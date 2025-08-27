Как привлечь и удержать ИТ-специалистов? Пять основных способов раскрыл зампред правления Московского кредитного банка

На CNews FORUM Кейсы заместитель председателя правления Московского кредитного банка, Николай Ульянов, рассказал о плане, как решить проблему нехватки работников. Эта проблема может помешать развитию цифровых технологий в финансовом секторе. План включает пять приоритетов, чтобы привлечь, развивать и удерживать ИТ-специалистов.

Кадровый голод в ИТ

По некоторым оценкам, в 2025 г. кадровый голод в IT в России достигает 30–35%, что намного выше среднемирового уровня. 40% компаний считают, что в 2025 г. дефицит специалистов останется их главной проблемой, и чем крупнее бизнес, тем сильнее эта проблема.

Особенно не хватает специалистов по разработке отечественного ПО, кибербезопасности и искусственному интеллекту. В первой половине 2025 г. в России наметилось резкое сокращение вакансий для ИТ-специалистов — впервые за три года. По данным рекрутинговой платформы hh.ru, за год их стало меньше на 20%.

В своем выступлении на CNews FORUM Кейсы заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Николай Ульянов раскрыл детали комплексной стратегии по преодолению кадрового дефицита, который является одним из ключевых стратегических рисков для цифровой трансформации финансового сектора. В ее основе лежат пять приоритетов, направленных на привлечение, развитие и удержание ИТ-талантов.

Пять приоритетов

Первый и ключевой элемент стратегии, согласно выступлению Ульянова, — приоритет внутреннего развития и переквалификации (Upskill/Reskill). Главным инструментом здесь стала ИТ-Академия МКБ — внутренняя платформа для подготовки специалистов с нуля, перепрофилирования сотрудников из смежных ролей и развития новых навыков у действующих ИТ-специалистов.



Обучение в Академии построено по уникальной методике, сочетающей теорию и глубокое практическое погружение. После теоретической подготовки стажеры переходят к работе с наставником по принципу парного программирования: они наблюдают за работой опытного разработчика, а затем сами под его контролем выполняют задачи, постепенно наращивая нагрузку до полноценной работы в команде. Финальным этапом становится «высадка» в реальные проекты банка, где стажеры самостоятельно работают с «боевым» бэклогом.

Второй приоритет — формирование привлекательного бренда работодателя (Employer Brand). Банк позиционирует себя не просто как финансовую структуру, а как технологический драйвер отрасли, предлагая специалистам возможность работать над амбициозными проектами с реальным impact, совмещая это с стабильностью и социальными гарантиями крупной корпорации.

Для ускорения и оптимизации процессов найма банк внедрил AI-решение Bender (третий приоритет). Эта система автоматизирует первичный скрининг резюме, управляет коммуникацией с кандидатами через чат-боты и обеспечивает прозрачность процесса для всех участников. Bender позволяет распределять нагрузку между рекрутерами, привлекать к оценке заказчиков из ИТ-блока и объективно оценивать кандидатов по балльной системе, значительно сокращая время закрытия вакансий.

Кадровый голод – стратегический риск цифровой трансформации . Слайд из презентации Ульянова

Четвертый стратегический элемент — гибкость форматов работы. МКБ активно использует гибридный режим, аутстаффинг для пиковых нагрузок и стажировки как инструмент для оперативного закрытия потребностей и выращивания собственных кадров.

Пятый, фундаментальный приоритет — удержание ключевых сотрудников (Retention). Для этого банк внедряет регулярный мониторинг вовлеченности, систему индивидуальных карьерных планов, программы признания и обеспечивает современную технологическую среду, минимизируя работу с устаревшими системами (legacy).

Результаты и инновации

В рамках ИТ-Академии также был запущен пилотный проект «Виртуальный ментор» на базе GPT-технологий, который консультирует стажеров по учебному курсу в режиме диалога.

По данным на первый квартал 2025 г., реализованные меры уже показали свою эффективность, позволив банку значительно снизить зависимость от внешнего рынка труда, ускорить процесс подбора и создать устойчивый поток лояльных и мотивированных ИТ-специалистов, готовых решать самые амбициозные задачи цифровой трансформации.

GPT: Виртуальный ментор. Слайд из презентации Ульянова

Таким образом, комплексный подход МКБ, сочетающий инвестиции в собственных людей с применением передовых технологий в HR, может служить успешной моделью для других крупных компаний, столкнувшихся с проблемой кадрового голода в ИТ.

Что такое CNews FORUM Кейсы

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных кейсах. О тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» собрал рекордное количество участников — более 1200 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 35 стендов инновационных ИТ-компаний.