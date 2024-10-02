Преподавателей российских университетов научат ИИ-грамотности

«Яндекс Образование» и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ (ФКН ВШЭ) создали совместный онлайн-гайд, посвященный промтингу — формулированию запросов к нейросетям. Он доступен всем на платформе «Яндекса» и в первую очередь будет полезен преподавателям, которые никогда не пользовались GPT в работе или только начинают применять ИИ-инструменты. Как правильно создать запрос к нейросети? Как грамотно использовать GPT-модели в образовательных целях? Какие задачи преподаватели могут решать с помощью искусственного интеллекта? Гайд отвечает на эти и другие вопросы по работе с нейросетями. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Основная цель нового проекта — повысить грамотность использования искусственного интеллекта и помочь образовательному сообществу эффективнее применять GPT-модели в работе. Гайд учит трем базовым навыкам: писать более точные запросы к GPT, чтобы получать качественные ответы, и строить диалог с нейросетью; определять, какую именно работу можно поручить нейросетям; критически оценивать то, что предлагает модель. Над содержанием и задачами работали эксперты из команды Яндекс Образования и факультета компьютерных наук ВШЭ.

«Технологии ИИ становятся повсеместными, и наша большая задача — способствовать повышению ИИ-грамотности в сфере образования. GPT-модели могут решать множество рутинных задач, для этого важно правильно использовать инструменты, которые на наших глазах меняют образовательный процесс. Если подойти к внедрению ИИ-инструментов с умом, то у преподавателей и студентов освободится больше времени на творческие задачи», — Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

Гайд состоит из пяти разделов. В первом разделе читатель сможет познакомиться с понятиями нейросетей и языковых моделей и узнать о возможностях GPT-технологий. Основная часть включает основы промтинга, различные стратегии общения с нейросетью, техники проверки достоверности информации. Заключительный раздел посвящён опыту преподавателей — как использовать ИИ в процессе разработки обучающего контента, как можно облегчать работу со студентами и решать другие задачи с помощью ИИ-ассистентов.

«Создание гайда объединило экспертизу факультета компьютерных наук Вышки и технологии Яндекса. Этот уникальный учебник объясняет, как использовать нейросети в жизни, работе и образовании, а также обучает критическому мышлению и безопасному взаимодействию с ними. Мы создали раздел для преподавателей и студентов и предложили инструкции и практические задания для внедрения ИИ в процесс обучения», — Дарья Касьяненко, старший преподаватель факультета компьютерных наук, академический руководитель магистратуры «Инженерия данных» НИУ ВШЭ.

ФКН ВШЭ обладает глубокой экспертизой в области ИИ-грамотности в вузах. До конца этого года в университете планируют обучить навыку работы с искусственным интеллектом две тыс. сотрудников. Обучение проходит в рамках повышения квалификации профессорско- преподавательского состава.

Ранее «Яндекс» запустил несколько новых программ высшего образования в области искусственного интеллекта. Среди них первый в России бесплатный бакалавриат AI360 для создателей ИИ-технологий будущего на базе четырех университетов, включая НИУ ВШЭ; первая аспирантура по искусственному интеллекту с уклоном в практику; междисциплинарные программы для специальностей вне сферы ИT.