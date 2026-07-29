Yandex - Яндекс

«Яндекс» повысил эффективность вычислительной инфраструктуры — экономия за первое полугодие достигла 9,2 млрд рублей «Яндекс» подвел итоги программы оптимизации вычислительной инфраструктуры за I полугодие 2026

«Карма» поможет девелоперам сделать размещения эффективнее — «Яндекс Недвижимость» представила новый аналитический инструмент вно по шкале от 0 до 100 баллов на основе десяти показателей, включая полноту информации об объектах, стабильность публикации объявлений и качество консультаций. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Раньше компании анализировали эти показатели по отдельности: отслеживали показы, обращения, качество контента и работу менеджеров. «Карма» сводит их в единый индекс, который помогает

Быстрые ответы «Алисы AI» в «Поиске» набрали 49,5 млн ежемесячной аудитории , чем кварталом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Рост доли быстрых ответов в «Яндекс Поиске» стал возможен благодаря новому поколению собственных компактных моделей Alice

Бизнес использовал больше ИИ-токенов «Яндекса» за квартал, чем за весь 2025 год Бизнес использовал больше ИИ-токенов «Яндекса» за квартал, чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Рост спроса на ИИ-сервисы отражается как в финансовых, так и в продуктовых метриках. Ежемесячная реку

«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новое беспилотное такси Тестирование роботакси «Яндекс» вывел на испытания новое роботакси на базе кроссовера Kaiyi X7, пишет РБК. После заве

«Яндекс» запускает программу 75/75/75 для ускорения разработки с помощью ИИ «Яндекс» запускает программу 75/75/75, которая должна сделать использование искусственного инт

«Яндекс» объявляет финансовые результаты за II квартал 2026 года МКПАО «Яндекс», частная ИT-компания, объявляет неаудированные финансовые результаты за II квартал 20

ИИ-чат в «Яндекс Картах» и «Алиса AI» найдут АЗС с топливом по запросу пользователя В ИИ-чате «Яндекс Карт» и чате с «Алисой AI» пользователям теперь доступен поиск ближайших заправок, на которых есть топливо. Запрос можно отправить в свободной форме, как он приходит в голову, — например

«Яндекс» запустил «Универсальный антифрод» — единую платформу защиты сервисов от цифрового мошенничества «Яндекс» разработал и начал внедрять в свои онлайн-сервисы «Универсальный антифрод» — систему

«Яндекс» запустил продажи цифровой наружной рекламы в регионах -Петербурге и их областях. «Выход в регионы — закономерный этап развития цифровой наружной рекламы «Яндекса». Сначала мы запустили продажи на собственном инвентаре, затем вместе с партнерами по

«Яндекс Карты» добавили новые возможности для путешествий по Турции гут построить маршрут внутри аэропортов и торговых центров, дадут голосовые подсказки в общественном транспорте, а ещё позволят поделиться своим местоположением. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Пользователь может включить трансляцию геопозиции в «Картах», чтобы близкие всегда могли посмотреть, где он находится. Если путешествие проходит в компании, функция поможет быстрее на

«Яндекс» тестирует «Панораму» — новый тип охватной рекламы в «Директе» ния нового типа охватной кампании брендам уже доступны два формата размещения: Прайм-баннер и медийная видеореклама. Прайм-баннер совмещает наиболее заметные рекламные места более чем на 20 сервисах «Яндекса». Например, в «Поиске», «Браузере», «Погоде», «Маркете», Go, «Почте», «Кинопоиске», «Музыке», «Афише», «Студии Алисы AI» и «Ритме». А медийная видеореклама размещается в «Видеосети Я

«Яндекс» научил системы распознавания голосовых команд не поддаваться «катастрофическому забыванию» Исследователи «Яндекса» разработали способ обновлять список ключевых слов-триггеров в умных устройствах без эффекта «катастрофического забывания». Благодаря этому гаджеты могут научиться реагировать на новые

Рекламная выручка «Яндекс UrbanAds» выросла на 21% за первый год работы бренда рекламных кампаний выросло на 33%. Показатели сопоставили с результатами за 12 месяцев до запуска «Яндекс UrbanAds». Рост выручки обеспечили развитие рекламных форматов внутри городских сервис

«Яндекс» создал ИИ-агента, который принимает звонки пользователей и оформляет для них бронирования «Яндекс» разработал ИИ-хостес — виртуального агента для приема входящих звонков и бронирований

Заказать флагманы Samsung Galaxy Z Fold впервые можно через чат с «Алисой AI» с кешбэком и оплатой частями впервые ИИ-ассистент стал каналом запуска флагманов международного бренда. К заказу доступны три модели новинок: Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Чтобы перейти к оформлению, достаточно открыть чат с «Алисой AI» и отправить запрос — например, «телефон Samsung новый складной». Ассистент покажет в чате официальные предложения брен

Не купил чужой, сделаю собственный. «Яндекс» создал сервис по доставке цветов после провала покупки Flowwow «Яндекс» доставит цветы Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске нов

Рекламная сеть «Яндекса» за три года выплатила авторам каналов и блогов 5,3 млрд рублей Сегодня это полностью автоматизированный и доступный канал продвижения даже для малого бизнеса: в «Яндекс Директе» рекламную кампанию в мессенджерах можно запустить с бюджетом от 300 руб. в не

Пользователи теперь могут заказывать букеты и подарки в приложении «Яндекс Цветы» «Яндекс» запустил приложение «Яндекс Цветы» и выделил сервис доставки букетов и подарко

«Яндекс» бесплатно обучит сотрудников НКО и волонтеров работе с нейросетями «Яндекс» при поддержке образовательного проекта To Dual запустил бесплатный онлайн-курс по раб

Разработанная при поддержке «Яндекса» нейросеть кратно ускорила анализ проб воды из Байкала Система работает на мощностях Yandex Cloud, в ее создании участвовали Центр технологий для общества Яндекса, компания MaritimeAI и фонд «Озеро Байкал». В основе публикации лежат данные проекта

Gigabyte запускает продажи Aorus GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti Infinity эксклюзивно на «Яндекс Маркете» рт Aorus GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti от Gigabyte Official Store. С 20 июля покупатели смогут оформить эксклюзивный предзаказ на видеокарты на «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса». Цена без учета индивидуальных скидок начинается от 105 тыс. руб. за модель Aorus GeForce RTX 5070 и от 147 тыс. руб. за Aorus GeForce RTX 5070 Ti. При заказе на маркетплейсе покупател

«Сбер2B» расширил возможности сервиса продвижения бизнеса в «Яндекс Директе» «СберТаргет» для привлечения клиентов, добавив сценарий полного цикла запуска рекламы на площадке «Яндекса». Теперь бизнесу доступен полноценный сценарий для запуска рекламных кампаний в одной

«Нижфарм» обеспечила непрерывность производства и автоматизацию процессов с помощью решений Yandex Cloud Группа компаний «Нижфарм» объявила о завершении перехода на ERP-систему (платформу управления холдингом), развернутую на облачной платформе Yandex Cloud. Проект реализован за полтора года под управлением внутренних инженерных и ИТ-команд компании. Новая система обслуживает более 2,3 тыс. сотрудников и обеспечивает локализацию данны

В России появятся автомобили XPeng со встроенными сервисами «Яндекса» В мультимедийную систему автомобилей XPeng для российского рынка будут интегрированы сервисы «Яндекса» — «Карты», «Навигатор», «Видео», «Музыка». Водители смогут пользоваться привычными цифровыми сервисами через штатную систему автомобиля: например, строить маршруты или прослушивать муз

Русская смекалка в действии. В России появился навигатор, позволяющий экономить бензин за счет правильных маршрутов Налево поедешь – бензин весь потратишь Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о внедрении в «Навигатор» нового сервиса, позволяющего строить маршруты

«Яндекс» улучшил поиск АЗС без очередей и научился строить маршруты для экономии горючего «Яндекс» представил большое обновление сервисов для водителей. «Карты» и «Навигатор» начали по

«Яндекс Go» запускает тариф с попутчиком ещё более чем в 30 городах России ек со схожими маршрутами: это позволяет каждому из них в среднем экономить 22%, а водителю — получать более высокий доход за счёт выполнения двух заказов по пути. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса». Всего за 2025 г. пользователи совершили в тарифе «Вместе» несколько десятков миллионов поездок — при этом их доля в некоторых городах достигала 10% от общего количества. Поездки с поп

«Яндекс» подтвердил безопасность всех генеративных моделей семейства Alice AI «Яндекс» впервые получил международный сертификат ответственной разработки ISO/IEC 42001 для в

«Яндекс UrbanAds» автоматизировал выгрузку статистики рекламных кампаний через API «Яндекс UrbanAds» открыл публичный API, который позволяет рекламодателям автоматически получат

Первое городское пространство «Яндекса» откроется в ноябре «Чкалов» на площади Курского вокзала откроется «Яндекс 01» — первое городское офлайн-пространство «Яндекса». Его главной особенностью станут персональные рекомендации: на основе интересов посе

В «Яндекс Go» появилась быстрая доставка цветов тов в приложении «Яндекс Go». В разделе «Цветы» собраны предложения от более чем 3000 продавцов в 300 городах России, которые уже продают букеты на «Яндекс Еде». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Появление витрины с цветами позволит пользователям выбирать и заказывать букеты в привычном приложении, а продавцам — получить доступ к многомиллионной аудитории «Яндекс Go». Запуск р

«Яндекс» начал разрабатывать единую модель для генерации и редактирования изображений Инженеры и исследователи «Яндекса» разработали Alice AI ART 2.0 — первую версию единой нейросетевой модели компании, которая совмещает генерацию изображений по текстовому запросу и их редактирование по инструкции пользо

Пользователи «Яндекс Учебника» сдали ЕГЭ по информатике на 10 баллов выше среднего по стране начения по стране. На платформе можно выполнять задания, изучать разборы и получать подсказки «Репетитора AI» — ИИ-помощника, который пошагово объясняет решения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Средний балл ЕГЭ оценивался у тех пользователей*, кто за год решил на платформе более 80 задач. В общей сложности к помощи «Яндекс Учебника» при подготовке к ЕГЭ по информатике обраща

Yandex B2B Tech открыла бизнесу доступ к созданию агентов-исследователей нструмента Web Search в Yandex AI Studio. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Ранее «Яндекс» запустил агента «Исследовать» для пользователей «Алисы AI». Теперь же бизнес может бы

«Яндекс» запустил роботакси между своими офисами в Москве находится водитель-испытатель. Вызвать роботакси можно так же, как и обычное такси, — в приложении «Яндекс Go». Появление маршрута между офисами — ещё один этап подготовки к коммерческому запус

Число обладателей двух и более «Яндекс Станций» с «Алисой» выросло за год в 1,5 раза вления умным домом. При этом колонки распознают речь только после активационного слова «Алиса» или «Яндекс», поэтому фоновые разговоры не записываются и не анализируются, а статистика обезличен

«Авилон» запустил брендированную интеграцию в «Яндекс Навигаторе» совместно с ведущими «НАШЕго Радио» ня навигационные сервисы — один из самых массовых цифровых продуктов для автомобилистов. По данным «Яндекса», суммарная уникальная месячная аудитория сервисов «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор

«Алиса, посмотри, сидит ли кот на столе»: в ИИ-камере «Яндекса» появились новые возможности Владельцы умных IP-камер «Яндекса» теперь могут спрашивать Алису о событиях и объектах в кадре. Например, она подскажет, есть ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота во дворе и как ухаживать за новым растением. Зад