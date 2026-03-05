MES Manufacturing Execution System Управление производствами и ремонтами Оперативное планирование и управление производством

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.03.2026 Российский производитель полуприцепов вывел заводы на новый уровень управления с помощью MES

ль грузовой техники Grünwald завершил внедрение цифровой платформы управления производством Prof-IT MES при поддержке Prof-IT Group. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group. Пока рын
03.03.2026 Consid реализовала проект внедрения MES-системы на заводе «Логика Молока» в Московской области

, объявила о завершении проекта по внедрению системы управления производственными процессами Consid.MES на заводе компании «Логика Молока» (ранее – Health & Nutrition) в Чехове Московской облас
03.03.2026 Павел Калякин, ИНКА 4.0: в 2026 г. сегмент MES сохранит положительную динамику и может достигнуть 19,5 млрд рублей

ма» 4.0) Павла Калякина, в 2026 г. российский рынок систем управления производственными процессами (MES) не замедлит свой рост и увеличится на 8%, составив примерно 19,5 млрд руб. Об этом CNews
17.02.2026 Обновлен ключевой модуль платформы «ИНКА 4.0» для построения MES-систем

ю функционального модуля «ИНКА.Модель производства» — одного из ключевых компонентов при построении MES на промышленных предприятиях. Обновление расширяет возможности оперативного производствен
13.02.2026 «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» автоматизировал управление производством с Talarix MES

щий завод», завершил масштабный проект по внедрению производственной информационной системы Talarix MES. Проект преследовал цель замены устаревшей системы управления и обеспечения сквозной проз
05.02.2026 Эксперты Staq обозначили ключевые тренды в области развития промышленного интернета вещей в России в 2026 году

тенденции в области развития промышленного интернета вещей в России в 2026 г. По мнению экспертов компании в топ-6 ключевых трендов в данной сфере войдут: интеграция данных систем 2 уровня (ISA-95) в MES (3 уровень), отказ от внутренней ИТ-разработки в пользу no-code/low-code-платформ, цифровая привязка бизнес-процессов к данным с оборудования, замена импортных MES российскими решени
21.01.2026 Эксперты STAQ обозначили ключевые сценарии использования IoT и MES-платформ в России по итогам 2025 года

AQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов, проанализировали результаты внедрений IoT и MES-платформ в производственной сфере в России по итогам 2025 г. и выявили ключевые сценарии

15.01.2026 Axenix локализует MES-систему для производителя кофе Monarch

Консалтинговая технологическая компания Axenix завершила первый этап локализации MES для производителя кофе Monarch. В рамках проекта реализован ключевой функционал на платфо
14.01.2026 Новый запрос на MES: от монолитной системы к гибкой цифровой платформе

ки и интеграторы выбирают комплексные платформенные решения: их можно быстро настроить под конкретный проект и развивать вместе с бизнесом. © BiancoBlue / Фотобанк Фотодженика Ключевыми ожиданиями от MES стали архитектурная открытость и модульность, понятная экономическая модель с быстрым стартом, а также готовность поставщика выступить в роли технологического партнёра Этот запрос напрямую

17.12.2025 Эксперты «К2Тех» назвали главные барьеры внедрения MES в промышленности

Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». По наблюдениям аналитиков «К2Тех», интерес бизнеса к MES-системам растет год к году: предприятия хотят видеть производство в режиме реального врем
16.12.2025 «Цифра» представила обновленный «Конструктор MES» с готовыми отраслевыми решениями

Разработчик промышленного ПО ГК «Цифра» выпустила обновление «Конструктора MES», комплекса цифровых решений для автоматизации процессов производства. Релиз расширяет фу
21.11.2025 Эксперты STAQ определили уровень внедрений IoT- и MES-платформ на российских промышленных предприятиях

бизнеса, провел комплексное исследование, посвященное определению текущего уровня внедрения IoT- и MES-платформ на промышленных предприятиях России. Исследование основано на результатах опросо
10.11.2025 Исследование IBS: по итогам 2025 года объем российского рынка MES-систем составит 18 млрд рублей

мирового и отечественного рынков систем управления производством (Manufacturing Execution Systems, MES). Согласно полученным данным, Россия отстает по темпам роста от ведущих индустриальных ст
06.10.2025 «Галактика», ведущий российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и компания BeringPro (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве

