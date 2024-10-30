Индексная книга (каталог) CNews*
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Минцифры РФ Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК)
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 20
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бенгин Владимир 38 9
|Ляпунов Игорь 134 6
|Хайретдинов Рустэм 95 3
|Шойтов Александр 117 3
|Хасин Евгений 22 2
|Зарубин Антон 6 2
|Шадаев Максут 1230 2
|Кузнецов Павел 42 2
|Лебедь Сергей 30 2
|Яцеленко Николай 25 2
|Ширапов Герман 3 2
|Чернышев Александр 17 2
|Мишин Дмитрий 4 1
|Сытник Андрей 25 1
|Сергиенко Сергей 12 1
|Костылов Сергей 1 1
|Понькина Виктория 1 1
|Ноян Ольга 10 1
|Пуля Юрий 1 1
|Ветров Николай 3 1
|Зарипов Тимур 6 1
|Дьяков Алексей 2 1
|Михайловская Александра 1 1
|Табак Владимир 3 1
|Бушуева Вера 1 1
|Машков Георгий 3 1
|Красильников Роман 5 1
|Савинов Олег 6 1
|Литвиненко Анастасия 14 1
|Вечканова Кристина 1 1
|Рулев Михаил 1 1
|Звонарева Елена 20 1
|Игнатьев Дмитрий 9 1
|Пальников Анатолий 2 1
|Привезнцев Антон 1 1
|Круковский Александр 1 1
|Каплина Наталья 1 1
|Алимханов Тимур 5 1
|Шуклин Глеб 8 1
|Тэн Марина 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.