Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе

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СОБЫТИЯ
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|13.02.2025
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«Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом
нтерес к ним увеличился на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным «Авито Авто», пользователи платформы в январе 2025 г. больше всего интересовались автомобилями с пробегом марок Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Kia и Hyundai. Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 6,9%. На втором месте – Toyota Land Cruiser (2,8%). Третью строку заня
|16.09.2024
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«Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry
и месяцами вырос на 3,9%. Средняя цена автомобиля с пробегом в сегменте дороже 1,5 млн руб. составила 2,49 млн руб., что ниже на 3,1% этого показателя годом ранее. Лидером по спросу среди марок стала Toyota с долей 14,5% от общего числа запросов. На втором месте расположился BMW с долей 11,2%, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с 10,9%. Четвертое место заняла Kia с долей 9%, на пятом н
|30.08.2023
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Все заводы Toyota в Японии остановились на трое суток из-за системного сбоя
Работа восстановлена После системного сбоя возобновили работу заводы автоконцерна Toyota в Японии, сообщает ТАСС. С утренней смены 30 августа 2023 г. в обычном режиме работают 12 заводов, еще два в префектурах Фукуока и Киото возобновят работу ближе к концу дня. Об остановке
|05.07.2023
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Электромобильная революция: На подходе аккумуляторы, которые можно зарядить за 10 минут и проехать 1200 км
Большие обещания Toyota Toyota обещает выпустить твердотельную батарею с запасом хода 1,2 тыс. км или 745 миль, которая сможет заряжаться за 10 минут или меньше. Так сказал изданию The Guardian Кейджи Кайт, пре
|16.05.2023
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Данные миллионов клиентов Toyota десять лет лежали в общем доступе
2,15 млн автомобилей Данные более двух миллионов владельцев автомобилей Toyota лежали на общедоступном облачном ресурсе в течение десяти лет. Toyota признала
|18.03.2022
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У поставщика комплектующих для Toyota, Honda и Ford украли 1,4 ТБ данных
ка Pandora уже взяла на себя ответственность за этот инцидент, заявив, что выкрала 1,4 терабайта данных. Denso — это немецкая фирма, производящая компоненты для множества брендов. Среди ее клиентов — Toyota, Honda, General Motors и Ford. В 2020-2021 гг. производитель заработал $44,6 млрд. Представители Denso 14 марта 2022 г. объявили, что четырьмя днями ранее неизвестные смогли получить нес
|13.12.2021
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Хозяевам автомобилей Toyota придется купить подписку, чтобы завести мотор
Пуск двигателя за деньги Компания Toyota начала взимать с автовладельцев плату за пользование функцией удаленного старта двигателя «с ключа». Как сообщает профильный ресурс The Drive, американским владельцем машин Toyota
|20.10.2021
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Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов
Корпорации Panasonic и Toyota Motor разработали технологию оценки безопасности роботизированных помощников, которая
|20.08.2021
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Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов
0 тыс. сотрудников на неполный рабочий день. Не устоял перед обстоятельствами и японский автогигант Toyota, который еще в начале 2021 г. во всеуслышание заявлял о наличии запаса электроники на
|01.02.2021
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«Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services
«Тойота» объявила о запуске в России подключенных автомобилей с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Подключенный автомобиль — это телематическая экосистема дл
|11.01.2021
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Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов
и сокращать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых операций вроде открывания багажника, т
|15.05.2020
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Acronis и команда Toyota Gazoo Racing стали партнерами в сфере искусственного интеллекта
Acronis объявил о новом технологическом партнерстве. Компания стала официальным партнером гоночной команды Toyota Gazoo Racing в области искусственного интеллекта. Acronis будет разрабатывать решения искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы помочь команде улучшить свои результаты как на
|13.12.2019
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Бывший топ-менеджер Toyota возглавил российский стартап Robbo в Японии
