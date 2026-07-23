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Индексная книга (каталог) CNews*
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CIO Chief Information Officer ИТ-директор Директор по информационным технологиям Information Technology Director

CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director

СОБЫТИЯ


23.07.2026 ИТ-директоры российских компаний назвали лидера рынка инфраструктурного ПО

Что показало исследование В исследовании «Российский рынок инфраструктурного ПО глазами ИТ-директоров» участвовали директоры и руководители ИТ-подразделений компаний из разных отраслей: финансовой, нефтегазовой, строительной, транспортной, медицинской, ритейла, промышленности и др
16.07.2026 ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад

ОО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»), и с этого момента началась новая история предприятия. Как рассказал ИТ-директор Роман Цыганков на «CNews FORUM Кейсы 2026», в ноябре 2022 г., когда произошла пер
03.07.2026 ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов

е десятилетиями, а элементная база даже одного изделия — это сотни миллионов деталей. Как рассказал ИТ-директор ОСК Андрей Бреган на «CNews FORUM Кейсы 2026» такие объемы данных требуют особых

02.06.2026 K2 Cloud: 69 из 70 ИТ-руководителей признают «кризис железа» и пересматривают инфраструктурную стратегию

пока не хватает успешных кейсов, чтобы принять решение о применении», — сказал Александр Изюмский, ИТ-директор АСНА.
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

ня. Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас. Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-к
30.04.2026 Уволилась ИТ-директор Минсельхоза России

ские процессы, техника и цифровые решения объединены в единую самообучающуюся экосистему управления производством. Карьерный путь Елены Трошиной Елене Трошиной в этом году исполнилось 48 лет. Будущая ИТ-директор родилась на острове Сахалин, закончила Омский государственный педуниверситет по специализации «Экология», следует из ее биографии, размещенной на сайте Минсельхоза. Трошина защитила
20.04.2026 Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

ых проектов дирекции по ИТ, затем директором по ИТ «ОГК-5» (с 2009 г. «Энел ОГК-5») 2011-2013 гг. — директор по ИТ СО ЕЭС (Системный оператор Единой энергетической системы) 2013-2014 гг. — дире
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

митет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-к
23.01.2026 South HUB выяснил, с какими кризисами чаще всего сталкивались ИТ-руководители в 2025 году

е давление, управленческая непрозрачность и нагрузка команд стали ключевыми источниками стресса для ИТ-руководителей, следует из опроса, проведенного сообществом South HUB среди C-level и руков
14.01.2026 ИТ-директора: «Оптимальным решением в технологическом развитии российских компаний в случае возвращения иностранных вендоров станет гибридная модель “российское плюс западное”»

сочетание отечественных решений и зарубежного ПО, считают российские ИТ-директора. Основные причины такого выбора — техническая сложность «отката» к западным решениям и требования регуляторов. Мнение ИТ-руководителей узнал разработчик инфраструктурного ПО Orion soft. В опросе приняли участие 1,1 тыс. представителей топ-менеджмента Enterprise-компаний нефтегазового, промышленного, финансовог
16.12.2025 Российские CIO назвали главные вызовы и тренды цифровизации

Согласно опросу «Корус Консалтинг» и «Битрикс24», 50% CIO российских компаний уверены, что внедрению ИТ-технологий зачастую мешают старые привычки

27.11.2025 ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить

уляцию входа в RDP», — рассказал Вадим Желтухин на CNews FORUM. «Боли» российского импортозамещения ИТ-директор назвал две «боли» на пути к технологическому суверенитету. Во-первых, это совмест
26.11.2025 «Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя

направлении. У компании есть 15 проектов с ИИ разного масштаба, в основном некрупного», — заключил ИТ-директор. CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экс
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

услан Каримов, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов «Еврохима» Евгений Бурченко, ИТ-директор, SOKOLOV Михаил Кудашев, управляющий директор Департамента информационных техноло
15.10.2025 ИТ-директором ГК «Интерлизинг» назначен Сергей Захаров

х сервисов и обеспечение технологической устойчивости компании. «В условиях стремительного развития цифровых технологий и растущей роли ИТ в финансовом секторе назначение Сергея Захарова на должность ИТ-директора становится ключевым стратегическим шагом для ГК «Интерлизинг». Его опыт и профессионализм помогут нам автоматизировать ключевые бизнес-процессы, внедрять современные цифровые инстр
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

сов банка «Уралсиб» Алексей Буков; руководитель процессного офиса «Комос групп» Александр Щербаков; ИТ-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов. Евге
08.10.2025 Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

стве РФ, направление «Финансовый менеджмент» 2011–2016 — консультант SAP, группа компаний MAYKOR 2016–2022 — офис управления проектами, CTO X5 Group 2022–2023 — CTO «Оператор Газпром ИД» 2023 по н.в: CIO «О’кей» подробнее CNews: Какие риски безопасности, связанные с внедрением нейросетей, вас больше всего беспокоят? Николай Жаворонков: Во-первых, они связаны с тем, что чувствительная информ
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

25 подтвердили директор департамента информационных технологий компании «Кофемания» Николай Галкин; ИТ-директор Sokolov Михаил Кудашев; директор по развитию искусственного интеллекта Московской
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025

