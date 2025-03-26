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Искусственный интеллект Генеративный ИИ GPT Generative pre-trained transformer Генеративный предобученный трансформер



26.03.2025 Онлайн-консультации дежурного врача теперь доступны пользователям мобильного приложения «Будь Здоров» 1
05.03.2025 Цифровая HRM-платформа «Ростелеком» и «Светец» с применением ИИ от CraftTalk 1
12.02.2025 ИИ в химии: GPT-ассистенты в «ЕвроХиме» 3
11.02.2025 Технологии искусственного интеллекта 2025 1
05.02.2025 R-Style Softlab и BSS подписали соглашение о технологическом сотрудничестве 1
25.12.2024 У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один 1
16.12.2024 ИИ-ассистенты: какие бывают, и как сделать так, чтобы они эффективно работали на бизнес 2
05.12.2024 Консорциум электронных библиотек вузов России с 2025 г. начнет внедрять новые сервисы ИИ 1
27.11.2024 В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта 1
26.11.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» представила GPT-ассистента 2
07.10.2024 Строим диалог: как создать коммуникативный ИИ и настроить его под свои задачи 1
02.10.2024 Преподавателей российских университетов научат ИИ-грамотности 2
27.09.2024 ДОМ.РФ внедрил систему ИИ-ассистентов для сотрудников 1
26.09.2024 BSS реализовала суммаризацию для речевой аналитики и базы знаний на нейросети Т5, не требующей GPU 1
16.09.2024 В Москве появился GPT-брокер для быстрого подбора офисов 5
13.09.2024 Нейросеть поможет новосибирцам выделить главное в потоке рабочих сообщений 1
13.09.2024 ИИ-помощник проконспектирует онлайн-встречи пермяков на «МТС Линк», найдет главное и напомнит об итогах 1
11.09.2024 ИИ-помощник «МТС Линк» проконспектирует онлайн-встречи татарстанцев и выделит главное 1
10.09.2024 Нейросети выделят главное: «МТС Линк» представил функцию «второй пилот» 1
10.09.2024 На платформе «МТС Линк» появился «второй пилот» на базе ИИ 1
04.09.2024 SL Soft (ГК Softline) представила Robovoice 2.0 для создания ИИ-ботов с помощью GPT и базы знаний 1
03.09.2024 «Телфин» представил собственную интеграцию с Yclients 1
19.07.2024 На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация 1
25.06.2024 BSS расширила возможности речевой аналитики с помощью GPT-анализа 3
03.06.2024 Разработчик Neuro.net представил NeuroGPT: настраиваемую языковую модель для умной поддержки клиентов 1
29.05.2024 BSS и L2U внедрили GPT-поиск с RAG в базу знаний InKnowledge для улучшения клиентского опыта 1
21.05.2024 ИИ-помощник по подбору массового персонала CraftTalk обеспечивает бесшовную интеграцию «Авито» и Telegram 1
18.04.2024 В России на 30% вырос спрос на ИБ-специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом 1
29.03.2024 В Step Security Data Lake появился GPT-ассистент для расследования инцидентов 1
19.03.2024 CraftTalk выходит на рынок HR-систем для массового рекрутинга с ИИ-помощником кадровой службы 1
15.02.2024 «Норбит» представила собственную GPT-модель 1
24.01.2024 Brand Analytics зарегистрировала BrandGPT — первую российскую GPT-нейросеть для анализа социальных медиа и СМИ в интересах бизнеса 1
28.12.2023 На конкурсе Роскомнадзора студенты показали, как можно нарушать закон с помощью ChatGPT 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
06.12.2023 «Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API для всех пользователей 1
29.11.2023 «Авито работа» и «Точка»: четверть российских компаний использует в работе искусственный интеллект 2
20.11.2023 Сергей Четвертаков, Prof IT — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах 2
01.11.2023 Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов 1
31.10.2023 Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты 1
19.07.2023 В продажу вышел хакерский ИИ без тормозов. С ним можно проводить «продвинутые» кибератаки, совершенно не умея программировать 1

Публикаций - 44, упоминаний - 57
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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