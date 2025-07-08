«Чем позже включишься в гонку импортозамещения, тем меньше проблем». - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы

Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС» Глеб Лигачев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы осветил главные проблемы импортозамещения в России: от нехватки специалистов в области программирования до строгих требований к техническому оснащению. И дал рекомендации ИТ-директорам о том, как их избежать.



Недоработанные решения и нехватка программистов

Процесс импортозамещения в России имеет ряд «подводных камней» и неоднозначных моментов, начиная с нехватки программистов и заканчивая экстремальными требованиями к инфраструктуре.

Об этом рассказал директор по информационным технологиям «Системного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») Глеб Лигачев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. «СО ЕЭС» — компания осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой России.

По его словам, в условиях текущей ситуации множество компаний поспешили вывести на рынок свои продукты и платформы в рамках стратегии импортозамещения.

Глеб Лигачев, директор по информационным технологиям СО ЕЭС

Однако острая нехватка высококвалифицированных программистов привела к появлению большого количества недоработанных решений, которые были представлены на рынок преждевременно, в стремлении к краткосрочным маркетинговым результатам. Как было отмечено в презентации Глеба Лигачева, компании руководствуются слоганом «Надо продавать, пока идет хайп», от чего появляется много сырых решений.

«Появляется какой-то визионер в компании-производителе, у него есть некое свое представление о том, что нужно создать. Сначала он пытается сделать то, что ему кажется нужным, потом оттуда отбрасывается то, что сделать нельзя либо технически, либо экономически и потом появляется некий продукт. В итоге выясняется, что продукт подходит для небольших «плохеньких» компаний, потому что функциональность достаточно «странная» и «убогая»» — рассказал Глеб Лигачев.

Некоторые проблемы импортозамещения

Лигачев также обратил внимание на то, что часто подобные явления наблюдались во времена, когда государство давало деньги на разработку отечественных устройств. «Их много-много произвели и потом никому не смогли продать, потому что каждое из них было удивительно уродливо по своему. Тот, кто их создавал в каком-то другом мире жил, а не в «боевых компаниях» работал».

Культура производства

Ситуация усугубляется недостаточным уровнем культуры производства, что проявляется в отсутствии актуальной технической документации, конфигураторов, тестов на совместимость и, зачастую, полноценной системы технической поддержки.

Лигачев отметил проблему несоответствия декларируемой и реальной функциональности. В ряде случаев продавцы продвигают несуществующие возможности, что приводит к рискам для репутации заказчиков.

О природе возникновения продуктов

Процесс создания отечественных аналогов, как его видит Лигачев, часто носит субъективный характер. Идея продукта формируется вокруг внутреннего «визионера», требования отбираются по принципу понятности ему и технической реализуемости.

Разработка фокусируется на базовой функциональности для первых клиентов, готовых мириться с ограничениями. Дальнейшее развитие превращается в «системную ловушку»: решение обрастает новыми модулями – как собственными, не всегда качественными, так и покупными сторонними продуктами.

«Если мы нашли и внедрили удачное решение, мы обнаруживаем, что очень быстро производитель, воодушевленный нашей покупкой начинает буйно развивать свой продукт: появляются новые функции. Причем, так как сам визионер дополнительными знаниями от этого не обзавелся, то начинается «фонтанирование» в еще более худшем варианте, чем было на старте или покупаются какие-то чужие продукты, в надежде, что они как-то сами срастутся или в будущем интегрируются» — рассказал эксперт.

Глеб Лигачев на CNews форум кейсы 2025

Эти модули часто используют разнородные технологические стеки (СУБД, шины данных, операционные системы, системы оркестрации вроде Kubernetes). «Для нас это оборачивается зоопарком технологий».

«Сейчас стало модным все прятать в Kubernetes, чтобы ты думал, что у тебя все хорошо. А этот зоопарк внутри Kubernetes «жрет по полной» и чтобы напечатать слово из трех букв на экране вам надо где-то 12 серверов поднять и три СУБД в кластерном режиме» — комментирует Лигачев.

Более того, продукты начинают конфликтовать за пользователя, расширяя свои границы функциональности, превращая импортозамещение из точечной замены в хаотичное нагромождение конфликтующих экосистем, как это происходит, например, с офисными пакетами и почтовыми клиентами или системами ВКС, мессенджерами и телефонией.

Рекомендации ИТ-лидерам

Глеб Лигачев предложил практические рекомендации. Он призвал коллег детально изучать предлагаемые решения, не стесняясь задавать вендорам сложные вопросы по сути функциональности. Крайне важно напрямую общаться с ключевыми разработчиками для подтверждения их реальности и компетентности. Всегда добивайтесь встречи с производителями. «Не с продающими, не с гендиректором, а с тем визионером или главным технологом, который там есть» — порекомендовал Лигачев.

Необходимо учитывать риски обрыва жизненного цикла встроенного ПО из-за санкционного давления на производителей электроники. Время начала импортозамещения играет роль: отсрочка может позволить избежать ранних проблем, если это допустимо. «Чем позже включиться в гонку импортозамещения, тем меньше ты наешься … проблем. Но это если вы можете себе позволить» — сказано в презентации Глеба Лигачева.

Стоит оценивать потенциал для замены в консервативных, медленно меняющихся областях деятельности. Но главное, по мнению Лигачева, – умение ИТ-руководителя найти баланс между амбициями по внедрению нового и необходимостью гарантировать бесперебойность работы критически важной инфраструктуры компании.

Двойной вызов для развитых компаний

Для технологически продвинутых организаций задача импортозамещения осложняется экстремальными требованиями к инфраструктуре.

Критически важны бесперебойность работы (дублирование питания, кластерные режимы, работа без перезагрузки месяцами), высокая производительность для обработки данных в реальном времени, строжайшее соблюдение требований информационной безопасности и наличие централизованного управления с ролевыми моделями доступа. Лигачев привел конкретные примеры проблем в ключевых доменах.

В телекоммуникационном оборудовании стекируемые решения пока ненадежны, кластерные решения не имеют отработанных процедур обслуживания, а смена элементной базы влечет за собой смену ПО.

По словам Лигачева, наличие в реестре Минцифры и вне его схожих решений создает путаницу. В сфере ИБ многие заявленные как NGFW решения не соответствуют ожиданиям, отсутствует централизованное управление.

На что обращать внимание

«Удивительные существа на нашем рынке есть: вот, сетевое оборудование — два устройства близнеца, но одно в реестре, а другое нет, они полностью одинаковы, у них только цена в два раза различается и при этом то, что в реестре не работает». — отмечает Лигачев. «Есть подозрения, что кто-то туда рукой залез, то ли код подписал, то ли потрогал электронику и вот это нежная китайская кремневая составляющая дает сбой».

Помимо этого, системы ВКС и унифицированных коммуникаций (UC) демонстрируют крайне низкую совместимость между собой. Парадоксальная ситуация сложилась с электронной почтой: клиенты из реестра не поддерживают ГОСТ-шифрование, в отличие от иностранного Outlook. При этом спикер делает акцент на то, что по 152 ФЗ персональные данные, пересылаемые по почте должны быть зашифрованы по ГОСТ.

Положительные моменты

Глеб Лигачев отметил, что положение компаний различно. Крупные и финансово обеспеченные организации могут позволить себе кастомизированную разработку. Малый бизнес вынужден подстраивать процессы под доступные решения. Негосударственные компании и организации, не относящиеся к КИИ, имеют возможность отложить переход. Однако Лигачев видит и положительные аспекты.

Необходимость импортозамещения становится стимулом для оптимизации устаревших процессов (например, отказ от Excel-макросов в пользу современных систем аналитики, реинжиниринг при переходе на 1С), внедрения отложенных проектов (коллаборация с документами, ИИ) и появления ответственных вендоров, готовых к диалогу, оперативно вносящих доработки, адаптирующих поддержку под крупных клиентов и соблюдающих дорожные карты.