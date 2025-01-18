Романова Ольга
Романова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Минасян Карине 13 1
|Голицын Лев 9 1
|Быстрова Наталья 4 1
|Насенкова Людмила 1 1
|Жетписова Айнур 1 1
|Макарова Марина 5 1
|Есипова Анастасия 1 1
|Паршин Илья 8 1
|Морозов Игорь 40 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Шойтов Александр 78 1
|Понькин Александр 31 1
|Паршин Максим 316 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Дьяков Алексей 1 1
|Михайловская Александра 1 1
|Ветров Николай 3 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Зарипов Тимур 6 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Черненко Андрей 69 1
|Качанов Олег 114 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Пак Олег 112 1
|Бушуева Вера 1 1
|Логунов Владимир 14 1
|Пуля Юрий 1 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Григорьев Владимир 14 1
|Понькина Виктория 1 1
|Мельников Вячеслав 2 1
|Ерохин Сергей 22 1
|Васина Светлана 6 1
|Костылов Сергей 1 1
|Липов Андрей 62 1
|Мишин Дмитрий 4 1
|Власов Игорь 3 1
|Шишлова Елена 3 1
|Ширапов Герман 3 1
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