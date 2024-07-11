Получите все материалы CNews по ключевому слову
СSoft TechnologiCS
TechnologiCS – цифровая платформа (PLM + MES + IIoT + EAM) для автоматизации и информационной поддержки процессов подготовки производства, производственного планирования и оперативного управления на промышленных предприятиях.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
СSoft TechnologiCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3776 2
|Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 1
|Остроухова Наталья 4 1
|Бабушкин Борис 3 1
|Воротников Александр 3 1
|Вецин Виталий 1 1
|Иванов Сергей 403 1
|Растопшин Павел 51 1
|Кузьменко Иван 4 1
|Головин Алексей 11 1
|Кравченко Рано 10 1
|Кузина Юлия 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.