компанию в Японии Ясуо Ниномия, в течение 15 лет занимавший руководящие должности в группе компаний Toyota. Петербургская компания «Роббо» получила приглашение от правительства Японии открыть п
|19.08.2019
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«1С-Рарус» автоматизировал сеть дилерских центров «Тойота» и «Лексус» с помощью «Альфа-авто»
» автоматизировал 1,2 тыс. рабочих мест в группе «Бизнес кар» с помощью системы «Альфа-авто:автосалон+автосервис+автозапчасти корп». Группа «Бизнес кар» – владелец сети официальных дилерских центров «Тойота» и «Лексус» в Европе. В структуру группы входит 22 дилерских центра. Самописная система управления предприятием использовалась в компании более 20 лет. Информационная система представлял
|17.04.2019
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Toyota под мощной атакой таинственных хакеров. Пострадали 3 млн клиентов
Официально атакованные дилеры Дилеры Toyota Motor Corp. в Японии столкнулись с массированной кибератакой, в результате которой был
|25.07.2018
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Секретная документация Toyota, Ford, Volkswagen и Tesla оказалась в открытом доступе
VPN и соглашения о неразглашении сведений. Как выяснили эксперты Upguard, все эти данные лежали на сервере производителя промышленных роботов Level One Robotics, чья продукция используется на заводах Toyota, Ford, GM, VW, Fiat Chrysler и Tesla. Сервер был сконфигурирован таким образом, что принимал так называемые rsync-соединения с любого IP-адреса, не запрашивая никакой авторизации. Иными
|14.03.2018
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Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор»
Columbus провела внедрение ERP-системы в «Тойота Мотор». В результате проекта специалистами Columbus были автоматизированы процессы уче
|24.03.2017
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В автомобилях Toyota появятся умные технологии от Microsoft
Microsoft объявила о сотрудничестве с Toyota. Как рассказали CNews в компании, такие технологии от Microsoft как искусственный интеллект, распознавание речи, управление жестами будут использоваться в новых «умных» автомобилях To
|09.12.2015
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«РДТех» оказывает услуги по расширенной техподдержке баз данных и ОС «Тойота Мотор»
услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных компании «Тойота Мотор». Работы проводятся в рамках договора по расширенной технической поддержке, сооб
|08.12.2015
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В «Тойота Мотор» внедрена корпоративная интеграционная шина на платформе Mule ESB
Компания Egar Technology завершила проект по внедрению единого интеграционного решения в компании «Тойота Мотор» на платформе Mule ESB для обеспечения онлайн-взаимодействия ERP- и других инфор
|22.07.2015
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Toyota поддержала видеоэкстрим
Мощные рамные внедорожники заслуженно пользуются уважением у любителей экстремальных путешествий. Как и камкодеры с защитой корпуса. Компания Toyota одной из первых решила сыграть на подобном единстве предпочтений. С 2016 года пикапы Toyota Tacoma будут стандартно оборудоваться посадочными местами для камер линейки GoPro. Как
|07.10.2014
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Сотрудники «Тойота Мотор» пользуются программными продуктами Abbyy Lingvo
s сообщили в компании Abbyy. «Тойота Мотор» — уполномоченный импортер автомобилей и запасных частей Toyota и Lexus на территории России и Белоруссии. Сотрудникам, которые работают с зарубежными
|01.10.2014
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В Toyota вернулась проблема с электроникой, погубившая 5 человек и стоившая миллиардных штрафов
ся провести расследование по поводу инцидентов, связанных с самопроизвольным ускорением автомобилей Toyota Corolla. Японский автопроизводитель может прибегнуть к очередному отзыву огромного кол
|25.09.2014
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Toyota готовит к производству 3D-проектор для лобового стекла
Японская корпорация Toyota Motor работает над трехмерным проекционным дисплеем. Новинка, в отличие от доступных н
|16.09.2014
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Общественный транспорт хотят заменить электромобилями Toyota. ВИДЕО
Японская компания Toyota Motor готовится к запуску сервиса проката электромобилей во французском Гренобле. Глав
|11.09.2014
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Toyota раздумала разрабатывать робомобили
Компания Toyota Motor не собирается создавать беспилотные автомобили. Вместо этого японский автопроизв
|10.09.2014
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Tesla собирается заключить «важное соглашение» с Toyota
одитель премиальных электромобилей Tesla Motors может заключить новый контракт с японской компанией Toyota Motor, сообщает Reuters. Первый совместный проект партнеров не оказался успешным. «Есл
|16.06.2014
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Toyota и Panasonic подключат автомобили к «умным» домам
Японские компании Toyota и Panasonic готовятся представить облачный сервис, позволяющий связать автомобили и бытовую технику. Проект планируется запустить во втором полугодии 2014 г. Созданный совместно сервис п
|11.06.2014
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«Тойота Мотор» обновит ERP-систему Microsoft с помощью Columbus
«Тойота Мотор», уполномоченный импортер и дистрибьютор автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в России, приступил к внедрению новой системы управления на базе системы Micro
|29.05.2014
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Toyota расширяет применение системы на базе Teamcenter
Корпорация Toyota Motor развивает систему управления информацией о безопасности автомобилей, основанную
|28.04.2014
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Новая Toyota Camry получит беспроводную зарядку
Японский автоконцерн Toyota Motor сообщил об оснащении обновленной модели Camry технологией беспроводной зарядки у
|23.04.2014
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«Тойота Мотор» внедрила СЭД Directum
сообщили CNews в компании Directum. «Тойота Мотор» — национальная компания по продажам и маркетингу Toyota и Lexus в России. Для оптимизации взаимодействия между сотрудниками руководство «Тойот
|24.03.2014
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Новый радар Toyota заметит пешехода с 80 метров
Корпорация Toyota Motor сообщила о создании системы, при помощи которой автомобильная электроника с боль
|13.02.2014
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Toyota отзывает 1,9 млн Prius из-за ошибки в ПО
Японская корпорация Toyota Motor собирается отозвать около 1,9 млн гибридных автомобилей Prius третьего поколения
|10.12.2013
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Электромобили Toyota можно будет заряжать без проводов
й зарядки аккумуляторов будет оснащаться как полностью электрический, так и гибридный автотранспорт Toyota. Зарядные устройства, в которых применяются запатентованные идеи WiTricity, используют
|27.11.2013
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Toyota и Microsoft представили концепткар с Kinect
Японский автопроизводитель Toyota и исследовательское подразделение Microsoft разработали инновационный автомобиль под названием Driver Awareness Research Vehicle (DAR-V). Концепткар изготовлен на базе микроавтобуса Sien
|14.10.2013
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Toyota назвала срок появления автоторможения в машинах
Японский автоконцерн Toyota Motor создал новые электронные системы для водителей, которые в определенных ситуациях
|03.10.2013
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Toyota не интересны электрокары
Японский автогигант Toyota Motor не видит будущего в электромобилях и не собирается развивать этот сегмент в ближ
|15.08.2013
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Samsung окучивает Toyota, а LG - BMW
Крупнейший производитель электроники Samsung Electronics рассчитывает наладить сотрудничество с автомобилестроительными компаниями Toyota и Nissan, поставляя для них микропроцессоры. Речь идет о чипах, устанавливаемых в информационно-развлекательных системах и сетевом оборудовании для машин, пишет The Korea Times со ссылко
|30.07.2013
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Взломаны системы управления Toyota Prius и Ford Escape
) и Крис Валашек (Chris Valasek). Они известны своими работами по обнаружению уязвимостей в программном обеспечении Microsoft и Apple. Технологию перехвата управления машинами они испытали на моделях Toyota Prius и Ford Escape. Находясь в салоне этих автомобилей, Миллер и Валашек смогли подключиться к бортовым системам посредством ноутбука и специального ПО. В ходе эксперимента был получен
Toyota Motor и организации, системы, технологии, персоны:
|Василевский Андрей 20 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
|Путин Владимир 3454 5
|Петухов Михаил 6 4
|Коптелов Андрей 134 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
|Албычев Александр 168 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
|Алешин Владимир 21 4
|Кузовкин Алексей 155 3
|Котиков Александр 4 3
|Елиферов Виталий 10 3
|Ивутин Дмитрий 3 3
|Кисляков Евгений 93 3
|Тарасенко Андрей 14 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Вольфсон Игорь 16 3
|Мироненко Дмитрий 7 3
|Вагнер Юлия 12 2
|Баринова Мария 2 2
|Погодаев Александр 8 2
|Кутузов Александр 40 2
|Скиба Владимир 42 2
|Ковалев Андрей 43 2
|Мартиросян Самвел 16 2
|Строганов Александр 3 2
|Фургальский Владимир 5 2
|Трошенков Антон 2 2
|Павлов Никита 146 2
|Камышев Михаил 5 2
|Мирилашвили Михаил 6 2
|Калашников Дмитрий 9 2
|Опарин Дмитрий 3 2
|Перевезенцев Сергей 2 2
|Pitofsky Robert - Питофски Роберт 5 2
|Несин Станислав 2 2
|Логинов Юрий 6 2
|Короткий Юрий 2 2
|Добряков Родион 2 2
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