Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CIO Chief Information Officer ИТ-директор Директор по информационным технологиям Information Technology Director
Публикаций - 3345, упоминаний - 5464
CIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 203 154
|Шевченко Владимир 138 109
|Натрусов Артем 142 102
|Ермолаев Артем 348 91
|Козлов Михаил 167 81
|Шадаев Максут 460 78
|Сотин Денис 106 78
|Серова Елена 317 71
|Нестеров Алексей 84 71
|Абакумов Евгений 110 70
|Урьяс Вадим 82 70
|Гуральников Сергей 162 68
|Клепиков Алексей 80 66
|Богданов Кирилл 110 66
|Левиков Антон 68 58
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 57
|Широких Алексей 71 56
|Дьяченко Валерий 70 56
|Евраев Михаил 228 55
|Садовенко Илья 63 55
|Прохоров Фёдор 81 54
|Лигачев Глеб 61 54
|Беляев Владислав 66 53
|Бойко Елена 174 53
|Аншина Марина 76 52
|Богачев Игорь 174 52
|Меднов Сергей 121 50
|Сафронов Юрий 67 48
|Шипов Савва 74 48
|Белоусов Максим 73 46
|Мацоцкий Сергей 173 45
|Попов Андрей 80 45
|Прохорова Алла 48 45
|Халматов Максим 48 45
|Гимранов Ринат 62 43
|Рыстенко Михаил 61 43
|Меньшов Кирилл 75 43
|Попов Алексей 329 43
|Аксаков Анатолий 104 43
|Козырев Алексей 274 42
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru