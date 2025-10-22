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PDM Product Data Management Управление данными об изделии СУИД система управления инженерными данными

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.10.2025 «Лоция Софтвэа» подтвердила совместимость ПО Lotsia PDM PLUS с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Лоция Софтвэа», разработчик российской системы Lotsia PDM PLUS, объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postg
24.04.2025 Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES)

Завершился проект по внедрению процессов PLM/PDM в компании VIGO, реализованный системным интегратором БОАС. Об этом CNews сообщили предст
14.08.2024 Система управления инженерными данными «Лоцман:PLM» совместима с ОС Astra Linux

циональность. В результате продукт компании «Аскон» был официально сертифицирован в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM» выполняет управляющую и координирующую роль в составе PLM – решения «Аскон». Ее задача состоит в объединении бизне
30.08.2023 Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM

Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM. Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex DOCs. Его основная задача – обеспечить взаимосвязь в инфраструктуре предприятия между осно
01.12.2022 Новая отечественная разработка заменит конструкторам отдельные функции PDM-системы

к программе «1С:ERP Управление предприятием 2». Разработка заменяет отдельные функции классической PDM-системы. Для работы некоторых предприятий машиностроения этого набора может быть вполне д
14.07.2022 В ТВЭЛ запустили единую систему управления данными об изделиях

ии Росатома ТВЭЛ запустили в эксплуатацию единую систему управления данными об изделиях дивизиона – PDM ТК (Product Data Management). Система обеспечит цифровизацию совместной работы научных, э
08.12.2021 Александр Гольцов -

Системы управления инженерными данными — основа цифровой трансформации современного предприятия

системы управления инженерными данными? Какие инструменты управления инженерной инфраструктурой объекта доступны промышленным предприятиям? Александр Гольцов: Системы управления инженерными данными (СУИД) составляют основу цифровой трансформации современного предприятия. Речь идет об автоматизированных системах управления и контроля практически за всеми данными (параметрами, характеристика
27.07.2021 Система «Галактика АММ» получила функциональность PDM

В системе управления производством «Галактика АММ» реализован функционал PDM в части ведения архива и управления изменениями конструкторской документации (КД). У пред
31.05.2019 Павел Поляков -

Зачем топ-менеджеру мастер-данные

систем управления мастер-данными. Практически на всех современных предприятиях есть системы класса PDM (Product Data Management) и ERP (Enterprise Resource Planning). Можно легко вести справоч
21.02.2014 «Сибгипротранс» внедрил PDM-систему Autodesk Vault Professional

В компании «Сибгипротранс» внедрена PDM-система Autodesk Vault Professional с пакетом адаптации DarkStream, разработанным партнер
17.10.2013 «Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM

Компания Appius сообщила о внедрении решения «1С:PDM Управление инженерными данными» компанией «Наука» с целью автоматизации технологической п
25.10.2011 Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault

olution, отечественный разработчик специализированных систем и системный интегратор в области автоматизации технологической подготовки дискретных производств, сообщили о решении задачи по локализации PDM Vault в конструкторско-технологической подготовке производства (КТПП) с помощью САПР технологических процессов Timeline. В рамках нового технологического процесса PDM Vault реализует
13.10.2011 Appius выпустила модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем

решений на платформе «1С:Предприятие», выпустила готовое программное решение: ERP-компонент для «1С:PDM» — модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем. ERP-компонент представляет собой средс
05.10.2011 «Дальрыбтехцентр» внедряет систему управления инженерными данными «1С:PDM»

Компания Appius сообщила о том, что «Дальрыбтехцентр», специализирующийся на разработке и изготовлении рыбообрабатывающего оборудования и его ремонте, выбрал решение «1С:PDM Управление инженерными данными» для повышения эффективности процесса подготовки производства. На данный момент на предприятии «Дальрыбтехцентр» конструкторский и технологический отделы сост
23.09.2011 «Ирисофт» автоматизирует «Радар ММС» с помощью PDM-системы Windchill

ча: обеспечить предприятие системой, которая была бы единой с системой автоматизированного производства (САПР) и могла бы быть интегрирована в любые ECAD-системы. Для решения этой задачи была выбрана PDM-система Windchill компании РТС (Parametric Technology Corporation), которая позволяет производить адаптацию силами специалистов самого предприятия, говорится в сообщении «Ирисофт». На текущ
21.06.2011 ИНТА внедрила PDM-систему Windchill

ерно-консалтинговая компания «Ирисофт», специализирующаяся на построении комплексных CAD/CAM/CAE- и PDM/PLM-решений, завершила проект по внедрению PDM-системы в компании ИНТА — российско
30.01.2009 «Звезда-Энергетика» автоматизировала управление инженерными данными

оворя, в этом проекте нам удалось совместить машиностроительную и строительную конфигурации в одной PDM-системе». Внедрение флагманских решений «Аскон» в составе CAD-системы «Компас-3D», САПР Т
19.11.2008 «Воздухотехника» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8»

ециалистами производителя систем вентиляции и кондиционирования «Воздухотехника» внедрили решения «1С:Управление производственным предприятием 8» для поддержки управления и учета и «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) для автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства и ведения заказов. Внедрение новой информационной систе
19.09.2008 1С:PDM внедрили в Киевском «Электротехническом заводе»

ую эксплуатацию системы управления конструкторской документацией на базе решения «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM). В ходе проекта была решена задача интегр
03.07.2008 Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8»

ений на платформе «1С:Предприятие 8», успешно завершила проект внедрения системы «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) на Лихославльском заводе «Светотехника».

