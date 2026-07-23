CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director

ИТ-директоры российских компаний назвали лидера рынка инфраструктурного ПО Что показало исследование В исследовании «Российский рынок инфраструктурного ПО глазами ИТ-директоров» участвовали директоры и руководители ИТ-подразделений компаний из разных отраслей: финансовой, нефтегазовой, строительной, транспортной, медицинской, ритейла, промышленности и др

ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад ОО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»), и с этого момента началась новая история предприятия. Как рассказал ИТ-директор Роман Цыганков на «CNews FORUM Кейсы 2026», в ноябре 2022 г., когда произошла пер

ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов е десятилетиями, а элементная база даже одного изделия — это сотни миллионов деталей. Как рассказал ИТ-директор ОСК Андрей Бреган на «CNews FORUM Кейсы 2026» такие объемы данных требуют особых

K2 Cloud: 69 из 70 ИТ-руководителей признают «кризис железа» и пересматривают инфраструктурную стратегию пока не хватает успешных кейсов, чтобы принять решение о применении», — сказал Александр Изюмский, ИТ-директор АСНА.

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время ня. Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас. Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-к

Уволилась ИТ-директор Минсельхоза России ские процессы, техника и цифровые решения объединены в единую самообучающуюся экосистему управления производством. Карьерный путь Елены Трошиной Елене Трошиной в этом году исполнилось 48 лет. Будущая ИТ-директор родилась на острове Сахалин, закончила Омский государственный педуниверситет по специализации «Экология», следует из ее биографии, размещенной на сайте Минсельхоза. Трошина защитила

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу ых проектов дирекции по ИТ, затем директором по ИТ «ОГК-5» (с 2009 г. «Энел ОГК-5») 2011-2013 гг. — директор по ИТ СО ЕЭС (Системный оператор Единой энергетической системы) 2013-2014 гг. — дире

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время митет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-к

South HUB выяснил, с какими кризисами чаще всего сталкивались ИТ-руководители в 2025 году е давление, управленческая непрозрачность и нагрузка команд стали ключевыми источниками стресса для ИТ-руководителей, следует из опроса, проведенного сообществом South HUB среди C-level и руков

ИТ-директора: «Оптимальным решением в технологическом развитии российских компаний в случае возвращения иностранных вендоров станет гибридная модель “российское плюс западное”» сочетание отечественных решений и зарубежного ПО, считают российские ИТ-директора. Основные причины такого выбора — техническая сложность «отката» к западным решениям и требования регуляторов. Мнение ИТ-руководителей узнал разработчик инфраструктурного ПО Orion soft. В опросе приняли участие 1,1 тыс. представителей топ-менеджмента Enterprise-компаний нефтегазового, промышленного, финансовог

Российские CIO назвали главные вызовы и тренды цифровизации Согласно опросу «Корус Консалтинг» и «Битрикс24», 50% CIO российских компаний уверены, что внедрению ИТ-технологий зачастую мешают старые привычки

ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить уляцию входа в RDP», — рассказал Вадим Желтухин на CNews FORUM. «Боли» российского импортозамещения ИТ-директор назвал две «боли» на пути к технологическому суверенитету. Во-первых, это совмест

«Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя направлении. У компании есть 15 проектов с ИИ разного масштаба, в основном некрупного», — заключил ИТ-директор. CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экс

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте услан Каримов, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов «Еврохима» Евгений Бурченко, ИТ-директор, SOKOLOV Михаил Кудашев, управляющий директор Департамента информационных техноло

ИТ-директором ГК «Интерлизинг» назначен Сергей Захаров х сервисов и обеспечение технологической устойчивости компании. «В условиях стремительного развития цифровых технологий и растущей роли ИТ в финансовом секторе назначение Сергея Захарова на должность ИТ-директора становится ключевым стратегическим шагом для ГК «Интерлизинг». Его опыт и профессионализм помогут нам автоматизировать ключевые бизнес-процессы, внедрять современные цифровые инстр

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 сов банка «Уралсиб» Алексей Буков; руководитель процессного офиса «Комос групп» Александр Щербаков; ИТ-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов. Евге

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая стве РФ, направление «Финансовый менеджмент» 2011–2016 — консультант SAP, группа компаний MAYKOR 2016–2022 — офис управления проектами, CTO X5 Group 2022–2023 — CTO «Оператор Газпром ИД» 2023 по н.в: CIO «О’кей» подробнее CNews: Какие риски безопасности, связанные с внедрением нейросетей, вас больше всего беспокоят? Николай Жаворонков: Во-первых, они связаны с тем, что чувствительная информ

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 25 подтвердили директор департамента информационных технологий компании «Кофемания» Николай Галкин; ИТ-директор Sokolov Михаил Кудашев; директор по развитию искусственного интеллекта Московской

Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 услан Каримов, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов «Еврохима» Евгений Бурченко, ИТ-директор, SOKOLOV Михаил Кудашев, управляющий директор Департамента информационных техноло

Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды Orion soft. Деловую программу завершил круглый стол в формате телеигры «Сто к одному» «”Шкала боли” ИТ-директора: какие сложности видят заказчики российского ПО и как с ними работают». «Боли» б

Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 услан Каримов, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов «Еврохима» Евгений Бурченко, ИТ-директор, SOKOLOV Михаил Кудашев, управляющий директор Департамента информационных техноло

В НСПК вышел новый директор по ИТ е технологической политики импортозамещения, бюджетирование, а также за взаимодействие с регулятором. Имеет более 20 лет опыта в сфере ИТ, включая работу в финансовых организациях. В НСПК вышел новый директор по ИТ «В НСПК я продолжу координировать блок информационных технологий. Это стратегическое направление, требующее непрерывного совершенствования и гармоничного сочетания творчества и т

Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора ниями. Вебинар Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку:рассказывают эксперты и ИТ-директора .ss-form-container { /*margin: 20px 0; background-color: white; padding: 20px 30

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется гений Бурченко, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов, «Еврохим»; Михаил Кудашев, ИТ-директор, Sokolov; Станислав Тульчинский, управляющий директор департамента информационных

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется го холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт пот

Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин» атизация процессов». О результатах внедрения этих технологий в ИТ-инфраструктуру компании рассказал ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 20

Экосистема Digital Q от «Диасофт» включена в карту low-code платформ CIO Navigator Санкт-Петербургский Клуб ИТ-директоров систематизировал low-code платформы и разделил их на группы в зависимости от масштаба бизнеса заказчиков, количества пользователей и типов создаваемых решений. Результаты анализа

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется го холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт пот

«Биннофарм Групп» объявляет о назначении директора по информационным технологиям льности «Приборостроение». Также он имеет степень магистра делового администрирования (EMBA), полученную в Стокгольмской школе экономики. До перехода в компанию «Биннофарм Групп» он занимал должности ИТ-директоров в нескольких крупных российских и международных фармкомпаниях, включая Abbott, AstraZeneca и Stada. Александр обладает обширной экспертизой и опытом в области системного улучшения

«Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы презентации Глеба Лигачева. Несмотря на объективные сложности главное, по мнению Лигачева, – умение ИТ-руководителя найти баланс между амбициями по внедрению нового и необходимостью гарантирова

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года го холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт пот

«Магнит» объявляет о назначении директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech «Магнит» объявляет о назначении Глеба Бурова на позицию директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech. На этой позиции он будет отвечать за развитие рекламной технологической платформы «Магнита», созданной для монетизации цифровых ак

CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время нансов России Елена Громова; директор по информационным технологиям «Силовые машины» Роман Соболев; ит-директор «МСД Фармасьютикалс» Анатолий Обухов; директор по информационным технологиям Росг

24-летнюю тестировщицу ПО назначили ИТ-директором банка Очень молодая ИТ-директор Банк Freedom Bank (Казахстан) нанял на должность директора департамента цифровизации проектов Жизель Жан, которая до этого работала в банке менеджером проектов. На момент назначения

Обычный инженер за 10 минут починил программу на Fortran, над которой программисты бились месяцами, и стал лучшим другом жестокого ИТ-директора его тут же «накричал и принялся угрожать ИТ-директор» (was quickly shouted at and threatened by the IT director). Борис смог сохранить самообладание и попросил у ИТ-директора исходный код прило

ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов Где в России взять сервер для ИИ На CNews FORUM 2024 директор по информационным технологиям компании «Алроса» Вадим Желтухин в своем докладе о пут

Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков Александра Кирьянова Семнадцатый по счету CNews FORUM – крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти – стал рекордным по

CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО оги CNews FORUM 2024 Семнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по

Зарплаты московских ИТ-директоров удвоились и продолжают расти. Программисты тоже не обделены деньгами числе ИТ-профессий – лидеров по наиболее высокому темпу увеличения заработной платы – ИТ-директор (CIO, Chief Information Officer), директор по кибербезопасности, специалист по защите информац