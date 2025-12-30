Разделы

Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.12.2025 Россиянам придется подтверждать «значимые» действия в интернете через Max или SMS 1
27.08.2025 В России появится «черный список» сотовых телефонов 3
18.12.2024 Минцифры: новые критерии для включения в реестр российского ПО 1
13.06.2024 Власти хотят создать в России отдельное госведомство по кибербезопасности 1
20.05.2024 В «Яндекс Браузере» для организаций стало больше возможностей для защиты информации 1
12.04.2024 ГК Softline заключила стратегическое партнерство с Яндексом для расширенной дистрибуции «Яндекс Браузера» для организаций 1
07.03.2024 Как власти тратят 31 млрд рублей на информационную безопасность 1
29.12.2023 Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии 1
13.11.2023 Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности 1
30.06.2023 В офисах «Сбера» в Москве можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 Интернет-банк «ВТБ бизнес» стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года» 1
09.06.2023 В офисах «Сбера» можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон 1
12.05.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» перешёл на сертификаты Минцифры 3
02.03.2023 «Яндекс» представил расширенную версию «Браузера» для организаций 1
15.12.2022 Импортозамещение Сбербанка ударит по онлайн-магазинам. Они могут разориться из-за ленивых пользователей 2
30.11.2022 Госсертификаты шифрования для сайтов обретают в России силу закона 1
26.09.2022 «Сбер» перевёл основной сайт на сертификаты Минцифры 2
23.09.2022 «Сбербанк онлайн» перестанет работать в Chrome и Firefox. Как решить проблему 2
19.09.2022 «Сбер» рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра 3
04.08.2022 НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО информационной системы «Национальный удостоверяющий центр» 3
29.04.2022 Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход» 1
28.03.2022 Национальный удостоверяющий центр обеспечит выдачу сертификатов безопасности для российских сайтов 2
27.12.2021 Государство потратит на кибербезопасность 35 млрд руб., но сэкономит на разработчиках ПО 1
03.07.2020 В России начинается внедрение отечественного шифрования в государственных инфосистемах 2
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 1
20.03.2020 Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 2
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
11.12.2019 Власти заплатят 230 миллионов за разработку ИС для «устойчивого Рунета» 2
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 1
21.06.2018 Затраты на кибербезопасность в России урежут в 3,5 раза. Кто лишится денег 1
02.04.2018 «Цифровой экономике» выделили первые 3 млрд на сети 5G и обособление Рунета 1
13.10.2016 RBC Group выпустила решение для интеграции учетных систем с государственной системой электронных счетов-фактур Казахстана 2
11.10.2016 К роуминговому центру «Ростелекома» присоединились 23 оператора ЭДО 1
02.03.2016 «Национальный удостоверяющий центр» подписал соглашение о роуминге ЭДО с «СКБ Контур» 3
10.02.2016 Samsung и «Национальный удостоверяющий центр» представили решение для электронной подписи на Android 3
27.07.2015 «Национальный удостоверяющий центр» представил решение для работы с электронной подписью на Android 5
13.05.2015 НУЦ и ЭОС начали продажи совместного продукта для работы с электронной подписью 5

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10357 9
Yandex - Яндекс 8517 8
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 7
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 6
Восход ФГБУ НИИ 686 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 4
Microsoft Corporation 25271 4
Apple Inc 12660 4
Oracle Corporation 6883 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4552 3
Google LLC 12288 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 2
SAP SE 5441 2
InfoWatch - Инфовотч 1093 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1156 2
Softline - Софтлайн 3295 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2528 2
VK - Mail.ru Group 3536 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 173 2
Центр мониторинга сетей связи 6 2
Samsung Electronics 10645 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 810 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 1
AltEll - АльтЭль 26 1
МегаФон 9961 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3309 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 262 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
9038 1
Ред Софт - Red Soft 1019 1
Корус Консалтинг ГК 1348 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 475 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Крок - Croc 1815 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 509 1
Directum - Директум 1173 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 14
РВК - Российская венчурная компания 557 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 3
РЖД - Российские железные дороги 2008 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 2
ГПБ - Газпромбанк 1181 2
НСПК - Национальная система платежных карт 902 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 2
Почта России ПАО 2253 1
Газпром ПАО 1422 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 101 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 1
Связной ГК 1384 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 870 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 275 1
Аэроклуб 21 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 52 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 141 1
Силовые машины 144 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3382 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4949 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2938 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3467 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 281 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2819 2
Федеральное казначейство России 1880 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 363 2
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6310 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2180 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 315 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 20
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 15
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4792 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2484 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18371 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 8
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 454 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 8
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 901 8
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1475 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3774 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2739 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 5
Стандартизация - Standardization 2243 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 13
Linux OS 10947 8
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 474 8
Google Android 14740 7
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 285 6
Microsoft Windows 16370 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 5
Apple iOS 8277 4
Apple macOS 2259 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 4
Google Chrome - браузер 1652 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1332 2
Oracle Java - язык программирования 3337 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 810 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2020 2
StatCounter 451 2
Apple Safari - браузер 876 2
Mozilla Firefox - браузер 1920 2
Opera Browser - Браузер 1036 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 355 2
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 30 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 352 2
ВТБ Бизнес 48 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 1
Microsoft Windows 7 1994 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 394 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 1
Microsoft Office 3970 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 348 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 321 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Microsoft Teams - MS Teams 621 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 639 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 941 1
Сазонов Александр 13 5
Путин Владимир 3365 5
Лугов Андрей 32 3
Клишас Андрей 59 3
Бокова Людмила 82 3
Касперская Наталья 303 3
Рымар Максим 50 3
Хотченков Максим 4 3
Греф Герман 466 2
Галушкин Олег 182 1
Лоевская Анна 66 1
Рустамов Рустам 522 1
Путин Сергей 72 1
Демидов Сергей 128 1
Нуйкин Андрей 50 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1154 1
Попов Сергей 149 1
Сотин Денис 216 1
Солонин Спартак 32 1
Цыбульников Вячеслав 77 1
Семенов Александр 165 1
Арефьев Андрей 63 1
Пьянченко Андрей 5 1
Ляпунов Игорь 130 1
Леонов Алексей 96 1
Гузовский Денис 79 1
Сизоненко Григорий 44 1
Толстова Татьяна 37 1
Бондаренко Михаил 57 1
Черногоров Андрей 65 1
Чурсин Дмитрий 84 1
Сварник Павел 34 1
Лейпи Игорь 14 1
Матюхин Денис 7 1
Комаров Валерий 5 1
Минасян Георгий 5 1
Колокольцев Владимир 44 1
Добровинский Александр 47 1
Амирах Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 4
Казахстан - Республика 5814 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Швеция - Королевство 3716 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 1
Индия - Bharat 5709 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Бельгия - Королевство 1170 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Ближний Восток 3039 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 620 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 407 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 1
Иран - Исламская Республика Иран 1119 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 653 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 727 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 954 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 689 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 667 1
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 772 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 735 1
Россия - ДФО - Магаданская область 487 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Иран - Тегеран 158 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Европа 24654 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4256 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1744 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 236 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3168 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 3
Образование в России 2560 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2293 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 877 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 22 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
РИА Новости 990 1
Российская газета 278 1
Казахстан Сегодня 309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
CNews Инновация года - награда 133 1
TAdviser IT Prize 8 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 224 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
РАН - Российская академия наук 2020 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
CNews FORUM Кейсы 280 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 1
CNews AWARDS - награда 556 1
