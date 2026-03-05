MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством

Российский производитель полуприцепов вывел заводы на новый уровень управления с помощью MES ль грузовой техники Grünwald завершил внедрение цифровой платформы управления производством Prof-IT MES при поддержке Prof-IT Group. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group. Пока рын

Consid реализовала проект внедрения MES-системы на заводе «Логика Молока» в Московской области , объявила о завершении проекта по внедрению системы управления производственными процессами Consid.MES на заводе компании «Логика Молока» (ранее – Health & Nutrition) в Чехове Московской облас

Павел Калякин, ИНКА 4.0: в 2026 г. сегмент MES сохранит положительную динамику и может достигнуть 19,5 млрд рублей ма» 4.0) Павла Калякина, в 2026 г. российский рынок систем управления производственными процессами (MES) не замедлит свой рост и увеличится на 8%, составив примерно 19,5 млрд руб. Об этом CNews

Обновлен ключевой модуль платформы «ИНКА 4.0» для построения MES-систем ю функционального модуля «ИНКА.Модель производства» — одного из ключевых компонентов при построении MES на промышленных предприятиях. Обновление расширяет возможности оперативного производствен

«Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» автоматизировал управление производством с Talarix MES щий завод», завершил масштабный проект по внедрению производственной информационной системы Talarix MES. Проект преследовал цель замены устаревшей системы управления и обеспечения сквозной проз

Эксперты Staq обозначили ключевые тренды в области развития промышленного интернета вещей в России в 2026 году тенденции в области развития промышленного интернета вещей в России в 2026 г. По мнению экспертов компании в топ-6 ключевых трендов в данной сфере войдут: интеграция данных систем 2 уровня (ISA-95) в MES (3 уровень), отказ от внутренней ИТ-разработки в пользу no-code/low-code-платформ, цифровая привязка бизнес-процессов к данным с оборудования, замена импортных MES российскими решени

Эксперты STAQ обозначили ключевые сценарии использования IoT и MES-платформ в России по итогам 2025 года AQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов, проанализировали результаты внедрений IoT и MES-платформ в производственной сфере в России по итогам 2025 г. и выявили ключевые сценарии

Axenix локализует MES-систему для производителя кофе Monarch Консалтинговая технологическая компания Axenix завершила первый этап локализации MES для производителя кофе Monarch. В рамках проекта реализован ключевой функционал на платфо

Новый запрос на MES: от монолитной системы к гибкой цифровой платформе ки и интеграторы выбирают комплексные платформенные решения: их можно быстро настроить под конкретный проект и развивать вместе с бизнесом. © BiancoBlue / Фотобанк Фотодженика Ключевыми ожиданиями от MES стали архитектурная открытость и модульность, понятная экономическая модель с быстрым стартом, а также готовность поставщика выступить в роли технологического партнёра Этот запрос напрямую

Эксперты «К2Тех» назвали главные барьеры внедрения MES в промышленности Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». По наблюдениям аналитиков «К2Тех», интерес бизнеса к MES-системам растет год к году: предприятия хотят видеть производство в режиме реального врем

«Цифра» представила обновленный «Конструктор MES» с готовыми отраслевыми решениями Разработчик промышленного ПО ГК «Цифра» выпустила обновление «Конструктора MES», комплекса цифровых решений для автоматизации процессов производства. Релиз расширяет фу

Эксперты STAQ определили уровень внедрений IoT- и MES-платформ на российских промышленных предприятиях бизнеса, провел комплексное исследование, посвященное определению текущего уровня внедрения IoT- и MES-платформ на промышленных предприятиях России. Исследование основано на результатах опросо

Исследование IBS: по итогам 2025 года объем российского рынка MES-систем составит 18 млрд рублей мирового и отечественного рынков систем управления производством (Manufacturing Execution Systems, MES). Согласно полученным данным, Россия отстает по темпам роста от ведущих индустриальных ст

«Галактика», ведущий российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и компания BeringPro (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве BeringPro (ГК Softline) и компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, заключили соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — предложить рынку комплексные импортонезависимые решения для автоматизации крупных предприятий. Об этом CNe

Платформа ZIIoT и «Конструктор MES» получили сертификаты совместимости c «Ред ОС» ании «Ред Софт». Теперь цифровая платформа для управления производством ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» (бывш. ZIAK) доступна для работы на базе «Ред ОС». ZIIoT – отечественная цифровая платфо

ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с ОС Astra Linux и СУБД Tantor Postgres О, получила сертификаты совместимости цифровой платформы управления производством ZIIoT и комплекса MES-решений для автоматизации процессов производства «Конструктор MES» с российской оп

Исследование: рынок MES-систем в России превысит 16,64 млрд рублей к 2028 году «АНТ-ЦС» провела исследование систем управления производством (MES) и расширенного планирования (APS). Согласно исследованию, к 2028 г. объем российского ры

BIA Technologies внедрила MES-систему в холдинге «Русская Аграрная Группа» Эксперты ИТ-компании автоматизировали работу мясоперерабатывающего предприятия «Русской Аграрной Группы» «МПК Кораблинский» (ООО «Вердазернопродукт») с помощью «1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP». Особенностью решения является модификация системы для контроля убойного цеха, что позволяет проследить готовый продукт до конкретной партии, а также получать актуальные

Российская корпорация из числа крупнейших в мире мигрирует на собственную систему управления многопередельным производством входит в топ 10 крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции, разработал собственную MES-систему (комплекс программных средств для оперативного планирования и управления производ

«Цифра» разработала отраслевое MES-решение для горной добычи ГК «Цифра» разработала «Горный MES», систему управления производственными процессами для горно-обогатительных комплексов. Он

«1С-Рарус» модернизировала управление производством в НПП «Авивак» «1С-Рарус» модернизировала управление производством в НПП «Авивак». На базе «1С:Комплексная автоматизация» создана цифровая система управления производственными и финансовыми процессами ведущего российского производителя

ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях пания «ИндаСофт», ведущий разработчик высокотехнологичных цифровых производственных сервисов уровня MES, обеспечивающих автоматизацию ключевых процессов управления производством, выводят на рос

«Цифра» перевела свою MES-систему на новый импортонезависимый технологический стек промышленности, перевела свое решение для комплексного управления производством «Цифра. Конструктор MES» (бывший ZIAK) на новый технологический стек, который был приведен в соответствие с реком

Фирма «1С» и ГК «КомЛайн» выпустили «1С:Молокопереработка MES» Фирма «1С» и «Внедренческий центр «КомЛайн», входящий в одноименную группу компаний, выпустили новый специализированный программный продукт «1С:Молокопереработка MES» Об этом CNews сообщили представители «КомЛайн». Это самостоятельная конфигурация, разработанная на платформе «1С:Предприятие 8.3» и предназначенная для автоматизации оперативного учета, пл

Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant ть компетенции друг друга при совместной реализации проектов на базе флагманского решения вендора – MES-системы ExeMES. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Компания Exeplant входит в г

ГК Softline и компания ООО «ИндаСофт» пописали меморандум о сотрудничестве ючили соглашение о партнерстве. Компании договорились о сотрудничестве в области разработки, тестирования и внедрения российских цифровых решений для автоматизации промышленности, в частности, класса MES (систем оперативного управления производством) и LIMS (лабораторных информационных систем). Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. Компания ООО «ИндаCофт» занимается разработкой

«Завод ЖБИ-1» оптимизировал управление производством и вдвое ускорил обработку заказов с помощью «1С:Комплексная автоматизация» Специалисты ГК «Решение» автоматизировали работу струнно-бетонного завода ЖБИ-1 в Калининграде. С помощью системы «1С:Комплексная автоматизация» оптимизировано управление производством продукции по давальческой схеме. Обеспечен точный расчет себестоимости. Организован сквозной учет движения продукции от закупки до отгрузки. Заказы обрабатываются вдвое

KAMAZ Digital внедрил MES-систему на Кузнечном заводе КАМАЗа КАМАЗ завершил внедрение автоматической системы контроля и управления производством ПИФИ в кузнечно-прессовом корпусе Кузнечного завода в Набережных Челнах. Комплексное ИТ-решение класса MES разработано и внедряется дочерней ИТ-компанией KAMAZ Digital. Главная задача системы — повысить прозрачность и управляемость производственного процесса. Система повышения эффективности план

IBS разработала и внедрила MES-систему на базе платформы «1С» для ITMS Группа компаний IBS разработала и внедрила MES-систему на базе платформы «1С» для группы компаний ITMS. Отечественное решение не только

«Аскон» выпустила новую версию MES-системы «Гольфстрим» с поддержкой СУБД Postgres Pro . Оба решения входят в реестр российского программного обеспечения. «Гольфстрим» относится к классу MES-систем и ориентирован на управление дискретным единичным, мелко- и среднесерийным машинос

Hochland завершила испытания технологии RFID для автоматизации производственной логистики ния тары на производстве. Пилотный проект подтвердил, что технология подходит для настройки системы MES. Цифровым промышленным интегратором выступила Prof-IT Group. Управление производством нев

«Текстильмаш» выбрал MES-систему «Гольфстрим» для планирования и управления производством одукции по складам. Настроен обмен данными с «Полином:MDM». Первые итоги эксплуатации показали, что MES-система работает быстро, проста в освоении и достаточно гибкая в настройках работы по опе

«РеMESло» – новая российская система управления производством твенной разработки — систему оперативного управления производством (Manufacturing execution system, MES) «РеMESло». Продукт ориентирован на предприятия, выпускающие жидкие продукты: молочную пр

Axenix помогает российским предприятиям проектировать MES-системы ания Axenix продолжает развивать консалтинговый сервис по проектированию и внедрению решений класса MES (manufacturing execution system). Проектирование MES может включать разработку биз

«Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы Компания «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы. Внедрение отраслевого решения «1С» помогло мясокомбинату «Бахт» увеличить объемы

«Крок» представила отечественную систему дистанционного контроля промышленной безопасности течественную систему дистанционного контроля промышленной безопасности как компонент решений класса MES. СДКПБ работает на базе платформы PhoenixDS с применением нейронных сетей, позволяет в 2

MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами Согласно исследованиям «КОНСОМ ГРУПП», предприятия, использующие системы уровня MES (Manufacturing Execution System — системы управления производственными процессами) затрач

Проект автоматизации оперативного учета в Порховском Маслосырзаводе. Как внедрение MES повлияло на процент брака, потерь и себестоимость готовой продукции 6.Автоматизировать учет результатов лабораторных анализов «Помимо основной цели проекта, внедрение MES-системы задумывалось заказчиком как подготовка базы для получения достоверной себестоимос