Бывший топ-менеджер Toyota возглавил российский стартап Robbo в Японии

Российский разработчик образовательной робототехники компания «Роббо» завершила процесс регистрации японского подразделения Robbo Japan. Возглавил компанию в Японии Ясуо Ниномия, в течение 15 лет занимавший руководящие должности в группе компаний Toyota.

Петербургская компания «Роббо» получила приглашение от правительства Японии открыть подразделение на территории страны после того, как победила в конкурсе технологических проектов Fukuoka Startup Day (май 2019 г.) при поддержке бизнес-инкубатора «Ингрия». Кроме этого, японские власти содействовали внедрению решений «Роббо» в образовательную систему: инженерные классы успешно протестированы в школах страны.

В октябре 2019 г. заключены предварительные соглашения с японскими компаниями на поставку продукции «Роббо» на сумму более 500 тыс. евро в 2020 г. Речь идет как о продажах комплексного решения для открытия инновационных инженерных классов в школах «Роббо класс», так и о приобретении франшизы робототехнических кружков «Роббо клуб».

1 ноября 2019 г. начался процесс регистрации компании, в декабре зарегистрирована Robbo Japan. Акционерное общество на 100% принадлежит российскому АО «Роббо». Развитием бизнеса в Японии займется Ясуо Ниномия. Он изучал русский язык в Ленинградском государственном университете, в течение четырех лет работал в России, возглавляя московское, а затем петербургское представительство Toyota Tsusho («Тойота цусе»). Последние 11 лет работал в Токио и Нью-Йорке.

Ясуо Ниномия, директор по развитию Robbo Japan, сказал: «Сейчас информационные технологии являются определяющими для всех сфер жизни. Обучение программированию и робототехнике имеет первостепенное значение для детей, их успешного будущего. Я очень впечатлен методикой "Роббо", мне захотелось, чтобы японские дети имели возможность так глубоко и в такой увлекательной форме изучать инженерное дело. В Японии образовательных программ подобного уровня мало. Моя задача – распространить решения "Роббо" в Японии. Планируем открыть первые "Роббо классы" в Токио и Фукуоке к апрелю 2020 г.».

Ясуо Ниномия окончил факультет иностранных языков Софийского университета в Токио, затем в течение года изучал русский язык в Ленинградском государственном университете.

С 1982 по 2001 г. работал в крупной японской торговой компании Tomen Corporation.

С 2001 г. перешел на работу Toyota Tsusho Corporation (входит в группу компаний Toyota, занимается продажей автомобилей). В 2002-2005 гг. возглавлял польский филиал европейского подразделения компании. В 2005-2006 гг. – генеральный директор московского представительства Toyota Tsusho, в 2006-2008 гг. – президент и генеральный директор Toyota Tsusho Machinery в Санкт-Петербурге. В 2008-2016 гг. работал в подразделениях Toyota Tsusho Corporation в Токио.

В 2016-2018 гг. занимался построением сети магазинов полиграфической продукции в Нью-Йорке. С 2018 г. – бизнес-консультант. В декабре 2019 года возглавил Robbo Japan.

«Роббо» – российский разработчик образовательных робототехнических комплексов на открытом программном и аппаратном обеспечении. Проект Агентства стратегических инициатив (АСИ). Резидент Сколково и «Технопарка Санкт-Петербурга». Член Кружкового движения НТИ. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям.

«Роббо» представляет на мировом рынке Edtech два продукта: «Роббо класс» – это решение для образовательных учреждений, включающее в себя набор оборудования, программного обеспечения и методических материалов для подготовки юных инженеров-инноваторов будущего; «Роббо клуб» – это франшиза кружков робототехники и свободного программирования, где дети проходят весь путь от создания образа робота на экране до программирования и воплощения собственных роботов в реальность при помощи 3D-моделирования и 3D-печати.

С помощью Robbo обучается 50 тыс. детей в более чем 200 школах и 110 кружках 16 стран мира: Россия, Финляндия, Таиланд, Великобритания, США, Испания, Вьетнам, Китай, Казахстан, Белоруссия, Украина, Таджикистан, Израиль, Германия, Италия, Япония.