Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196117
ИКТ 15107
Организации 11636
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26872
Персоны 85574
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

СSoft TechnologiCS

TechnologiCS – цифровая платформа (PLM + MES + IIoT + EAM) для автоматизации и информационной поддержки процессов подготовки производства, производственного планирования и оперативного управления на промышленных предприятиях.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.07.2024 Разработчики ИТ-платформы обещают плюс 30% к производительности в промышленности. За счет чего? 1
05.06.2024 «УльтимаТек» внедрил платформу для управления производством на Казанском электротехническом заводе 1
20.04.2023 «Сисофт девелопмент» запускает собственную дистрибуцию 1
18.04.2023 Системный интегратор «Ультиматек» стал официальным дилером продуктов «Сисофт девелопмент» 1
02.06.2022 Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств» 1
30.11.2006 "Промтрактор" отказался от ERP 1
13.12.2001 "Форвард Технологии" анонсировала новое стратегическое направление своей деятельности 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

СSoft TechnologiCS и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 119 5
Microsoft Corporation 25655 2
Oracle Corporation 7042 2
УльтимаТек - UltimaTec. 50 2
GTCO CalComp 6 1
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 37 1
КЭТЗ - Казанский электротехнический завод 1 1
Nemetschek - Graphisoft 18 1
Форвард Технологии 12 1
SAP SE 5561 1
Cisco Systems 5332 1
Intel Corporation 12750 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 408 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Autodesk 639 1
Нанософт 141 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2902 1
Галактика - Корпорация 1534 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Цифра ГК 157 1
OpenText - Micro Focus - Novell 878 1
Supermicro 131 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
Rambus 246 1
Нанософт разработка 22 1
Cielle 2 1
iTecs - Айтекс - Айтекс-Про 2 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3776 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60608 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35515 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4317 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13767 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2016 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 995 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1173 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12854 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4964 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 553 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7692 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6106 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8466 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 351 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2839 2
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 122 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21309 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 872 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6395 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22310 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7756 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3371 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27904 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 241 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1626 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1623 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5544 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1091 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6598 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1094 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1099 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8095 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27020 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2120 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 559 1
CSoft Development - Model Studio CS 29 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
Autodesk AutoCAD Mechanical 22 1
Top Systems - T-Flex 3D 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 985 1
Linux OS 11353 1
Нанософт - nanoCAD 139 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1519 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 578 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1433 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1187 1
Autodesk AutoCAD 373 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1021 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 1
Autodesk Inventor 75 1
Dassault Systemes - Catia 81 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 29 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
AMD Radeon 295 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1699 1
CSoft Development - ReCloudS 2 1
Остроухова Наталья 4 1
Бабушкин Борис 3 1
Воротников Александр 3 1
Вецин Виталий 1 1
Иванов Сергей 403 1
Растопшин Павел 51 1
Кузьменко Иван 4 1
Головин Алексей 11 1
Кравченко Рано 10 1
Кузина Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47132 3
Казахстан - Республика 5978 2
Беларусь - Белоруссия 6228 2
Узбекистан - Республика 1971 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18877 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54279 1
Индия - Bharat 5821 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1402 1
Германия - Федеративная Республика 13108 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1893 1
Россия - СФО - Новосибирск 4824 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14737 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1500 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11266 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2946 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5587 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6495 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3914 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1629 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5408 1
СРО - саморегулируемые организации 108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56846 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2996 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8730 1
Энергетика - Energy - Energetically 5756 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2545 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1689 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 226 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 1
Reference - Референс 215 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2481 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 126 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще