«Лоция Софтвэа» подтвердила совместимость ПО Lotsia PDM PLUS с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Лоция Софтвэа», разработчик российской системы Lotsia PDM PLUS, объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postg

Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES) Завершился проект по внедрению процессов PLM/PDM в компании VIGO, реализованный системным интегратором БОАС. Об этом CNews сообщили предст

Система управления инженерными данными «Лоцман:PLM» совместима с ОС Astra Linux циональность. В результате продукт компании «Аскон» был официально сертифицирован в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM» выполняет управляющую и координирующую роль в составе PLM – решения «Аскон». Ее задача состоит в объединении бизне

Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM. Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex DOCs. Его основная задача – обеспечить взаимосвязь в инфраструктуре предприятия между осно

Новая отечественная разработка заменит конструкторам отдельные функции PDM-системы к программе «1С:ERP Управление предприятием 2». Разработка заменяет отдельные функции классической PDM-системы. Для работы некоторых предприятий машиностроения этого набора может быть вполне д

В ТВЭЛ запустили единую систему управления данными об изделиях ии Росатома ТВЭЛ запустили в эксплуатацию единую систему управления данными об изделиях дивизиона – PDM ТК (Product Data Management). Система обеспечит цифровизацию совместной работы научных, э

Александр Гольцов - Системы управления инженерными данными — основа цифровой трансформации современного предприятия системы управления инженерными данными? Какие инструменты управления инженерной инфраструктурой объекта доступны промышленным предприятиям? Александр Гольцов: Системы управления инженерными данными (СУИД) составляют основу цифровой трансформации современного предприятия. Речь идет об автоматизированных системах управления и контроля практически за всеми данными (параметрами, характеристика

Система «Галактика АММ» получила функциональность PDM В системе управления производством «Галактика АММ» реализован функционал PDM в части ведения архива и управления изменениями конструкторской документации (КД). У пред

Павел Поляков - Зачем топ-менеджеру мастер-данные систем управления мастер-данными. Практически на всех современных предприятиях есть системы класса PDM (Product Data Management) и ERP (Enterprise Resource Planning). Можно легко вести справоч

«Сибгипротранс» внедрил PDM-систему Autodesk Vault Professional В компании «Сибгипротранс» внедрена PDM-система Autodesk Vault Professional с пакетом адаптации DarkStream, разработанным партнер

«Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM Компания Appius сообщила о внедрении решения «1С:PDM Управление инженерными данными» компанией «Наука» с целью автоматизации технологической п

Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault olution, отечественный разработчик специализированных систем и системный интегратор в области автоматизации технологической подготовки дискретных производств, сообщили о решении задачи по локализации PDM Vault в конструкторско-технологической подготовке производства (КТПП) с помощью САПР технологических процессов Timeline. В рамках нового технологического процесса PDM Vault реализует

Appius выпустила модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем решений на платформе «1С:Предприятие», выпустила готовое программное решение: ERP-компонент для «1С:PDM» — модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем. ERP-компонент представляет собой средс

«Дальрыбтехцентр» внедряет систему управления инженерными данными «1С:PDM» Компания Appius сообщила о том, что «Дальрыбтехцентр», специализирующийся на разработке и изготовлении рыбообрабатывающего оборудования и его ремонте, выбрал решение «1С:PDM Управление инженерными данными» для повышения эффективности процесса подготовки производства. На данный момент на предприятии «Дальрыбтехцентр» конструкторский и технологический отделы сост

«Ирисофт» автоматизирует «Радар ММС» с помощью PDM-системы Windchill ча: обеспечить предприятие системой, которая была бы единой с системой автоматизированного производства (САПР) и могла бы быть интегрирована в любые ECAD-системы. Для решения этой задачи была выбрана PDM-система Windchill компании РТС (Parametric Technology Corporation), которая позволяет производить адаптацию силами специалистов самого предприятия, говорится в сообщении «Ирисофт». На текущ

ИНТА внедрила PDM-систему Windchill ерно-консалтинговая компания «Ирисофт», специализирующаяся на построении комплексных CAD/CAM/CAE- и PDM/PLM-решений, завершила проект по внедрению PDM-системы в компании ИНТА — российско

«Звезда-Энергетика» автоматизировала управление инженерными данными оворя, в этом проекте нам удалось совместить машиностроительную и строительную конфигурации в одной PDM-системе». Внедрение флагманских решений «Аскон» в составе CAD-системы «Компас-3D», САПР Т

«Воздухотехника» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8» ециалистами производителя систем вентиляции и кондиционирования «Воздухотехника» внедрили решения «1С:Управление производственным предприятием 8» для поддержки управления и учета и «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) для автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства и ведения заказов. Внедрение новой информационной систе

1С:PDM внедрили в Киевском «Электротехническом заводе» ую эксплуатацию системы управления конструкторской документацией на базе решения «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM). В ходе проекта была решена задача интегр

Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8» ений на платформе «1С:Предприятие 8», успешно завершила проект внедрения системы «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) на Лихославльском заводе «Светотехника».

Siemens внедрит PDM-систему в концерне Volkswagen циклом изделия, объявила о том, что концерн Volkswagen сделал крупный заказ на поставку и внедрение PDM-системы Teamcenter. Приняв решение о внедрении Teamcenter, крупнейший европейский автопро

«1С-Рарус НН» и АППИУС продвигают решение для производственных предприятий В июне 2007 года ВЦ «1С-Рарус НН» и компания АППИУС заключили партнерское соглашение о совместном продвижении в нижегородском регионе программного решения «1С:PDM Управление инженерными данными», разработанного на технологической платформе «1С:Предприятие 8». Решение предназначено специально для автоматизации машиностроительных и приборостроительных

Разработан новый учебный курс по внедрению PDM-систем аботан и апробирован новый учебный курс «Технологии внедрения систем управления данными об изделии (PDM)». В рамках курса слушатели знакомятся с технологиями развертывания на предприятии автома

Appius-PDM получает сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие" Сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» получил программный продукт Appius-PDM, разработанный и тиражируемый фирмой Appius и представленный на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде «1С:Предприятие 8.0». Система Appius-PDM предназначена для управл

"Торжокский вагоностроительный завод" завершил комплексную автоматизацию На ОАО «Торжокском вагоностроительном заводе» («ТорВЗ») внедрена система управления инженерными данными Appius-PDM на платформе «1С:Предприятие 8.0». Эта конфигурация дополнила систему «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в области конструкторско-технологической подготовки производства (КТП

"ЭСТО-Вакуум" автоматизирует формирование заказов рме «1С:Предприятие 8.0»: «1С:Управление торговлей» и системы управления инженерными данными Appius-PDM. Новое ПО автоматизировало весь процесс формирования заказа на комплектующие изделия от с

В "Промконтроллер" внедрили Appius-PDM Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии ПК «Промконтроллер». Результатом внедрения стала полная автоматизация на платформе 1С:Предприятие 8.0 контура конструкторско-технологической подготовки пр

НПП "Доза" внедрило систему управления данными Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии «НПП «Доза». «НПП «Доза» является производителем и пос

Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов распределенными проектными группами, архивными системами, средствами организации групповой работы, PDM-системами и пр. Недостаток подобного подхода состоит в сложности интеграции, внедрения и