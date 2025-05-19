УльтимаТек - Экспанта

Холдинг промышленного ПО «Экспанта» (входит в Группу «УльтимаТек») — российская мультивендорная компания, входящая в предлагающая цифровые решения предприятиям нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной отраслей. Компания объединяет разработчиков программного обеспечения для промышленности, чтобы связать технологические и бизнес-процессы производства. Это программные продукты для реализации корреляций со сложными алгоритмами и математическими моделями с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Решения «Экспанты» разрабатываются по определенным стандартам под консолидированные требования крупнейших холдинговых структур с обязательным условием бесшовной интеграции с продуктами других производителей.