - Российская академия наук 1397 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 7
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 6
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 5
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 20 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 4
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 4
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 3
Softline - Академия АйТи 55 3
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 3
АИС - Академия информационных систем 56 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 18 3
ГУУ - Государственный университет управления 47 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 2
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 377
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 317
CNews AWARDS - награда 347 186
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 47
CNews FORUM Кейсы 53 38
CNews APPWards 36 32
CNews Баттл 39 25
Oracle TechForum 25 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 14
itSMF - IT Service Management Forum 28 13
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 12
CNews ИТ-стратегия 14 12
Oracle OpenWorld 65 11
Microsoft Dynamics AX Forum 27 11
1С:ERP Бизнес-форум 12 11
CNews Мисс ИТ России 12 9
Новый год - Новогодние каникулы 0 8
Подмосковные Вечера 7 5
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 26 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 4
CeBIT 454 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 4
IBM Бизнес-Форум 4 3
Hitachi Innovation Day 3 3
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 21 3
IT-Лидер - премия 3 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 3
IT&Security Forum 10 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
Docflow 123 2
Microsoft Imagine Cup 56 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
Information Management Forum 2 2
Чёрная пятница (распродажи) 89 2
Softline IT-галактика 2 2
Fujitsu IT Future 3 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
OSBC - Open Source Business Conference 14 1
VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж

8 лучших сервисов для дизайна на замену Canva: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции
Показать еще