ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение

«Роббо» вышла на рынок Египта «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, откроет первый «Роббо

Минпромторг подтвердил российское происхождение оборудования «Роббо» Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, получила сертификат СТ-1 Торгово-промышленной палаты и заключение Минпромторга о соответствии решений требованиям Постановления 7

«Роббо» модернизировала свое оборудование Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, модернизировала свое оборудование: квадрокоптер и нейроинтерфейс. В устройствах заменили чипы и некоторые другие электронные комп

В Китае начались занятия в «Роббо классе» Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, совместно с партнером открыла «Роббо класс» в учебном центре города Нанкин в Китае. Ранее занятия по робототехнике в нем н

В Белоруссии начались занятия в семи новых «Роббо клубах» Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, открыла в 2023 г. семь «Роббо клубов» в пяти городах Белоруссии. Большая часть клубов была запущена после решения франчайз

«Роббо» открыла «Роббо классы» в образовательных учреждениях Нигерии Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, запустила «Роббо класс

«Роббо» создала программный продукт RobboScratch Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» разработал суверенную онлайн-платформу RobboScratch для участников Международной Scrat

«Роббо» вышла на рынки еще 10 стран в 2022 году Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» расширил присутствие в Европе, Азии и Африке в 2022 г. Компания продала 27 «Роббо классов» и 34 франшизы «Роббо клуба». Выручка организации увеличилась. В 2022 г. «Роббо

«Роббо» расширяет присутствие в Африке Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» работает в Африке, развивая бизнес в ЮАР, Нигерии и Египте. Рассматривая регион как ст

Новая «Роббо академия» открылась в Дзержинском Многопрофильный учебный центр для обучения детей робототехнике «Роббо академия» открылся в городе Дзержинском по адресу ул. Томилинская, дом 8, строение 2. Занятия в центре начнутся уже в декабре 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

В Татарстане начали обучать детей на оборудовании «Роббо» Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» поставил оборудование «Детскому ИТ-парку», который входит в состав ИТ-парка им. Башира

Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ олучила одобрение Президента России Владимира Путина. Об этом CNews сообщил представитель компании «Роббо». Проект реализован компанией «Роббо», производителем образовательной робототехн

Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников ровать и программировать прототипы роботов в виртуальном пространстве. Проект реализован компанией «Роббо», производителем образовательной робототехники и франчайзером международной сети детски

«Роббо» расширяет производство обучающих наборов для школ России «Роббо», российский разработчик решений в сфере образовательной робототехники и франчайзер сет

Robbo поможет развивать образование в Таиланде ия Robbo. Международный фонд развития человека Focus Academy планирует поставлять в школы Таиланда «Роббо классы» — наборы оборудования, программного обеспечения и методических материалов собст

«Роббо» стала резидентом ИНТЦ «Сириус» «Роббо» получила статус участника инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус

«Роббо» открыла представительство в Китае Российский разработчик образовательной робототехники «Роббо» открыл китайское подразделение Robbo China в Нанкине. Сейчас компания занимается регис

«РОББО Классы» поставили в 170 школ за год За прошедший год производитель робототехнических конструкторов из Петербурга «РОББО» поставил свыше 170 Инженерных классов в школы России и зарубежья. Это почти в три раза

Российский EdTech-поставщик «Роббо» вырос на 30% в 2021 году В 2021 г. российский EdTech-поставщик «Роббо» показал рост на 30%, преимущественно за счет развития международной сети детских техни

«Роббо клуб» выходит на рынок Южной Азии Международная франчайзинговая сеть детских кружков «Роббо клуб» объявила о выходе на рынок Южной Азии. В Бангладеш открывается первый онлайн-клас

НТЦ ИТ РОСА и «Роббо» оснастят школы образовательной робототехникой и операционными системами российского производства НТЦ ИТ РОСА и компания «Роббо», производитель робототехнических EdTech наборов, подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого планируют оснастить российские школы и технические кружки дополнительного образован

«Роббо» научит родителей робототехнике «Роббо», развивающая международную сеть кружков робототехники Robboclub.ru, запустила дистанционный образовательный курс для родителей, которые хотят научить своих детей электронике и робототехн

«Роббо» развернула образовательную онлайн-платформу Robbo LMS для дистанционного обучения детей «Роббо», российский производитель образовательной робототехники для детей, внедрила систему ск

Robboclub.ru вышла на рынок Грузии Международная сеть школ робототехники Robboclub.ru, созданная компанией «Роббо», вышла на рынок Грузии. Первый кружок в Тбилиси, запущенный по модели франчайзинга, работает в дистанционном формате. Около 100 школьников обучаются робототехнике онлайн. В настоящий мом

«Роббо» познакомит детей с технологией дополненной реальности «Роббо», развивающая международную сеть кружков робототехники Robboclub.ru, включила дополненн

В «Роббо клубах» научат детей изготавливать киберпротезы Преподаватель «Роббо клуба» в Ставрополе, входящего в международную сеть школ робототехники Robboclub.ru, разработал бюджетный киберпротез руки с помощью подручных материалов. Теперь на занятиях в ставропольс

Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» Подведены первые итоги использования оборудования «Роббо» в Приморском крае. 47 школ и 37 кружков Приморского края обучают школьников робототехнике в «Инженерных инновационных классах Роббо». Учителя технологии и информатики и педагоги д

«Роббо» получила патент на 3D-принтер «Роббо», российский производитель образовательной робототехники для детей, получила патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на одну из своих разработок – «Роббо 3D-при

«Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ Российская компания «Роббо», развивающая международную сеть кружков робототехники Robboclub.ru, подвела итоги рабо

Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки еждународная сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru, созданная резидентом Фонда «Сколково» компанией «Роббо», вышла на рынок Африки. Первые кружки открылись в ЮАР и Нигерии. Развитие российской с

Япония вложит $2 млн в создание инженерных классов на базе российских технологий Robbo Japan, подразделение резидента фонда «Сколково» компании «Роббо», включено в государственную программу субсидирования услуг EdTech. Российский производ

«Роббо клубы» обучат программированию и робототехнике онлайн Международная сеть школ робототехники «Роббо клуб» запустила дистанционные курсы по программированию, 3D-моделированию, схемотехнике

Резидент «Сколково» получил грант Евросоюза на внедрение образовательной робототехники Совместный проект резидента Фонда «Сколково» компании «РОББО», Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), Технологического универси

Латвийская школа закупила оборудование «Роббо» для открытия класса робототехники Международная школа Exupery в Риге закупила оборудование российского производителя «Роббо» для открытия учебного класса робототехники. Латвия стала 17 страной присутствия компан

В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада Улан-Удэ получил финансирование Фонда президентских грантов на открытие кружка робототехники. В конце декабря 2019 г. организация получила робототехнические конструкторы петербургского производителя «Роббо». Попечительский совет МДОУ детский сад №113 (Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ) выиграл конкурс Фонда президентских грантов и получил 500 тыс. руб. на создание центра

Бывший топ-менеджер Toyota возглавил российский стартап Robbo в Японии Российский разработчик образовательной робототехники компания «Роббо» завершила процесс регистрации японского подразделения Robbo Japan. Возглавил компанию

Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей образовательной робототехники, участника Кружкового движения НТИ и резидента «Сколково» – компании «РОББО». Сумма госконтракта – 86 млн рублей. Одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Образов

Япония закупит российских роботов на полмиллиона евро Производитель робототехнических конструкторов из Санкт-Петербурга – компания Robbo – готовится к регистрации подразделения Robbo Japan и уже подписала предварительные договоры о поставках своей продукции японским компаниям на сумму более 500 тыс. евро. Кроме этог

В Санкт-Петербурге запускается ИТ-лагерь для будущих инноваторов Сеть детских кружков по робототехнике и программированию «Роббо Клуб» — дочерний проект компании-разработчика отечественных робототехнических конструкт