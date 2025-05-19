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УльтимаТек Экспанта
Холдинг промышленного ПО «Экспанта» (входит в Группу «УльтимаТек») — российская мультивендорная компания, входящая в предлагающая цифровые решения предприятиям нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной отраслей. Компания объединяет разработчиков программного обеспечения для промышленности, чтобы связать технологические и бизнес-процессы производства. Это программные продукты для реализации корреляций со сложными алгоритмами и математическими моделями с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Решения «Экспанты» разрабатываются по определенным стандартам под консолидированные требования крупнейших холдинговых структур с обязательным условием бесшовной интеграции с продуктами других производителей.
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза 2
|12.12.2024
|ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 3
УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:
|Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
|УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 15 1
|УльтимаТек - UltimaTec. 22 1
|УльтимаТек - Datana - Датана 27 1
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