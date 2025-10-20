Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184654
ИКТ 14347
Организации 11131
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3517
Системы 26307
Персоны 79370
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Растопшин Павел


СОБЫТИЯ


20.10.2025 Модель гибких партнерств работает: «Экспанта» привлекла 300 миллионов 1
12.12.2024 ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 1
13.11.2024 «УльтимаТек» выводит на рынок услугу colocation в дата-центрах федерального оператора связи РСВО 1
23.05.2024 Эра SAP уходит. Российские промышленники смотрят в сторону «Галактики» 1
21.05.2024 «УльтимаТек» создал для машиностроительного дивизиона «Росатома» методологию управления цифровым предприятием 1
24.04.2024 «УльтимаТек» внедряет российские цифровые сервисы на платформе ZIIoT на предприятиях СУЭК 1
15.04.2024 «УльтимаТек» открывает центр внедрения решений «Галактики» в промышленности 1
15.03.2024 Выручка ГК «УльтимаТек» превысила 1 млрд руб. по итогам 2023 года 1
19.12.2023 «Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
27.11.2023 «Ультиматек» будет внедрять российские системы СУУТП в крупнейших холдингах страны 1
13.11.2023 «Ультиматек» поможет промышленности перейти на серверы и ПК российского производства 1
18.05.2023 Промышленный интегратор «Ультиматек» начинает внедрять решения корпорации «Галактика» 2
18.04.2023 Системный интегратор «Ультиматек» стал официальным дилером продуктов «Сисофт девелопмент» 1
20.02.2023 Экс-топ-менеджер ГК «Цифра» запускает интеграционный бизнес в поддержку импортозамещения на базе компании «Ультиматек» 1
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 1
22.06.2022 Российская система управления горным производством внедрена на крупнейшем железорудном карьере в Перу 1
15.04.2022 «Цифра» обновила систему мониторинга промышленного производства «Диспетчер» 1
22.03.2022 «Цифра» предложила инструменты обеспечения цифрового суверенитета России 1
22.03.2022 ГК «Цифра» запустила горячую линию и предложила российские аналоги зарубежного ПО для промышленности 1
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1
19.12.2019 Система «Вист групп» повысила производительность ЕВРАЗ КГОКа на 8% 1
10.07.2019 БЕЛАЗ, «Цифра» и «Вист групп» займутся роботизацией и внедрением ИИ в горной промышленности 2
23.05.2018 «Цифра»: к 2019 году в России к промышленному интернету будет подключено 1.9 млн единиц оборудования 1
27.04.2018 Росатом внедряет систему для цифрового производства 1
06.02.2018 «Цифра» (ГК Ренова) купили права на разработчика IIoT из Санкт-Петербурга 1
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
29.11.2016 Павел Растопшин -

Операторы связи трансформируются в провайдеров услуг широкого спектра

 1
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 1
05.04.2016 Maykor выиграла тендер на сервис ИТ-инфраструктуры в пяти филиалах «Мегафона» 1
23.10.2015 Крупнейшие ИТ-поставщики для телекома: скорость падения выручки нарастает 1
15.09.2015 SAP начала раздавать облачные сервисы с территории Москвы. Персданные ее клиентов уже в России 1
12.08.2015 Maykor взял на обслуживание ИТ-инфраструктуру офисов «Мегафона» в Поволжье 1
23.07.2015 Аутсорсинг позволит ИТ-ресурсам ОПК сфокусироваться на стратегических задачах 1
29.05.2015 «РТ-Информ» и Maykor будут совместно развивать аутсорсинг в производственной сфере 1
07.04.2015 Павел Растопшин будет развивать корпоративные продажи в Maykor 2
10.12.2014 Павел Растопшин - SAP делает ставку на сетевые сервисы для рынка B2B 1
21.11.2014 Облака: от теории к практике 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1