услан Каримов, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов «Еврохима» Евгений Бурченко, ИТ-директор, SOKOLOV Михаил Кудашев, управляющий директор Департамента информационных техноло
26.09.2025 Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды

Orion soft. Деловую программу завершил круглый стол в формате телеигры «Сто к одному» «”Шкала боли” ИТ-директора: какие сложности видят заказчики российского ПО и как с ними работают». «Боли» б
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025

услан Каримов, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов «Еврохима» Евгений Бурченко, ИТ-директор, SOKOLOV Михаил Кудашев, управляющий директор Департамента информационных техноло
15.09.2025 В НСПК вышел новый директор по ИТ

е технологической политики импортозамещения, бюджетирование, а также за взаимодействие с регулятором. Имеет более 20 лет опыта в сфере ИТ, включая работу в финансовых организациях. В НСПК вышел новый директор по ИТ «В НСПК я продолжу координировать блок информационных технологий. Это стратегическое направление, требующее непрерывного совершенствования и гармоничного сочетания творчества и т
Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора

ниями.    Вебинар Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку:рассказывают эксперты и ИТ-директора .ss-form-container { /*margin: 20px 0; background-color: white; padding: 20px 30
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

гений Бурченко, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов, «Еврохим»; Михаил Кудашев, ИТ-директор, Sokolov; Станислав Тульчинский, управляющий директор департамента информационных
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

го холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт пот
01.09.2025 Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин»

атизация процессов». О результатах внедрения этих технологий в ИТ-инфраструктуру компании рассказал ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 20
29.08.2025 Экосистема Digital Q от «Диасофт» включена в карту low-code платформ CIO Navigator

Санкт-Петербургский Клуб ИТ-директоров систематизировал low-code платформы и разделил их на группы в зависимости от масштаба бизнеса заказчиков, количества пользователей и типов создаваемых решений. Результаты анализа

13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

го холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт пот
08.08.2025 «Биннофарм Групп» объявляет о назначении директора по информационным технологиям

льности «Приборостроение». Также он имеет степень магистра делового администрирования (EMBA), полученную в Стокгольмской школе экономики. До перехода в компанию «Биннофарм Групп» он занимал должности ИТ-директоров в нескольких крупных российских и международных фармкомпаниях, включая Abbott, AstraZeneca и Stada. Александр обладает обширной экспертизой и опытом в области системного улучшения
21.07.2025 «Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы

презентации Глеба Лигачева. Несмотря на объективные сложности главное, по мнению Лигачева, – умение ИТ-руководителя найти баланс между амбициями по внедрению нового и необходимостью гарантирова
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

го холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт пот
10.06.2025 «Магнит» объявляет о назначении директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech

«Магнит» объявляет о назначении Глеба Бурова на позицию директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech. На этой позиции он будет отвечать за развитие рекламной технологической платформы «Магнита», созданной для монетизации цифровых ак
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

нансов России Елена Громова; директор по информационным технологиям «Силовые машины» Роман Соболев; ит-директор «МСД Фармасьютикалс» Анатолий Обухов; директор по информационным технологиям Росг
15.01.2025 24-летнюю тестировщицу ПО назначили ИТ-директором банка

Очень молодая ИТ-директор Банк Freedom Bank (Казахстан) нанял на должность директора департамента цифровизации проектов Жизель Жан, которая до этого работала в банке менеджером проектов. На момент назначения
20.12.2024 Обычный инженер за 10 минут починил программу на Fortran, над которой программисты бились месяцами, и стал лучшим другом жестокого ИТ-директора

его тут же «накричал и принялся угрожать ИТ-директор» (was quickly shouted at and threatened by the IT director). Борис смог сохранить самообладание и попросил у ИТ-директора исходный код прило
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов

Где в России взять сервер для ИИ На CNews FORUM 2024 директор по информационным технологиям компании «Алроса» Вадим Желтухин в своем докладе о пут
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков

Александра Кирьянова Семнадцатый по счету CNews FORUM – крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти – стал рекордным по

19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО

оги CNews FORUM 2024 Семнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по

06.11.2024 Зарплаты московских ИТ-директоров удвоились и продолжают расти. Программисты тоже не обделены деньгами

числе ИТ-профессий – лидеров по наиболее высокому темпу увеличения заработной платы – ИТ-директор (CIO, Chief Information Officer), директор по кибербезопасности, специалист по защите информац
06.11.2024 Исследование SuperJob: зарплаты ИТ-директоров за 5 лет выросли более чем в 2 раза, за год — на 18%

арплаты junior-специалистов практически не растут, а по отдельным позициям есть отрицательная динамика. В топ-5 профессий, показавших наиболее высокий темп прироста средних зарплат в ИТ за год, вошли CIO, директор по кибербезопасности, специалист по защите информации, программист C++ и тестировщик ПО. Темп прироста средней рыночной зарплаты у директоров по ИТ составил 18,2% за год. У специа

Публикаций - 6594, упоминаний - 11506

CIO и организации, системы, технологии, персоны:

9594 778
Microsoft Corporation 25775 761
SAP SE 5601 488
Oracle Corporation 7074 421
IBM - International Business Machines Corp 9699 419
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 363
Ростелеком 10948 348
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 283
Крок - Croc 1964 245
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 231
Softline - Софтлайн 3743 224
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 211
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 210
HP Inc. 5883 204
МегаФон 10742 201
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 182
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 174
Broadcom - VMware 2610 171
Cisco Systems 5372 168
Diasoft - Диасофт 1144 165
Dell EMC 5180 154
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 153
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 150
Google LLC 12688 144
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 141
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 138
Yandex - Яндекс 9216 137
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 135
АйТи 1519 117
Citrix Systems 868 112
Intel Corporation 12811 111
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 108
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 103
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 102
Naumen - Наумен 752 101
Amazon Inc - Amazon.com 3277 101
VK - Mail.ru Group 3602 96
Directum - Директум 1268 95
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 94
Газинформсервис - ГИС 496 93
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 545
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 407
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 382
РЖД - Российские железные дороги 2096 353
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 297
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 285
Альфа-Банк 1979 280
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 277
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 269
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 267
ГПБ - Газпромбанк 1273 255
Почта России ПАО 2370 251
МКБ - Московский кредитный банк 657 234
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 233
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 227
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 202
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 196
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 180
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 171
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 171
Ингосстрах СПАО 478 167
ПСБ - Промсвязьбанк 963 159
Русагро Группа Компаний 379 154
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 152
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 152
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 151
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 146
Газпром нефть 725 146
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 140
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 138
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 137
Северсталь ПАО - Severstal 629 135
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 134
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 125
Сургутнефтегаз - СНГ 288 123
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 113
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 108
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 106
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 104
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 101
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 696
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 433
Федеральное казначейство России 1949 353
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 297
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 267
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 243
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 231
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 225
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 193
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 186
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 177
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 166
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 154
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 154
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 150
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 140
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 120
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 92
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 86
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 78
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 76
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 75
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 75
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 74
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 71
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 70
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 68
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 67
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 61
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 54
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 53
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 53
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 52
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 52
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 52
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 52
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 50
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 49
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 45
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 44
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 77
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 54
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 41
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 39
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 34
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 29
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 28
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 25
Ассоциация менеджеров 107 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 16
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 15
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 15
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 15
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 15
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 13
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 10
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 10
4CIO 20 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 9
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 7
Apache Software Foundation - ASF 231 7
OSI - Open Source Initiative 80 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 7
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 6
Российский клуб финансовых директоров 32 6
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 6
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 5
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 5
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3640
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1930
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1841
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1826
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1586
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1375
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1357
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1196
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1046
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1034
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 929
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 919
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 823
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 811
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 747
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 717
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 662
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 654
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 636
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 608
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 605
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 603
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 602
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 596
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 580
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 570
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 523
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 491
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 446
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 439
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 400
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 395
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 385
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 382
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 231
Linux OS 11533 212
Microsoft Windows 16882 211
1С:ERP Управление предприятием 841 180
Microsoft Office 4170 152
Google Android 15243 147
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 137
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 126
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 117
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 117
НКТ - Р7-Офис 543 116
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 116
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 111
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 104
Microsoft Azure 1526 104
Microsoft Windows 2000 8678 100
Новые облачные технологии - МойОфис 958 100
Apple iOS 8583 99
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 99
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 98
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 93
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 93
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 90
Oracle Java - язык программирования 3469 85
Microsoft Office 365 1042 85
Microsoft Dynamics 1197 84
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 83
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 81
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 80
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 79
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 78
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 77
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 71
Apple iPhone 6 4861 69
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 66
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 64
Apple iPad 4011 58
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 58
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 56
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 56
Шадаев Максут 1210 340
Натрусов Артем 313 301
Чаркин Евгений 317 272
Сотин Денис 216 198
Абакумов Евгений 227 193
Козак Николай 209 166
Нестеров Алексей 175 163
Ульянов Николай 176 152
Ермолаев Артем 379 148
Серова Елена 320 142
Сергеев Сергей 179 139
Шевченко Владимир 153 129
Галкин Николай 140 124
Лигачев Глеб 120 115
Бурилов Андрей 117 115
Суровец Дмитрий 115 114
Гимранов Ринат 126 110
Клепиков Алексей 121 107
Козырев Алексей 328 107
Кирьянова Александра 169 107
Гуральников Сергей 164 107
Демидов Сергей 129 104
Врацкий Андрей 175 102
Белоусов Максим 109 99
Козлов Михаил 182 99
Михалев Евгений 98 97
Путятинский Сергей 112 97
Урусов Виктор 157 97
Евраев Михаил 266 96
Дьяченко Валерий 96 94
Меденцев Константин 106 94
Урьяс Вадим 98 93
Воронин Павел 196 92
Тульчинский Станислав 93 90
Албычев Александр 168 88
Глазков Александр 151 86
Лысенко Эдуард 317 82
Шипов Савва 102 82
Богданов Кирилл 112 81
Бойко Елена 152 81
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