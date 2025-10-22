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PDM Product Data Management Управление данными об изделии СУИД система управления инженерными данными
- Система управления инженерными данными — платформа, содержащая документальное описание объекта и всех его изменений на протяжении всего жизненного цикла. Система позволяет создать структурированную объектную модель промышленного актива, объединяющую в одном месте весь пул 1D/2D/3D/4D информации о каждом компоненте объекта. Таким образом в системе создается связанная модель различных данных, описывающих объект с различных аспектов. Ключевое преимущество системы управления инженерными данными — это связанность информации. Функциональные возможности системы включают в себя управление НСИ, объектной моделью, архивом технической документации, схемами и чертежами, цифровыми информационными моделями, а также паспортизацию объектов управления, взаимодействие с подрядчиками по входному контролю передаваемой документации, отчеты и другие функции.
- PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия
- PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии
- MDM - Master Data Management - Управление основными данными
- DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|22.10.2025
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«Лоция Софтвэа» подтвердила совместимость ПО Lotsia PDM PLUS с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Лоция Софтвэа», разработчик российской системы Lotsia PDM PLUS, объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postg
|24.04.2025
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Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES)
Завершился проект по внедрению процессов PLM/PDM в компании VIGO, реализованный системным интегратором БОАС. Об этом CNews сообщили предст
|14.08.2024
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Система управления инженерными данными «Лоцман:PLM» совместима с ОС Astra Linux
циональность. В результате продукт компании «Аскон» был официально сертифицирован в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM» выполняет управляющую и координирующую роль в составе PLM – решения «Аскон». Ее задача состоит в объединении бизне
|30.08.2023
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Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM
Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM. Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex DOCs. Его основная задача – обеспечить взаимосвязь в инфраструктуре предприятия между осно
|01.12.2022
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Новая отечественная разработка заменит конструкторам отдельные функции PDM-системы
к программе «1С:ERP Управление предприятием 2». Разработка заменяет отдельные функции классической PDM-системы. Для работы некоторых предприятий машиностроения этого набора может быть вполне д
|14.07.2022
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В ТВЭЛ запустили единую систему управления данными об изделиях
ии Росатома ТВЭЛ запустили в эксплуатацию единую систему управления данными об изделиях дивизиона – PDM ТК (Product Data Management). Система обеспечит цифровизацию совместной работы научных, э
|08.12.2021
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Александр Гольцов -
Системы управления инженерными данными — основа цифровой трансформации современного предприятия
системы управления инженерными данными? Какие инструменты управления инженерной инфраструктурой объекта доступны промышленным предприятиям? Александр Гольцов: Системы управления инженерными данными (СУИД) составляют основу цифровой трансформации современного предприятия. Речь идет об автоматизированных системах управления и контроля практически за всеми данными (параметрами, характеристика
|27.07.2021
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Система «Галактика АММ» получила функциональность PDM
В системе управления производством «Галактика АММ» реализован функционал PDM в части ведения архива и управления изменениями конструкторской документации (КД). У пред
|31.05.2019
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Павел Поляков -
Зачем топ-менеджеру мастер-данные
систем управления мастер-данными. Практически на всех современных предприятиях есть системы класса PDM (Product Data Management) и ERP (Enterprise Resource Planning). Можно легко вести справоч
|21.02.2014
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«Сибгипротранс» внедрил PDM-систему Autodesk Vault Professional
В компании «Сибгипротранс» внедрена PDM-система Autodesk Vault Professional с пакетом адаптации DarkStream, разработанным партнер
|17.10.2013
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«Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM
Компания Appius сообщила о внедрении решения «1С:PDM Управление инженерными данными» компанией «Наука» с целью автоматизации технологической п
|25.10.2011
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Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault
olution, отечественный разработчик специализированных систем и системный интегратор в области автоматизации технологической подготовки дискретных производств, сообщили о решении задачи по локализации PDM Vault в конструкторско-технологической подготовке производства (КТПП) с помощью САПР технологических процессов Timeline. В рамках нового технологического процесса PDM Vault реализует
|13.10.2011
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Appius выпустила модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем
решений на платформе «1С:Предприятие», выпустила готовое программное решение: ERP-компонент для «1С:PDM» — модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем. ERP-компонент представляет собой средс
|05.10.2011
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«Дальрыбтехцентр» внедряет систему управления инженерными данными «1С:PDM»
Компания Appius сообщила о том, что «Дальрыбтехцентр», специализирующийся на разработке и изготовлении рыбообрабатывающего оборудования и его ремонте, выбрал решение «1С:PDM Управление инженерными данными» для повышения эффективности процесса подготовки производства. На данный момент на предприятии «Дальрыбтехцентр» конструкторский и технологический отделы сост
|23.09.2011
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«Ирисофт» автоматизирует «Радар ММС» с помощью PDM-системы Windchill
ча: обеспечить предприятие системой, которая была бы единой с системой автоматизированного производства (САПР) и могла бы быть интегрирована в любые ECAD-системы. Для решения этой задачи была выбрана PDM-система Windchill компании РТС (Parametric Technology Corporation), которая позволяет производить адаптацию силами специалистов самого предприятия, говорится в сообщении «Ирисофт». На текущ
|21.06.2011
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ИНТА внедрила PDM-систему Windchill
ерно-консалтинговая компания «Ирисофт», специализирующаяся на построении комплексных CAD/CAM/CAE- и PDM/PLM-решений, завершила проект по внедрению PDM-системы в компании ИНТА — российско
|30.01.2009
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«Звезда-Энергетика» автоматизировала управление инженерными данными
оворя, в этом проекте нам удалось совместить машиностроительную и строительную конфигурации в одной PDM-системе». Внедрение флагманских решений «Аскон» в составе CAD-системы «Компас-3D», САПР Т
|19.11.2008
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«Воздухотехника» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8»
ециалистами производителя систем вентиляции и кондиционирования «Воздухотехника» внедрили решения «1С:Управление производственным предприятием 8» для поддержки управления и учета и «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) для автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства и ведения заказов. Внедрение новой информационной систе
|19.09.2008
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1С:PDM внедрили в Киевском «Электротехническом заводе»
ую эксплуатацию системы управления конструкторской документацией на базе решения «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM). В ходе проекта была решена задача интегр
|03.07.2008
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Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8»
ений на платформе «1С:Предприятие 8», успешно завершила проект внедрения системы «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) на Лихославльском заводе «Светотехника».
|26.02.2008
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Siemens внедрит PDM-систему в концерне Volkswagen
циклом изделия, объявила о том, что концерн Volkswagen сделал крупный заказ на поставку и внедрение PDM-системы Teamcenter. Приняв решение о внедрении Teamcenter, крупнейший европейский автопро
|18.06.2007
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«1С-Рарус НН» и АППИУС продвигают решение для производственных предприятий
В июне 2007 года ВЦ «1С-Рарус НН» и компания АППИУС заключили партнерское соглашение о совместном продвижении в нижегородском регионе программного решения «1С:PDM Управление инженерными данными», разработанного на технологической платформе «1С:Предприятие 8». Решение предназначено специально для автоматизации машиностроительных и приборостроительных
|01.03.2007
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Разработан новый учебный курс по внедрению PDM-систем
аботан и апробирован новый учебный курс «Технологии внедрения систем управления данными об изделии (PDM)». В рамках курса слушатели знакомятся с технологиями развертывания на предприятии автома
|27.12.2006
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Appius-PDM получает сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие"
Сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» получил программный продукт Appius-PDM, разработанный и тиражируемый фирмой Appius и представленный на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде «1С:Предприятие 8.0». Система Appius-PDM предназначена для управл
|13.11.2006
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"Торжокский вагоностроительный завод" завершил комплексную автоматизацию
На ОАО «Торжокском вагоностроительном заводе» («ТорВЗ») внедрена система управления инженерными данными Appius-PDM на платформе «1С:Предприятие 8.0». Эта конфигурация дополнила систему «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в области конструкторско-технологической подготовки производства (КТП
|25.10.2006
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"ЭСТО-Вакуум" автоматизирует формирование заказов
рме «1С:Предприятие 8.0»: «1С:Управление торговлей» и системы управления инженерными данными Appius-PDM. Новое ПО автоматизировало весь процесс формирования заказа на комплектующие изделия от с
|14.09.2006
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В "Промконтроллер" внедрили Appius-PDM
Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии ПК «Промконтроллер». Результатом внедрения стала полная автоматизация на платформе 1С:Предприятие 8.0 контура конструкторско-технологической подготовки пр
|17.03.2006
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НПП "Доза" внедрило систему управления данными
Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии «НПП «Доза». «НПП «Доза» является производителем и пос
|19.09.2002
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Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов
распределенными проектными группами, архивными системами, средствами организации групповой работы, PDM-системами и пр. Недостаток подобного подхода состоит в сложности интеграции, внедрения и
|31.05.1999
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Motiva Software разработала TDM/PDM-систему управления документооборотом DesignGroup 2.0 на платформе Microsoft BackOffice
Компания EMT R, авторизованный системный центр Autodesk, представила TDM/PDM-систему управления документооборотом Motiva DesignGroup 2.0 на платформе Microsoft BackOffice. Ее разработчиком стала американская фирма Motiva Software Corporation, Microsoft Solutions
PDM и организации, системы, технологии, персоны:
|Массух Илья 239 5
|Богданов Максим 40 5
|Галкин Николай 138 4
|Тарасов Сергей 47 4
|Славин Борис 36 4
|Гарринчев Сергей 5 4
|Осипов Фаддей 21 4
|Комиссаров Кирилл 8 4
|Журавлев Илья 4 4
|Натрусов Артем 312 3
|Кирюшин Сергей 90 3
|Иванов Антон 94 3
|Солнцева Екатерина 62 3
|Писарев Андрей 21 3
|Широков Александр 25 3
|Воронцов Константин 25 3
|Воронин Андрей 18 3
|Каримов Руслан 58 3
|Александров Артур 6 3
|Гутман Виктор 17 3
|Максименко Владимир 10 3
|Воеводенко Нина 6 3
|Вроблевский Роман 7 3
|Апсит Эдуард 6 3
|Пека Павел 5 3
|Рудь Сергей 7 3
|Румакин Игорь 5 3
|Ильин Виктор 4 3
|Махалин Тимур 28 3
|Сазанчиков Дмитрий 3 3
|Макевнин Борис 44 3
|Шаров Алексей 5 3
|Костюнин Игорь 4 3
|Либерман Борис 4 3
|Лосюков Константин 3 3
|Кульпин Назар 3 3
|Усков Владимир 8 3
|Клещев Анатолий 3 3
|Киреев Кирилл 13 3
|Ромащев Станислав 22 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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