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УльтимаТек Экспанта

УльтимаТек - Экспанта

Холдинг промышленного ПО «Экспанта» (входит в Группу «УльтимаТек») — российская мультивендорная компания, входящая в предлагающая цифровые решения предприятиям нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной отраслей. Компания объединяет разработчиков программного обеспечения для промышленности, чтобы связать технологические и бизнес-процессы производства. Это программные продукты для реализации корреляций со сложными алгоритмами и математическими моделями с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Решения «Экспанты» разрабатываются по определенным стандартам под консолидированные требования крупнейших холдинговых структур с обязательным условием бесшовной интеграции с продуктами других производителей. 

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза 2
12.12.2024 ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 3

Публикаций - 2, упоминаний - 5

УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 15 1
УльтимаТек - UltimaTec. 22 1
УльтимаТек - Datana - Датана 27 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 90 1
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 13 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 499 1
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 14 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2247 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5296 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10598 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 784 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
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