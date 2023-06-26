Интернет-банк «ВТБ бизнес» стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года»

ВТБ стал победителем премии CNews «Импортозамещение года» в номинации «Интернет-банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО». Наградой отмечен проект по импортозамещению технологий в интернет-банке «ВТБ бизнес».

Премия CNews «Импортозамещение года» ежегодно отмечает ключевые технологии и наиболее успешные проекты в области импортозамещения. Награждение победителей прошло на мероприятии CNews FORUM Кейсы 2023 «Опыт ИТ-лидеров».

ВТБ реализовал проект, направленный на импортозамещение технологического стека в интернет-банке «ВТБ бизнес» для клиентов среднего и малого бизнеса, в 2022 г. в рамках общебанковской задачи по переводу информационных систем и сервисов на отечественные технологии. В результате интернет-банк полностью адаптирован под отечественные операционные системы, а также сертификаты НУЦ Минцифры России и российские браузеры, стек и технологии разработки. Полный цикл работ по внедрению занял шесть месяцев.

Ранее в этом году проект стал победителем премии TAdviser IT Prize 2023 в номинации «Импортозамещение года в интернет-банке для предпринимателей». Всего интернет-банк ВТБ Бизнес получил более 35 профессиональных наград, в том числе международных.

«Команде проекта удалось перенести существующие сервисы на российское программное обеспечение незаметно для пользователей. Более того, мы видим постоянное улучшение оценок пользователей интернет-банка на протяжении последних месяцев, и благодарны за еще одну награду, которую получил «ВТБ бизнес» от профессионального сообщества», − сказал Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

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«Мы рады, что наши достижения в рамках важной государственной задачи внесли свой вклад в развитие ИТ-отрасли и были отмечены экспертным советом премии CNews. ВТБ стремится поддерживать все инициативы правительства в области цифровизации и импортозамещения», − сказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

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Интернет-банк «ВТБ бизнес» - создан для обслуживания предпринимателей на омниканальной платформе, которая позволяет обеспечить бесшовное обслуживание клиентов во всех каналах. Им пользуются более 1 млн активных пользователей, которым доступно онлайн более 60 банковских и небанковских продуктов для бизнеса.