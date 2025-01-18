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Романова Ольга



18.01.2025 В «дочках» Сбербанка массовые увольнения. Под ударом программисты и разработчики 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
24.11.2021 Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80% 1
12.11.2021 «N3.Платформа профессионального самоопределения граждан» включена в Реестр российского ПО 1
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства 1
04.09.2020 Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи 1
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС 1
05.09.2018 Naumen представила интеллектуальное решение по управлению знаниями и компетенциями 1
31.01.2014 Mirapolis внедрила систему онлайн-тестирования сотрудников для корпоративной академии «Росатом» 1
16.07.2013 «Групон» запустил B2B-платформу для многотысячной аудитории своих партнеров 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Романова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 145 5
Naumen - Наумен 625 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
БАРС Груп 545 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Ростелеком 9699 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
Аксель Лаб 1 1
Техно-Диасофт 6 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
Правительство Казахстана - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 3 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 364 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2898 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 508 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
Naumen KnowledgeCat 1 1
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 7 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
KIA Rio Hatchback 16 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Porsche Coupe 2 1
Porsche Carrera 11 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 12 1
Porsche 911 26 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 18 1
1С Mirapolis Testing 1 1
BMW Z Series 9 1
Toyota Avensis 1 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
Hyundai Palisade 2 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
Hyundai Creta - кроссовер 6 1
Nissan Murano 7 1
Toyota Land Cruiser 24 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
N3 Group - Netrika - N3.Автоматизация 3 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 18 1
Suzuki Motor - Suzuki Grand Vitara - Suzuki Grand Vitara 2 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Минасян Карине 13 1
Голицын Лев 9 1
Быстрова Наталья 4 1
Насенкова Людмила 1 1
Жетписова Айнур 1 1
Макарова Марина 5 1
Есипова Анастасия 1 1
Паршин Илья 8 1
Морозов Игорь 40 1
Шадаев Максут 1008 1
Шойтов Александр 78 1
Понькин Александр 31 1
Паршин Максим 316 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Дьяков Алексей 1 1
Михайловская Александра 1 1
Ветров Николай 3 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Зарипов Тимур 6 1
Яцеленко Николай 25 1
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Григорьев Владимир 14 1
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Костылов Сергей 1 1
Липов Андрей 62 1
Мишин Дмитрий 4 1
Власов Игорь 3 1
Шишлова Елена 3 1
Ширапов Герман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 6
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Армения - Республика 2280 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Образование в России 2190 1
Lockdown - Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 62 1
Информатика - computer science - informatique 1053 1
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Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
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Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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