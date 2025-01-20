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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шойтов Александр



20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
27.12.2024 В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях 1
20.11.2024 Российские власти усложняют жизнь телефонным мошенникам. Отправлять SMS во время звонков запретят 1
11.11.2024 Минцифры разрабатывает госпрограмму выплат вознаграждения «белым хакерам» за обнаружение уязвимостей 1
09.10.2024 «Газинформсервис» присоединился к консорциуму исследователей ИИ 1
07.10.2024 Positive Technologies запустила новый поток программы по практической кибербезопасности для ИТ и ИБ-преподавателей 1
01.10.2024 Власти выделят 6 миллиардов на создание единой противомошеннической платформы под управлением Минцифры 1
24.05.2024 Минцифры хочет создать единую платформу киберзащиты для государства и бизнеса 1
20.05.2024 Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ 1
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1
08.02.2024 Завершен первый этап создания всероссийского супер-антивируса 1
29.12.2023 Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Минцифры хочет продлить нулевой налог на прибыль для ИТ-компаний 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.10.2023 Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.09.2023 Из Минцифры ушел замминистра - главный связист 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
18.09.2023 Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех» 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
08.08.2023 Сбербанк усомнился в квантовых коммуникациях. Лучше использовать математические алгоритмы 1
01.08.2023 Российские власти «помиловали» смартфоны Samsung на фоне массовых запретов iPhone 1
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 1
15.03.2023 В России создан многомиллиардный центр криптографии. Его кураторами стали Минцифры, Минпромторг и ФСБ 1
14.03.2023 В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту 1
14.03.2023 Российским ИТ-компаниям могут отменить налог на прибыль навсегда 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1

Публикаций - 78, упоминаний - 80

Шойтов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8213 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 29
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 18
Газинформсервис - ГИС 272 18
Ростелеком 9699 16
ММК Информсервис 51 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 16
Т1 Иннотех 178 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 15
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 14
Такском - Taxcom 240 14
Schneider Electric Secure Power 65 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 14
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 14
Schneider Electric 575 14
Ситилабс 44 14
Центр2М - Center2М 66 14
Rimini Street 58 14
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 14
АйТи Бастион - IT Bastion 100 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 13
Ланит Интеграция 190 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 8
Hoff Tech - Хофф Тех 39 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 5
Microsoft Corporation 24623 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Oracle Corporation 6687 5
Восход ФГБУ НИИ 644 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 37
РЖД - Российские железные дороги 1903 34
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 30
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 25
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 24
ГПБ - Газпромбанк 1084 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 21
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 21
Лента - Сеть розничной торговли 2080 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 15
Абсолют Банк 230 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 14
OKS Group 51 14
Ингосстрах СПАО 421 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 14
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 14
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 13
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 13
Фора Банк 55 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 12
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 75
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 19
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 15
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 3
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 41
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 39
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 30
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 30
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 30
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 29
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 18
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 17
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 17
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 16
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 16
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 27 16
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 732 16
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 31 16
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 15
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 15
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 14
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 155 14
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 13
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 9
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 16
НКТ - Р7-Офис 380 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 15
1С:ERP Управление предприятием 550 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 10
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 4
Microsoft Windows 15656 4
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 3
Google VirusTotal 80 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Linux OS 9936 2
Microsoft Office 3734 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
FreePik 980 2
Яндекс Помощь рядом 25 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
KIA Rio Hatchback 16 1
Nissan Murano 7 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 18 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
Toyota Land Cruiser 24 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Hyundai Palisade 2 1
Шадаев Максут 1008 49
Меденцев Константин 97 30
Абакумов Евгений 205 30
Чаркин Евгений 296 30
Натрусов Артем 284 30
Сотин Денис 205 30
Луганцев Александр 51 20
Демидов Сергей 127 20
Плешков Алексей 67 19
Александров Александр 70 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Пустарнаков Роман 45 16
Харитонов Дмитрий 49 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Солопов Вячеслав 37 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Феоктистов Вадим 35 16
Чаркин Владимир 16 16
Богданов Андрей 41 16
Чурсин Дмитрий 61 16
Свинцов Андрей 45 16
Сергеев Сергей 138 16
Бабкин Николай 24 16
Ильина Наталья 18 16
Верисов Михаил 22 16
Тятюшев Максим 97 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Королёв Дмитрий 18 16
Тихонова Божена 16 16
Кубарев Алексей 52 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 22 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Слышкин Василий 129 15
Ульянов Николай 112 15
Ложкин Руслан 34 15
Россия - РФ - Российская федерация 144186 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 23
Европа Восточная 3075 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Украина 7608 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Ирландия - Республика 1010 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Испания - Королевство 3706 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Европа 21767 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Ближний Восток 2942 2
Америка Латинская 1811 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 27
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 19
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 17
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 385 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 6
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 5
Образование в России 2190 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Киберучения 92 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 4
Информатика - computer science - informatique 1053 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 4
Ведомости 996 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 4
TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
РИА Новости 917 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 9
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
Forrester Wave 45 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
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РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 27 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
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МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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