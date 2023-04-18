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Системный интегратор «Ультиматек» стал официальным дилером продуктов «Сисофт девелопмент»

Системный интегратор «Ультиматек» стал официальным дилером продуктов «Сисофт девелопмент». Компании договорились о взаимодействии в сфере внедрения решений платформы TechnologiCS для промышленных машиностроительных предприятий.

По оценкам экспертов компании «Ультиматек», предприятия судостроения цифровизрованы пока на недостаточном уровне для того роста потребностей и увеличения темпов выпуска продукции, которые фиксируются на данный момент. Именно эта ниша сейчас наиболее остро нуждается в автоматизации процессов планирования и управления производством.

Александр Воротников, директор департамента цифровизации «Сисофт девелопмент», сказал: «Ряд зарубежных продуктов, связанных с автоматизацией и управлением производством, с недавнего времени стал недоступным российским пользователям в связи с отзывом лицензий. Эта ситуация – не только значительный вызов, но и уникальная возможность создания бесшовной отечественной цифровой среды. Правительством уже приняты законодательные меры, стимулирующие развитие сферы российского софта. Мы давно заняли свою нишу, но считаем, что сейчас – лучшее время для продвижения наших разработок. Это поможет в формировании сообщества разработчиков и пользователей, которое в дальнейшем сможет внести большой вклад в становление независимого рынка российского программного обеспечения. Сотрудничество с профессиональной командой интегратора «Ультиматек» – один из важных шагов в данном направлении».

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Павел Растопшин, генеральный директор компании «Ультиматек», сказал: «Перед нашими заказчиками сейчас стоит непростая задача инвестирования в новый отечественный софт при сохранении прибыльности производства. Для нас крайне важно предлагать именно те решения, в которых мы уверены. Наше официальное партнерство с «Сисофт девелопмент» открывает большие возможности для комплексной проработки запросов заказчиков, которые сейчас переходят на российские цифровые платформы на новом качественном уровне. «Ультиматек» сосредоточится на внедрении продуктовых решений TechnologiCS. И будет дополнять ими решения ГК «Цифра», так как «СиСофт Девелопмет» – это надежный российский разработчик САПР для машиностроения и BIM-решений для построения и оптимизации процессов управления производством, что на данный момент крайне востребовано на рынке».

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