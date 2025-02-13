Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе

«Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом нтерес к ним увеличился на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным «Авито Авто», пользователи платформы в январе 2025 г. больше всего интересовались автомобилями с пробегом марок Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Kia и Hyundai. Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 6,9%. На втором месте – Toyota Land Cruiser (2,8%). Третью строку заня

«Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry и месяцами вырос на 3,9%. Средняя цена автомобиля с пробегом в сегменте дороже 1,5 млн руб. составила 2,49 млн руб., что ниже на 3,1% этого показателя годом ранее. Лидером по спросу среди марок стала Toyota с долей 14,5% от общего числа запросов. На втором месте расположился BMW с долей 11,2%, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с 10,9%. Четвертое место заняла Kia с долей 9%, на пятом н

Все заводы Toyota в Японии остановились на трое суток из-за системного сбоя Работа восстановлена После системного сбоя возобновили работу заводы автоконцерна Toyota в Японии, сообщает ТАСС. С утренней смены 30 августа 2023 г. в обычном режиме работают 12 заводов, еще два в префектурах Фукуока и Киото возобновят работу ближе к концу дня. Об остановке

Электромобильная революция: На подходе аккумуляторы, которые можно зарядить за 10 минут и проехать 1200 км Большие обещания Toyota Toyota обещает выпустить твердотельную батарею с запасом хода 1,2 тыс. км или 745 миль, которая сможет заряжаться за 10 минут или меньше. Так сказал изданию The Guardian Кейджи Кайт, пре

Данные миллионов клиентов Toyota десять лет лежали в общем доступе 2,15 млн автомобилей Данные более двух миллионов владельцев автомобилей Toyota лежали на общедоступном облачном ресурсе в течение десяти лет. Toyota признала

У поставщика комплектующих для Toyota, Honda и Ford украли 1,4 ТБ данных ка Pandora уже взяла на себя ответственность за этот инцидент, заявив, что выкрала 1,4 терабайта данных. Denso — это немецкая фирма, производящая компоненты для множества брендов. Среди ее клиентов — Toyota, Honda, General Motors и Ford. В 2020-2021 гг. производитель заработал $44,6 млрд. Представители Denso 14 марта 2022 г. объявили, что четырьмя днями ранее неизвестные смогли получить нес

Хозяевам автомобилей Toyota придется купить подписку, чтобы завести мотор Пуск двигателя за деньги Компания Toyota начала взимать с автовладельцев плату за пользование функцией удаленного старта двигателя «с ключа». Как сообщает профильный ресурс The Drive, американским владельцем машин Toyota

Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов Корпорации Panasonic и Toyota Motor разработали технологию оценки безопасности роботизированных помощников, которая

Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 0 тыс. сотрудников на неполный рабочий день. Не устоял перед обстоятельствами и японский автогигант Toyota, который еще в начале 2021 г. во всеуслышание заявлял о наличии запаса электроники на

«Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services «Тойота» объявила о запуске в России подключенных автомобилей с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Подключенный автомобиль — это телематическая экосистема дл

Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов и сокращать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых операций вроде открывания багажника, т

Acronis и команда Toyota Gazoo Racing стали партнерами в сфере искусственного интеллекта Acronis объявил о новом технологическом партнерстве. Компания стала официальным партнером гоночной команды Toyota Gazoo Racing в области искусственного интеллекта. Acronis будет разрабатывать решения искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы помочь команде улучшить свои результаты как на

Бывший топ-менеджер Toyota возглавил российский стартап Robbo в Японии компанию в Японии Ясуо Ниномия, в течение 15 лет занимавший руководящие должности в группе компаний Toyota. Петербургская компания «Роббо» получила приглашение от правительства Японии открыть п

«1С-Рарус» автоматизировал сеть дилерских центров «Тойота» и «Лексус» с помощью «Альфа-авто» » автоматизировал 1,2 тыс. рабочих мест в группе «Бизнес кар» с помощью системы «Альфа-авто:автосалон+автосервис+автозапчасти корп». Группа «Бизнес кар» – владелец сети официальных дилерских центров «Тойота» и «Лексус» в Европе. В структуру группы входит 22 дилерских центра. Самописная система управления предприятием использовалась в компании более 20 лет. Информационная система представлял

Toyota под мощной атакой таинственных хакеров. Пострадали 3 млн клиентов Официально атакованные дилеры Дилеры Toyota Motor Corp. в Японии столкнулись с массированной кибератакой, в результате которой был

Секретная документация Toyota, Ford, Volkswagen и Tesla оказалась в открытом доступе VPN и соглашения о неразглашении сведений. Как выяснили эксперты Upguard, все эти данные лежали на сервере производителя промышленных роботов Level One Robotics, чья продукция используется на заводах Toyota, Ford, GM, VW, Fiat Chrysler и Tesla. Сервер был сконфигурирован таким образом, что принимал так называемые rsync-соединения с любого IP-адреса, не запрашивая никакой авторизации. Иными

Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор» Columbus провела внедрение ERP-системы в «Тойота Мотор». В результате проекта специалистами Columbus были автоматизированы процессы уче