Публикаций - 47, упоминаний - 50

Растопшин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 136 16
УльтимаТек - UltimaTec. 32 13
SAP SE 5411 11
SAP CIS - САП СНГ 862 10
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 303 10
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 16 7
МегаФон 9733 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9132 7
УльтимаТек - Datana - Датана 28 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3298 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 324 5
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 254 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 4
Ростелеком 10236 4
АйТи 1430 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 4
VK - Mail.ru Group 3516 4
Microsoft Corporation 25165 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1690 4
Citrix Systems 836 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 4
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 4
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 67 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 831 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 3
Инверсия - Инверсия НПФ 146 3
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Artwell - Артвелл 16 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 3
Крок - Croc 1813 3
IBM - International Business Machines Corp 9539 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13924 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 507 5
Газпром нефть 663 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 4
Роснефть НК - нефтяная компания 529 4
Совкомбанк ПАО 279 4
Возрождение - Коммерческий банк 349 4
OR Group - Обувь России 29 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
KupiVip - Приват Трэйд 81 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 166 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2650 3
Альфа-Банк 1848 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 850 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 3
ПСБ - Промсвязьбанк 892 3
Лента - Утконос 178 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 139 3
ВкусВилл - Избёнка 175 3
Cosapi Mineria 2 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 2
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 28 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 2
Газпром ПАО 1402 2
Ренова актив 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6224 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12673 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2127 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 342 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3330 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5157 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5172 3
Федеральное казначейство России 1864 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1893 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1976 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2681 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 249 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2904 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1266 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4766 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2793 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 378 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 734 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22517 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22694 12
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1127 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17125 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6100 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3392 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11398 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16903 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7304 9
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 163 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14582 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21772 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7181 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31590 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2336 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11824 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11229 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13217 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5757 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 869 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1333 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25392 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30988 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7449 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9892 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12224 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3122 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12074 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4383 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10014 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2058 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4631 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 818 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9223 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 935 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4025 3
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 54 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1982 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 22 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 165 2
SAP Ariba 299 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 138 2
SAP Concur 27 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Цифра ГК - Вист Групп - Epiroc Pit Viper 2 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 9 1
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 9 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
SAP Cloud for Social Engagement - SAP Social Media Analytics 2 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 193 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 37 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 1
СSoft TechnologiCS 7 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 8 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
Цифра ГК - Диспетчер MES 6 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Rakuten Viber 641 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 485 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1192 1
Apple iPhone 6 4861 1
NVision Барьер 714 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 44 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Stafory - робот Вера 349 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 51 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 38 1
Шевченко Владимир 149 5
Николаев Евгений 16 4
Шилина Мария 15 4
Широких Алексей 72 4
Паринов Олег 11 4
Аксенова Юлия 12 4
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 4
Богачев Игорь 182 4
Халяпин Сергей 85 4
Скачков Юрий 51 3
Кравченко Константин 98 3
Висящев Андрей 64 3
Коротнев Константин 34 3
Кириллов Михаил 15 3
Соколов Михаил 30 3
Ушаков Михаил 35 3
Козлов Михаил 175 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Разумовский Дмитрий 124 3
Меднов Сергей 124 3
Еремеев Сергей 25 3
Члек Сергей 25 3
Ведехин Игорь 35 3
Прохоров Фёдор 83 3
Юсупов Ренат 119 3
Серебряков Виктор 55 3
Леушев Андрей 75 3
Чучелов Андрей 44 3
Гуральников Сергей 164 3
Громов Иван 102 3
Бетсис Павел 100 3
Хрусталев Александр 33 3
Разгуляев Валерий 18 3
Сафронов Юрий 68 3
Тихонов Андрей 43 3
Брагин Павел 23 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
Пирогов Алексей 29 3
Александрин Андрей 15 3
Россия - РФ - Российская федерация 154732 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 6
Европа 24565 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17982 3
Германия - Федеративная Республика 12900 3
Европа Восточная 3119 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1286 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1433 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1015 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 738 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8003 3
Россия - УФО - Тюменская область 1235 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 533 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 641 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 908 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 3
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 237 3
Белиз 72 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 751 2
Америка Латинская 1869 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53221 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4223 2
Перу - Республика 285 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3196 2
Америка - Американский регион 2186 2
Беларусь - Белоруссия 5984 2
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 224 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 142 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 59 1
Перу - Наска плато 14 1
Индия - Bharat 5641 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Марокко - Королевство 213 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4068 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13526 1
Япония 13492 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9982 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5794 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3333 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6154 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14850 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7250 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17205 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2155 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3633 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 680 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6227 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11612 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5221 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3732 4
Экономический эффект 1181 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 921 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4875 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6865 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5265 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1324 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6172 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1618 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10421 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2567 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 911 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5973 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2883 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7955 2
Энергетика - Energy - Energetically 5451 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2909 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2564 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3160 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 662 1
IDC - International Data Corporation 4938 3
Gartner - Гартнер 3595 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
Forrester Research 827 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 129 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 385 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 51 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 217 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 278 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 270 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1182 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 157 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394074, в очереди разбора - 732133.
Создано именных указателей - 184654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще