Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Toyota Motor Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия Тойота Тсусё Техника Toyota Tsusho Тойота цусе
Публикаций - 399, упоминаний - 536
Toyota Motor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Василевский Андрей 20 6
|Албычев Александр 86 4
|Коптелов Андрей 83 4
|Алешин Владимир 13 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
|Петухов Михаил 5 4
|Петрушин Андрей 73 3
|Тарасенко Андрей 8 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Елиферов Виталий 9 3
|Ивутин Дмитрий 3 3
|Котиков Александр 3 3
|Кисляков Евгений 91 3
|Кузовкин Алексей 154 3
|Лаптев Максим 6 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
|Баринова Мария 2 2
|Мартиросян Самвел 16 2
|Шмелев Павел 15 2
|Абрамова Елена 11 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Потемкин Борис 2 2
|Иванов Петр 16 2
|Anderson David - Андерсон Дэвид 10 2
|Иванов Евгений 35 2
|Строганов Александр 2 2
|Погодаев Александр 7 2
|Кутузов Александр 39 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 73 2
|Гаврилов Леонид 6 2
|Богданов Кирилл 110 2
|Семенов Алексей 70 2
|Скляр Алексей 51 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 2
|Софонов Андрей 4 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Вагнер Юлия 10 2
|Емелин Дмитрий 15 2
|Фургальский Владимир 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru