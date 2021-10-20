Yandex - Яндекс

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20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
20.10.2021 «Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft 8
18.10.2021 «Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров 1
15.10.2021 «Яндекс» упростил поиск и выбор онлайн-курсов 5
12.10.2021 «Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве 1
12.10.2021 «Яндекс» создал систему безопасной покупки и продажи подержанных автомобилей 6
12.10.2021 Новый сервис «Яндекса» поможет быстро оставить чаевые 2
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 2
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 3
07.10.2021 «Яндекс» начал измерять качество трафика при помощи MOAT Analytics 4
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 2
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 9
05.10.2021 Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 15
04.10.2021 «Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 2
04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность 1
01.10.2021 «Яндекс» выложил в открытый доступ библиотеку машинного обучения Catboost 1.0.0 4
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 4
30.09.2021 Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку 2
30.09.2021 В приложении «Яндекс» теперь можно снимать и редактировать короткие видео 1
29.09.2021 «Яндекс 360» будет доставлять рассылки только с разрешения пользователя 1
29.09.2021 Умная камера «Яндекса» научилась распознавать еду, машины и уравнения 2
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 22
29.09.2021 Сервис «Яндекс.заправки» заработал за рубежом 1
28.09.2021 «Яндекс.еда» запустила продажу сертификатов на доставку из 34 тысяч ресторанов 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 7
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 1
27.09.2021 Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями 3
27.09.2021 Клиенты Tele2 могут оплатить счет с помощью Yandex Pay 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 2
24.09.2021 «Яндекс» строит облака для государственных ИС в России и для бизнеса в Германии 7
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 2
22.09.2021 Заказы из «Лавки» и «Маркета» оставят у двери при нажатии кнопки в приложениях 1
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 7
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
21.09.2021 «Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение водителей ИТ-профессиям 1

Публикаций - 4101, упоминаний - 13016

Yandex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 592
Google LLC 7144 449
Microsoft Corporation 11060 272
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 248
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 237
Rambler Group - Рамблер ГК 485 219
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 174
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 157
Facebook 3765 153
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 140
Apple Inc - Эппл Рус 7692 134
Samsung Electronics 5651 131
3733 83
Telegram Group 702 75
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 71
Amazon Inc - Amazon.com 1470 69
Huawei 2730 51
Ростех - Ростехнологии 2230 50
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 48
Twitter 2204 47
Xiaomi 904 45
SAP SE 3211 45
Oracle Corporation 3342 39
АФК Система ПАО 994 34
IBM 3537 33
Крок 1219 33
Alibaba Group 298 32
Yahoo! 1092 30
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 27
Cisco Systems 2038 25
Abbyy 793 25
Ланит ГК 1155 25
Nokia Corporation 2434 23
Explay - Эксплей 165 23
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 22
Prestigio 167 22
SEC Consult Services 929 22
Fly 123 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 21
Yandex Data Factory - YDF 25 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 345
Яндекс.Такси 271 185
Uber Technologies 258 78
Uber 257 78
Яндекс.Еда 93 74
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 73
Почта России ПАО 1572 68
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 65
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 65
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 58
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 57
Газпромбанк - ГПБ 692 51
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 47
Qiwi 783 46
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 45
Альфа-Банк 1123 45
Avito - Авито 171 43
РЖД - Российские железные дороги 1081 42
HeadHunter Group - HH Group 336 38
Авто.ру - Auto.ru 67 37
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 34
О2О Delivery club 153 31
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 30
Газпром нефть 382 29
Связной ГК 877 29
Visa International 1345 27
Ситимобил - Служба такси 113 27
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 24
X5 Group 599 24
AliExpress 275 23
РВК - Российская венчурная компания 476 22
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 21
X5 Group - Пятерочка 559 21
Gett 60 21
Открытие ФК 538 20
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 19
Газпром ПАО 520 18
Hyundai Motor 145 18
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 18
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 177
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 108
Президент Российской Федерации 1439 103
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 103
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 100
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 80
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 72
Правительство РФ 2201 72
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 56
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 45
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 44
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 36
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 27
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 26
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 25
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 25
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 24
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 23
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 21
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 21
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 21
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 20
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 16
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 13
Администрация Президента РФ 267 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 13
Правительство Москвы 653 13
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 12
Роснано 456 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 39
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 37
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 26
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 15
Руссофт - Russoft 250 15
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 11
Единая Россия - Политическая партия 174 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
АФТ - Ассоциация Финтех 76 8
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 8
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 7
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 6
ЛДПР 68 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 5
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
Интернет-видео - ассоциация 9 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
FairSearch альянс 3 3
ФНЛ - Футбольная национальная лига 4 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 166
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 100
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 23
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 21
Пиратство - Авторское право 205 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 19
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 19
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 17
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 16
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 16
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 16
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 15
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 13
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 13
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 13
Образование в России 335 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 12
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 12
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 11
Транспорт 62 10
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 10
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 10
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Cashback - Кэшбэк 37 9
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