В автомобилях Toyota появятся умные технологии от Microsoft Microsoft объявила о сотрудничестве с Toyota. Как рассказали CNews в компании, такие технологии от Microsoft как искусственный интеллект, распознавание речи, управление жестами будут использоваться в новых «умных» автомобилях To

«РДТех» оказывает услуги по расширенной техподдержке баз данных и ОС «Тойота Мотор» услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных компании «Тойота Мотор». Работы проводятся в рамках договора по расширенной технической поддержке, сооб

В «Тойота Мотор» внедрена корпоративная интеграционная шина на платформе Mule ESB Компания Egar Technology завершила проект по внедрению единого интеграционного решения в компании «Тойота Мотор» на платформе Mule ESB для обеспечения онлайн-взаимодействия ERP- и других инфор

Toyota поддержала видеоэкстрим Мощные рамные внедорожники заслуженно пользуются уважением у любителей экстремальных путешествий. Как и камкодеры с защитой корпуса. Компания Toyota одной из первых решила сыграть на подобном единстве предпочтений. С 2016 года пикапы Toyota Tacoma будут стандартно оборудоваться посадочными местами для камер линейки GoPro. Как

Сотрудники «Тойота Мотор» пользуются программными продуктами Abbyy Lingvo s сообщили в компании Abbyy. «Тойота Мотор» — уполномоченный импортер автомобилей и запасных частей Toyota и Lexus на территории России и Белоруссии. Сотрудникам, которые работают с зарубежными

В Toyota вернулась проблема с электроникой, погубившая 5 человек и стоившая миллиардных штрафов ся провести расследование по поводу инцидентов, связанных с самопроизвольным ускорением автомобилей Toyota Corolla. Японский автопроизводитель может прибегнуть к очередному отзыву огромного кол

Toyota готовит к производству 3D-проектор для лобового стекла Японская корпорация Toyota Motor работает над трехмерным проекционным дисплеем. Новинка, в отличие от доступных н

Общественный транспорт хотят заменить электромобилями Toyota. ВИДЕО Японская компания Toyota Motor готовится к запуску сервиса проката электромобилей во французском Гренобле. Глав

Toyota раздумала разрабатывать робомобили Компания Toyota Motor не собирается создавать беспилотные автомобили. Вместо этого японский автопроизв

Tesla собирается заключить «важное соглашение» с Toyota одитель премиальных электромобилей Tesla Motors может заключить новый контракт с японской компанией Toyota Motor, сообщает Reuters. Первый совместный проект партнеров не оказался успешным. «Есл

Toyota и Panasonic подключат автомобили к «умным» домам Японские компании Toyota и Panasonic готовятся представить облачный сервис, позволяющий связать автомобили и бытовую технику. Проект планируется запустить во втором полугодии 2014 г. Созданный совместно сервис п

«Тойота Мотор» обновит ERP-систему Microsoft с помощью Columbus «Тойота Мотор», уполномоченный импортер и дистрибьютор автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в России, приступил к внедрению новой системы управления на базе системы Micro

Toyota расширяет применение системы на базе Teamcenter Корпорация Toyota Motor развивает систему управления информацией о безопасности автомобилей, основанную

Новая Toyota Camry получит беспроводную зарядку Японский автоконцерн Toyota Motor сообщил об оснащении обновленной модели Camry технологией беспроводной зарядки у

«Тойота Мотор» внедрила СЭД Directum сообщили CNews в компании Directum. «Тойота Мотор» — национальная компания по продажам и маркетингу Toyota и Lexus в России. Для оптимизации взаимодействия между сотрудниками руководство «Тойот

Новый радар Toyota заметит пешехода с 80 метров Корпорация Toyota Motor сообщила о создании системы, при помощи которой автомобильная электроника с боль

Toyota отзывает 1,9 млн Prius из-за ошибки в ПО Японская корпорация Toyota Motor собирается отозвать около 1,9 млн гибридных автомобилей Prius третьего поколения

Электромобили Toyota можно будет заряжать без проводов й зарядки аккумуляторов будет оснащаться как полностью электрический, так и гибридный автотранспорт Toyota. Зарядные устройства, в которых применяются запатентованные идеи WiTricity, используют

Toyota и Microsoft представили концепткар с Kinect Японский автопроизводитель Toyota и исследовательское подразделение Microsoft разработали инновационный автомобиль под названием Driver Awareness Research Vehicle (DAR-V). Концепткар изготовлен на базе микроавтобуса Sien

Toyota назвала срок появления автоторможения в машинах Японский автоконцерн Toyota Motor создал новые электронные системы для водителей, которые в определенных ситуациях

Toyota не интересны электрокары Японский автогигант Toyota Motor не видит будущего в электромобилях и не собирается развивать этот сегмент в ближ

Samsung окучивает Toyota, а LG - BMW Крупнейший производитель электроники Samsung Electronics рассчитывает наладить сотрудничество с автомобилестроительными компаниями Toyota и Nissan, поставляя для них микропроцессоры. Речь идет о чипах, устанавливаемых в информационно-развлекательных системах и сетевом оборудовании для машин, пишет The Korea Times со ссылко