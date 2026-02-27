«Яндекс» зарегистрировал для своих беспилотных грузовиков бренд «Роботрак»

Вслед за подачей заявок на регистрацию товарных знаков для роботакси «Яндекс» регистрирует такой же для своих беспилотных грузовиков «Роботрак». Начало полноценной коммерциализации автономного грузового флота запланировано на 2028 г. В компании делают большую ставку на развитие беспилотного транспорта, ведь это уже подтвержденный перспективный тренд как в потребительском, так и в корпоративном сегментах.

Регистрация товарного знака

В феврале 2026 г. «Яндекс» зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) товарный знак «Роботрак» для своих беспилотных грузовиков, пишет Forbes. Компания планирует масштабировать беспилотные технологии на новые магистрали и активнее работать с промышленными и торговыми партнерами.

Заявка в Роспатенте охватывает широкий перечень классов — от программного обеспечения (ПО) и ИТ-систем автоматического управления до самих беспилотных грузовиков и логистических услуг. Также в нее включены решения в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ), облачных сервисов и телекоммуникаций.

По словам специалистов патентного рынка, регистрация бренда — обязательный шаг для защиты названия и снижения юридических и репутационных рисков.

В 2026 г. «Яндекс» планирует увеличить свой парк беспилотных грузовиков на 70 единиц — часть машин уже проходит испытания у крупнейших российских ретейлеров, уточняют в компании, которая ранее также подала заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс Роботакси». До конца 2026 г. на дороги планируется вывести до 200 беспилотных легковых автомобилей, из которых около половины будут задействованы в публичном сервисе для пользователей, а остальные — в развитии и тестировании технологии.

«Формирование отдельного бренда — наш шаг к развитию полноценного рынка беспилотной логистики, способной повысить эффективность перевозок и обеспечить устойчивость цепочек поставок», — сообщили Forbes в «Яндексе». В числе партнеров, которые уже используют на трассах грузовики «Яндекса», в компании называют «Маркет» и «Магнит». Кроме того, со «Спортмастером» есть проект на закрытой территории, указывают в «Яндексе», добавляя, что ключевые трассы, по которым ездят грузовики сейчас — это М-4, М-11 и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) А-113.

В «Яндексе» отмечают высокий потенциал масштабирования технологии. Начало полноценной коммерциализации беспилотного грузового флота запланировано на 2028 г., а после 2030 г. число беспилотных грузовиков, по прогнозам компании, превысит 2 тыс.

Сегмент беспилотных грузоперевозок

Эксперты отмечают, что сегмент грузоперевозок растет, а за беспилотным транспортом — долгосрочная перспектива. Главным драйвером внедрения станут экономические факторы — дефицит водителей и рост издержек перевозчиков.

Сегмент грузовых беспилотных перевозок — часть направления беспилотного транспорта, которое активно развивает «Яндекс», по мнению аналитиков «Эйлер», монетизация беспилотных решений — от роботов-доставщиков до грузовиков — способна принести компании дополнительно 1,4 трлн руб. стоимости, что сопоставимо с ее текущей рыночной оценкой.

Массовый новатор

В декабре 2025 г. аналитики «Совкомбанка» в своем отчете называют компанию «Яндекс» пионером развития беспилотных технологий в России, считая, что она останется единственной в стране, способной добиться значимых успехов в своих разработках при должном объеме инвестиций. По их мнению, коммерциализация беспилотных авто и грузовиков может начаться с 2027 г., а проникновение беспилотных такси и тягачей в соответствующие автопарки к 2030 г. может составить 5% и 1,5%. Аналитики «Совкомбанка» также оценивали стоимость бизнеса «Яндекса» по разработке ПО для беспилотного транспорта — беспилотных такси и грузовиков — в 2025 г. в 1,4 трлн руб. Эта оценка банка почти в три раза выше, чем у Morgan Stanley в 2021 г. — $7 млрд.

Беспилотный транспорт — подтвержденный перспективный тренд как в потребительском, так и в корпоративном сегментах, считает партнер инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Александр Пономарев. «Развитие грузовых перевозок видится наиболее перспективным для масштабирования сценарием: в стране появляются протяженные скоростные трассы, открываются возможности проектирования логистических коридоров. Отметил бы перспективы в направлениях беспилотных такси и роботов-доставщиков», — размышляет он.

У технологии большой потенциал

Постепенно беспилотный транспорт превращается из фантастического сюжета в реальность, рассказал Forbes партнер направления «Инвестиции и рынки капитала» компании Kept Сергей Казачков. Если применительно к легковым автомобилям такие технологии все еще далеко от массового принятия потребителями, то в грузовых перевозках, по его мнению, проникновение происходит увереннее.

Мировые ИТ-гиганты давно инвестируют в эту тему, не ожидая какой-то предсказуемой доходности на горизонте ближайших трех-пять лет, обращает внимание инвестиционный менеджер Kama Flow Алексей Павлюченко: «Они точно знают, что рынок повернется в сторону этой технологии, а им нужно быть первыми. Реальную отдачу от инвестиций можно будет оценивать только после нескольких лет широкого внедрения».

Регистрация товарных знаков для роботакси

Параллельно компания развивает и направление роботакси. Ранее компания подала заявку на регистрацию одноименного бренда, о чем информировал CNews.

Компания «Яндекс» 17 февраля 2026 г. подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) России заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси». Документы предусматривают правовую охрану брендов для широкого перечня товаров и услуг, включая беспилотные автомобили, устройства для автоматического управления транспортом, а также ПО и цифровые платформы для организации пассажирских перевозок.

В компании пояснили, что регистрация бренда является частью планомерной подготовки к масштабированию сервисов на базе беспилотных технологий. «Мы последовательно работаем над расширением возможностей роботакси и создаем юридическую и технологическую основу для масштабирования по мере готовности инфраструктуры и регулирования», — заявил представитель российской компании.