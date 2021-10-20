Yandex - Яндекс

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 4101, упоминаний - 13016
Yandex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 169
|Путин Владимир 1824 117
|Худавердян Тигран 66 48
|Медведев Дмитрий 1433 36
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 31
|Греф Герман 205 26
|Гришаков Максим 27 25
|Никифоров Николай 1126 24
|Делицын Леонид 94 22
|Мамут Александр 109 22
|Бунина Елена 27 22
|Ковнир Евгений 71 21
|Мишустин Михаил 302 20
|Галушкин Олег 168 19
|Хасис Лев 96 17
|Шадаев Максут 384 17
|Зорин Александр 49 16
|Жаров Александр 165 14
|Серебряникова Анна 47 14
|Касперская Наталья 197 14
|Коробкина Оксана 18 13
|Щеголев Игорь 676 13
|Савков Леонид 32 13
|Чернышенко Дмитрий 234 13
|Бакунов Григорий 19 13
|Добродеев Борис 83 12
|Дуров Павел 216 12
|Горелкин Антон 34 12
|Акимов Максим 167 11
|Яровая Ирина 63 11
|Савченко Алла 15 11
|Гришин Дмитрий 148 11
|Кулин Филипп 39 11
|Шульгин Александр 17 11
|Артемьев Игорь 66 11
|Дмитриев Кирилл 93 10
|Умряева Татьяна 15 10
|Иванов Владимир 43 10
|Полищук Дмитрий 11 10
|Василевский Андрей 18 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru