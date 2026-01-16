Разделы

CMMS Computerized Maintenance Management System КСУТО Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием Автоматизация процессов технического обслуживания


СОБЫТИЯ

16.01.2026 «Дочка» ИТ-интегратора «Ультиматек» получила долю в разработчике решений для автоматизации 1
07.11.2025 АЛРОСА приступает к цифровой трансформации на базе отечественной платформы 1
05.11.2025 Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб 1
21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
12.12.2024 ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 1
28.11.2022 Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
11.08.2020 Цифровой двойник оборудования обещает технологическую революцию на золотодобывающем комбинате 1
19.06.2020 Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo 1
29.05.2020 Совокупная выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность выросла на 15% 1
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1
04.10.2019 IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа 1
03.10.2019 Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России 1
25.10.2018 «Сименс» и «Бентли cистемс» объявили о запуске комплексного решения для электростанций 1
06.10.2016 HID Global представила новые решения для обеспечения безопасности приложений интернета вещей в «умном» здании 1
23.12.2013 IBS автоматизировала процессы ТОРО Efes Rus на базе SAP ERP 1
03.08.2011 Системы управления недвижимостью: как выбрать, кому платить 1
22.12.2010 ТОиР: берем инциденты под контроль 1
02.06.2003 "АНД Проджект" стал партнером DPSI 1

SAP SE 5447 3
Softline - Софтлайн 3304 3
Zenlayer 4 2
Ростелеком 10367 2
Microsoft Corporation 25288 2
Huawei 4240 2
IXcellerate - Икселерейт 140 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 1
Altair Engineering 29 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 405 1
Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт 23 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 39 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Siemens AG - Siemens Group 2632 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 17 1
УльтимаТек - UltimaTec. 38 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 1
УльтимаТек - Экспанта 8 1
Luxoft - Integrity Solutions - Интегрити Солюшнс 2 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
МегаФон 9988 1
Nutanix 108 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
Veeam Software 328 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 535 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
IBM - International Business Machines Corp 9561 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
9054 1
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 4 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 74 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Harley-Davidson 29 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 567 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 990 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 574 1
Транснефть 324 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 11
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 989 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18420 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7309 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1449 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 900 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6171 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31875 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 2
IBM Maximo Asset Management 55 2
Vertiv Liebert - 11 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 2
Apple iPhone 6 4861 2
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 23 2
Tencent Cloud 14 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 2
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
OSIsoft PI System 15 1
HID Mobile Access 8 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 41 1
ТЕСИС FlowVision 10 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
IBM Tivoli 284 1
HPE Integrity - серия серверов 136 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
IBM Public Cloud 26 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 37 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 1
Dassault Systemes - ENOVIA 32 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
IBM Maximo for Utilities 2 1
IBM Maximo for Transportation 2 1
IBM Maximo for Oil and Gas 2 1
IBM Maximo for Life Sciences 2 1
IBM Maximo for Aviation 2 1
Appius PLM 6 1
Lotsia PLM 2 1
ADEM CAM - ADEM CAD 5 1
CTI IoT Platform 3 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Microsoft Office 365 984 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 436 1
Фокин Дмитрий 21 2
Врацкий Андрей 166 1
Калюжин Алексей 2 1
Тутаев Михаил 56 1
Заянц Илья 56 1
Касаев Сергей 28 1
Драчев Никита 10 1
Романов Кирилл 32 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 29 1
Соколов Павел 15 1
Барилкин Виктор 29 1
Гваришвили Владимир 28 1
Виноградов Артём 28 1
Павловский Святослав 3 1
Веселова Алина 2 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 32 1
Спиридонов Иван 26 1
Свирщевский Андрей 7 1
Туманян Давид 3 1
Ильин Виктор 4 1
Крупин Андрей 2 1
Викулин Андрей 2 1
Крупин Александр 5 1
Табалин Антон 1 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1155 1
Чаркин Евгений 314 1
Паршин Максим 323 1
Бадалов Андрей 66 1
Массух Илья 235 1
Милых Валерий 7 1
Солопов Вячеслав 37 1
Ушаков Анатолий 46 1
Касимов Денис 22 1
Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
Растопшин Павел 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 2
Европа 24656 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 2
США - Северная Каролина - Гринсборо 7 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Беларусь - Белоруссия 6055 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 1
Европа Восточная 3123 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Украина 7802 1
Грузия 1289 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10376 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3784 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6028 2
Optics 139 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
ARC Advisory Group 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