26.02.2008 Siemens внедрит PDM-систему в концерне Volkswagen

циклом изделия, объявила о том, что концерн Volkswagen сделал крупный заказ на поставку и внедрение PDM-системы Teamcenter. Приняв решение о внедрении Teamcenter, крупнейший европейский автопро
18.06.2007 «1С-Рарус НН» и АППИУС продвигают решение для производственных предприятий

В июне 2007 года ВЦ «1С-Рарус НН» и компания АППИУС заключили партнерское соглашение о совместном продвижении в нижегородском регионе программного решения «1С:PDM Управление инженерными данными», разработанного на технологической платформе «1С:Предприятие 8». Решение предназначено специально для автоматизации машиностроительных и приборостроительных

01.03.2007 Разработан новый учебный курс по внедрению PDM-систем

аботан и апробирован новый учебный курс «Технологии внедрения систем управления данными об изделии (PDM)». В рамках курса слушатели знакомятся с технологиями развертывания на предприятии автома
27.12.2006 Appius-PDM получает сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие"

Сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» получил программный продукт Appius-PDM, разработанный и тиражируемый фирмой Appius и представленный на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде «1С:Предприятие 8.0». Система Appius-PDM предназначена для управл
13.11.2006 "Торжокский вагоностроительный завод" завершил комплексную автоматизацию

На ОАО «Торжокском вагоностроительном заводе» («ТорВЗ») внедрена система управления инженерными данными Appius-PDM на платформе «1С:Предприятие 8.0». Эта конфигурация дополнила систему «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в области конструкторско-технологической подготовки производства (КТП
25.10.2006 "ЭСТО-Вакуум" автоматизирует формирование заказов

рме «1С:Предприятие 8.0»: «1С:Управление торговлей» и системы управления инженерными данными Appius-PDM. Новое ПО автоматизировало весь процесс формирования заказа на комплектующие изделия от с
14.09.2006 В "Промконтроллер" внедрили Appius-PDM

Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии ПК «Промконтроллер». Результатом внедрения стала полная автоматизация на платформе 1С:Предприятие 8.0 контура конструкторско-технологической подготовки пр
17.03.2006 НПП "Доза" внедрило систему управления данными

Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии «НПП «Доза». «НПП «Доза» является производителем и пос
19.09.2002 Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов

распределенными проектными группами, архивными системами, средствами организации групповой работы, PDM-системами и пр. Недостаток подобного подхода состоит в сложности интеграции, внедрения и

31.05.1999 Motiva Software разработала TDM/PDM-систему управления документооборотом DesignGroup 2.0 на платформе Microsoft BackOffice

Компания EMT R, авторизованный системный центр Autodesk, представила TDM/PDM-систему управления документооборотом Motiva DesignGroup 2.0 на платформе Microsoft BackOffice. Ее разработчиком стала американская фирма Motiva Software Corporation, Microsoft Solutions

Публикаций - 246, упоминаний - 342

PDM и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 50
9478 49
SAP SE 5571 29
Autodesk 639 25
Top Systems - Топ Системы 83 20
Microsoft Corporation 25678 19
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 19
Dassault Systemes 233 18
Компас 20 15
Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт 25 15
Oracle Corporation 7048 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 13
Siemens AG - Siemens Group 2664 12
IBM - International Business Machines Corp 9671 11
ANSYS 93 10
Галактика - Корпорация 1536 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 8
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 8
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Softline - Софтлайн 3664 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2381 7
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 452 6
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 6
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 6
Ростелеком 10848 6
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 6
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 119 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 903 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 625 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 959 4
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 42 4
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 53 4
Google LLC 12585 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 132 4
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 4
Fidesys - Фидесис 30 4
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 17 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 7
Газпром ПАО 1480 7
НСПК - Национальная система платежных карт 936 7
Русагро Группа Компаний 364 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 6
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 5
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 444 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Bentley Motors 74 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 4
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 61 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 904 4
Роснефть НК - нефтяная компания 554 3
Татнефть 241 3
Boeing 1030 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 3
ФосАгро 171 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 149 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 125 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 37
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
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CNews AWARDS - награда 569 2
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 225 1
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Белые ночи САПР 21 1
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