BeringPro (ГК Softline) и компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, заключили соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — предложить рынку комплексные импортонезависимые решения для автоматизации крупных предприятий. Об этом CNe
27.08.2025 Платформа ZIIoT и «Конструктор MES» получили сертификаты совместимости c «Ред ОС»

ании «Ред Софт». Теперь цифровая платформа для управления производством ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» (бывш. ZIAK) доступна для работы на базе «Ред ОС». ZIIoT – отечественная цифровая платфо
04.08.2025 ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с ОС Astra Linux и СУБД Tantor Postgres

О, получила сертификаты совместимости цифровой платформы управления производством ZIIoT и комплекса MES-решений для автоматизации процессов производства «Конструктор MES» с российской оп
15.07.2025 Исследование: рынок MES-систем в России превысит 16,64 млрд рублей к 2028 году

«АНТ-ЦС» провела исследование систем управления производством (MES) и расширенного планирования (APS). Согласно исследованию, к 2028 г. объем российского ры
05.06.2025 BIA Technologies внедрила MES-систему в холдинге «Русская Аграрная Группа»

Эксперты ИТ-компании автоматизировали работу мясоперерабатывающего предприятия «Русской Аграрной Группы» «МПК Кораблинский» (ООО «Вердазернопродукт») с помощью «1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP». Особенностью решения является модификация системы для контроля убойного цеха, что позволяет проследить готовый продукт до конкретной партии, а также получать актуальные
25.04.2025 Российская корпорация из числа крупнейших в мире мигрирует на собственную систему управления многопередельным производством

входит в топ 10 крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции, разработал собственную MES-систему (комплекс программных средств для оперативного планирования и управления производ
23.04.2025 «Цифра» разработала отраслевое MES-решение для горной добычи

ГК «Цифра» разработала «Горный MES», систему управления производственными процессами для горно-обогатительных комплексов. Он
17.04.2025 «1С-Рарус» модернизировала управление производством в НПП «Авивак»

«1С-Рарус» модернизировала управление производством в НПП «Авивак». На базе «1С:Комплексная автоматизация» создана цифровая система управления производственными и финансовыми процессами ведущего российского производителя
31.01.2025 ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях

пания «ИндаСофт», ведущий разработчик высокотехнологичных цифровых производственных сервисов уровня MES, обеспечивающих автоматизацию ключевых процессов управления производством, выводят на рос
04.12.2024 «Цифра» перевела свою MES-систему на новый импортонезависимый технологический стек

промышленности, перевела свое решение для комплексного управления производством «Цифра. Конструктор MES» (бывший ZIAK) на новый технологический стек, который был приведен в соответствие с реком
17.10.2024 Фирма «1С» и ГК «КомЛайн» выпустили «1С:Молокопереработка MES»

Фирма «1С» и «Внедренческий центр «КомЛайн», входящий в одноименную группу компаний, выпустили новый специализированный программный продукт «1С:Молокопереработка MES» Об этом CNews сообщили представители «КомЛайн». Это самостоятельная конфигурация, разработанная на платформе «1С:Предприятие 8.3» и предназначенная для автоматизации оперативного учета, пл
19.09.2024 Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant

ть компетенции друг друга при совместной реализации проектов на базе флагманского решения вендора – MES-системы ExeMES. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Компания Exeplant входит в г
23.05.2024 ГК Softline и компания ООО «ИндаСофт» пописали меморандум о сотрудничестве

ючили соглашение о партнерстве. Компании договорились о сотрудничестве в области разработки, тестирования и внедрения российских цифровых решений для автоматизации промышленности, в частности, класса MES (систем оперативного управления производством) и LIMS (лабораторных информационных систем). Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. Компания ООО «ИндаCофт» занимается разработкой

23.01.2024 «Завод ЖБИ-1» оптимизировал управление производством и вдвое ускорил обработку заказов с помощью «1С:Комплексная автоматизация»

Специалисты ГК «Решение» автоматизировали работу струнно-бетонного завода ЖБИ-1 в Калининграде. С помощью системы «1С:Комплексная автоматизация» оптимизировано управление производством продукции по давальческой схеме. Обеспечен точный расчет себестоимости. Организован сквозной учет движения продукции от закупки до отгрузки. Заказы обрабатываются вдвое
15.01.2024 KAMAZ Digital внедрил MES-систему на Кузнечном заводе КАМАЗа

КАМАЗ завершил внедрение автоматической системы контроля и управления производством ПИФИ в кузнечно-прессовом корпусе Кузнечного завода в Набережных Челнах. Комплексное ИТ-решение класса MES разработано и внедряется дочерней ИТ-компанией KAMAZ Digital. Главная задача системы — повысить прозрачность и управляемость производственного процесса. Система повышения эффективности план
21.11.2023 IBS разработала и внедрила MES-систему на базе платформы «1С» для ITMS

Группа компаний IBS разработала и внедрила MES-систему на базе платформы «1С» для группы компаний ITMS. Отечественное решение не только

15.08.2023 «Аскон» выпустила новую версию MES-системы «Гольфстрим» с поддержкой СУБД Postgres Pro

. Оба решения входят в реестр российского программного обеспечения. «Гольфстрим» относится к классу MES-систем и ориентирован на управление дискретным единичным, мелко- и среднесерийным машинос
01.08.2023 Hochland завершила испытания технологии RFID для автоматизации производственной логистики

ния тары на производстве. Пилотный проект подтвердил, что технология подходит для настройки системы MES. Цифровым промышленным интегратором выступила Prof-IT Group. Управление производством нев
27.07.2023 «Текстильмаш» выбрал MES-систему «Гольфстрим» для планирования и управления производством

одукции по складам. Настроен обмен данными с «Полином:MDM». Первые итоги эксплуатации показали, что MES-система работает быстро, проста в освоении и достаточно гибкая в настройках работы по опе
16.05.2023 «РеMESло» – новая российская система управления производством

твенной разработки — систему оперативного управления производством (Manufacturing execution system, MES) «РеMESло». Продукт ориентирован на предприятия, выпускающие жидкие продукты: молочную пр
20.03.2023 Axenix помогает российским предприятиям проектировать MES-системы

ания Axenix продолжает развивать консалтинговый сервис по проектированию и внедрению решений класса MES (manufacturing execution system). Проектирование MES может включать разработку биз
20.03.2023 «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы

Компания «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы. Внедрение отраслевого решения «1С» помогло мясокомбинату «Бахт» увеличить объемы
01.12.2022 «Крок» представила отечественную систему дистанционного контроля промышленной безопасности

течественную систему дистанционного контроля промышленной безопасности как компонент решений класса MES. СДКПБ работает на базе платформы PhoenixDS с применением нейронных сетей, позволяет в 2

17.05.2022 MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами

Согласно исследованиям «КОНСОМ ГРУПП», предприятия, использующие системы уровня MES (Manufacturing Execution System — системы управления производственными процессами) затрач
01.02.2022 Проект автоматизации оперативного учета в Порховском Маслосырзаводе. Как внедрение MES повлияло на процент брака, потерь и себестоимость готовой продукции

6.Автоматизировать учет результатов лабораторных анализов «Помимо основной цели проекта, внедрение MES-системы задумывалось заказчиком как подготовка базы для получения достоверной себестоимос
23.11.2021 «Нижнекамскшина» организует систему оперативных отчетов производства с 1С:MES

анский офис «1С‑Рарус» завершил проект по организации системы оперативных отчетов производства в 1С:MES на ПАО «Нижнекамскшина». Оптимизирован ввод оперативной информации по полуфабрикатам, гот

Публикаций - 950, упоминаний - 1306

MES и организации, системы, технологии, персоны:

9250 217
SAP SE 5526 150
Oracle Corporation 6982 80
Microsoft Corporation 25521 74
Галактика - Корпорация 1522 44
IBM - International Business Machines Corp 9635 35
Цифра ГК 147 35
Siemens AG - Siemens Group 2653 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3370 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2738 28
Ростелеком 10617 28
Softline - Софтлайн 3500 26
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1741 25
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 617 23
Ростех - Автоматика Концерн 1783 23
SAP CIS - САП СНГ 867 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2337 19
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 79 19
1С-Рарус 948 19
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 249 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5424 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1342 17
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 937 17
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 456 17
Yandex - Яндекс 8763 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14983 16
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 372 16
Северсталь Инфоком 97 16
Компас 20 16
МегаФон 10292 16
К2Тех 285 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1408 14
Крок - Croc 1924 14
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 451 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1593 14
АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 40 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9344 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 265 12
Diasoft - Диасофт 1079 12
Honeywell 304 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8453 36
Северсталь ПАО - Severstal 581 35
НСПК - Национальная система платежных карт 917 30
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 517 29
Газпром ПАО 1447 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 527 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3064 22
РЖД - Российские железные дороги 2035 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 583 19
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 267 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 289 17
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 185 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 455 16
Газпром нефть 687 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 279 15
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 202 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1577 15
Русагро Группа Компаний 344 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 84 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 517 13
Лента - Сеть розничной торговли 2322 12
ФосАгро 162 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 886 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1836 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 10
Роснефть НК - нефтяная компания 544 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1160 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 10
ТМХ - Трансмашхолдинг 143 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1056 10
Почта России ПАО 2286 9
Уралхим - Уралкалий ПАО 108 9
Татнефть 240 9
Транснефть 329 8
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 175 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 684 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 178 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1021 7
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 446 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 478 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13210 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3606 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3330 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5217 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2241 31
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 193 31
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 375 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5313 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6392 21
Федеральное казначейство России 1893 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4870 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2031 15
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3476 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2840 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3143 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5431 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1688 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3601 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1918 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 932 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 774 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 362 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 168 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3199 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3505 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 374 4
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5825 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 188 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1159 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 353 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 407 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1289 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2784 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1039 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 440 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 382 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 267 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 399 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 757 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1496 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 395 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 259 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6465 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 320 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 798 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 258 3
OWASP - Open Web Application Security Project 126 3
Linux Foundation 193 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 108 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 261 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 221 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 134 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 33 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 73 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 102 1
РСХ - Российский Союз Химиков 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75155 531
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34598 528
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7485 464
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58625 404
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23834 297
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11685 224
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19597 161
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1496 155
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1027 154
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12465 143
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2752 132
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7842 131
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13537 123
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23423 117
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17467 113
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 436 113
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12587 112
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26439 112
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32344 111
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15179 104
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11734 104
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5404 102
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13256 101
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4206 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32738 98
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6299 97
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1591 96
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1949 94
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7561 92
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2491 89
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3628 83
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 469 83
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7068 79
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1154 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27454 79
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 634 71
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4797 70
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12309 69
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6142 67
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6134 66
1С:ERP Управление предприятием 763 85
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2486 74
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 487 52
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 947 43
Linux OS 11161 40
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 937 40
Microsoft Office 4042 31
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 614 29
Microsoft Dynamics 1193 27
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1616 27
Microsoft Windows 16560 25
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 575 25
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 928 24
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 994 23
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 56 23
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 673 21
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 144 21
Microsoft Windows 2000 8679 21
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1460 18
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2169 17
Google Android 14955 15
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 251 15
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 302 14
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 211 14
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 64 13
Microsoft SQL Server - MS SQL 1745 12
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 426 12
Бизнес Технологии - Global-ERP 91 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5342 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 562 11
Siemens Teamcenter 73 11
Компас ERP - Компас КИС - Компас MS Элит 26 11
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 11
Новые облачные технологии - МойОфис 931 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6011 10
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 498 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1287 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3474 10
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 15 10
Шадаев Максут 1168 16
Нестеров Алексей 173 16
Натрусов Артем 312 14
Кирьянова Александра 161 11
Путин Владимир 3411 11
Аронсон Михаил 30 10
Мальков Антон 45 10
Чаркин Евгений 314 9
Панченко Иван 182 9
Галкин Николай 131 9
Телков Алексей 39 9
Сударкин Евгений 29 9
Емельченков Сергей 141 9
Шопник Герберт 22 9
Нуралиев Борис 297 8
Глазков Александр 150 8
Сотин Денис 216 8
Дунаев Сергей 62 8
Мельникова Алиса 100 8
Урусов Виктор 153 8
Кубарев Алексей 59 8
Желтухин Вадим 68 8
Суровец Дмитрий 102 7
Ермаков Валерий 138 7
Цыганков Дмитрий 38 7
Закоржевский Вячеслав 84 7
Трандин Сергей 106 7
Лазуков Станислав 50 7
Аникин Дмитрий 66 7
Шеховцов Юрий 34 6
Феоктистов Вадим 36 6
Фокин Валерий 48 6
Козырев Алексей 326 6
Шарак Андрей 67 6
Ермаков Иван 31 6
Агеев Денис 38 6
Трапицын Виктор 7 6
Ларин Андрей 23 6
Глухов Иван 33 6
Семенов Михаил 28 6
Россия - РФ - Российская федерация 160534 614
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46496 118
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14663 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19026 65
Европа 24775 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53912 57
Германия - Федеративная Республика 13035 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18573 38
Казахстан - Республика 5907 19
Европа Восточная 3130 18
Украина 7862 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8311 17
Беларусь - Белоруссия 6140 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3252 16
Япония 13636 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3079 14
Индия - Bharat 5769 14
Франция - Французская Республика 8050 14
Россия - СФО - Новосибирск 4764 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2752 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1631 13
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 274 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3320 11
Южная Корея - Республика 6927 9
Азия - Азиатский регион 5816 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3353 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2285 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1270 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13662 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1881 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4377 8
Африка - Африканский регион 3596 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2974 8
Турция - Турецкая республика 2533 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1657 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1708 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1196 8
Италия - Итальянская Республика 4458 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1477 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1728 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51881 192
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55748 173
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20728 151
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10812 147
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6405 123
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8364 106
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6363 102
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3318 102
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8315 101
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15440 91
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17616 89
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1447 89
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32401 88
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26371 83
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5995 62
Энергетика - Energy - Energetically 5605 60
Логистика сбытовая - Сбыт 2514 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7470 59
Экономический эффект 1237 59
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4306 53
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3346 52
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 698 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11907 50
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6378 49
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2628 48
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2850 45
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3444 45
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6426 44
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 789 44
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6482 43
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1584 41
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5420 38
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5810 38
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3009 37
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1146 37
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3800 35
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4382 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5352 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9868 32
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 946 32
TAdviser - Центр выбора технологий 437 9
Ведомости 1338 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11483 6
CNews - ZOOM.CNews 1856 3
9to5Google 58 3
9to5Mac 70 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2247 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 134 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 123 2
Мобильные системы 118 2
Открытые системы ИД 176 2
АиФ - Аргументы и факты 51 2
Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 4 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 890 2
Bloomberg 1578 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1100 1
23ABC News 179 1
Crunchbase 74 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 310 1
Harvard Business Review 22 1
СК Пресс 17 1
CNews TV 747 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Интерфакс Украина 12 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8453 46
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3822 39
Gartner - Гартнер 3630 17
IDC - International Data Corporation 4955 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1074 6
CNews Инновация года - награда 138 5
Markets&Markets Research 113 3
ARC Advisory Group 20 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 357 3
BCG - Boston Consulting Group 113 2
Forrester Research 830 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 131 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 88 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 77 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 258 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 87 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 82 1
Strategy Analytics 285 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Mordor Intelligence 33 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Allied Market Research 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 806 1
Technavio 28 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Gartner CIO Agenda Survey 2 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
SmartMarketing 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Aberdeen Group 48 1
Gartner - AMR Research 48 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Fortune Business Insights 30 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 165 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1334 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 344 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1682 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 650 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1134 4
РАН - Российская академия наук 2057 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 694 4
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 58 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 107 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 275 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 239 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 550 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 24 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 581 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 411 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 307 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 293 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 263 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 45 2
СамГУ - Самарский государственный университет 30 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 185 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 47 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 295 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 202 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 618 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 142 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 209 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 107 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 440 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 457 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 71 1
МЭИ - Московский энергетический институт 162 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 226 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1227 26
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2160 21
CNews AWARDS - награда 562 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2608 10
CNews FORUM Кейсы 285 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 616 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1267 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 7
ИнфоКом 119 7
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 164 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 370 4
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 184 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 226 2
CNews Баттл 71 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
CNews ИТ-стратегия 32 2
IT Elements 12 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 33 1
Oracle OpenWorld 65 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
SAP Value Award 6 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
SAP Quality Awards 7 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 93 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Oracle AppsForum 24 1
Docflow 147 1
Связь-Экспокомм 260 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
1С:Проект года 28 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1430818, в очереди разбора - 728911.
Создано именных указателей - 192240.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

