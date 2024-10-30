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Минцифры РФ Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК)

СОБЫТИЯ


30.10.2024 ГК «Гарда»: рост рынка информационной безопасности достиг 30% 1
17.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
08.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 3
29.12.2023 Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии 1
25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы 2
14.04.2023 Минцифры подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены 1
29.11.2022 Минцифры и «РТК-Солар» запустили новые спецпроекты по киберграмотности 1
22.11.2022 Минцифры провело исследование уровня киберграмотности россиян 1
18.11.2022 На портале mos.ru можно узнать о том, как защититься от киберугроз 1
25.10.2022 «Госуслуги» помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасности 1
10.10.2022 Минцифры запустило спецпроекты по борьбе с киберугрозами для граждан 1
01.08.2022 Минцифры запустило всероссийскую программу кибергигиены 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
19.05.2022 В России штрафы за утечку персональных данных увеличатся в миллионы раз 1
21.06.2021 Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1256 7
Ростелеком 11051 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 673 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 110 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
Picvario - Пикварио 23 1
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 1
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 56 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5726 1
Yandex - Яндекс 9383 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16146 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 210 1
Microsoft Corporation - GitHub 1099 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3197 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1842 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9576 1
Diasoft - Диасофт 1182 1
Selectel - Селектел 559 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5072 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 175 1
1С-Битрикс - Bitrix 680 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 194 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 355 1
ICL ГК - ICL Group 508 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 567 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 160 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 16 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9067 2
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1380 1
Microsoft - LinkedIn 708 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 321 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1781 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 264 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13902 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5833 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3692 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3228 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2904 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 5 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2094 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1547 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3466 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1615 1
ЦОДД ГКУ - Центры организации дорожного движения 114 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 129 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 8 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 147 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26929 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9696 6
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 474 6
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11962 3
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6255 3
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7447 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8050 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14439 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2792 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24760 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13029 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13620 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3703 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2026 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18513 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6402 6
Минцифры РФ - КиберЗОЖ 5 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 288 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 323 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 183 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 813 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 188 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 247 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 380 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 502 1
Hyundai Palisade 2 1
BMW Z Series 10 1
Porsche Carrera 18 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
Porsche Coupe 2 1
Toyota Avensis 1 1
Wiseadvice - EmplDocs 8 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 48 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Suzuki Motor - Suzuki Grand Vitara - Suzuki Grand Vitara 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 686 1
Google YouTube - Видеохостинг 3019 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 165 1
Linux OS 11669 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 1
Microsoft Windows 17022 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1654 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5859 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 207 1
Google VirusTotal 110 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 501 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Реестр добросовестных экспортеров 218 1
Nissan Murano 7 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 1
Hyundai Creta - кроссовер 8 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
Бенгин Владимир 38 9
Ляпунов Игорь 134 6
Хайретдинов Рустэм 95 3
Шойтов Александр 117 3
Хасин Евгений 22 2
Зарубин Антон 6 2
Шадаев Максут 1230 2
Кузнецов Павел 42 2
Лебедь Сергей 30 2
Яцеленко Николай 25 2
Ширапов Герман 3 2
Чернышев Александр 17 2
Мишин Дмитрий 4 1
Сытник Андрей 25 1
Сергиенко Сергей 12 1
Костылов Сергей 1 1
Понькина Виктория 1 1
Ноян Ольга 10 1
Пуля Юрий 1 1
Ветров Николай 3 1
Зарипов Тимур 6 1
Дьяков Алексей 2 1
Михайловская Александра 1 1
Табак Владимир 3 1
Бушуева Вера 1 1
Машков Георгий 3 1
Красильников Роман 5 1
Савинов Олег 6 1
Литвиненко Анастасия 14 1
Вечканова Кристина 1 1
Рулев Михаил 1 1
Звонарева Елена 20 1
Игнатьев Дмитрий 9 1
Пальников Анатолий 2 1
Привезнцев Антон 1 1
Круковский Александр 1 1
Каплина Наталья 1 1
Алимханов Тимур 5 1
Шуклин Глеб 8 1
Тэн Марина 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 168534 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48093 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19778 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19376 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3075 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3630 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1314 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1062 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 770 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3511 1
Беларусь - Белоруссия 6361 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 816 1
Индия - Bharat 5914 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 1
Африка - Африканский регион 3650 1
Ближний Восток 3171 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2903 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1947 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1790 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1837 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 834 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 711 1
Иран - Исламская Республика Иран 1161 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 801 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1383 1
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Россия - ДФО - Магаданская область 545 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 51 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8986 3
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11993 2
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