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Toyota Motor Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия Тойота Тсусё Техника Toyota Tsusho Тойота цусе

Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе

СОБЫТИЯ

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13.02.2025 «Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом

нтерес к ним увеличился на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным «Авито Авто», пользователи платформы в январе 2025 г. больше всего интересовались автомобилями с пробегом марок Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Kia и Hyundai. Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 6,9%. На втором месте – Toyota Land Cruiser (2,8%). Третью строку заня
16.09.2024 «Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry

и месяцами вырос на 3,9%. Средняя цена автомобиля с пробегом в сегменте дороже 1,5 млн руб. составила 2,49 млн руб., что ниже на 3,1% этого показателя годом ранее. Лидером по спросу среди марок стала Toyota с долей 14,5% от общего числа запросов. На втором месте расположился BMW с долей 11,2%, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с 10,9%. Четвертое место заняла Kia с долей 9%, на пятом н
30.08.2023 Все заводы Toyota в Японии остановились на трое суток из-за системного сбоя

Работа восстановлена После системного сбоя возобновили работу заводы автоконцерна Toyota в Японии, сообщает ТАСС. С утренней смены 30 августа 2023 г. в обычном режиме работают 12 заводов, еще два в префектурах Фукуока и Киото возобновят работу ближе к концу дня. Об остановке
05.07.2023 Электромобильная революция: На подходе аккумуляторы, которые можно зарядить за 10 минут и проехать 1200 км

Большие обещания Toyota Toyota обещает выпустить твердотельную батарею с запасом хода 1,2 тыс. км или 745 миль, которая сможет заряжаться за 10 минут или меньше. Так сказал изданию The Guardian Кейджи Кайт, пре
16.05.2023 Данные миллионов клиентов Toyota десять лет лежали в общем доступе

2,15 млн автомобилей Данные более двух миллионов владельцев автомобилей Toyota лежали на общедоступном облачном ресурсе в течение десяти лет. Toyota признала

18.03.2022 У поставщика комплектующих для Toyota, Honda и Ford украли 1,4 ТБ данных

ка Pandora уже взяла на себя ответственность за этот инцидент, заявив, что выкрала 1,4 терабайта данных. Denso — это немецкая фирма, производящая компоненты для множества брендов. Среди ее клиентов — Toyota, Honda, General Motors и Ford. В 2020-2021 гг. производитель заработал $44,6 млрд. Представители Denso 14 марта 2022 г. объявили, что четырьмя днями ранее неизвестные смогли получить нес
13.12.2021 Хозяевам автомобилей Toyota придется купить подписку, чтобы завести мотор

Пуск двигателя за деньги Компания Toyota начала взимать с автовладельцев плату за пользование функцией удаленного старта двигателя «с ключа». Как сообщает профильный ресурс The Drive, американским владельцем машин Toyota
20.10.2021 Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов

Корпорации Panasonic и Toyota Motor разработали технологию оценки безопасности роботизированных помощников, которая

20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов

0 тыс. сотрудников на неполный рабочий день. Не устоял перед обстоятельствами и японский автогигант Toyota, который еще в начале 2021 г. во всеуслышание заявлял о наличии запаса электроники на

01.02.2021 «Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services

«Тойота» объявила о запуске в России подключенных автомобилей с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Подключенный автомобиль — это телематическая экосистема дл
11.01.2021 Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов

и сокращать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых операций вроде открывания багажника, т
15.05.2020 Acronis и команда Toyota Gazoo Racing стали партнерами в сфере искусственного интеллекта

Acronis объявил о новом технологическом партнерстве. Компания стала официальным партнером гоночной команды Toyota Gazoo Racing в области искусственного интеллекта. Acronis будет разрабатывать решения искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы помочь команде улучшить свои результаты как на
13.12.2019 Бывший топ-менеджер Toyota возглавил российский стартап Robbo в Японии

компанию в Японии Ясуо Ниномия, в течение 15 лет занимавший руководящие должности в группе компаний Toyota. Петербургская компания «Роббо» получила приглашение от правительства Японии открыть п
19.08.2019 «1С-Рарус» автоматизировал сеть дилерских центров «Тойота» и «Лексус» с помощью «Альфа-авто»

» автоматизировал 1,2 тыс. рабочих мест в группе «Бизнес кар» с помощью системы «Альфа-авто:автосалон+автосервис+автозапчасти корп». Группа «Бизнес кар» – владелец сети официальных дилерских центров «Тойота» и «Лексус» в Европе. В структуру группы входит 22 дилерских центра. Самописная система управления предприятием использовалась в компании более 20 лет. Информационная система представлял
17.04.2019 Toyota под мощной атакой таинственных хакеров. Пострадали 3 млн клиентов

Официально атакованные дилеры Дилеры Toyota Motor Corp. в Японии столкнулись с массированной кибератакой, в результате которой был
25.07.2018 Секретная документация Toyota, Ford, Volkswagen и Tesla оказалась в открытом доступе

VPN и соглашения о неразглашении сведений. Как выяснили эксперты Upguard, все эти данные лежали на сервере производителя промышленных роботов Level One Robotics, чья продукция используется на заводах Toyota, Ford, GM, VW, Fiat Chrysler и Tesla. Сервер был сконфигурирован таким образом, что принимал так называемые rsync-соединения с любого IP-адреса, не запрашивая никакой авторизации. Иными

14.03.2018 Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор»

Columbus провела внедрение ERP-системы в «Тойота Мотор». В результате проекта специалистами Columbus были автоматизированы процессы уче
24.03.2017 В автомобилях Toyota появятся умные технологии от Microsoft

Microsoft объявила о сотрудничестве с Toyota. Как рассказали CNews в компании, такие технологии от Microsoft как искусственный интеллект, распознавание речи, управление жестами будут использоваться в новых «умных» автомобилях To
09.12.2015 «РДТех» оказывает услуги по расширенной техподдержке баз данных и ОС «Тойота Мотор»

услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных компании «Тойота Мотор». Работы проводятся в рамках договора по расширенной технической поддержке, сооб
08.12.2015 В «Тойота Мотор» внедрена корпоративная интеграционная шина на платформе Mule ESB

Компания Egar Technology завершила проект по внедрению единого интеграционного решения в компании «Тойота Мотор» на платформе Mule ESB для обеспечения онлайн-взаимодействия ERP- и других инфор
22.07.2015 Toyota поддержала видеоэкстрим

Мощные рамные внедорожники заслуженно пользуются уважением у любителей экстремальных путешествий. Как и камкодеры с защитой корпуса. Компания Toyota одной из первых решила сыграть на подобном единстве предпочтений. С 2016 года пикапы Toyota Tacoma будут стандартно оборудоваться посадочными местами для камер линейки GoPro. Как

07.10.2014 Сотрудники «Тойота Мотор» пользуются программными продуктами Abbyy Lingvo

s сообщили в компании Abbyy. «Тойота Мотор» — уполномоченный импортер автомобилей и запасных частей Toyota и Lexus на территории России и Белоруссии. Сотрудникам, которые работают с зарубежными
01.10.2014 В Toyota вернулась проблема с электроникой, погубившая 5 человек и стоившая миллиардных штрафов

ся провести расследование по поводу инцидентов, связанных с самопроизвольным ускорением автомобилей Toyota Corolla. Японский автопроизводитель может прибегнуть к очередному отзыву огромного кол
25.09.2014 Toyota готовит к производству 3D-проектор для лобового стекла

Японская корпорация Toyota Motor работает над трехмерным проекционным дисплеем. Новинка, в отличие от доступных н
16.09.2014 Общественный транспорт хотят заменить электромобилями Toyota. ВИДЕО

Японская компания Toyota Motor готовится к запуску сервиса проката электромобилей во французском Гренобле. Глав
11.09.2014 Toyota раздумала разрабатывать робомобили

Компания Toyota Motor не собирается создавать беспилотные автомобили. Вместо этого японский автопроизв
10.09.2014 Tesla собирается заключить «важное соглашение» с Toyota

одитель премиальных электромобилей Tesla Motors может заключить новый контракт с японской компанией Toyota Motor, сообщает Reuters. Первый совместный проект партнеров не оказался успешным. «Есл
16.06.2014 Toyota и Panasonic подключат автомобили к «умным» домам

Японские компании Toyota и Panasonic готовятся представить облачный сервис, позволяющий связать автомобили и бытовую технику. Проект планируется запустить во втором полугодии 2014 г. Созданный совместно сервис п
11.06.2014 «Тойота Мотор» обновит ERP-систему Microsoft с помощью Columbus

«Тойота Мотор», уполномоченный импортер и дистрибьютор автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в России, приступил к внедрению новой системы управления на базе системы Micro
29.05.2014 Toyota расширяет применение системы на базе Teamcenter

Корпорация Toyota Motor развивает систему управления информацией о безопасности автомобилей, основанную

28.04.2014 Новая Toyota Camry получит беспроводную зарядку

Японский автоконцерн Toyota Motor сообщил об оснащении обновленной модели Camry технологией беспроводной зарядки у
23.04.2014 «Тойота Мотор» внедрила СЭД Directum

сообщили CNews в компании Directum. «Тойота Мотор» — национальная компания по продажам и маркетингу Toyota и Lexus в России. Для оптимизации взаимодействия между сотрудниками руководство «Тойот
24.03.2014 Новый радар Toyota заметит пешехода с 80 метров

Корпорация Toyota Motor сообщила о создании системы, при помощи которой автомобильная электроника с боль
13.02.2014 Toyota отзывает 1,9 млн Prius из-за ошибки в ПО

Японская корпорация Toyota Motor собирается отозвать около 1,9 млн гибридных автомобилей Prius третьего поколения
10.12.2013 Электромобили Toyota можно будет заряжать без проводов

й зарядки аккумуляторов будет оснащаться как полностью электрический, так и гибридный автотранспорт Toyota. Зарядные устройства, в которых применяются запатентованные идеи WiTricity, используют
27.11.2013 Toyota и Microsoft представили концепткар с Kinect

Японский автопроизводитель Toyota и исследовательское подразделение Microsoft разработали инновационный автомобиль под названием Driver Awareness Research Vehicle (DAR-V). Концепткар изготовлен на базе микроавтобуса Sien
14.10.2013 Toyota назвала срок появления автоторможения в машинах

Японский автоконцерн Toyota Motor создал новые электронные системы для водителей, которые в определенных ситуациях
03.10.2013 Toyota не интересны электрокары

Японский автогигант Toyota Motor не видит будущего в электромобилях и не собирается развивать этот сегмент в ближ
15.08.2013 Samsung окучивает Toyota, а LG - BMW

Крупнейший производитель электроники Samsung Electronics рассчитывает наладить сотрудничество с автомобилестроительными компаниями Toyota и Nissan, поставляя для них микропроцессоры. Речь идет о чипах, устанавливаемых в информационно-развлекательных системах и сетевом оборудовании для машин, пишет The Korea Times со ссылко
30.07.2013 Взломаны системы управления Toyota Prius и Ford Escape

) и Крис Валашек (Chris Valasek). Они известны своими работами по обнаружению уязвимостей в программном обеспечении Microsoft и Apple. Технологию перехвата управления машинами они испытали на моделях Toyota Prius и Ford Escape. Находясь в салоне этих автомобилей, Миллер и Валашек смогли подключиться к бортовым системам посредством ноутбука и специального ПО. В ходе эксперимента был получен


Публикаций - 504, упоминаний - 620

Toyota Motor и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 60
Apple Inc 13154 40
Google LLC 12688 39
Samsung Electronics 11064 34
Sony 6739 30
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Intel Corporation 12811 21
Oracle Corporation 7074 19
Yandex - Яндекс 9216 18
Fujitsu 2105 18
SAP SE 5601 17
Cisco Systems 5372 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
HP Inc. 5883 15
Nvidia Corp 4002 15
Hitachi - Хитачи 1501 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 12
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Toshiba Corporation 2980 7
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Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 7
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Ford 434 74
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Chevrolet 42 10
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Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 7
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 28
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 27
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 23
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 23
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 22
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 20
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 20
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
Toyota Prius 49 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Google Android 15244 18
Toyota Camry 31 17
Apple iOS 8583 16
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 15
Microsoft Windows 16882 14
Apple Siri - Голосовой помощник 441 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 14
Toyota Land Cruiser 28 13
GM Cadillac 32 11
Linux OS 11533 11
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 10
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 10
Apple iPad 4012 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 9
Microsoft Azure 1526 8
BMW X - серия кроссоверов 28 7
Honeywell Metrologic 54 7
Avito - Авито авто 77 7
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 30 6
Tesla Model S 79 6
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 6
Яндекс.Авто 49 6
Яндекс.Навигатор 121 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 6
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 6
Ford Focus - Компакт-кар 29 5
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 5
Honda Accord 16 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Apple - App Store 3109 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Василевский Андрей 20 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Путин Владимир 3454 5
Петухов Михаил 6 4
Коптелов Андрей 134 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Албычев Александр 168 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Алешин Владимир 21 4
Кузовкин Алексей 155 3
Котиков Александр 4 3
Елиферов Виталий 10 3
Ивутин Дмитрий 3 3
Кисляков Евгений 93 3
Тарасенко Андрей 14 3
Кастильо Игорь 24 3
Петрушин Андрей 110 3
Вольфсон Игорь 16 3
Мироненко Дмитрий 7 3
Вагнер Юлия 12 2
Баринова Мария 2 2
Погодаев Александр 8 2
Кутузов Александр 40 2
Скиба Владимир 42 2
Ковалев Андрей 43 2
Мартиросян Самвел 16 2
Строганов Александр 3 2
Фургальский Владимир 5 2
Трошенков Антон 2 2
Павлов Никита 146 2
Камышев Михаил 5 2
Мирилашвили Михаил 6 2
Калашников Дмитрий 9 2
Опарин Дмитрий 3 2
Перевезенцев Сергей 2 2
Pitofsky Robert - Питофски Роберт 5 2
Несин Станислав 2 2
Логинов Юрий 6 2
Короткий Юрий 2 2
Добряков Родион 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 203
Япония 13807 178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 134
Европа 24964 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 64
Германия - Федеративная Республика 13221 52
Южная Корея - Республика 7052 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
Азия - Азиатский регион 5920 24
Франция - Французская Республика 8177 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Япония - Токио 1020 20
США - Калифорния 4829 17
Китай - Тайвань 4245 13
Украина 7928 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Индия - Bharat 5870 12
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Казахстан - Республика 6048 9
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 8
Нидерланды 3746 8
Швеция - Королевство 3782 7
Америка - Американский регион 2206 7
Канада 5082 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
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Испания - Королевство 3840 7
Румыния - Бухарест 55 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Израиль 2856 6
США - Нью-Йорк 3180 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 6
Венгрия - Будапешт 116 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 34
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 29
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 26
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 25
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 20
Энергетика - Energy - Energetically 5855 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
Литий - Lithium - химический элемент 663 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 12
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
Английский язык 7030 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 11
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 25
Bloomberg 1627 12
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 10
CNews - Auto.CNews 51 9
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
AP - Associated Press 2007 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
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ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Waseda University - Университет Васэда 21 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 7 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
University of Ulm - Universität Ulm - Ульмский университет 9 1
РАН ИФХЭ - Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН 9 1
Sofia University - Софийский университет "Святой Климент Охридский" 3 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FPD International 17 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
Microsoft Build - конференция 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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