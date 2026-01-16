Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188738
ИКТ 14608
Организации 11314
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3544
Системы 26540
Персоны 81682
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Kama Flow КФ Венчурс

Kama Flow - КФ Венчурс

Kama Flow – частная инвестиционная компания. Работает с технологическими стартапами ранних стадий в различных секторах с наукоемкой составляющей и интеллектуальной собственностью. Под управлением компании находится Венчурный фонд НТИ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.01.2026 «Дочка» ИТ-интегратора «Ультиматек» получила долю в разработчике решений для автоматизации 1
18.11.2025 Долю в разработчике знаменитого российского Linux купил банк, устроивший тотальную слежку за сотрудниками 1
11.11.2025 Фонд Потанина вложил четверть миллиарда в российские 3D-принтеры 1
11.09.2025 ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят 1
10.07.2025 Kama Flow инвестирует до 1 млрд руб. в цифровую трансформацию горнодобывающего сектора с помощью резидента «Сколково» «Пиклема» 1
21.04.2025 Налоговая заблокировала счета российского аналога Starlink 1
21.04.2025 Выручка гигантской российской ИТ-компании покатилась под откос. Эксперты обвиняют иностранных конкурентов, компания винит реструктуризацию 1
11.04.2025 На венчурной платформе SberUnity инвесторы могут создавать инвестиционные клубы 1
24.03.2025 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний 1
14.03.2025 Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля 1
21.02.2025 В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса 1
14.08.2024 Kama Flow инвестирует 25 млн рублей в суперапп для студентов 1
04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
17.03.2023 Платформа «Здоровье.ру» привлекла 307 млн руб. от Kama Flow и клуба «Синдикат» 1
20.02.2023 Yandex Cloud запустила программу поддержки ИТ-стартапов 1
07.11.2022 Разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 310 млн рублей 1
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow 1
11.02.2022 Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
24.05.2018 Фонд НТИ привлек первых инвесторов 2
14.11.2016 KamaFlow инвестирует до $100 тыс. в стартапы GenerationS 1
26.10.2016 30 октября в Москве выберут самый перспективный международный стартап 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Kama Flow и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 686 3
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 13 2
Yandex - Яндекс 8534 2
Intel Corporation 12562 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 2
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 12 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 123 1
МТС - Система Телеком 236 1
Центр микроэлектроники 27 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 501 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
СалютДевайсы - Элпитех 34 1
Идея - Инновационно-производственный технопарк 4 1
Kleek - Resto Pay - Ресто Пэй 3 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 60 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 8 1
DocsInBox - Доксинбокс 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ООО 6 1
НИЦ ЦТ - Научно-исследовательский центр цифровых технологий 6 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - DigitalKassa - ЦИБ 2 1
Ситроникс - Ситроникс Клауд - Sitronics Cloud 4 1
Ростелеком 10367 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14406 1
LG Electronics 3680 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
9054 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2537 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 1
Telegram Group 2605 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Brandquad - Бренд Квад 16 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 1
Loongson Technology 68 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1381 1
РВК - Российская венчурная компания 557 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 5
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 44 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Startup Lab - Российский венчурный фонд 5 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Phystech Ventures 14 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 11 1
AngelsDeck 13 1
Astana Hub 8 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 13 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
Internet Initiatives Development Fund 1 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 1
ВымпелКом - Хайв 17 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 1
РегБлок 7 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
Malina VC - Малина Венчурс - венчурный фонд 3 1
Iskra Ventures - Искра Венчурс Рус - Фонд посевных инвестиций 5 1
Трамплин Венчурс 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2719 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1801 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
X5 Group - Перекрёсток 607 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 566 1
Совкомбанк ПАО 288 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5280 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
ФРИИ Инвест 8 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
ФРИИ Акселератор 55 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 50 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18420 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1747 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4933 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 307 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 750 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 155 1
Clone - Клонирование 527 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 343 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
ABS-пластик - АБС-пластик 38 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами 21 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 230 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 1
FreePik 1462 3
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 235 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 149 1
Промобит - Bitblaze Titan 8 1
FIS Platform - no-code платформа 19 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - 24AI 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1157 1
Linux OS 10964 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 481 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 623 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 227 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 205 1
C/C++ - Язык программирования 849 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Яндекс.Практикум 71 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
GoPro HERO - экшн-камеры 32 1
Yandex Object Storage 15 1
Борисов Евгений 19 8
Теплов Олег 31 5
Охонин Павел 5 4
Биккулова Гульнара 24 2
Даббах Арсений 15 2
Басов Алексей 115 2
Калаев Дмитрий 25 2
Браверман Анатолий 6 2
Дьяков Вадим 3 1
Сорока Александр 1 1
Чернин Игорь 7 1
Лебедев Евгений 14 1
Шуленин Вячеслав 6 1
Лисица Андрей 4 1
Демидова Анастасия 7 1
Сапунов Андрей 2 1
Пивень Сергей 9 1
Котик Сергей 7 1
Макеев Михаил 7 1
Каневский Даниил 1 1
Селезнев Станислав 4 1
Медведев Вадим 6 1
Кашменский Евгений 1 1
Востриков Денис 10 1
Зарубина Камила 10 1
Ражев Никита 1 1
Тулаев Анатолий 1 1
Мехтиев Эльман 3 1
Адамян Эдуард 3 1
Тишин Кирилл 2 1
Капустин Святослав 3 1
Черепнин Александр 1 1
Болховитин Владислав 2 1
Авакимян Анна 6 1
Довбенко Леонид 3 1
Гайворонский Сергей 2 1
Мачавариани Мамука 1 1
Бабаев Александр 2 1
Кобозев Олег 1 1
Гориславец Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18300 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 1
Казахстан - Республика 5820 1
Европа 24656 1
Беларусь - Белоруссия 6055 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Ближний Восток 3040 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Франция - Французская Республика 7985 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Украина 7802 1
США - Калифорния 4777 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Филиппины - Республика 581 1
Азия Восточная 182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 14
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 4
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10376 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 60 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Аренда 2583 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2179 3
Forbes - Форбс 919 2
РБК ТВ - телеканал 82 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
Континентальная Битва Стартапов 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще