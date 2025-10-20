Получите все материалы CNews по ключевому слову
Растопшин Павел
СОБЫТИЯ
Растопшин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевченко Владимир 149 5
|Николаев Евгений 16 4
|Шилина Мария 15 4
|Широких Алексей 72 4
|Паринов Олег 11 4
|Аксенова Юлия 12 4
|Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 4
|Богачев Игорь 182 4
|Халяпин Сергей 85 4
|Скачков Юрий 51 3
|Кравченко Константин 98 3
|Висящев Андрей 64 3
|Коротнев Константин 34 3
|Кириллов Михаил 15 3
|Соколов Михаил 30 3
|Ушаков Михаил 35 3
|Козлов Михаил 175 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Разумовский Дмитрий 124 3
|Меднов Сергей 124 3
|Еремеев Сергей 25 3
|Члек Сергей 25 3
|Ведехин Игорь 35 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|Юсупов Ренат 119 3
|Серебряков Виктор 55 3
|Леушев Андрей 75 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Громов Иван 102 3
|Бетсис Павел 100 3
|Хрусталев Александр 33 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Сафронов Юрий 68 3
|Тихонов Андрей 43 3
|Брагин Павел 23 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
|Пирогов Алексей 29 3
|Александрин Андрей 15 3
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 662 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394074, в очереди разбора - 732133.
Создано именных указателей - 184654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.