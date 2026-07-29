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Yandex Яндекс

Yandex - Яндекс

Яндекс представляет собой крупную российскую технологическую компанию, основанную в 2000 году Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем. Компания изначально специализировалась на поисковых технологиях и поисковой системе, которая стала одной из основных в России. Впоследствии Яндекс значительно расширил спектр своих услуг и продуктов.

В 2024 году Яндекс был выкуплен консорциумом российских инвесторов у голландской компании Nebius (ранее называвшейся Yandex N.V.). В сделке приняли участие несколько фондов, включая АО «АйТи.Развитие», управляемое Павлом Прассом. Это событие стало важной вехой в истории компании, поскольку оно ознаменовало переход контроля над компанией к российским собственникам.

Компания предлагает спектр сервисов и продуктов. В их число входят поисковая система, картографический сервис Яндекс Карты, служба такси Яндекс Go, маркетплейс Яндекс Маркет, облачные сервисы Yandex Cloud, голосовой помощник Алиса, а также различные аппаратные устройства, такие как умные колонки и другие гаджеты для умного дома.

Яндекс инвестирует в образовательные проекты, сотрудничая с ведущими российскими университетами для подготовки специалистов в области информационных технологий и искусственного интеллекта. В 2025 году компания планирует вложить более 5 миллиардов рублей в образовательные инициативы.

Компания также развивает направление доставки товаров и продуктов питания через сервисы Яндекс Доставка и Яндекс Лавка. В 2025 году Яндекс приобрел службу доставки Boxberry, что позволило расширить географию присутствия и увеличить клиентскую базу.

В области искусственного интеллекта Яндекс разрабатывает различные нейросетевые модели, такие как YandexGPT и YandexART. Компания запустила программу поиска уязвимостей в этих моделях, предлагая вознаграждение до 1 миллиона рублей за обнаружение критических ошибок.

Яндекс стал первой компанией, подтвердившей соответствие Отраслевому стандарту защиты данных, разработанному Ассоциацией больших данных совместно с ведущими российскими ИТ-компаниями.

Конкурирующие компании на рынке:

Что означает "Yandex"?

В 1993 году будущие руководители компании «Яндекс» разрабатывали технологию поиска информации в интернете с учетом особенностей русского языка. Придумывая название для технологии, они взяли за основу index (индексирование, то есть процесс сортировки и хранения данных для облегчения поиска информации) и образовали слово yandex — yet another indexer, «еще один индексатор», или «Языковой иНдекс». Букву «Я» в названии использовали в кириллическом написании, чтобы подчеркнуть российскую специфику.

 

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вно по шкале от 0 до 100 баллов на основе десяти показателей, включая полноту информации об объектах, стабильность публикации объявлений и качество консультаций. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Раньше компании анализировали эти показатели по отдельности: отслеживали показы, обращения, качество контента и работу менеджеров. «Карма» сводит их в единый индекс, который помогает

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Тестирование роботакси «Яндекс» вывел на испытания новое роботакси на базе кроссовера Kaiyi X7, пишет РБК. После заве
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«Яндекс» запускает программу 75/75/75, которая должна сделать использование искусственного инт
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МКПАО «Яндекс», частная ИT-компания, объявляет неаудированные финансовые результаты за II квартал 20
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гут построить маршрут внутри аэропортов и торговых центров, дадут голосовые подсказки в общественном транспорте, а ещё позволят поделиться своим местоположением. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Пользователь может включить трансляцию геопозиции в «Картах», чтобы близкие всегда могли посмотреть, где он находится. Если путешествие проходит в компании, функция поможет быстрее на
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«Яндекс» при поддержке образовательного проекта To Dual запустил бесплатный онлайн-курс по раб
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«СберТаргет» для привлечения клиентов, добавив сценарий полного цикла запуска рекламы на площадке «Яндекса». Теперь бизнесу доступен полноценный сценарий для запуска рекламных кампаний в одной
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Группа компаний «Нижфарм» объявила о завершении перехода на ERP-систему (платформу управления холдингом), развернутую на облачной платформе Yandex Cloud. Проект реализован за полтора года под управлением внутренних инженерных и ИТ-команд компании. Новая система обслуживает более 2,3 тыс. сотрудников и обеспечивает локализацию данны
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В мультимедийную систему автомобилей XPeng для российского рынка будут интегрированы сервисы «Яндекса» — «Карты», «Навигатор», «Видео», «Музыка». Водители смогут пользоваться привычными цифровыми сервисами через штатную систему автомобиля: например, строить маршруты или прослушивать муз
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находится водитель-испытатель. Вызвать роботакси можно так же, как и обычное такси, — в приложении «Яндекс Go». Появление маршрута между офисами — ещё один этап подготовки к коммерческому запус
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вления умным домом. При этом колонки распознают речь только после активационного слова «Алиса» или «Яндекс», поэтому фоновые разговоры не записываются и не анализируются, а статистика обезличен
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ня навигационные сервисы — один из самых массовых цифровых продуктов для автомобилистов. По данным «Яндекса», суммарная уникальная месячная аудитория сервисов «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор
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Где бензин, «Яндекс»? Российский интернет-гигант «Яндекс» в числе первых отреагировал на происходящ

Публикаций - 9216, упоминаний - 17460

Yandex и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 1267
VK - Mail.ru Group 3602 987
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 893
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 624
Microsoft Corporation 25775 584
Ростелеком 10948 452
Apple Inc 13154 436
Meta Platforms - Facebook 4621 398
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 389
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 376
МегаФон 10742 367
Telegram Group 2940 305
9594 274
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 263
Samsung Electronics 11064 261
Huawei 4676 192
X Corp - Twitter 2938 184
Xiaomi - Сяоми 2231 175
Yahoo! 3726 167
Amazon Inc - Amazon.com 3277 163
Oracle Corporation 7074 140
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 131
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 128
Intel Corporation 12811 121
Softline - Софтлайн 3743 116
SAP SE 5601 106
Webmoney - Вебмани.Ру 547 104
IBM - International Business Machines Corp 9699 103
Cisco Systems 5372 100
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 98
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 93
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 92
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 91
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 90
Microsoft Corporation - GitHub 1075 88
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 87
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 83
LG Electronics 3735 82
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 81
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 80
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 999
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 408
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 273
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 248
Яндекс.Лавка 315 237
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 235
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 230
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 228
Почта России ПАО 2370 214
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 206
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 74
Связной ГК 1401 69
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 53
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 50
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 43
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 43
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 38
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 34
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 31
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 31
Единая Россия - Политическая партия 321 31
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 30
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 27
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 26
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 25
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 25
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 24
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 21
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 20
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 19
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 15
РосКомСвобода - Общественная организация 86 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
Apache Software Foundation - ASF 231 13
Интернет и бизнес - ассоциация 34 12
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 12
ЛДПР 116 11
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 10
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 9
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 8
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 7
Интернет-видео - ассоциация 21 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1292
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1230
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1131
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 972
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 898
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 859
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 834
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 824
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 818
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 817
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 795
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 760
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 724
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 668
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 665
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 649
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 644
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 622
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 614
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 563
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 550
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 541
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 520
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 458
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 446
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 442
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 420
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 417
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 414
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 408
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 406
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 404
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 393
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 373
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 372
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 372
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 371
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 370
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 369
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 365
Google Android 15244 1104
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 796
Apple iOS 8583 770
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 694
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 631
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 525
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 510
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 503
Microsoft Windows 16882 377
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 339
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 286
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 272
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 271
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 253
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 240
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 238
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 237
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 228
Linux OS 11533 227
Apple - App Store 3109 224
Яндекс.Плюс 250 219
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Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 172 135
Apple macOS 2419 134
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Opera Browser - Браузер 1050 120
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 154
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 90
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 36
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 35
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 34
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 30
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 29
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 24
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 22
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 22
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 18
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 17
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 17
ИИИ - Институт исследований интернета 66 17
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 16
VK - Skillbox - Скилбокс 146 16
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 15
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 13
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 13
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VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 13
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 12
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