ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта»

«Экспанта» сосредоточится на создании отечественных решений, способных связать технологические и бизнес-процессы производства. На старте продуктовый портфель включает системы классов Decision Support System (DSS - рекомендательные системы на базе ИИ), Advanced Process Control (APC - системы усовершенствованного управления технологическими процессами), Сomputerized maintenance management system, (CMMS - управление ремонтами), но не ограничится ими в стратегии. Создание компании является критически важным шагом для поддержки импортозамещения и повышения цифровой зрелости российских промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители ГК «УльтимаТек».

Согласно исследованию аналитиков, к ноябрю 2024 г. уровень цифровой зрелости крупных и средних промышленных предприятий в России достиг 26,6% — значительный рост по сравнению с 16% годом ранее. Однако ключевые вызовы сохраняются: предприятиям необходимы инструменты для оптимизации оборудования, улучшения производственных показателей и интеграции данных между подразделениями.

«Экспанта» объединяет ИТ-компании, которые будут совместно развивать отечественное промышленное ПО для сквозной «связки» технологических и бизнес-процессов на крупных предприятиях. Это программные продукты для реализации корреляций, со сложными алгоритмами и математическими моделями, с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. В составе «Экспанты» такие компании смогут увеличить свое проникновение на рынок, расширить функционал своего решения под требования реальных клиентов и сократить стоимость и сроки разработки за счет кооперации с такими же компаниями, готовыми делиться своими наработками.

Генеральный директор ГК «УльтимаТек» Павел Растопшин отметил, что рыночная оценка «Экспанты» сейчас не менее 500 млн руб., а ожидаемый объем внешних инвестиций составляет 1 млрд руб.

«Экспанту» возглавил Александр Смоленский – эксперт по созданию и развитию MES-систем и промышленного интернета вещей для нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Активы компаний Datana и «Датабриз», ранее присоединившихся к «УльтимаТек», переходят в структуру «Экспанты» согласно стратегии разделения направлений продуктовой разработки и интеграции всей группы компаний. В 2025 г. «Экспанта» планирует привлечь в технологический альянс еще пять-шесть участников, каждый из которых будет закрывать задачу разработки определенных сегментов ПО для управления производственными и технологическими процессами.

«После ряда проведенных нами исследований рынка промышленного ПО мы пришли к выводу, что в первую очередь нужно усиливать консолидацию между разработчиками отечественного софта. Исходя из этого мы переориентировали портфель услуг, и теперь Центр продуктовых решений будет находиться внутри «Экспанты», а экспертиза по внедрению и комплексному консалтингу останется за интегратором «УльтимаТек», – сказал Павел Растопшин, генеральный директор ГК «УльтимаТек».

Решения «Экспанты» будут разрабатываться по определенным стандартам под консолидированные требования крупнейших холдинговых структур, с обязательным условием бесшовной интеграции с продуктами других производителей. Команды разработки сохранят операционную независимость компаний, входящих в состав объединения.

«Наступила фаза, когда компании уходят от тяжелых монолитных платформ и точечно заменяют решения в своем ИТ-ландшафте. Это связано с процессом импортозамещения, которое на всех предприятиях ведется поэтапно. В результате формируется композитная архитектура, где каждая система точно настроена на бизнес-пользователя. Такая ИТ-архитектура более гибкая, функциональная и отвечающая требованиям времени. Для ее скорейшего построения мы поставили себе задачу – разработать и вывести в 2025 г. на рынок новый слой промышленного ПО, который закроет потребность отраслевых заказчиков в необходимых компонентах. Мы уже внедряем на предприятиях решения класса APC и CMMS, а далее портфель цифровых продуктов будет значительно расширен за счет разработок, созданных нашими командами», – сказал Александр Смоленский, генеральный директор «Экспанты».

«Стратегия новой компании заключается в консолидации усилий, которые сейчас идут на рынке в направлении разработки специализированного промышленного ПО, но достаточно разрозненно. Именно эта обособленность тормозит развитие российских продуктов. «Экспанта» собирает уже работающие команды, в которые мы верим, будем инвестировать, и которым поможем расти и развивать свои решения», – отметил генеральный директор ГК «Ультиматек» Павел Растопшин.